Oroscopo di oggi 23 agosto 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 23 agosto 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 23 agosto 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Con Venere appassionata nella tua casa del lavoro in contrasto con Chirone frammentato nel tuo segno, la routine quotidiana può logorarti anche se ami ciò che fai. Dovresti dare tutto alle attività di routine anche se non ne hai voglia? O dovresti reindirizzare la tua attenzione a un progetto che ti entusiasma? Non importa cosa fai, potresti non sentirti soddisfatto se hai le mutande in subbuglio. Tieni la testa alta e sappi che tutti soffrono di periodi di magra occasionali. Un trigono Mercurio-Chirone potrebbe spingerti a rivisitare un problema che riguarda un bambino o la tua vita amorosa. Potresti avere più intuito ora di prima.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

L'insicurezza può complicare la tua vita amorosa con il tuo sovrano, Venere, in contrasto con il vulnerabile Chirone nella tua casa dell'auto-distruzione. Senza rendertene conto, la paura di essere ferito potrebbe diventare un'aspettativa. Fai attenzione, toro. È un modo infallibile per sabotare la tua felicità e creare proprio il rifiuto che speri così disperatamente di evitare. Essere amati richiede di correre dei rischi. È un momento opportuno per consultare qualcuno che possa aiutarti a valutare i rischi. Un trigono Mercurio-Chirone potrebbe spingerti a rivisitare una discussione delicata. Smontare le tue paure può essere catartico. Potresti scoprire che le cose non sono così brutte come pensi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Con la socievole Venere in contrasto con l'insicuro Chirone nella tua casa della comunità, potresti trovare difficile adattarti a persone che provengono da un background diverso. Potresti chiederti se vale la pena tentare di stabilire un terreno comune. Non importa quanto tu sia protetto, non vivi in ​​una bolla. Non puoi aspettarti di essere sempre circondato da persone che capiscono da dove vieni e condividono le tue convinzioni e i tuoi ideali. Concentrati su dove i tuoi interessi e valori si intersecano piuttosto che preoccuparti delle tue differenze. Un trigono Mercurio-Chirone potrebbe ispirarti a rivisitare una conversazione delicata con un amico. È probabile che tu abbia acquisito ulteriori intuizioni dall'ultimo giro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Mentre Venere nell'altruista Vergine si scontra con l'insicuro Chirone, potresti chiederti se le tue vibrazioni amichevoli e disponibili siano apprezzate dalle figure importanti del tuo mondo. Non piegarti all'indietro nel tentativo di fare una buona impressione. Dovresti trattarli come tratteresti chiunque altro. Dare troppo credito alle opinioni degli altri su di te può essere deprimente. Invece di cercare l'approvazione delle figure autorevoli, datti la convalida di cui hai bisogno. Un trigono Mercurio-Chirone potrebbe spingerti a rivisitare una carriera problematica o un problema finanziario. Una conversazione potrebbe fornire ulteriori dettagli. Probabilmente c'è di più nella storia.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Può essere frustrante quando temi che le tue finanze mettano un'attività avventurosa fuori dalla tua portata. Con l'appassionata Venere nella tua zona di guadagni in contrasto con il vulnerabile Chirone nella tua casa dell'esplorazione, potrebbero sorgere dei dubbi. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che la mancanza di risorse non è il problema. Potrebbe essere l'insicurezza a minare i tuoi piani. Andare sul sicuro può significare giocare in piccolo. A volte devi osare sognare in grande. Non c'è momento migliore del presente per aumentare la tua visione e trovare un modo per farla funzionare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Con l'adorabile Venere nel tuo segno, sei più attraente del solito. Tuttavia, con Venere e l'insicuro Chirone in contrasto, potresti dubitare della tua desiderabilità. Cosa succederebbe se investissi tempo ed emozioni per avvicinarti a qualcuno e venissi respinto dopo che una persona conosce il vero te? Se ciò accade, non è la persona giusta per te. Non puoi essere indeciso con le questioni di cuore. O ci sei dentro o ci sei fuori. Correre un rischio fa parte del gioco. L'amore potrebbe passarti accanto se insisti a giocare sul sicuro. Un trigono Mercurio-Chirone potrebbe spingerti a rivisitare una conversazione intensa. Essere aperti sulle tue paure può essere catartico.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Non c'è niente di peggio del rifiuto e dell'amore non corrisposto. Con Venere nella tua casa dell'auto-annullamento in contrasto con il ferito Chirone nella tua zona di partnership, queste esperienze potrebbero pesarti sulla mente. Perché non lasciare il passato nel passato? È l'unico modo per fare spazio all'amore nel presente e spianare la strada verso un futuro felice. Se il dolore che stai vivendo è correlato a uno scenario romantico attuale, dovrai affrontarlo. Tuttavia, questo non è il giorno. Per ora, sii gentile con te stesso ed evita una situazione scatenante.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Non è sempre facile fare amicizia sul posto di lavoro, in particolare se si tratta di un ambiente competitivo o ostile. La mancanza di alleati amichevoli può essere dolorosa, poiché la socievole Venere si scontra con il ferito Chirone nella tua casa del lavoro. Metterti in gioco per conoscere meglio qualcuno potrebbe essere un rischio maggiore di quanto tu sia disposto a correre. Tuttavia, vale la pena essere gentili e disponibili quando si interagisce con i colleghi. Essere accessibili potrebbe essere sufficiente per attrarre le persone giuste. Un trigono Mercurio-Chirone potrebbe spingerti a rivisitare una conversazione di lavoro delicata. Nuove informazioni potrebbero ispirarti a vedere la questione sotto una luce diversa. Non aver paura di fare domande difficili.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Con Venere in contrasto con l'insicuro Chirone nella tua zona degli appuntamenti, potresti non essere dell'umore giusto per giochi e divertimenti romantici. Con questa atmosfera traballante in gioco, potresti essere riluttante a fare una mossa audace. Fidati del tuo istinto, Sagittario. Sai cosa puoi gestire e cosa no. Assicurati solo che giocare in piccolo non diventi un'abitudine. Qual è il divertimento nel puntare a frutti a portata di mano? Hai un cuore generoso e avventuroso. È qualcosa che solo una grande storia d'amore può soddisfare. Un trigono Mercurio-Chirone potrebbe spingerti a fare un tuffo profondo nelle tue paure. Smontare le tue preoccupazioni può aiutarti a mettere le cose in prospettiva.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Le difficoltà in casa e sul fronte familiare possono spingerti a cercare avventure. Con Venere in contrasto con il ferito Chirone nel tuo regno domestico, potresti essere tentato di cercare una piacevole via di fuga da ciò che ti sta accadendo intorno. Alcune capre potrebbero distrarsi con un flirt delizioso ma pericoloso. Che tu sia in coppia o single, è destinato ad aggravare i tuoi problemi. Tuttavia, se sei in una relazione, ci sarà un prezzo molto più alto da pagare. Un trigono Mercurio-Chirone può aiutarti a scavare a fondo in una questione preoccupante. Prendersi del tempo per disfare i tuoi pensieri può valere la pena.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Con Venere in contrasto con il ferito Chirone nella tua casa della comunicazione, un argomento di conversazione intimo potrebbe toccare un nervo scoperto. Cosa succede se il tuo partner non capisce i tuoi desideri o non risponde alle tue esigenze? È un argomento delicato e non dovresti affrontarlo se ti senti vulnerabile. Puoi sempre tornare indietro quando ti senti più sicuro. Allo stesso modo, le discussioni sui soldi, in particolare sui debiti, possono essere difficili. Potresti trovare scomodo rivelare la tua situazione. Può essere altrettanto imbarazzante chiedere a qualcuno della sua stabilità finanziaria.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 AGOSTO 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Quando si esce con qualcuno o si è in una relazione, non si può evitare l'argomento soldi. Con Venere in contrasto con l'insicuro Chirone nella tua casa dei guadagni, può essere una conversazione imbarazzante. Potresti temere che problemi finanziari o discrepanze di reddito possano mettere te e il tuo partner su un piano diseguale. La sicurezza della tua relazione potrebbe dipendere dalla tua capacità di indossare le mutande da bambino grande e gestire le cose come un adulto. Va bene se non sei all'altezza del compito in questo momento. Tuttavia, non è una conversazione che puoi evitare indefinitamente.