Oroscopo di oggi 21 febbraio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 21 febbraio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 21 febbraio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: lascia che l'istinto compili laddove i fatti ti falliscono. Sotto il buio della luna, ti sembra di fare mosse cieche. Non lo sei perché hai fatto i compiti. Solo un acquario lungimirante può fornire la convalida che dice che sei sulla buona strada.

Amore / Amicizia: l'impulso alla madre di un amico può essere reciprocamente gratificante mentre la luna in Acquario, che pensa alla comunità, si fonde con la nutrice Cerere. Vedi i vantaggi di investire in un sistema di supporto reciproco. Effettua un prelievo dalla banca dell'amicizia se ne hai bisogno. Di fronte a una giornata impegnativa, aiuta a sapere che qualcuno ha le spalle.

Carriera / Finanza: sei un trascinatore. Cogli l'occasione per avanzare nella tua carriera o ottenere una vincita finanziaria. Con l'ambizioso Marte che aspira il rinnegato Urano, puoi ottenere una vittoria unica. Sei stato impegnato a prepararti a fare questo salto. Agire quando si apre la finestra di opportunità; non c'è spazio per l'esitazione. Concludi un accordo in sospeso il più velocemente possibile, in modo da poter passare alla cosa successiva.

Crescita personale / spiritualità: lanciare un capriccio potrebbe essere inevitabile poiché il tuo sovrano, Marte, si scontra con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Un battibecco con una figura influente potrebbe essere la cosa che fa stravolgere le mutande. Fai attenzione che il modo in cui rispondi non mina i tuoi sforzi o ti fa perdere il rispetto dei tuoi pari.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: in un modo o nell'altro, sei determinato a testare i tuoi limiti per scoprire cosa puoi fare. Non ti dispiacerà sfidare te stesso ed esasperare gli altri nel processo. Un Ariete potrebbe non dirlo, ma potrebbero trovare fastidiose le tue buffonate.

Amore / Amicizia: sei un rinnegato. Sfiderai le aspettative mentre audace Marte si allinea con Urano non convenzionale nel tuo segno. Una data che coinvolge un'attività fisicamente impegnativa potrebbe essere la tua strada. Oppure potresti ottenere i tuoi calci facendo qualcosa che sorprende i tuoi amici o il tuo interesse amoroso. Sei determinato a scuotere le cose e far sapere alla gente che non giocherai alle regole.

Carriera / Finanza: con una fusione luna / Cerere che influisce sulla tua carriera, la tua atmosfera nutriente ti identifica come un aiuto. Otterrai un senso di soddisfazione dall'utilizzare la tua posizione come veicolo per soddisfare le esigenze di tutti. Non ti preoccupare. Non diventerai lo zerbino dell'ufficio. Più come una madre gentile che offre ai cuccioli ciò di cui hanno bisogno per essere i migliori in quello che fanno.

Crescita personale / spiritualità: per cosa stai combattendo? Marte che si scontra con Chirone ferito nel tuo regno subconscio suggerisce che non è quello che pensi. L'angoscia che senti potrebbe essere più di una vibrazione collettiva piuttosto che una cosa personale. Comprendere di cosa si tratta può aiutarti a essere più efficace nella spinta verso il cambiamento.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: è fondamentale ascoltare il tuo cuore e fidarti di te stesso, indipendentemente da quanti problemi potrebbe suscitare per gli altri. Nel caso tu contro di loro, devi scegliere il Team Gemini. Un Ariete sensibile può ribellarsi quando decidi di farlo.

Amore / amicizia: presta attenzione al tuo desiderio più intimo. Con il motivatore Marte e il risveglio Urano che agita le acque nelle case delle tue emozioni, ciò che giace sotto la superficie si alza. Potresti provare un improvviso impulso a liberarti da una situazione che ti confina. Qualcosa che il tuo interesse amoroso o qualcuno vicino a te potrebbe essere il grilletto che mette in moto la tua ricerca di libertà. Fidati del tuo istinto e segui il flusso.

Carriera / Finanza: essere un giocatore di squadra significa tirare i pugni. Nessuno è perfetto (e questo include te), quindi non preoccuparti se un progetto non procede secondo i tuoi standard. È meglio evitare il gioco della vergogna e della colpa. Lanciare aspersioni non fa che peggiorare le cose. Se non puoi far parte della soluzione, almeno, non far parte del problema.

Crescita personale / spiritualità: una fusione luna / Cerere nell'acquario intellettuale segnala la necessità di nutrire il cuore e la mente attraverso l'apprendimento. Oggi la saggezza è un veicolo per la cura di sé. Il mondo accademico, la spiritualità o il viaggio potrebbero svolgere un ruolo nell'ampliare i tuoi orizzonti. Vai dove ti porta il cuore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: alcune persone ti motiveranno, mentre altri ti daranno semplicemente fastidio. Una cosa è certa: entrambi i tipi ti stanno spingendo verso il cambiamento. Un Toro potrebbe essere il tuo alleato, e un Capricorno, la tua nemesi. L'influenza di entrambi può aiutarti ad andare avanti.

Amore / amicizia: se hai bisogno di motivazione, cerca il tuo interesse amoroso o i tuoi amici per farti uscire da una routine. Con il guerriero Marte e il risveglio Urano che creano scalpore nelle zone del tuo popolo, la tua tribù può aiutarti a scuotere le cose. Pianifica un'avventura con i tuoi amici o lavora con il tuo partner per progettare un piano audace per il tuo futuro. Non sono le parole, ma l'azione che conta. Se sei sfidato a fare qualcosa di audace, provalo. Può aprire possibilità eccitanti.

Carriera / Finanza: non essere il tuo peggior nemico. Con il guerriero Marte che si scontra con il guaritore ferito Chirone, uno scoppio arrabbiato o una mossa aggressiva potrebbero metterti in una posizione vulnerabile. Un collega competitivo potrebbe essere il fattore scatenante. Tuttavia, dovrai incolpare te stesso solo se lasci che i tuoi impulsi ottengano il meglio da te. Se le cose si surriscaldano, allontanati e concediti il ​​tempo di rinfrescarti.

Crescita personale / spiritualità: un incontro intimo potrebbe essere il balsamo per ciò che ti affligge mentre la luna si fonde con la nutrice Cerere. Non deve essere sessuale. Farà un incontro profondo di cuori. Contatta qualcuno che parla alla tua anima.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: stai lavorando per qualcosa o contro qualcosa? È fondamentale comprendere la differenza tra i due. Un Ariete che è influenzato dalle tue azioni può metterti dritto se lo fai. Rallenta e considera ciò che cerchi.

Amore / Amicizia: mentre la Luna dell'Acquario si fonde con la nutrice Cerere, brami la protezione e la cura che solo qualcuno che è devoto alla tua felicità può dare. Se qualcuno può fornirlo, fantastico! Altrimenti, potresti sentirti in corto nel reparto relazioni. È tempo di indossare le mutande della tua ragazza / ragazzo grande e darti l'amore e le coccole che brami.

Carriera / Finanza: è necessaria un'azione coraggiosa e decisiva. Ti sentirai sicuro di uscire fuori dagli schemi mentre il motivatore Marte si allinea con Urano non convenzionale. Non saranno le tue parole ad avere un impatto; sono le tue azioni. Cerca il miglior passo successivo per andare avanti. Potrebbe comportare la collaborazione con un innovatore o la dimostrazione della tua capacità di padroneggiare un compito insolito o altamente tecnico.

Crescita personale / spiritualità: la frustrazione e la rabbia sorgono quando non puoi realizzare il cambiamento che vuoi vedere nel tuo mondo. Un spigoloso allineamento Marte / Chirone evidenzia il dolore dell'ingiustizia. È allettante aggiungere la tua rabbia al caos. Ciò di cui il mondo ha bisogno ora è qualcuno che possa contenere uno spazio per coloro che soffrono senza giudizio o desiderio di rappresaglia.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sei in uno stato d'animo combattivo. Lo farai funzionare per te? O sarà controproducente e minerà i tuoi interessi? La guida di un Toro pensante può aiutarti a rimanere nella tua corsia. Senza di essa, c'è il pericolo che tu possa schiantarti e bruciare.

Amore / Amicizia: tu e il tuo interesse amoroso potreste inculcare. Sotto uno scontro tra Marte e Chirone, i sentimenti sensibili possono essere schiacciati, lasciando qualcuno incompreso o non supportato. Potresti essere più sensibile del solito; tuttavia, ciò non significa che dovresti tollerare comportamenti poco gentili. Anche tu dovresti stare attento a non interpretare il cattivo o la cattiva ragazza in questo dramma.

Carriera / Finanza: sono le cose semplici, come il controllo degli elementi dalla tua lista di cose da fare, che portano soddisfazione in una fusione luna / Cerere in gioco. Organizzarsi ed essere produttivi sembra un atto di cura di sé. E può essere, a patto che tu sappia quando chiuderlo.

Crescita personale / spiritualità: nulla ti rende vivo come avere una causa per cui combattere. Con il guerriero Marte che aspira il risveglio Urano, sarai intenzionato ad aprire i cuori e le menti a una prospettiva fuori dagli schemi. Il tuo entusiasmo può essere contagioso, quindi non essere sorpreso quando qualcuno si interessa alla tua causa. La saggezza che condividi può avere un effetto a catena che si diffonde e raggiunge le persone vicine e lontane.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: ciò che ti motiva e ti irrita potrebbe essere la stessa cosa. Spero che ti spinga verso un cambiamento costruttivo piuttosto che un comportamento distruttivo. Non puoi permetterti di fare nulla che possa danneggiare la tua relazione con un Ariete.

Amore / Amicizia: a volte non hai voglia di condividere il tuo spazio, il tuo tempo, né di mettere da parte il tuo programma personale. È meglio andare da soli se non riesci a giocare bene con gli altri. Marte che si scontrano con Chirone ferito nella tua casa di interazioni faccia a faccia avverte che uno scontro potrebbe essere imminente se sei costretto a scendere a compromessi. Potrebbe indebolire una relazione già tesa, quindi fai attenzione a quanto forte spingi.

Carriera / Finanza: trovare piacere in ciò che fai è importante, ma fai attenzione a non confonderlo con il divertimento. Un'atmosfera giocosa potrebbe essere in contrasto con l'immagine professionale che devi proiettare. Considera cosa stai cercando e se la tua persona riflette il ruolo che vuoi svolgere nella tua carriera.

Crescita personale / spiritualità: con il motivatore Marte nella tua zona domestica, hai l'energia per affrontare grandi progetti. L'aspetto di Marte nell'innovatore Urano suggerisce che trarrai vantaggio dall'affrontare i tuoi compiti in modo non convenzionale. Il tuo partner, un compagno di stanza o un membro della famiglia potrebbero avere qualche utile asso nella manica. Il loro approccio potrebbe non essere ortodosso, ma chi se ne frega se lo farà?

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: le tue parole possono creare qualcuno o abbatterlo. Sii consapevole della tua scelta di parole, nonché dell'energia e delle intenzioni dietro di esse. Fai particolare attenzione a come parli con un Ariete. Potrebbero essere molto più fragili di quanto pensi.

Amore / Amicizia: dì quello che devi dire. Non preoccuparti se qualcuno (in particolare il tuo interesse amoroso) sarà colto di sorpresa. Il guerriero Marte, l'aspirante illuminante Urano, era in grado di fornire una sveglia necessaria. Questa può essere la cosa giusta per far uscire la tua relazione da una routine. Se stai cercando l'amore, non andare in giro con i piedi. Parla e chiedi quello che vuoi. Potresti essere piacevolmente sorpreso da come viene ricevuta la tua onestà.

Carriera / Finanza: caos e delirio non sono solo stressanti, ma danno anche carburante a un conflitto rovente. È fondamentale che tu guardi quello che dici mentre Marte incontrollabile si scontra con Chirone ferito. Perché non far parte della soluzione anziché far parte del problema? Stare fuori dalla mischia è un ottimo punto di partenza.

Crescita personale / spiritualità: sotto lo sguardo di una luna / fusione di Cerere, interpretare il custode può essere profondamente gratificante per te stesso e per gli altri. Ciò può includere la preparazione di un pasto delizioso, il godimento della compagnia dei propri cari o la nidificazione e il riposo da soli. Dai e prenditi la cura che ti nutre.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: hai il potere di forzare i tuoi valori sul mondo che ti circonda, ma dovresti? Potrebbe farti incontrare come una persona che ha qualcosa da dimostrare. Un Ariete non sarà impressionato. In effetti, potrebbe creare problemi significativi tra di voi.

Amore / amicizia: non investire in qualcuno che ha rifiutato i tuoi progressi. Con un allineamento spigoloso di Marte / Chirone che influisce sul romanticismo, potresti sentirti costretto a spingere quando dovresti ritirarti. Perché accumulare rifiuto dopo rifiuto? Essere invadenti non farà che peggiorare una brutta situazione. Allo stesso modo, non è saggio essere aggressivi con qualcuno che ha bisogno di spazio per capire le cose.

Carriera / Finanza: una questione di denaro si sta muovendo rapidamente, quindi devi stare attento. L'allineamento di Marte guidato dall'imprevedibile Urano suggerisce che le tue azioni potrebbero avere risultati inaspettati. Questa non è necessariamente una cosa negativa. Quello che fai potrebbe aprire la porta a un'opportunità insolita. Potrebbe essere necessario valutare rapidamente la situazione per determinare se è consigliabile procedere. Considera in anticipo le tue priorità e i tuoi obiettivi in ​​modo da poter essere reattivo, non reattivo. Sii l'autista, non la persona portata a fare un giro.

Crescita personale / spiritualità: la luna che si fonde con il guardiano Cerere nella tua zona di comunicazione ti incoraggia a essere consapevole delle chiacchiere. Scegli le parole che ti potenziano e ti nutrono piuttosto che usare un linguaggio che ti fa stare male. Credi alle parole che dici a te stesso.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: hai energia da bruciare, ma la stai usando in modo produttivo? È meglio tenersi occupati. L'inattività può portare all'impazienza e alla rabbia repressa. Fai attenzione a non dirigere la tua frustrazione verso un Ariete. Potrebbero avere una giornata difficile.

Amore / Amicizia: hai il coraggio di fare una mossa audace. Fallo! Con il coraggioso Marte che aspira il jolly Urano, potresti essere ispirato a sorprendere il tuo interesse amoroso. A volte devi fare qualcosa di inaspettato per attirare l'attenzione di una persona. In effetti, inventare le tue regole potrebbe trasformare la marea romantica a tuo favore. Se sei già impegnato, pianifica una data a sorpresa o fai qualcosa per scuotere le cose. Il cambiamento mantiene viva la storia d'amore.

Carriera / Finanza: una fusione luna / Cerere nella tua zona monetaria segnala la necessità di prestare attenzione alla sicurezza finanziaria. Sotto questa influenza, provvedere ai propri bisogni materiali e quelli dei propri cari equivale a prendersi cura di sé. Rendi la tua priorità fare ciò che puoi.

Crescita personale / spiritualità: sono le persone più vicine a te (come la famiglia) che sanno come colpirti dove fa male. Con l'aggressivo scontro di Marte con Chirone ferito, un comportamento ostile potrebbe scatenare una ferita infantile. Probabilmente sei eccessivamente sensibile a questo problema; tuttavia, ciò non significa che dovresti tollerare l'abuso. Se i ruoli sono invertiti, non è saggio e scortese forzare la tua agenda a spese di qualcuno.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: potrebbe non sembrare che tu stia facendo molto, ma stai chiaramente orchestrando da dietro le quinte. Un Toro a cui piacciono le tue idee folli potrebbe essere il tuo alleato più prezioso. Con tutto quello che ti stai agitando, hai bisogno di qualcuno che ti dia le spalle.

Amore / Amicizia: mentre la luna incontra il nutritore Cerere nel tuo segno, devi essere necessario agli altri. Nella speranza di ricevere l'attenzione che desideri, fai di tutto per essere il custode finale. Questo approccio quid pro quo alla cura potrebbe lasciarti deluso. Qualunque cosa tu dia, dagli liberamente. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione.

Carriera / Finanza: Marte che si scontra con Chirone ferito suggerisce che qualcosa ha i tuoi mutandoni in una svolta. La rabbia potrebbe ispirarti a comportarti male o dire qualcosa di scortese. Prima di premere "invia" su un'e-mail arrabbiata o scagliarti contro un collega, considera le conseguenze. Trova un modo per sfogare la tua frustrazione che non metterà a rischio le tue relazioni. Le persone avranno maggiori probabilità di ascoltare le tue preoccupazioni se le esprimi in modo calmo e premuroso.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere sorpreso da ciò che ti senti ispirato a fare della tua famiglia o della tua situazione di vita. Il motivatore Marte che aspira al trasformatore Urano suggerisce che potrebbe esserci uno spostamento significativo. Mantieni i tuoi piani sulla necessità di conoscere le basi per ora. Non tutti saranno entusiasti del tuo piano non convenzionale.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDÌ 21 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: diventi la società che mantieni. Quindi, devi essere consapevole dell'influenza che gli amici esercitano su di te. Un Capricorno prepotente che ti spinge a fare qualcosa di discutibile non è colui che dovrà affrontare le conseguenze.

Amore / amicizia: non dare la colpa a un amico se dici qualcosa di scandaloso. Con Marte schietto che attacca lo shock Urano nella tua zona di comunicazione, l'incoraggiamento di un amico può spingerti a esprimere la tua mente. Anche se, è improbabile che ti mettano delle parole in bocca. Stai dando voce a qualcosa che è stato nella tua mente per un po'. Quello che dici può sembrare controverso, ma potrebbe anche essere la sveglia che richiede un cambiamento. Cogli l'attimo e dì la tua verità.

Carriera / Finanza: gioca prima e paga dopo sembra essere il tuo modus operandi. Con la frettolosa Marte che si scontra con il Chirone frammentato nella tua zona finanziaria, è una strada pericolosa da percorrere. Se le tue finanze sono traballanti, non puoi permetterti di sprecare sulla socializzazione. Optare per un intrattenimento più economico ti farà risparmiare denaro e tranquillità. Potresti aver presto bisogno di denaro extra per un'occasione speciale.

Crescita personale / spiritualità: il tuo spirito brama la cura di sé mentre la luna emotiva incontra il nutrimento di Cerere. Ciò potrebbe comportare la chiusura che ti aiuta a guarire una vecchia ferita. Non è complicato Quando lo lasci andare, ti lascia andare.

