Oroscopo di oggi 21 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 21 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 21 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: la luna ardente del Leone si armonizza con la tua energia dell'Ariete e con i pianeti natali, illuminando la tua quinta casa, richiamando il tuo artista interiore e invitandoti a far partire la tua pittura, scultura o lavoro a maglia! La luna oggi si armonizza con l'immaginativo Nettuno e se rallenti un po ', non puoi fare a meno di notare tutte le idee creative che scorrono sulla tua strada. Non preoccuparti dei risultati, avvia il processo. Rivolgiti a un Sagittario per la collaborazione.

Amore / Amicizia: il tuo desiderio di amare, nutrire e prendersi cura della tua amata è evidenziato oggi dal trigono dalla Luna del Leone a Cerere e Giunone, creando un grande trigono in Fuoco. Il dono disinteressato è attivato da questo transito, quindi lascia che il tuo cuore si apra e vedi dove ti porta. L'unico avvertimento associato a questo transito è una tendenza al comportamento co-dipendente. Evitalo e rimarrai solo con vantaggi.

Carriera / Finanza: uno stellium di pianeti nella tua seconda casa di denaro continua a portarti lezioni finanziarie continue. Venere si armonizza con Giove, dandoti una visione chiara del quadro generale. Tuttavia, è possibile che tu trascuri un dettaglio essenziale, quindi ricontrolla due volte e tre volte prima di intraprendere qualsiasi azione importante.

Crescita personale / spiritualità: il successo può essere una vittoria vuota se hai trascurato o distrutto le tue relazioni importanti lungo la strada. Essere in grado di condividere i tuoi risultati rende il tuo duro lavoro e i tuoi sforzi proficui.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la focosa Luna del Leone brilla intensamente nella tua quarta casa di casa, famiglia e radici psicologiche. Questo è il momento opportuno per rivolgere un occhio creativo alla tua casa, occuparti di eventuali aggiornamenti che hai preso in considerazione, acquistare nuove opere d'arte per le tue pareti, dipingere o riorganizzare i mobili o dare a tutto un nuovo aspetto per la primavera. Un Pesci ha un grande occhio e talento nelle arti visive; perché non chiedere il loro contributo?

Amore / Amicizia: Giove mette in risalto la tua ottava casa di intimità e risorse condivise, tracciando sia la Luna in Leone che Cerere in Ariete, aggiungendo la passione e il calore di un grande trigono in Fuoco al mix. Questi transiti generano anche empatia, sensibilità, nutrimento e desiderio di essere necessari. La tua relazione beneficia di questo afflusso di energia fintanto che non scivoli nella co-dipendenza.

Carriera / Finanza: Giove attiva la tua decima casa di carriera, riconoscimento e successo e si armonizza con il tuo pianeta dominante, Venere. Questo transito ti offre una vista a volo d'uccello del quadro generale, permettendoti di vedere tutti i pezzi in movimento. Può anche renderti un po 'poco pratico, quindi prima di firmare un progetto importante o di staccarne uno, passalo davanti a qualcuno con un regalo per i dettagli.

Crescita personale / spiritualità: potresti dover allontanarti dal trambusto per sentire la tua voce interiore. La saggezza arriva spesso come un sussurro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: la focosa Luna del Leone si armonizza con la tua vivace energia Gemelli e attiva la tua terza casa di comunicazione e viaggi brevi. Stare seduti dietro una scrivania con il naso sulla mola oggi sarebbe una forma di tortura, quindi non preoccuparti. C'è uno scontro tra il tuo pianeta dominante, Mercurio e Pallade, quindi se ti senti confuso e ottuso, incapace di esprimerti facilmente come vorresti, questo è il motivo. Aspetta un po 'per avere quell'importante discussione con un Capricorno. Vuoi essere al top quando lo fai.

Amore / Amicizia: Giunone in Sagittario mette in evidenza la tua settima casa di collaborazione e trigona sia la Luna in Leone che Cerere in Ariete, attivando l'empatia, il nutrimento e il desiderio di amare e prendersi cura degli altri, in particolare della tua amata. Questo grande trigono in fuoco può conferire troppe cose buone, quindi moderare quegli impulsi prima di bruciare il villaggio al suolo!

Carriera / Finanza: Pallade attiva la tua decima casa di carriera, riconoscimento e successo e si scontra con Mercurio. Comunicazione, creatività e ragionamento chiaro sono bloccati, quindi non frustrarti oggi cercando di forzare le cose. Una volta terminato questo transito tornerai di nuovo in sella, quindi la pazienza è l'ingrediente segreto della ricetta oggi.

Crescita personale / spiritualità: bilancia il tuo mondo fisico e la realtà con le tue pratiche e crescita spirituali; sono entrambi necessari.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale : Venere governa la tua quarta casa di casa e famiglia e si armonizza con Giove, sottolineando il tuo amore per l'arte, la bellezza e la creatività. Se ci sono aggiornamenti, in particolare per quanto riguarda la decorazione o l'abbellimento della tua casa, questo è il momento ideale per saltare in quei progetti. Sarai così soddisfatto dei risultati! Se hai bisogno di un occhio pratico e di una mano amica, una Vergine è la tua persona di riferimento. E come bonus, avranno tutti gli strumenti necessari per qualsiasi progetto che desideri affrontare.

Amore / Amicizia: Lo stellium dei pianeti del Toro nella tua undicesima casa di amicizia e umanitarismo dirige la tua attenzione sulle importanti relazioni d'amore oltre a quelle con la tua amata e la tua famiglia. Il tuo cuore si sta allungando per contenere più amore, empatia e compassione, e questo è un bel regalo.

Carriera / Finanza: Cerere in Ariete attiva la tua decima casa di carriera e riconoscimento e trigona Giunone in Sagittario nella tua sesta casa di lavoro e la Luna in Leone nella tua seconda casa delle finanze personali. Questo grande trigono in fuoco ti ispira a fare i cambiamenti necessari e ad andare coraggiosamente dove avevi paura di andare prima. Non temere più!

Crescita personale / spiritualità: la fiducia in se stessi è l'ingrediente magico del successo di qualsiasi impresa intrapresa. Con la fiducia in te stesso sei inarrestabile. Senza di essa, gli ostacoli esistono ovunque. Rivolgiti a un buon terapista o consulente se hai ferite legate all'autostima che necessitano di guarigione.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: beh, sei totalmente nel tuo elemento, facendo le fusa come un grande gatto della giungla con la luna nel tuo segno oggi! Combinalo con un trigono tra la Luna in Leone, Cerere in Ariete e Giunone in Sagittario e avrai un grande trigono in Fuoco nelle tue case governate da quell'elemento. Il mondo è la tua ostrica oggi e sei pieno di amore, empatia e ottimismo. Potrebbe essere utile portare con te un estintore, nel caso in cui le cose diventassero troppo calde da gestire. Un Cancro è una scelta perfetta.

Amore / Amicizia: Giove evidenzia la tua settima casa di collaborazione, in armonia con Venere, che ti consente di vedere le opportunità nelle sfide che stai affrontando nella tua relazione. Questo transito genera idealismo e occhio per la bellezza. Non prendere decisioni importanti senza parlarne prima con qualcuno di cui ti fidi, qualcuno con una prospettiva pratica e realistica.

Carriera / Finanza: lo stellium dei pianeti in Toro nella tua decima casa di carriera, riconoscimento e successo continua a fornire lezioni e opportunità riguardanti il ​​tuo lavoro e la tua vita professionale. Mercurio attiva la tua decima casa e si scontra con Pallade oggi, e il tuo pensiero e la tua comunicazione sono lenti, persino bloccati. Non spingere il fiume. La diga si romperà e la tua mente scorrerà di nuovo. Abbi fede e la pazienza per questo blocco è temporanea.

Crescita personale / spiritualità: se hai problemi a dormire o a rilassarti, devi fare nuove scelte di vita.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: potresti sentirti sopraffatto dalle emozioni, super sensibile, persino psichico oggi. Di 'grazie alla Luna Leone nella tua dodicesima casa trigono Cerere in Ariete nella tua ottava casa e Giunone in Sagittario nella tua quarta casa. Hai un grande trigono in fuoco che risveglia l'emozione profonda che scorre attraverso le case dell'Acqua del tuo tema! La soluzione migliore è ancorarti in osservazione e rimanere lì. Guarda la giornata svolgersi come se stessi guardando i alitare e starai bene. Chiedi a uno Scorpione di passarti i popcorn. Il burro extra va bene.

Amore / Amicizia: Pallade mette in evidenza la tua settima casa di collaborazione, scontrandosi con il tuo pianeta dominante, Mercurio. La comunicazione rallenta e la tua capacità di pensare e di ragionare è bloccata. Questo non è il giorno per una conversazione importante; attendere che la luce diventi di nuovo verde.

Carriera / Finanza: Giove attiva la tua sesta casa di lavoro. armonizzandosi con Venere e permettendoti di vedere il quadro generale. Dal momento che sei per natura una persona dei dettagli e tendi a concentrarti solo sugli alberi, goditi questa nuova prospettiva ampliata!

Crescita personale / spiritualità: c'è una fonte di saggezza dentro di te che sta chiamando il tuo nome, invitandoti a diventare abbastanza calmo da sentire la sua voce morbida. Prendi il tuo diario o medita e quando hai finito fai una domanda, quindi scrivi la risposta mentre fluisce nella tua mente.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la Luna del Leone si armonizza con la tua energia della Bilancia e illumina la tua undicesima casa di amicizia, socializzazione e affari umanitari. Non è il giorno in cui sedersi a casa o rimanere intrappolati dietro la scrivania. Il mondo ha bisogno di una dose della buona energia che devi condividere, quindi datti da fare per condividerla! Inizia con uno Scorpione che si sente triste. Un'onda del tuo sole giallo dovrebbe rimetterli in piedi in pochissimo tempo.

Amore / Amicizia: Cerere in Ariete mette in risalto la tua settima casa di collaborazione, Giunone in Sagittario e la luna in Leone, creando un potente grande trigono in Fuoco e generando un profondo desiderio di nutrire e prendersi cura degli altri, specialmente della tua amata. Questo transito suscita anche il bisogno di essere necessario, il che va bene finché non scivola in discesa e si schianta nella co-dipendenza.

Carriera / Finanza: Pallade attiva la tua sesta casa di lavoro, scontrandosi con Mercurio e rendendo difficile pensare e comunicare chiaramente. Stando così le cose, metti da parte progetti importanti fino a quando questo transito non sarà passato. In questo modo sarai sicuro di coprire i dettagli importanti, non tralascerai nulla e non sbaglierai.

Crescita personale / spiritualità: se ti senti sopraffatto, fermati e fai una pausa, non continuare a spingere. Altrimenti, potresti far cadere una palla o lasciare che qualcosa di importante scivoli nelle fessure. Rallenta, fallo facilmente, fai un respiro profondo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la focosa Luna del Leone fa quadrare e si scontra con la tua energia acquosa dello Scorpione, quindi potresti sentirti un po 'fuori di testa oggi. Tra i lati positivi, il tuo pianeta dominante, Plutone, si armonizza con Giove, generando ottimismo, passione e potere. La grande domanda di fronte a questo tipo di energia diventa quindi: "Cosa ne farai? Come intendi utilizzare, dirigere e incanalare questa ondata trasformativa di energia e potere? " Non devi rispondere subito. Contempla e vedi dove porta. Un Capricorno può offrire una prospettiva che troverai utile.

Amore / Amicizia: Lo stellium dei pianeti in Toro nella tua settima casa di collaborazione continua a insegnarti lezioni e portarti intuizioni riguardo alla tua amata, alla tua relazione e alle relazioni impegnate in generale. Venere fa parte di quello stellium e si armonizza con Giove oggi, aiutandoti a vedere il quadro generale e dandoti una prospettiva che altrimenti potresti perdere.

Carriera / Finanza: La Luna del Leone attiva la tua decima casa di carriera, Cerere in Ariete nella tua sesta casa di lavoro e Giunone in Sagittario nella tua seconda casa delle finanze personali. Questo grande trigono in fuoco porta un enorme focus di possibilità in queste aree della tua vita. Il cambiamento è in corso, meglio seguirlo perché combatterlo è inutile.

Crescita personale / spiritualità: la tua visione è espansa proprio ora, cerca i doni in ciò che vedi.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: la Luna del Leone si armonizza con la tua energia Sagittaria, illuminando la tua nona casa di esplorazione e avventura. Sei pieno di ottimismo, la profonda convinzione spirituale che puoi fare la differenza nella tua vita e che puoi rendere questo mondo un posto migliore. Come disse una volta Madre Teresa: "Non tutti noi possiamo fare grandi cose, ma possiamo fare piccole cose con grande amore". Invita un acquario a riflettere su atti di gentilezza con te.

Amore / Amicizia: Cerere in Ariete evidenzia la tua quinta casa di amore, passione e romanticismo e trigona Giunone in Sagittario e la luna in Leone. Questo grande trigono in fuoco genera un profondo bisogno di essere necessari, di prendersi cura delle persone che ami, di nutrire e sostenere gli altri e di dare altruisticamente te stesso. Mantieni le cose in equilibrio assicurandoti di essere una delle persone che ami, nutri e ti prendi cura.

Carriera / Finanza: Plutone attiva la tua seconda casa delle finanze e si armonizza con Giove. Sei positivo, concentrato, determinato e appassionato di trasformazione e manifestazione di prosperità nella tua vita. Sei disposto a lavorare sodo per far sì che ciò accada, quindi è semplicemente una questione di tempo prima che tutte le tue anatre siano in fila.

Crescita personale / spiritualità: si è tentati di abbassare il testimone e fare una pausa, ma sei così vicino al traguardo. Aspetta ancora un po ', sei quasi arrivato.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la Luna del Leone fa parte di un grande trigono nel Fuoco che include Cerere in Ariete e Giunone in Sagittario, attivando la tua intuizione, abilità mistiche, percezioni psichiche e mente subconscia. Questo è un momento potente nel tempo, un'opportunità per rilasciare vecchi messaggi e script che ti trattengono o ostacolano ciò che vuoi ottenere. Rivolgiti a un buon terapista, guaritore, sciamano o consulente e affronta ciò che ti impedisce di essere tutto ciò che puoi essere. Chiedi a uno Scorpione di consigliare qualcuno che ti aiuti; sarai soddisfatto del loro suggerimento.

Amore / Amicizia: uno stellium di pianeti in Toro si armonizza con la tua energia Capricorno mentre attivano la tua quinta casa di amore e passione. Venere balla con Giove e ti aiuta a vedere il quadro generale quando si tratta delle tue relazioni romantiche personali. Cerca schemi che indicano un blocco o un problema, quindi risolverlo immediatamente.

Carriera / Finanza: Giove attiva la tua seconda casa degli affari materiali e si armonizza con Plutone, sottolineando la tua concentrazione, impegno e determinazione a trasformare la tua realtà finanziaria e creare una torre di prosperità e abbondanza. Se qualcuno può farlo, tu puoi, e sei già sulla buona strada.

Crescita personale / spiritualità: la riflessione, la contemplazione e la meditazione silenziose e pacifiche consentiranno alla tua saggezza interiore di sorgere, portandoti l'intuizione di cui hai bisogno per trasformare questa situazione a tuo vantaggio.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: il tuo pianeta dominante, Urano, si unisce a uno stellium di pianeti che ti stanno insegnando lezioni e creando esperienze e opportunità di crescita nella tua casa e nella tua famiglia. Venere nella tua quarta casa si armonizza con Giove, affinando i tuoi gusti, approfondendo il tuo amore per l'arte e la bellezza e ispirandoti a concentrare parte del tuo tempo, talento ed energia sulla tua casa e sui tuoi cari. Qualsiasi decorazione, riorganizzazione o miglioramento della casa che hai preso in considerazione riceve il via libera oggi. Se hai bisogno di aiuto per spostare mobili o appendere opere d'arte, un Gemelli vorrebbe essere coinvolto.

Amore / Amicizia: La Luna del Leone evidenzia la tua settima casa di matrimonio e collaborazione e trigona Cerere in Ariete e Giunone in Sagittario, creando un grande trigono in Fuoco incentrato sull'amare, nutrire e sostenere le persone a cui tieni, specialmente la tua amata. Finché non scivoli in un comportamento soffocante o co-dipendente, questa dose extra di energia farà sbocciare la tua relazione.

Carriera / Finanza: Nettuno attiva la tua seconda casa degli affari materiali e si armonizza con la luna oggi, aumentando la tua sensibilità e tenerezza. Anche se tutto questo va bene, è necessario astenersi dal salvare o riparare gli altri. Proprio come un pulcino ha bisogno di beccarsi una via per uscire dal guscio per sopravvivere, un aiuto ben intenzionato non sempre fa sì che le cose finiscano bene.

Crescita personale / spiritualità: la lotta è finalmente finita. Deponi la spada e vattene.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 21 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: l'allegra Luna del Leone brilla intensamente nella tua sesta casa, concentrando la tua energia sulla tua salute, benessere e stile di vita. La luna si armonizza con il tuo pianeta dominante, Nettuno, rendendoti ancora più sensibile, intuitivo e percettivo di quanto tu sia di solito. Questo transito sottolinea anche la tua sensibilità per gli ambienti in cui vivi e lavori, quindi inizia a fare un elenco di modi per migliorare e aggiornare l'energia nei tuoi spazi abitativi. Se ti senti perplesso, chiedi a una Vergine il suo contributo. Aiuterà molto.

Amore / Amicizia: Plutone evidenzia la tua undicesima casa degli affari umanitari e si armonizza con Giove. Sei positivo, concentrato e determinato a usare i tuoi talenti e le tue capacità per contribuire a rendere questo mondo un posto migliore. Scegli una causa o un'organizzazione che parla al tuo cuore e inizia a battere! La vita è troppo breve per perdere tempo a tentennare su come iniziare. Appena. Ottenere. Iniziato. Le regolazioni possono essere apportate mentre procedi.

Carriera / Finanza: Giunone in Sagittario attiva la tua decima casa di carriera, truccando la Luna in Leone che brilla sul lavoro e Cerere in Ariete che mescola le cose nella tua seconda casa di finanza personale. Questo grande trigono in fuoco sottolinea il tuo bisogno di essere necessario e di aiutare gli altri, ma devi mantenerlo equilibrato. Se non lo fai, le tue finanze finiranno nel caos.

Crescita personale / spiritualità: guarda le tue parole; possono ferire anche quando non è questa la tua intenzione.