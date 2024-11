Oroscopo di oggi 22 novembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 22 novembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 22 novembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

La tua popolarità non è dovuta solo al tuo fascino o al tuo aspetto. La forza che irradi ti rende super attraente. Mentre l'affascinante Venere nel tuo settore pubblico si sincronizza con il maturo Saturno nella tua sfuggente dodicesima casa, trasmetti un sex appeal con i piedi per terra che è difficile da descrivere. Con questo tipo di magnetismo, puoi aspettarti di attirare più attenzione del solito. Fortunatamente, possiedi la saggezza per sapere la differenza tra un vero ammiratore e una persona che ti lusinga perché vuole qualcosa. L'ultimo quarto di Luna nella metodica Vergine potrebbe sfidarti a seguire un piano. Può essere difficile da realizzare quando sei pronto a buttarti a capofitto nell'avventura. La preparazione è la chiave.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Hai le tue idee su cosa fa funzionare una relazione e sei pronto a metterle in pratica. Poiché il tuo sovrano, Venere, è in sincronia con il maturo Saturno, può essere utile stabilire dei limiti per garantire che una relazione abbia un solido contenitore in cui crescere. Che la connessione sia romantica o professionale, è intelligente assicurarsi che ogni persona comprenda il proprio ruolo e sappia cosa ci si aspetta. Allo stesso modo, definire chiaramente i ruoli all'interno di un gruppo può essere utile. L'ultimo quarto di Luna nella Vergine terrestre accende il desiderio di divertimento. Prima di partire alla ricerca di un buon momento, potresti dover concludere una questione seria. Prima le cose importanti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Se hai delle conoscenze, usale! Poiché la socievole Venere si sincronizza con l'autorevole Saturno nella tua casa delle aspirazioni, potresti trarre beneficio dal contatto con una persona che ha realizzato ciò che speri di ottenere. Potresti imparare una cosa o due da un vecchio professionista. Se non riesci a stabilire un contatto diretto, puoi comunque imparare molto osservando le sue mosse. Studiare i suoi successi può aiutarti a capire come raggiungere i tuoi obiettivi. L'ultimo quarto di Luna in Vergine e il tuo regno domestico spostano la tua attenzione su questioni domestiche e familiari. Non è saggio prendere una decisione importante da solo. Dovrai considerare le esigenze e i sentimenti dei coinquilini e dei familiari.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

L'amorevole Venere nella tua casa della partnership che si sincronizza con il pratico Saturno segnala che non sei qui per divertirti e giocare. Vorrai determinare se una relazione ha ciò che serve per andare lontano. Non è esattamente uno scenario "o la fai o la rompi". Tuttavia, vorrai capire se vale la pena fare un ulteriore investimento nel tuo partner o in una persona di interesse. Sii diretto sui tuoi desideri e chiarisci le tue intenzioni. L'ultimo quarto di Luna nella Vergine multitasking potrebbe presagire una serata frenetica. Meglio affrontare le tue attività e i tuoi compiti uno alla volta piuttosto che disperderti troppo. Sii realista su ciò che puoi gestire.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

L'amore è più di un divertimento romantico e giochi. Con l'allineamento di Venere e Saturno, occuparsi degli aspetti più pratici di una relazione può essere gratificante. Saprai che tu e il tuo partner siete una buona coppia quando vi adatterete comodamente alla vita quotidiana l'uno dell'altro. Se sei single o hai una relazione occasionale, non sottovalutare una persona di tuo interesse che è responsabile e ti supporta in modi pratici. Potrebbe rivelarsi proprio ciò di cui hai bisogno. L'ultimo quarto di Luna in Vergine e la tua casa dei beni spostano la tua attenzione sul denaro. Non lasciare che il costo sia un ostacolo al divertimento. Se necessario, cerca un'opzione economica per un appuntamento o un'attività divertente.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Una situazione di appuntamenti occasionali potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio, poiché Venere amorevole e Saturno saldo si sincronizzano nelle tue zone di appuntamenti e relazioni. Quando questi due si armonizzano, l'amore è in grado di andare lontano. Ovviamente, dovrai essere proattivo nel garantire la tua connessione. Non c'è momento migliore per determinare se tu e il tuo interesse amoroso siete sulla stessa lunghezza d'onda. Se sei single, potresti incontrare qualcuno pronto a impegnarsi. Tieni gli occhi aperti per una persona matura e amorevole. L'ultimo quarto di luna nel tuo segno sposta la tua attenzione su questioni personali. Prima di iniziare a occuparti dei tuoi affari, assicurati di aver portato a termine gli obblighi domestici e familiari.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Se siete in coppia, tu e il tuo partner sarete interessati alle questioni pratiche, poiché Venere amorevole e Saturno responsabile si allineano. Potreste dover occuparvi delle faccende domestiche o aiutarvi a vicenda con le questioni lavorative. Occuparvi delle faccende banali che supportano la vostra vita può creare le basi per una relazione solida. Se siete single e sperate di incontrare qualcuno di nuovo, guardate oltre il romanticismo e riflettete sulle qualità necessarie per costruire stabilità. Ciò che desiderate e ciò che crea sicurezza potrebbero non essere la stessa cosa. L'ultimo quarto di luna in Vergine può rendervi riluttanti ad affrontare le emozioni. Se qualcuno ha bisogno di sapere come vi sentite, questo non è il momento di chiudersi a riccio.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

L'amorevole Venere sincronizzata con il maturo Saturno può accendere una seria conversazione sull'amore. Tu o il tuo partner potreste essere ispirati a mettere le carte in tavola nel tentativo di determinare come stanno le cose. Anche gli Scorpioni single adotteranno un approccio pratico al romanticismo. Prima di fare un investimento emotivo in qualcuno, vorrai sapere che è responsabile e pronto a impegnarsi. Non aver paura di fare domande difficili. L'ultimo quarto di Luna in Vergine e la tua casa del futuro spostano la tua attenzione sui tuoi obiettivi a lungo termine. Per arrivare dal punto A al punto B, dovrai avere le tue finanze in ordine. Le decisioni che prendi ora potrebbero determinare cosa darà i suoi frutti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Venere nella tua casa dei guadagni sincronizzata con Saturno nel tuo regno domestico potrebbe spingerti a fare un investimento nella tua casa e nella tua vita familiare. Acquistare bei mobili potrebbe giocare un ruolo nei tuoi piani. Spendere in articoli alla moda potrebbe non essere il miglior uso del tuo denaro. Articoli vintage, pezzi d'antiquariato o decorazioni senza tempo potrebbero darti il ​​massimo per il tuo denaro. Pensa oltre i tuoi desideri momentanei e considera cosa potrebbe servire meglio le tue esigenze a lungo termine. L'ultimo quarto di luna in Vergine e la tua casa dello status potrebbero accendere un desiderio di riconoscimento. Prima di metterti sotto i riflettori, assicurati che i tuoi affari personali siano in ordine.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Non puoi fare a meno di sentirti desiderabile mentre l'adorabile Venere si fa strada nel tuo segno. Tuttavia, vuoi che si sappia che sei più di un bel faccino. Se qualcuno ne dubita, lo saprà meglio quando dirai la tua verità. Venere sincronizzata con Saturno maturo nella tua casa della comunicazione potrebbe ispirarti a parlare con il cuore. Sfrutta l'opportunità di affrontare un problema importante nella tua relazione. Il tuo comportamento amorevole, ma sobrio, farà sapere al tuo ascoltatore che prendi molto sul serio le questioni di cuore. L'ultimo quarto di luna in Vergine può accendere un desiderio di avventura. Assicurati di essere ben riposato e di avere il serbatoio pieno prima di fare qualcosa di audace.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Mentre Venere nella tua segreta dodicesima casa si allinea con il diligente Saturno nella tua casa dei beni, potresti essere ispirato a finalizzare una questione finanziaria o ad acquisire un bene ambito. Non tutti capiranno perché vuoi ciò che vuoi. La buona notizia è che non hai bisogno di nessuno che co-firmi ciò che fai. Se ti preoccupa cosa penseranno gli altri, tieni i tuoi affari su una base di necessità di sapere. L'ultimo quarto di Luna in Vergine può farti dubitare se avrai il supporto necessario per raggiungere i tuoi obiettivi a lungo termine. Non correre troppo, in particolare se sei nelle prime fasi di definizione dei tuoi piani. Fai le cose un passo alla volta.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 22 NOVEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Poiché l'amorevole Venere nella tua casa della comunità si sincronizza con il maturo Saturno nel tuo segno, sei la voce della ragione nella tua cerchia di amici. Qualcuno potrebbe lamentarsi del fatto che gli rompi la festa. Tuttavia, apprezzerà quando glielo dirai apertamente. Dare a un amico una verifica della realtà può rafforzare il vostro legame anche se dici qualcosa che non è pronto ad ascoltare. Fai del tuo meglio per moderare le tue parole con gentilezza. L'ultimo quarto di Luna in Vergine e la tua zona di partnership possono suscitare preoccupazione per una persona importante nella tua vita. A meno che non si tratti di un'emergenza, non lasciarti distrarre dagli affari professionali. È fondamentale che tu dia tutto alla tua carriera.