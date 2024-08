Oroscopo di oggi 22 agosto 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 22 agosto 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 22 agosto 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

L'ingresso del sole nella meticolosa Vergine e nella tua zona lavoro e benessere segnala che è tempo di mettere in ordine la tua vita da dentro a fuori. Fino al 22 settembre, darai il meglio di te nelle preoccupazioni relative all'occupazione e alle attività di servizio. È un momento eccellente per cercare una posizione, anche se è probabile che si tratti più di un trasloco laterale che di un'opportunità di cambio di carriera. Tuttavia, un cambiamento può essere rinfrescante. Prendersi cura del proprio benessere fisico dovrebbe svolgere un ruolo nel programma. Gestire in modo efficiente i propri affari quotidiani richiederà di essere in perfetta forma. Aumenta il livello del tuo regime di fitness per adattarlo al tuo stile di vita e alle tue esigenze attuali.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Il sole entra nella metodica Vergine e nel regno che governa i bambini, la creatività, l'intrattenimento e il romanticismo. Fino al 22 settembre, sarai al meglio di te quando seguirai il tuo cuore. La tua giocosità e la tua atmosfera allegra lo rendono un momento dolce per la tua vita amorosa. Se sei single, è probabile che incontrerai qualcuno quando socializzerai e parteciperai alle tue attività preferite. Tutti vogliono stare con una persona che sembra divertirsi. Ti divertirai con giochi, sport, hobby, feste, vacanze e progetti creativi. Con il sole in contrasto con la mente geniale Plutone, può essere difficile giudicare quanto dovresti essere assertivo. Invece di essere calcolatore, rilassati e sii te stesso.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con il sole nella meticolosa Vergine e nel tuo regno domestico fino al 22 settembre, sarai ispirato a mettere in ordine i tuoi affari di famiglia e il tuo spazio vitale. Dal riordinare il disordine alla ristrutturazione all'organizzazione di incontri con i tuoi cari, sarai impegnato a trovare modi per migliorare la tua vita privata. Alcuni Gemelli potrebbero trasferirsi o apportare un grande cambiamento allo stile di vita. Vorrai che l'ambiente circostante rifletta la persona che aspiri a diventare. Potresti lavorare da casa o intrattenere ospiti, rendendo il tuo posto un centro di attività. Il sole in contrasto con Plutone può scatenare un dilemma "resto o me ne vado?". Fidati che creerai una casa ovunque sia il tuo cuore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Il sole entra nell'efficiente Vergine e nel regno che governa il modo in cui pensi e comunichi. Fino al 22 settembre, porterai una pianificazione metodica e una comunicazione coerente in tutti i tuoi affari. Avrai molti pensieri e idee intriganti, quindi vorrai entrare in contatto con persone che la pensano come te e che possono fornire un feedback perspicace. Non dovrai cercare molto lontano per trovare persone premurose sulla tua lunghezza d'onda. Ti piacerà entrare in contatto con vicini, fratelli e amici vicini. È un momento eccellente per scrivere, parlare in pubblico, istruirti e fare networking. Sii alla ricerca di modi per scambiare informazioni. Il sole in contrasto con Plutone può suscitare opinioni forti. Ascolta gli altri anche se non condividi le loro prospettive.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Leone :

L'ingresso del sole nella metodica Vergine e nella tua zona patrimoniale sposta la tua attenzione su denaro e beni. Fino al 22 settembre, fare e spendere soldi e coltivare la sicurezza finanziaria saranno gestiti con finezza. È il periodo migliore dell'anno per valutare lo stato delle tue finanze e ideare strategie valide per raggiungere i tuoi obiettivi. Negoziare un aumento o perseguire una nuova opportunità potrebbe figurare nei tuoi piani. Il sole in contrasto con il controllo di Plutone e la tua zona di partnership suggerisce che tu e un partner in amore o in affari potreste scontrarvi per soldi o valori. Può essere difficile determinare se assumere una posizione aggressiva o cedere alle loro richieste. Fidati del tuo istinto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

L'ingresso del sole nel tuo segno segna l'inizio ufficiale della stagione del tuo compleanno. L'atmosfera ti accompagna fino al 22 settembre. Rifletti su ciò che conta di più per te e su quali dovrebbero essere le tue priorità per il futuro, quindi decidi come sfruttare al meglio i tuoi doni unici. È un momento opportuno per stabilire le tue intenzioni e i tuoi obiettivi per l'anno a venire. Ciò a cui presti attenzione cresce. Con il sole in contrasto con il magistrale Plutone nella tua casa del lavoro, potresti avere difficoltà a mettere in mostra le tue capacità. Essere troppo ambiziosi o troppo mansueti può essere ugualmente problematico.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Con il sole nella Vergine terrestre e la tua casa dell'esilio fino al 22 settembre, trarrai beneficio dal mettere un freno alla tua vita frenetica e rallentare abbastanza da goderti il ​​panorama. Rifletti sui successi e sulle battute d'arresto dell'anno appena trascorso. Decidi dove devi tagliare le perdite e determina quali attività dovrebbero essere portate avanti nell'anno che inizierà con il tuo prossimo compleanno. Riposo e riflessione ti prepareranno a un nuovo inizio. Il sole, in contrasto con Plutone, suggerisce che potresti avere difficoltà a esprimere la tua vera natura e a mettere in mostra i tuoi doni unici. Fare un grande sforzo in questo momento può essere estenuante. Sappi quando riposare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Il sole entra nella Vergine utile e nella tua casa della comunità. Fino al 22 settembre, darai il meglio di te nei progetti collaborativi. Collaborare con amici o colleghi può essere immensamente appagante. L'attrito che a volte si verifica quando si lavora con personalità diverse può ammorbidire i tuoi spigoli e aiutarti a brillare. È il momento perfetto per unirti a gruppi che rappresentano i tuoi interessi. Socializzare potrebbe rivelarsi più promettente del solito. È un momento eccellente per incontrare nuove persone. Il sole è in contrasto con Plutone che controlla il tuo regno domestico, il che suggerisce che potresti avere difficoltà a esercitare i tuoi interessi sul fronte domestico e familiare. Essere troppo energici o troppo indifferenti può essere ugualmente problematico.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Il sole entra nella diligente Vergine e nella tua casa delle aspirazioni e vi rimarrà fino al 22 settembre. Questo è il periodo dell'anno in cui otterrai il massimo dal perseguimento dei tuoi obiettivi di carriera. Un occhio per i dettagli e forti capacità organizzative faranno la giusta impressione e dimostreranno che hai ciò che serve per avere successo. Stai attento a una persona importante che possa aiutarti con i tuoi sforzi. Il sole, in contrasto con il dominante Plutone, suggerisce che può essere difficile capire come venderti al meglio. Non pagherà essere spietati o timidi. Trova il punto debole che lascia che i tuoi talenti parlino da soli.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Con il sole nella curiosa Vergine e la tua casa dell'esplorazione fino al 22 settembre, vorrai avventurarti oltre i confini della tua vita quotidiana alla ricerca di nuove esperienze e di viste e suoni emozionanti. La tua voglia di imparare cose nuove potrebbe spingerti a tornare a scuola o a iscriverti a un workshop. Anche i viaggi a lunga distanza potrebbero essere inclusi nei tuoi piani. Interagire con persone di culture e background diversi può fornire una nuova prospettiva. Il sole in contrasto con Plutone nel tuo settore finanziario suggerisce che potresti avere difficoltà a decidere come finanziare al meglio le tue avventure. Assicurati di impegnarti a mantenere la rotta prima di fare un investimento massiccio.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Il sole entra nella strategica Vergine e nella tua casa delle risorse condivise. Fino al 22 settembre, potresti trarre beneficio finanziario da un partner o da un istituto finanziario. Il supporto che ricevi può aiutarti con le tue iniziative, anche se potrebbe avere delle condizioni. Pensa attentamente prima di attingere a un supporto esterno. In futuro, potresti dover ripagare un benefattore o essere disposto ad aiutarlo in qualche modo. Il sole in contrasto con il controllo di Plutone nel tuo segno suggerisce che potresti preoccuparti di subire una perdita di potere accettando l'aiuto di qualcuno. Avere bisogno di assistenza non ti rende debole. Affrontare le cose nel modo giusto può raddrizzare la tua posizione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

L'ingresso del sole nella diligente Vergine e nella tua zona di partnership segnala che le relazioni sentimentali e professionali impegnate saranno al centro dell'attenzione. Fino al 22 settembre, sarai al meglio di te con un fidato compagno di viaggio al tuo fianco. Non c'è garanzia che sarà sempre una navigazione tranquilla. Tuttavia, è un momento opportuno per essere sulla stessa lunghezza d'onda e rinnovare il tuo impegno per far funzionare le cose. Se speri di incontrare qualcuno di nuovo, l'atmosfera è giusta per entrare in contatto con qualcuno pronto a impegnarsi, quindi sii proattivo nella tua ricerca. Il sole, in contrasto con Plutone, suggerisce che potresti preoccuparti di perdere la tua autonomia in una relazione. Non devi cedere il tuo potere.