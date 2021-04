Oroscopo di oggi 22 aprile 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 22 aprile 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 22 aprile 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con la luna nella tua zona di produttività all'inizio della giornata, inizierai a correre. Ti sentirai bene a navigare attraverso i tuoi compiti. Un Toro può avere qualcosa di eccitante da condividere su denaro o beni. Potrebbe essere una svolta interessante degli eventi.

Amore / amicizia: porterai un'enorme quantità di amore alle tue relazioni mentre la devota Giunone si allinea con la custodia di Cerere nel tuo segno. Non basta teorizzare quello che farai. Sarai ispirato a prendere l'iniziativa e mettere l'amore in azione. Lodare amici, familiari e il tuo interesse amoroso con una buona conversazione è destinato a farti guadagnare alcuni punti. A chi non piace essere coccolato?

Carriera / Finanza: con una fusione Venere / Urano nella tua casa dei beni, guarderai al denaro e ai beni in un modo nuovo. Vedrai il valore di spendere su oggetti di lusso o cose che ti danno piacere. Un computer, un cellulare o l'ultimo gadget elettronico potrebbero essere in cima alla tua lista. Potresti anche sorprendere il tuo partner con un regalo costoso. Una nuova ed entusiasmante opportunità potrebbe arrivare sulla tua strada. Potrebbe essere necessario prendere una decisione fulminea.

Crescita personale / spiritualità: la luna nella Vergine attenta alla salute che si allinea con il sole e Mercurio nella tua zona monetaria potrebbe spingerti a investire nel benessere. Pagherà per fare i compiti e trovare le migliori offerte.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: attenzione, mondo! Stai scuotendo le cose e lo stai facendo con finezza. L'eccitazione che porti attirerà le persone nella tua orbita. Uno Scorpione non saprà come prenderti. Potrebbe ispirarli a investire tempo per conoscerti meglio.

Amore / Amicizia: per alcuni, sarà una relazione di amore-odio con questo nuovo te audace e imprevedibile. Hai buttato via il vecchio regolamento e stai inventando le cose man mano che procedi. Le persone che ti prenderanno si allacceranno e andranno avanti per il viaggio. Coloro che vogliono che tu continui a essere lo stesso vecchio toro che eri non meritano di far parte del tuo viaggio. Scegli compagni che incoraggino la tua crescita.

Carriera / Finanza: l' autostima gioca un ruolo importante nel modo in cui andrà il tuo futuro. Con l'attrattore Venere nel tuo segno che ispeziona Chirone e Nettuno, dovrai rivalutare ciò che pensi di meritare. Abbi il coraggio di credere che meriti il ​​meglio. Esegui il backup con l'azione e sei destinato a ottenere ciò che stai cercando.

Crescita personale / spiritualità: una fusione Venere / Urano nel tuo segno potrebbe ispirare un audace cambiamento nel tuo aspetto. Le scelte di stile che fai ti aiuteranno sicuramente a distinguerti dalla massa. È un ottimo momento per ottenere un taglio di capelli sorprendente, provare un folle tocco di colore o aggiornare il tuo guardaroba con abiti di tendenza.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: alla fine della giornata, non vedrai l'ora di poter alzare i piedi, rilassarti e goderti la tua bevanda per adulti preferita. Annidare, riposare e uscire con le tue persone preferite sarà confortante. I Vergine sanno come farti sentire a casa.

Amore / Amicizia: la fusione di Venere / Urano di oggi nel tuo regno dietro le quinte potrebbe suscitare una rivelazione sorprendente sulla tua vita amorosa. Potresti essere colto alla sprovvista quando diventi consapevole dei sentimenti che hai soppresso. In alternativa, potrebbe esserci uno sviluppo inaspettato con una storia d'amore segreta o una cotta. Qualunque cosa accada, è probabile che tu non l'abbia visto arrivare. Tienilo nascosto finché non hai avuto il tempo di risolvere i tuoi sentimenti e capire cosa vuoi.

Carriera / Finanza: i problemi con una persona con una personalità stimolante possono indurti a guardare la tua carriera sotto una luce diversa mentre Venere si allinea con Chirone e Nettuno. Ci saranno sempre persone con cui trovi difficile relazionarti. Non tutti quelli con cui lavori saranno tuoi amici. Rimani concentrato sul compito da svolgere e non lasciare che un problema minore diventi un'enorme distrazione.

Crescita personale / spiritualità: sotto un armonioso allineamento Mercurio / Vesta, sarai diligente nella tua ricerca di risposte a un problema domestico. Allo stesso modo, farai uno sforzo considerevole nella ricerca di piani per la casa e la famiglia. Cosa c'è nella tua agenda?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: ti sentirai a tuo agio una volta che avrai organizzato i tuoi affari e dato la priorità alle tue attività. Potresti affrontare una giornata frenetica, quindi vorrai avere il controllo del flusso. Assicurati di trovare il tempo per entrare in contatto con un Toro. Stai operando sulla stessa lunghezza d'onda.

Amore / Amicizia: una fusione Venere / Urano in Toro e la tua casa di amicizia promette di scuotere le cose, rendendolo un momento molto eccitante per socializzare. Potresti incontrare persone intriganti che vorresti conoscere. Forse un potenziale partner o amico? Potrebbe svilupparsi un flirt inaspettato tra te e un amico. Prima di fare una mossa romantica o rispondere a una, considera come agire in base ai tuoi sentimenti potrebbe influenzare la tua amicizia e le relazioni all'interno della tua cerchia sociale.

Carriera / Finanza: un armonioso allineamento Cerere / Giunone nei tuoi settori di impiego suggerisce che quando ami il tuo lavoro, non c'è niente che non farai per dimostrare la tua dedizione. Non stai cercando di dimostrare nulla. Non puoi fare a meno di fare un'impressione positiva quando lo sforzo che fai va ben al di là di ciò che ti aspetti. È facile quando il tuo cuore è in quello che fai. Dedica tempo a un progetto che ti appassiona.

Crescita personale / spiritualità: non abbandonarti a un'atmosfera scoraggiante. Reindirizza la tua energia per concentrarti sul lato positivo. Fallo ancora e ancora finché immaginare il meglio invece di preoccuparti del peggio diventa un'abitudine.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: sarai ispirato a mettere in ordine i tuoi affari finanziari con la luna nella meticolosa Vergine e la tua casa per i guadagni. Sarai consapevole di come le scelte di carriera che farai influenzeranno i tuoi profitti. Un Toro può aiutarti a pianificare la tua prossima mossa.

Amore / amicizia: un felice allineamento tra la devota Giunone e il nutrimento Cerere potrebbe preparare il terreno per un dolce incontro. Ti piacciono i grandi gesti romantici che mostrano al tuo interesse amoroso quanto ci tieni. Un appuntamento avventuroso potrebbe avere un ruolo nel programma. Se sei single, potresti trovare la tua corrispondenza in un individuo amorevole e attento che è un po 'diverso dal tuo solito tipo. Perché non osare e provare qualcosa di nuovo?

Carriera / Finanza: una fusione Venere / Urano nel tuo settore professionale potrebbe metterti sotto i riflettori e creare un ronzio su chi sei e cosa fai. Il fascino, unito all'ingegnosità, può dare la giusta impressione e dimostrare a colleghi e superiori che stai operando in anticipo sulla curva. Cogli l'attimo e sii l'influencer per cui sei nato. Un'opportunità inaspettata per socializzare con i tuoi coetanei potrebbe essere divertente e può aiutare a rafforzare i legami professionali.

Crescita personale / spiritualità: quando sei appassionato di qualcosa, gli presterai la tua totale attenzione. Gli hobby, i progetti creativi, i giochi e gli sport potrebbero interessarti. Queste attività possono fornire un modo divertente per imparare qualcosa di nuovo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno, sarai super introspettivo. Desideri acquisire una comprensione più profonda di te stesso e del tuo posto nel mondo. Un insegnante o un mentore del Toro illuminante può offrire intuizioni che aiutano a riempire i tuoi spazi vuoti.

Amore / Amicizia: una fusione Venere / Urano nella tua nona casa mondana potrebbe riscaldare le cose tra te e un interesse amoroso a lunga distanza. Il tempo trascorso a comunicare online potrebbe portare a pianificare una visita o a elaborare un piano ingegnoso per colmare la distanza tra di voi. In alternativa, potresti innamorarti di qualcuno che proviene da un paese, una cultura o un background diversi. Non lasciare che le differenze o la distanza ti scoraggino dall'amore. Se accoppiato, una vacanza emozionante potrebbe essere in cantiere.

Carriera / Finanza: il tuo stato mentale ottiene un notevole impulso poiché Mercurio nella tua casa di apprendimento superiore si allinea con Vesta iper-concentrato nel tuo segno. Eccellerai in attività che implicano studio, ricerca e condivisione di informazioni. Il tuo approccio completo alle tue attività garantirà che tutte le tue basi siano coperte. Se devi fare una presentazione o fare una presentazione, puoi essere certo di sapere di cosa stai parlando.

Crescita personale / spiritualità: troppa autoanalisi può portare alla paralisi mentale. Se hai bisogno di capire qualcosa, parla con un amico, un terapista o un sensitivo di fiducia. Possono vedere le cose più chiaramente di te.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: la Luna del Leone si armonizza con la tua energia della Bilancia e illumina la tua undicesima casa di amicizia, socializzazione e affari umanitari. Non è il giorno in cui sedersi a casa o rimanere intrappolati dietro la scrivania. Il mondo ha bisogno di una dose della buona energia che devi condividere, quindi datti da fare per condividerla! Inizia con uno Scorpione che si sente triste. Un'onda del tuo sole giallo dovrebbe rimetterli in piedi in pochissimo tempo.

Amore / Amicizia: Cerere in Ariete mette in risalto la tua settima casa di collaborazione, Giunone in Sagittario e la luna in Leone, creando un potente grande trigono in Fuoco e generando un profondo desiderio di nutrire e prendersi cura degli altri, specialmente della tua amata. Questo transito suscita anche il bisogno di essere necessario, il che va bene finché non scivola in discesa e si schianta nella co-dipendenza.

Carriera / Finanza: Pallade attiva la tua sesta casa di lavoro, scontrandosi con Mercurio e rendendo difficile pensare e comunicare chiaramente. Stando così le cose, metti da parte progetti importanti fino a quando questo transito non sarà passato. In questo modo sarai sicuro di coprire i dettagli importanti, non tralascerai nulla e non sbaglierai.

Crescita personale / spiritualità: se ti senti sopraffatto, fermati e fai una pausa, non continuare a spingere. Altrimenti, potresti far cadere una palla o lasciare che qualcosa di importante scivoli nelle fessure. Rallenta, fallo facilmente, fai un respiro profondo.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: le tue abilità con le persone aumentano man mano che la coscienziosa Luna Vergine attraversa il tuo settore sociale. Sarai in sintonia con i tuoi amici e vorrai essere coinvolto nelle loro vite. Tu e il tuo Toro preferito avrete molto di cui parlare.

Amore / Amicizia: un incontro Venere / Urano in Toro e nella tua zona di collaborazione potrebbe portare uno sviluppo inaspettato a una relazione importante. È probabile che sia positivo. Anche se questa atmosfera incoraggia l'indipendenza e l'assunzione di rischi, quindi non sai mai cosa potrebbe accadere. Il tuo partner potrebbe sorprenderti con un regalo o decidere improvvisamente che è pronto per migliorare la tua relazione. In alcuni casi, qualcuno potrebbe decidere di aver bisogno di più spazio. Tutti sono impulsivi adesso. Quando la polvere si sarà depositata, scoprirai come stanno le cose.

Carriera / Finanza: Con la custodia di Cerere nella tua zona di lavoro in linea con la devota Juno nella tua casa dei guadagni, vorrai essere visto come un partner che ha le capacità per pagare le bollette. Ecco perché lavorerai sodo per mettere il cibo in tavola. Prenderti cura del tuo partner e della tua famiglia è uno dei tanti modi in cui mostri il tuo amore. Gli Scorpioni single saranno orgogliosi di provvedere a se stessi.

Crescita personale / spiritualità: sarai un buon ascoltatore mentre il comunicatore Mercurio e Vesta concentrato si allineano. L'attenzione e l'intuizione che offri a una conversazione saranno inestimabili. Può aiutare qualcuno a risolvere un problema.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: con la Luna in Vergine che transita nel tuo settore professionale, ti consigliamo di entrare in contatto con persone che possono offrire il supporto emotivo di cui hai bisogno per perseguire i tuoi obiettivi. Un Toro che capisce cosa stai cercando sarà un alleato inestimabile.

Amore / Amicizia: potrebbe essere un giorno all'insegna della tua vita amorosa poiché la cura di Cerere nella tua zona romantica si allinea con la devota Giunone nel tuo segno. La tua atmosfera dice che sei il partner ideale e che trasformerai una relazione amorosa in un'avventura emozionante. Se questo non è abbastanza per conquistare una persona, stai inseguendo l'individuo sbagliato. Dopotutto, non sei la tazza di tè di tutti. Ci vuole una persona sicura di sé e coraggiosa per affrontarti.

Carriera / Finanza: Venere che si fonde con Urano nel laborioso Toro e nella tua casa di lavoro potrebbe ispirarti a escogitare un modo innovativo per affrontare un emozionante incarico di lavoro. Potresti imbatterti in questa soluzione geniale del tutto per caso, o potrebbe persino apparire sotto le spoglie di un errore. Meno sei attaccato a fare le cose nel modo previsto, maggiori sono le tue possibilità di produrre qualcosa di brillante e unico. Sii aperto a ciò che è nuovo e insolito.

Crescita personale / spiritualità: la creatività e le attività ricreative sono veicoli per la cura di sé. Esprimersi in modo piacevole è essenziale per la tua felicità. Rendi la tua missione fare qualcosa che ti piace.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la Luna del Leone fa parte di un grande trigono nel Fuoco che include Cerere in Ariete e Giunone in Sagittario, attivando la tua intuizione, abilità mistiche, percezioni psichiche e mente subconscia. Questo è un momento potente nel tempo, un'opportunità per rilasciare vecchi messaggi e script che ti trattengono o ostacolano ciò che vuoi ottenere. Rivolgiti a un buon terapista, guaritore, sciamano o consulente e affronta ciò che ti impedisce di essere tutto ciò che puoi essere. Chiedi a uno Scorpione di consigliare qualcuno che ti aiuti; sarai soddisfatto del loro suggerimento.

Amore / Amicizia: uno stellium di pianeti in Toro si armonizza con la tua energia Capricorno mentre attivano la tua quinta casa di amore e passione. Venere balla con Giove e ti aiuta a vedere il quadro generale quando si tratta delle tue relazioni romantiche personali. Cerca schemi che indicano un blocco o un problema, quindi risolverlo immediatamente.

Carriera / Finanza: Giove attiva la tua seconda casa degli affari materiali e si armonizza con Plutone, sottolineando la tua concentrazione, impegno e determinazione a trasformare la tua realtà finanziaria e creare una torre di prosperità e abbondanza. Se qualcuno può farlo, tu puoi, e sei già sulla buona strada.

Crescita personale / spiritualità: la riflessione, la contemplazione e la meditazione silenziose e pacifiche consentiranno alla tua saggezza interiore di sorgere, portandoti l'intuizione di cui hai bisogno per trasformare questa situazione a tuo vantaggio.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: con la Luna Vergine orientata ai dettagli che transita nella tua mistica ottava casa, sei in sintonia con ciò che sta accadendo sotto la superficie. In altre parole, sei abile nel leggere tra le righe. Un Toro nella tua cerchia ristretta apprezzerà la tua prospettiva intuitiva.

Amore / Amicizia: un incontro Venere / Urano nel buon gusto del Toro e la tua casa e la tua zona familiare potrebbero ispirare piani dell'ultimo minuto per intrattenere. Alcune modifiche creative renderanno il tuo spazio più invitante. Che si tratti di una riunione di famiglia o di una festa intima di due, godrai di un incontro spontaneo con le tue persone preferite. Ora che socializzare è un po 'più sicuro, puoi intrattenerti con un po' più di facilità. Non sorprenderti se qualcuno di speciale fa un'apparizione inaspettata.

Carriera / Finanza: quando si ha a che fare con un problema finanziario, saprai che c'è di più di quanto sembri. Con Mercurio perspicace che si allinea con Vesta concentrato nella tua casa di risorse condivise, scaverai a fondo nella tua ricerca di risposte. Ciò che impari può darti un vantaggio in una questione che riguarda debiti, crediti, prestiti o fondi che condividi con un'altra persona. Tuttavia, potresti dover scendere a compromessi per risolvere le cose in modo favorevole.

Crescita personale / spiritualità: non aspetterai fino a quando un amico non ti chiederà assistenza. Quando vedi che stanno lottando, prendi l'iniziativa e li aiuti a risolvere le loro difficoltà. È a cosa servono gli amici.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 22 APRILE 2021

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: sarai nel tuo elemento quando sei in compagnia di una persona che ti prende e con cui puoi comunicare liberamente. Oggi, un fedele Toro può adattarsi al conto. Trasformati in una missione per connetterti con loro di persona o tramite chat video.

Amore / Amicizia: un incontro Venere / Urano in un affettuoso Toro potrebbe suscitare una dichiarazione d'amore inaspettata. Qualcuno potrebbe essere sorpreso da questa improvvisa rivelazione. Soprattutto se l'altra persona ha taciuto sui propri sentimenti fino ad ora. Alcuni Pesci potrebbero esplorare un accordo di relazione non convenzionale. Potrebbe sembrare folle a tutti quelli che ti circondano. Ciò che conta è che funzioni per te e per il tuo interesse amoroso. Chi dice che devi fare le cose secondo le regole?

Carriera / Finanza: essere sposati con il tuo lavoro non significa necessariamente soddisfare la tua ambizione professionale. Un allineamento tra Cerere nella tua casa dei guadagni e la devota Giunone suggerisce che è un mezzo per fare i soldi necessari per fornire una vita confortevole a te stesso o alla tua famiglia. Lavorerai felicemente per tutto il tempo necessario, se soddisfa le tue esigenze materiali. La buona notizia è che i tuoi sforzi non passeranno inosservati.

Crescita personale / spiritualità: l' abbondanza è una questione delicata per te. Mentre Venere amante della prosperità si allinea con Chirone e il tuo sovrano, Nettuno, potresti mettere in dubbio la tua autostima. Afferma che meriti tutto il bene che la vita ha da offrire.

