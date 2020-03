Oroscopo di oggi 20 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 20 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 20 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 marzo 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: il supporto va in entrambi i modi tra te e le persone a cui sei più vicino. È una buona idea fare il check-in con qualcuno nella tua cerchia prima di fare qualcosa di scoraggiante. Una Bilancia leale potrebbe essere in attesa di fornire la spinta di fiducia di cui hai bisogno.

Amore / Amicizia: sei devoto come arrivano come i fedeli contatti della luna in Acquario hanno commesso Giunone. I tuoi amici e il tuo interesse amoroso sanno che possono contare su di te per essere lì per loro nel bene e nel male. È la serata perfetta per un appuntamento o una serata con gli amici in un videoritrovo virtuale.

Carriera / Finanza: il cielo è il limite con Marte guidato e Giove di buon auspicio che si sincronizzano nella tua zona di carriera. Qual è il tuo obiettivo finale? Preparati a fare una mossa che ti porterà un passo avanti verso il tuo prossimo traguardo. Non aspettare che qualcuno ti raggiunga e ti aiuti a salire la scala. Hai quello che serve per afferrare il prossimo gradino. Fai solo attenzione a non sopravvalutare quanto lontano puoi andare. Piccoli passi possono portarti lì fintanto che insisti nel procedere.

Crescita personale / spiritualità: Marte allineandosi con Chirone ferito nel tuo segno ti ricorda che puoi ancora perseguire i tuoi interessi sentendoti insicuro. La vita è troppo breve per passare il tempo a bordo campo fino a quando non si ottiene la fiducia necessaria per fare qualcosa di audace. Entra in gioco!

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 marzo 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: sei in vena di spegnerti, ma la tua vita frenetica richiede di essere attivo 24/7. Cosa deve fare un toro? Chiama rinforzi e lascia che la tua gente ti sostenga. Una Bilancia leale può essere contata per tirarti su il morale e dare una mano.

Amore / amicizia: la tua devozione per la moglie o il marito sul posto di lavoro è ferma. Un allineamento tra la leale Luna dell'Acquario e l'impegno di Giunone nella tua zona di lavoro dice che sei lì per fornire il supporto di cui hanno bisogno. Fortunatamente, funziona in entrambi i modi. Chiedi aiuto se sei inceppato e hai bisogno di un backup.

Carriera / Finanza: se hai una visione audace o un messaggio che vuoi condividere con il mondo, l'allineamento di Marte / Giove di oggi può aiutarti a consegnarlo. È probabile che tu possa espandere il tuo raggio di influenza e raggiungere un pubblico più vasto che mai. Sono preferite le attività che coinvolgono istruzione, editoria, marketing, relazioni con l'estero e governo. Questo non è il momento di giocare in piccolo. Non importa in quale campo ti trovi, è ora di andare alla grande.

Crescita personale / spiritualità: con l'audace Marte e l'entusiasmo di Giove che si sincronizzano nella tua zona di esplorazione, vuoi vedere fino a che punto puoi andare. Sei entusiasta di visitare nuovi posti, imparare cose nuove e scoprire cosa il mondo ha da offrire. È un ottimo momento per iniziare a pianificare quella vacanza nella lista dei desideri o iscriversi a una lezione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 marzo 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: il pensiero generale e piani audaci per il futuro sono la forza trainante delle tue azioni. Ci vuole coraggio per fare le cose che vuoi fare. Aiuta ad avere persone che credono in te. Un Capricorno potrebbe rivelarsi il tuo più grande sostenitore.

Amore / Amicizia: la tua atmosfera ariosa può rendere un appuntamento delizioso; tuttavia, ciò non significa che non prendi sul serio la tua vita amorosa. In effetti, mentre il leale Acquario si allinea con Giunone impegnato, siete tutti dentro. Se siete single, siete ugualmente devoti alla ricerca dell'amore. Una persona super intelligente e sofisticata potrebbe essere il tuo vicolo. Cerca la compatibilità intellettuale in un partner.

Carriera / Finanza: prima di prendere i soldi di qualcuno, considera come verranno ricevute le tue azioni. Con un allineamento entusiasta di Marte / Giove che influenza le risorse condivise, sei incoraggiato a spingere per ciò che pensi di meritare. Anche se la parte in questione vuole supportarti, potrebbe non apprezzare un approccio così intenzionale. Non puoi ottenere quello che vuoi a meno che non rinuncino alla tua richiesta, quindi devi essere discreto nel modo in cui lo fai.

Crescita personale / spiritualità: una richiesta creativa di supporto potrebbe aiutarti ad avvicinarti di un passo alla realizzazione di quello che sembra essere un sogno impossibile. Devi credere che puoi raggiungerlo prima che lo facciano gli altri. La solida fede lo mette a portata di mano.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 marzo 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: ci vuole sensibilità e intelligenza per sapere come trattare le persone nel modo giusto. Fortunatamente, hai entrambi. Devi solo ricordarti di usarli. È meglio non essere frettolosi quando hai a che fare con un Capricorno accorto. Usa il senso comune.

Amore / Amicizia: vieni forte quando decidi di spingere qualcuno a fare le cose a modo tuo. Con Marte assertivo e l'incontro entusiasta di Giove nella tua zona di partenariato, dirigerai la tua energia verso il risveglio del tuo partner o di un amico. Sarai più efficace se unirai le forze per raggiungere un obiettivo condiviso piuttosto che costringerli a seguire il tuo programma. Puoi essere incredibilmente motivante e hai l'energia necessaria per portare a termine i tuoi piani, ma il lavoro di squadra è la chiave.

Carriera / Finanza: potresti ottenere simpatia e sostegno da qualcuno quando mostri una debolezza che ti trattiene nella tua carriera. È una mossa rischiosa, ma la tua vulnerabilità potrebbe ispirarli ad aiutarti. Fai attenzione a non aprirti a qualcuno che è più un concorrente che un alleato. Non vorresti che conoscessero i tuoi punti deboli.

Crescita personale / Spiritualità: è un amore reciproco tra te e la tua famiglia o i tuoi compagni di stanza mentre un allineamento luna / Giunone eccita il tuo regno domestico. Il tempo di qualità trascorso con la tua cerchia interna è come mettere soldi in banca. Saranno lì quando ne avrai bisogno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 marzo 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: vuoi compiacere gli altri e andare d'accordo con loro, quindi sei disposto ad essere super accomodante. Fai solo attenzione a non dire cose che non intendi, né prendi impegni che non puoi seguire. Se lo fai, deluderai un Acquario.

Amore / Amicizia: dirai tutte le cose che il tuo interesse amoroso vuole sentire mentre la Luna dell'Acquario nella tua zona di associazione si allinea con Giunone impegnato e nutre Cerere. Spero che intendi quello che dici. Per i single, è meglio non essere creduloni e prendere ogni parola che qualcuno dice a cuore. Non lasciarti coinvolgere emotivamente fino a quando non scopri se hai a che fare con una persona che mantiene la parola.

Carriera / Finanza: non puoi fermarti quando decidi che un lavoro deve essere svolto. Con un entusiasmo allineamento Marte / Giove nella tua zona di lavoro, entrerai in azione. Non sarai scoraggiato da un compito complicato; tuttavia, non dovresti sopravvalutare ciò che puoi realizzare. Certo, ora sei eccitato e il tuo entusiasmo potrebbe durare per un paio di giorni. Ma, se ti fai una sella con un compito monumentale, potresti perdere il vapore prima che il lavoro sia completato.

Crescita personale / spiritualità: la tua abilità può dimostrare che l'esperienza supera l'istruzione. Quindi, non dovresti rimanere impiccato sui gradi che non hai o su ciò che non ti è stato insegnato. La prova di cosa sei capace è nella pratica.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 marzo 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la tua gioia di vivere è contagiosa! La tua alta energia aumenterà sicuramente l'atmosfera ovunque tu vada. Anche il tuo lavoro può essere una gioia perché ti senti bene su ciò che puoi fare. Un Acquario stressato può sentirsi sollevato solo stando intorno a te.

Amore / Amicizia: lascia che l'entusiasmante allineamento di Marte / Giove di oggi ti ispiri a rivendicare la felicità che desideri. Potrebbe portare un grande cambiamento nella tua vita amorosa. Tutti i segni indicano che possiedi l'ottimismo e il coraggio di cercare ciò che vuoi (o chi). Tienilo nello spirito del divertimento. Se diventi competitivo o vieni troppo forte, potrebbe essere una svolta. Fai uno sforzo, ma non sforzarti troppo.

Carriera / Finanza: una congiunzione luna / Cerere che si allinea con l'asteroide Giunone nella tua zona monetaria sottolinea l'orgoglio che prendi nell'essere il capofamiglia. Lavorare per garantire i bisogni della tua famiglia ti fa sentire bene. Allo stesso modo, lavorare per raggiungere l'indipendenza finanziaria è l'ultimo atto di cura di sé. Non si tratta di fare un sacco di soldi. Si tratta di portare il meglio in ciò che fai, raccogliere i frutti e sentirti potenziato dalla tua produttività.

Crescita personale / spiritualità: a volte, devi rischiare nonostante la tua insicurezza. Alcune cose sono destinate a seguire la tua strada. Tuttavia, non scoprirai mai se non ti presenti e intraprendi le azioni appropriate per attivare ciò che dovrebbe essere.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 marzo 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: quando esprimi le tue cure senza aspettative, non solo avvantaggia gli altri. Aiuta anche a migliorare il tuo umore. Provalo e guarda cosa succede. Potrebbe ispirare un Acquario distaccato a scaldarti. Potrebbe essere uno sviluppo entusiasmante.

Amore / Amicizia: un adorabile allineamento luna / Cerere / Giunone porta una dolce atmosfera alle interazioni romantiche. Sotto questa influenza, sei orgoglioso e felice di essere la data o il partner perfetto. Sei lì per il tuo interesse amoroso, e lo dimostra. La tua attenzione non passerà inosservata. Per i single, essere qualcuno che si prende davvero cura degli altri ti rende super sexy.

Carriera / Finanza: guarda al futuro per idee, non al passato. Un allineamento Mercurio / Nodi che influisce sul tuo lavoro suggerisce che non puoi ottenere molto chilometraggio dai risultati precedenti e dalle vecchie idee. È tempo di inventare qualcosa di eccitante e di nuovo. Considera la possibilità di allungare i muscoli mentali e scoprire cos'altro puoi fare.

Crescita personale / spiritualità: con un energico incontro Marte / Giove che influenza la tua vita domestica, ti senti come se potessi spostare le montagne. Quindi, potresti essere ispirato ad affrontare un grande progetto. Una mossa, un progetto di ristrutturazione o una grande riparazione potrebbero essere in cantiere. Prima di impegnarti, assicurati di avere l'energia, il tempo e le risorse per portare a termine i tuoi piani. Sembra fattibile ora, ma col tempo il tuo entusiasmo potrebbe scemare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 marzo 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: l'atmosfera potrebbe essere piuttosto fredda, ma le tue parole sono fuoco. Possono ispirare o motivare le persone intorno a te. Oppure possono essere distruttivi. Sii particolarmente attento a ciò che dici a un Cancro emotivo. Non tutti hanno una pelle spessa.

Amore / Amicizia: è allettante premere impulsivamente 'Invia' dopo aver scritto un'e-mail o un messaggio appassionato, ma dovresti tenere i tuoi cavalli. Un allineamento entusiasta di Marte / Giove può spingerti ad esprimere qualcosa che ti sta pesando nella mente. Se ti sei trattenuto, probabilmente è per una buona ragione. Lascia che la tua missiva si raffreddi per un giorno o due. Se ti senti ancora motivato a inviarlo, provalo. Quello che dici può avere un impatto enorme, quindi è intelligente pensare alle cose.

Carriera / Finanza: l'atteggiamento senza fronzoli che porti alle questioni personali può fare miracoli per aiutare a risolvere un problema sul posto di lavoro. Marte che contatta Chirone ferito nel tuo regno di lavoro consiglia un approccio diretto piuttosto che aspettare di vedere come vanno le cose. C'è il pericolo che tu possa attraversare una linea, ma potrebbe essere meglio scusarsi più tardi che chiedere prima l'autorizzazione.

Crescita personale / spiritualità: l'atmosfera a casa e in famiglia è super dolce poiché l'allineamento di una luna / Giunone / Cerere eccita la tua vita privata. Il tuo serbatoio emozionale verrà riempito godendo del tempo con i tuoi cari o trascorrendo una serata tranquilla a casa da solo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 marzo 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la gentilezza e un sincero interesse per gli altri possono aprire le porte. Può anche aiutare a migliorare le relazioni con le persone più vicine a te. Potrebbe certamente rendere un Acquario più ricettivo a ciò che hai da dire e più aperto a te, in generale.

Amore / Amicizia: questo è uno di quei rari momenti in cui lanciare soldi per un problema può essere utile. Il semplice Marte nella tua zona monetaria, contattando Chirone, suggerisce che un dono sontuoso potrebbe aiutarti a lisciare le cose con il tuo interesse amoroso o un amico. Non è una soluzione permanente, ma può offrirti il ​​tempo necessario per risolvere le cose.

Carriera / Finanza: avere fretta di concludere una transazione finanziaria potrebbe essere una ricetta per il disastro. Con un allineamento entusiasta di Marte / Giove che incide sul denaro, agirai per primo e farai domande in seguito. Potrebbe essere in gioco qualcosa di grosso. Ciò rende cruciale che tu stia attento alle mosse che fai. Se capisci i rischi connessi, provaci. Se stai agendo d'impulso, pagherà per rallentare le cose. Non puoi permetterti di gestirlo nel modo sbagliato.

Crescita personale / spiritualità: conosci quell'amico che a volte agisce come partner surrogato? Connettersi con loro può essere corroborante. L'incoraggiamento e il feedback che forniscono possono aiutarti a rassicurarti su una decisione o qualcosa con cui hai a che fare.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI venerdì 20 marzo 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: hai le tue priorità in ordine e sai cosa stai cercando. Ecco perché spesso hai successo in quello che fai. È qualcosa da tenere a mente quando un'interazione con un Ariete ti fa chiedere se sei sulla strada giusta.

Amore / Amicizia: con un energico allineamento Marte / Giove nel tuo segno, non c'è limite a quanto andrai alla ricerca dell'amore. Il tuo entusiasmo può essere fonte di timore reverenziale e potrebbe conquistare qualcuno che si trova sul recinto di te. Tuttavia, se l'oggetto del tuo affetto non è quello dentro di te, il tuo arrivo potrebbe essere troppo. Guarda e ascolta, capra. Questa persona è ricettiva ai tuoi progressi? O stai spingendo ciecamente per ottenere la tua strada?

Carriera / Finanza: che siano i soldi o l'acclamazione che ti commuovono, l'allineamento della luna di oggi / Cerere / Giove indica che qualsiasi cosa ti interessi di più ti motiverà a fare un buon lavoro. La cura e l'attenzione che porti ai tuoi compiti è impressionante. Quando c'è qualcosa che desideri, ti ispira a portare il meglio in ciò che fai. Tieni gli occhi sul premio!

Crescita personale / spiritualità: guidare Marte nel tuo segno a contatto con Chirone suggerisce che fare qualcosa che non pensi di poter fare può aiutarti a conquistare le tue insicurezze. Mostra anche al tuo genitore interiore (e forse al tuo genitore esterno) che sei molto più capace di quello che ti danno credito.





























ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 marzo 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: prendi lo spazio necessario per tracciare tranquillamente le tue mosse migliori e successive. C'è molto da considerare e vuoi assicurarti di fare ciò che è giusto per te. Una Bilancia che capisce cosa stai cercando può offrire incoraggiamento e supporto.

Amore / Amicizia: sei filosofico per natura. Quindi, non è una sorpresa che quando sei in una relazione, deve allinearsi con i tuoi ideali. La passione è grande, ma quando la luna nel tuo segno contatta Giunone nella tua casa di credenze, hai bisogno di un partner che condivida le tue opinioni sull'amore e sulla vita. Sei immediatamente simpatico quando hai le stesse prospettive. Tu e il tuo partner vedete le relazioni allo stesso modo? Se sei single, stai investendo in persone che condividono i tuoi principi?

Carriera / Finanza: stai scoppiando per l'eccitazione! Tuttavia, le circostanze potrebbero richiedere di mantenere il tuo entusiasmo nascosto. Con Marte e Giove sincronizzati, hai buone ragioni per essere fiducioso. Se vuoi che le cose vadano per il verso giusto, mantieni i tuoi piani riservati per ora. Lavora con la tua magia dietro le quinte e preparati in silenzio per la tua rivelazione. Il completamento del progetto potrebbe richiedere settimane o mesi. Nel frattempo, mamma è la parola!

Crescita personale / spiritualità: ognuno ha un legame debole. Sebbene non tutti possiedano la determinazione necessaria per correggere i propri difetti. Lavorare tranquillamente per trasformare una debolezza in una forza è un ottimo modo per sentirsi potenziati.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 20 marzo 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: sei una creatura straordinariamente versatile! Oggi gestirai abilmente il lavoro e le cose banali offrendo al contempo il supporto emotivo e il conforto di cui qualcuno (forse un Acquario) ha un disperato bisogno. Sarà bello mettere a frutto tutti i tuoi talenti.

Amore / Amicizia: ci sono molti modi per esprimere l'amore. L'allineamento della luna di oggi / Cerere / Giunone suggerisce che aiutare un amico nel bisogno può essere gratificante sia per il donatore che per il ricevente. Non tutti vogliono che il mondo sappia cosa stanno attraversando. Esegui i tuoi atti di gentilezza senza fare molto a riguardo o attirare un'indebita attenzione. La tua riservatezza sarà apprezzata.

Carriera / Finanza: emergerai come un leader o un feroce concorrente mentre un entusiasta allineamento Marte / Giove eccita la tua casa del lavoro di squadra. In entrambi i casi, non ti accontenterai di stare in panchina. Vuoi essere nel gioco, far accadere le cose. Le tue azioni possono essere molto d'impatto. Dai il massimo e sposta il tuo progetto nella prossima fase di sviluppo. Può scaldarsi tra te e un collega. Fai attenzione a non calpestare nessuno.

Crescita personale / spiritualità: essere creativi è una parte di ciò che sei, anche se non tutti i Pesci sono artisti. Se ti senti timido per il tuo dono, coltivalo in segreto. Esprimersi in modo creativo può essere un'esperienza sacra e un portale per connettersi con il divino.