Oroscopo di oggi 23 giugno 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 23 giugno 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 23 giugno 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 GIUGNO 2023

Un allineamento tra il Sole Cancro attento alla sicurezza e l'asse nodale rende questo il giorno perfetto per esplorare nuovi metodi per fare soldi. Anche mettere a punto una strategia per aumentare i propri risparmi può essere utile. Pagare i debiti e frenare la tua dipendenza dal credito è un ottimo punto di partenza. Uno sguardo più attento alle tue finanze potrebbe rivelare che un'abitudine "gioca ora, paga dopo" costa più di quanto pensi. Tieni gli occhi aperti per buoni affari e nuove opportunità. Sono là fuori, ma a volte devi fare uno sforzo in più per rintracciarli. Un approfondimento può aiutarti a prepararti per il futuro.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 GIUGNO 2023

È meglio prendere il toro per le corna quando si ha a che fare con una delicata preoccupazione per la casa e la famiglia, soprattutto se fino ad ora hai nascosto la questione sotto il tappeto. Avrai il coraggio di affrontare le cose frontalmente mentre la Luna Leone e il guerriero Marte nel tuo regno domestico si sincronizzano con il guaritore ferito Chirone. Ci vuole coraggio per affrontare le tue paure e affrontare una situazione imbarazzante. La buona notizia è che tirerai un sospiro di sollievo una volta che smetterai di evitare il problema e scoprirai cosa è cosa. Se gli animi si infiammano, fai del tuo meglio per appoggiarti alla compassione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 GIUGNO 2023

Mentre il sole nel Cancro in cerca di sicurezza e la tua casa dei guadagni fa sestile al Nodo Nord, può valere la pena esplorare fonti di prosperità meno ovvie. Avventurarsi oltre i canali ovvi può essere scoraggiante. Allo stesso tempo, può essere esaltante. Non sai mai cosa potresti trovare. Un sogno, un'intuizione o una sincronicità possono indirizzarti nella giusta direzione. Fidati del tuo istinto. Mentre Venere si scontra con la rispettosa Giunone e la premurosa Cerere, il desiderio di indipendenza può scontrarsi con il desiderio di avere un partner che provveda a te. Se sei in conflitto, immagina quanto potrebbe essere fonte di confusione per un partner o una persona di interesse. Scopri cosa desideri e possederlo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 23 GIUGNO 2023

La Luna Leone e Marte autodidatta nella tua casa dei guadagni si sincronizzano con il guaritore ferito Chirone in cima alla tua carta, il che potrebbe motivarti a prendere l'iniziativa per risolvere un problema finanziario o di carriera. Se hai commesso un errore, non esitare a fare il possibile per correggerlo. Non solo ti riporterà in carreggiata, ma potrebbe servire come prezioso momento di insegnamento per gli altri. Non devi essere perfetto. Tuttavia, la responsabilità può farti guadagnare il rispetto dei tuoi colleghi. Vale la pena avere una persona perspicace nella tua squadra.