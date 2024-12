Oroscopo di oggi 23 dicembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 23 dicembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 23 dicembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Sai dove stai andando e con chi devi entrare in contatto per arrivarci? Il percorso che hai davanti potrebbe essere incerto, poiché il sole in Capricorno e la tua casa delle aspirazioni si scontrano con l'asse nodale. Sei capace, ma ciò non significa che sei completamente equipaggiato per gestire le tue attuali attività. È un errore non contattare una persona che può aiutarti. Non sottovalutare ciò che puoi imparare dall'esperienza di qualcuno. Poiché l'amichevole Venere si sincronizza con l'insicuro Chirone nel tuo segno, può essere immensamente rassicurante sapere che qualcuno ti sostiene. Non devi avere le idee chiare per ottenere supporto. Lascia che le persone ti aiutino.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Nonostante l'impulso a diversificare, potresti trovare difficile muoverti in una nuova direzione o espandere ciò che fai. Mentre il sole nel cauto Capricorno si scontra con l'asse nodale, potresti non avere le informazioni o le connessioni necessarie per fare un salto. Considera che non sai cosa non sai. Una conversazione con una persona esperta e competente può colmare alcune lacune. Mentre il tuo sovrano, Venere, nel tuo settore pubblico si allinea con il guaritore ferito Chirone, ti sentirai come se fosse normale commettere un errore. Tutti fanno una mossa sbagliata di tanto in tanto. Ciò che conta è che ti rialzi e continui ad andare avanti.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Può essere un successo o un fallimento quando si cerca di ottenere ciò di cui si ha bisogno da una persona a cui si è vicini. Mentre il sole nella tua enigmatica ottava casa si scontra con l'asse nodale, le tue relazioni più strette potrebbero non fornire ciò che stai cercando. Se ti ritrovi a mani vuote, dai un'occhiata lunga e dura alle tue aspettative. Allo stesso modo, le risorse che ricevi da una fonte esterna potrebbero non essere all'altezza. È il giorno perfetto per mettere in mostra la tua indipendenza. Mentre l'amorevole Venere e il guaritore ferito Chirone si allineano, potresti essere ispirato a sanare una frattura tra te e un amico o un partner. Tutti commettono errori di tanto in tanto, incluso te. Perdona te stesso e gli altri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Mentre il sole in Capricorno e la tua zona di partnership si scontrano con l'asse nodale, potresti chiederti se tu e il tuo partner volete le stesse cose. All'improvviso, potrebbe sembrare che i tuoi obiettivi e le tue priorità non siano allineati. Sei stato onesto riguardo alle tue intenzioni? O la tua relazione è diventata un mezzo per raggiungere un fine? Se sei single e stai cercando un partner, rivaluta cosa stai cercando in una relazione e come si adatta alla tua carriera, casa e aspirazioni familiari. Ciò che ti attrae e ciò che funziona per te in una relazione potrebbero non essere la stessa cosa.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Poiché il sole in Capricorno e la tua casa del lavoro si scontrano con l'asse nodale, può essere difficile fare progressi con un compito se non riesci a rintracciare le informazioni di cui hai bisogno. Potresti avere difficoltà a contattare la persona giusta o un contatto potrebbe rivelarsi meno informato di quanto ti aspettassi. Potresti perdere molto tempo in chiamate, e-mail e messaggi di testo. Dovrai avventurarti in territori sconosciuti per ottenere ciò che stai cercando. Chiedi a una persona disponibile di guidarti attraverso il processo. Su un altro tono, un allineamento Venere-Chirone potrebbe chiarire un problema in una relazione. Potresti notare un dettaglio importante quando guardi il quadro generale.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Il sole nel cauto Capricorno e la tua zona romantica in quadratura con l'asse nodale segnalano la necessità di prestare attenzione alle motivazioni di una persona. È tutto divertimento e giochi finché non ti rendi conto che una persona che sembra interessata a te è solo alla ricerca di sesso o soldi. Allo stesso modo, dovresti controllare che le tue intenzioni siano trasparenti. Chiediti se stai corteggiando una persona di tuo interesse per le giuste ragioni. Non c'è niente di male nel volere ciò che vuoi finché sei onesto sui tuoi desideri e diretto su ciò che sei in grado di dare.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Quando il sole in Capricorno si scontra con l'asse nodale, può essere difficile riconoscere il valore delle tue relazioni. Potresti sopravvalutare le qualità che ti rendono un compagno o un amico desiderabile o sottovalutare il contributo che alcuni individui danno alla tua vita. Se non sei sicuro di te stesso o degli altri, può essere utile ricevere feedback da una parte neutrale. Un nuovo paio di occhi può mettere una relazione importante nella giusta prospettiva e aiutarti a ottenere una migliore comprensione dei ruoli che svolgi. Un problema tra te e un partner può essere facile da risolvere quando Venere e il guaritore ferito Chirone si allineano. Fletti la tua capacità di perdonare e dimenticare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Il tempo dedicato alle conversazioni e alla coltivazione di connessioni può essere estenuante quando si investe in persone che non sono gli alleati che affermano di essere. Mentre il sole nel cauto Capricorno si scontra con l'asse nodale, è intelligente rivalutare le proprie relazioni, in particolare sul posto di lavoro. Perdere tempo in pettegolezzi e drammi meschini non è utile. Hai bisogno di persone ispiratrici e competenti nel tuo campo. Abbassa il volume delle chiacchiere inutili e ascolta le persone produttive che hanno qualcosa di utile da condividere. L'atmosfera sul posto di lavoro può essere amichevole quando Venere amichevole e Chirone guaritore si allineano. Se hai bisogno di assistenza per un problema, non essere riluttante a chiedere aiuto. Una persona amichevole potrebbe darti una mano.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Mentre il sole nel Capricorno conservativo e il tuo settore finanziario si scontrano con l'asse nodale, può essere difficile trovare il punto debole tra godersi i frutti del proprio lavoro e risparmiare per un giorno di pioggia. Alcuni Sagittari potrebbero scoprire di fare troppo del lavoro pesante. Se hai un partner in amore o in affari, assicurati che contribuisca con la sua giusta quota. Per gli agenti solisti, il credito, un prestito o altro supporto potrebbero aiutare a mettere in ordine i tuoi affari. Un allineamento Venere-Chirone lo rende il giorno perfetto per affrontare un problema con un partner o un figlio. Un'atmosfera amorevole contribuirà molto a lenire i sentimenti feriti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Chi ti sostiene e chi ti frena? Queste sono alcune delle domande che potrebbero sorgere quando il sole nel tuo segno quadra l'asse nodale. Naturalmente, la tua capacità di coltivare felicità e successo non dipende interamente dagli altri. Tuttavia, alcune persone nella tua vita influenzano le scelte che fai. Inizia a investire più tempo nelle persone che ti danno potere e ti incoraggiano a essere la versione migliore di te stesso. Dedica meno tempo ed energia a coloro che trovano sempre difetti in quello che fai. Quando Venere e il guaritore ferito Chirone si allineano, l'amore o il denaro possono aiutare a risolvere un problema domestico o familiare. Rendi le cose facili per te stesso e per gli altri. Stroncalo sul nascere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Potresti essere all'oscuro di una questione personale mentre il sole nella tua casa di esilio si scontra con l'asse delle maree. Far sì che una persona si apra e comunichi potrebbe rivelarsi un compito impossibile. Se sei stanco o stressato, troverai ancora più difficile capire da dove vengono alcune persone. È improbabile che tu ottenga le risposte che cerchi, quindi è meglio riservare una conversazione importante per un momento successivo. Con un interesse amoroso, potrebbe essere vantaggioso cercare o offrire perdono prima di iniziare una conversazione seria. Quando Venere e Chirone si allineano, può cambiare notevolmente l'atmosfera e aprire lo spazio per la guarigione.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 23 DICEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

La pianificazione finanziaria potrebbe incontrare un ostacolo quando il sole nella tua casa degli obiettivi a lungo termine si scontra con l'asse nodale. Un cattivo tempismo e l'incapacità di fare le connessioni di cui hai bisogno possono creare problemi. Il tuo intuito è solitamente una guida affidabile. Tuttavia, in questo momento, potresti non centrare il bersaglio. Una persona esperta che comprende i rischi coinvolti può essere una risorsa inestimabile. Non aver paura di rivolgerti a qualcuno che può insegnarti le basi. Mentre l'amichevole Venere si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nella tua casa dei beni, l'assistenza per una questione che riguarda denaro o beni potrebbe arrivare da una fonte improbabile. Le cose belle possono accadere quando meno te lo aspetti.