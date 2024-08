Oroscopo di oggi 21 agosto 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 21 agosto 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 21 agosto 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Hai una visione chiara di ciò che sta accadendo nella tua vita amorosa? Potresti vedere ciò che vuoi vedere ed evitare ciò che non riesci a gestire, mentre il sole nella tua zona romantica si scontra con la luna e il fantasioso Nettuno nella tua casa dell'auto-distruzione. Alcuni Ariete ignoreranno i segnali d'allarme e si concentreranno ciecamente sugli aspetti positivi di una persona o di una relazione, mentre altri faranno passare una persona per il cattivo della storia con poche prove a sostegno delle loro affermazioni. In entrambi i casi, la tua prospettiva è distorta. Forse dovresti sospendere il giudizio finché non saranno disponibili tutti i fatti? Potresti anche trovare difficile essere obiettivo sui bambini.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Amici e familiari possono essere difficili da leggere quando il sole in Leone si scontra con la luna e il confuso Nettuno nella tua casa della comunità. Potresti insistere nel vedere il meglio in loro nonostante i segnali d'allarme sul loro carattere, o potresti pensare al peggio senza una valida ragione per i tuoi sospetti. È meglio non affrettarsi a giudicare. Nei giorni a venire, vedrai cosa è cosa. Alcuni tori potrebbero sentirsi confusi sui loro obiettivi a lungo termine. Sei sulla strada giusta? Se sì, sarà possibile realizzare i tuoi sogni? Il futuro è costruito sulle scelte che fai ora. Fai il passo logico successivo e guarda dove ti porta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Sei un narratore nato. Quindi, nessuno si sorprende quando rendi qualcosa più drammatico di quanto non sia. Mentre il sole nel teatrale Leone si scontra con la luna e il fantasioso Nettuno, può essere difficile dire se il tuo racconto è vero o inventato. Le persone saranno intrattenute da ciò che dici, ma non saranno sicure se crederti. Le conversazioni con un genitore, un capo o una figura autorevole possono essere complicate. Tu o loro potreste forzare la verità. Sii scettico e prendi le loro parole con un pizzico di sale. Artisti, scrittori e tipi creativi potrebbero avere una giornata da urlo. C'è molta ispirazione in giro per far scaturire idee e alimentare le tue attività creative.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Con il sole nel vanaglorioso Leone in contrasto con la luna e l'ambiguo Nettuno nella tua casa dei beni, le questioni che coinvolgono denaro e beni non saranno una faccenda semplice. Non lasciarti ingannare da un discorso di vendita dolciastro e non prendere a cuore un'affermazione dubbia. Se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Tieni traccia delle transazioni finanziarie e conserva le ricevute, perché potrebbe sorgere una discrepanza. Alcuni Cancro potrebbero avere sospetti ingiustificati. Tuttavia, è meglio prevenire che curare. Sperare nel meglio o temere il peggio può essere ugualmente problematico. Fai un'analisi approfondita dei fatti in modo da scoprire come stanno le cose e prendere decisioni sensate.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Leone :

I tuoi confini possono essere fragili nel migliore dei casi e, nel peggiore, inesistenti, poiché il sole nel tuo segno si scontra con la luna volubile e l'incerto Nettuno. Con intimità, denaro e beni materiali, alcuni Leoni permetteranno agli altri di prendere più di quanto dovrebbero. Aspettarsi che un partner soddisfi aspettative irrealistiche può essere altrettanto problematico. In entrambi i casi, le difficoltà sorgono quando qualcuno si prende troppe libertà. Se qualcuno cerca di approfittarsi della tua gentilezza, sappi dove tracciare il confine. Non devi dare una spiegazione per non fare qualcosa che non vuoi fare. Allo stesso modo, dovresti pensarci due volte prima di fare richieste folli. Non dare per scontato di meritare certi privilegi a causa della tua relazione.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Il sospetto può mettere a rischio una relazione quando il sole nel teatrale Leone si scontra con la luna volubile e il fantasioso Nettuno nella tua zona di partnership. Sei all'oscuro di certe questioni con il sole nella tua dodicesima casa. Allo stesso modo, possono sorgere problemi se dipingi un quadro roseo della tua situazione e rifiuti di riconoscere i segnali d'allarme. I single della Vergine dovrebbero essere perspicaci quando cercano una persona di interesse. Non tutto è come sembra. Sei in una situazione difficile in questo momento. L'obiettività non è il tuo forte. Tuttavia, inizierai a sentirti più sicuro di te stesso dopo che il sole entrerà nel tuo segno domani. Nel frattempo, osserva, aspetta e rimanda le decisioni importanti.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

È un caso di cieco che guida un cieco? Mentre il sole nell'arrogante Leone e il tuo settore sociale si scontrano con la luna e il confuso Nettuno, le cose vanno male quando segui la guida di una persona che non sa cosa sta facendo. Che tu stia collaborando a un progetto al lavoro o organizzando un'attività con gli amici, è saggio mettere in discussione le decisioni degli altri. Se ti lasci trasportare ciecamente dal viaggio, potresti ritrovarti al punto di partenza. Allo stesso modo, possono sorgere difficoltà quando non hai abbastanza fiducia nel tuo leader. A meno che tu non abbia una valida ragione per dubitare delle capacità di qualcuno, sostienilo. Sii un sostenitore, non un odiatore.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Mentre il sole nel vistoso Leone nel tuo settore pubblico si scontra con la volubile Luna e il fantasioso Nettuno, potresti attirare l'attenzione per tutti i motivi sbagliati. Una performance drammatica potrebbe non essere il trucco che pensi. C'è qualcosa da dire sul fatto di giocare alla calma. Allo stesso modo, è intelligente guardare oltre una facciata glamour quando si interagisce con una persona di interesse. Potrebbero essere romantici e divertenti. Tuttavia, uno sguardo più attento potrebbe rivelare che non sono ciò che sembrano. Può essere difficile sapere con chi e cosa hai a che fare ora. Non puoi controllare gli altri, ma puoi assicurarti che il tuo comportamento sia trasparente. Non giocare o essere giocato.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Le tue emozioni potrebbero essere particolarmente potenti oggi, Sagittario, anche se qualcosa potrebbe non sembrare giusto. Potrebbe essere una sensazione di manipolazione. Forse hai giudicato male la sensibilità di qualcun altro e ora sta lavorando per vendicarsi di te in un modo sottile ma dannoso. Prenditi cura dei tuoi sentimenti e trascorri del tempo da solo se ti aiuta a entrare in sintonia con le tue emozioni.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

L'atmosfera intorno all'amore e al denaro può essere un po' dubbia, poiché il sole nel drammatico Leone si scontra con la luna volubile e il fantasioso Nettuno. Qualcuno (forse tu) potrebbe fare di tutto per nascondere cosa sta succedendo. Potresti essere tentato di abbellire una storia o di inventare qualcosa del tutto. Tuttavia, la verità prevarrà col tempo. Se qualcuno ti prende in giro, non prendere per buone le sue spiegazioni e scuse. Probabilmente c'è qualcosa che non vuole che tu sappia. Il diavolo è nei dettagli con contratti e documenti. I termini potrebbero non essere ciò che sembrano. Prenditi del tempo per leggere le clausole in piccolo.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Le questioni che riguardano denaro e beni possono essere un po' rischiose, poiché il sole si scontra con la luna volubile e il confuso Nettuno. Con Nettuno nella tua casa dei beni, non sei sempre attento alle questioni finanziarie come dovresti. Tu e un partner in amore o in affari potreste non essere sulla stessa lunghezza d'onda per quanto riguarda spese e spese. Una persona potrebbe essere frugale e responsabile, mentre l'altra spende come se ci fosse una risorsa infinita. Prenditi del tempo per risolvere le vostre divergenze. Non è saggio prestare o prendere in prestito. Tu e l'altra persona potreste avere valori contrastanti e potreste non essere d'accordo sui termini. In alcuni casi, potrebbe mettere a rischio la vostra relazione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Nel bene o nel male, potresti non considerare le tue capacità in modo realistico. Mentre il sole nell'orgoglioso Leone e il tuo settore lavorativo si scontrano con la luna volubile e il fantasioso Nettuno nel tuo segno, l'insicurezza ti porterà a sottostimare ciò di cui sei capace, o a immaginare di poter svolgere compiti ben oltre le tue capacità. In entrambi i casi, può complicare un progetto o creare confusione sul posto di lavoro. Anche se ti senti abbastanza sicuro, può essere utile cercare un'opinione esterna. È probabile che ci sia qualcosa che ti sfugge, quindi sii ricettivo a ciò che gli altri hanno da dire. Alcuni Pesci potrebbero sentirsi esausti o stressati. Sappi quando prenderti una pausa.