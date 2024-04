Oroscopo di oggi 23 aprile 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 23 aprile 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 23 aprile 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

La Luna Piena in Scorpione e la tua casa dell’intimità possono portare il desiderio a un punto di ebollizione. La tensione sessuale tra te e il tuo interesse amoroso sarà palpabile. Prima di tuffarti a capofitto, controlla di essere sulla stessa lunghezza d'onda riguardo a ciò che verrà dopo. Uno sguardo più attento potrebbe rivelare che hai in mente finali diversi. Questa Luna Piena può anche avere un impatto su prestiti, debiti, alimenti e fondi che condividi con un'altra persona o ricevi da una fonte esterna. Non compromettere la tua sicurezza a lungo termine accettando termini irragionevoli. Essere trattati ingiustamente può scatenare rabbia. Mentre Marte ed Eris si allineano, è importante riconoscere come ti senti e determinare il modo migliore per procedere.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

La Luna Piena in Scorpione e la tua casa di partenariato possono segnalare un momento cruciale in una relazione romantica o d'affari. Con l'oppressivo Plutone nella foto, qualcuno (forse tu) potrebbe voler mostrare i muscoli e dimostrare di avere il controllo. I tuoi prossimi passi possono creare o interrompere la tua connessione, quindi pensa attentamente a come vuoi procedere. L’ansia per come potrebbero andare le cose in futuro può scatenare la rabbia mentre i fratelli guerrieri Marte ed Eris si allineano. È meglio riconoscere come ti senti ed elaborare un piano per contrastare le tue paure piuttosto che aspettare di vedere come vanno le cose.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna Piena in Scorpione e la vostra casa di lavoro possono segnalare il culmine di un progetto importante o un momento cruciale nella vostra esperienza lavorativa quotidiana. Alcuni Gemelli saranno spinti a mostrare le loro conoscenze e a dimostrare di avere il controllo. Va bene se sei sicuro di sapere cosa stai facendo. Tuttavia, potresti essere nei guai se non sai cosa è cosa. Non sottovalutare una persona con più conoscenze o abilità di te. Mentre i fratelli guerrieri Marte ed Eris si allineano, puoi essere molto motivante o incredibilmente irritante. Presta attenzione a come la tua energia influisce sulle persone intorno a te. Alcune persone sono più sensibili alle vibrazioni nervose rispetto ad altre.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 23 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna Piena in Scorpione e la tua casa di svago e romanticismo possono suscitare un grande desiderio. Con Plutone ossessivo nella foto, sarai determinato a ottenere ciò che desideri. Attento, Cancro. Non lasciare che emozioni intense ti spingano a fare qualcosa di estremo. Potresti rovinare tutti i progressi che hai fatto finora con qualcuno se fai la mossa sbagliata. In alternativa, potresti essere ossessionato da un hobby o da un progetto creativo. È bello essere entusiasti, ma sapere quando fermarsi. Mentre i fratelli guerrieri Marte ed Eris si allineano, vorrai essere visto e ascoltato. Se hai intenzione di fare molto rumore, faresti meglio ad avere qualcosa di importante da dire.