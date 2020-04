Oroscopo di oggi 24 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 24 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 24 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: i tuoi soldi, i tuoi valori, il tuo mondo. Proteggerli potrebbe incoraggiarti a fare dichiarazioni audaci e grandi mosse. Guarda oltre il momento e considera l'impatto di ciò che stai facendo, specialmente quando coinvolge una Bilancia nella tua cerchia.

Amore / Amicizia: le tue parole possono tagliare come un coltello mentre Mercurio si fonde con Eris discordante nel tuo segno. Forse ti stai difendendo o stai parlando contro un trattamento ingiusto? Tuttavia, è saggio considerare l'impatto che vuoi avere le tue parole prima di iniziare una tirata. Se non stai attento, ciò che dici potrebbe causare danni irreparabili a un'amicizia o una relazione, ma forse è questa la tua intenzione?

Carriera / Finanza: sei al buio su determinate questioni finanziarie mentre il sole in Toro n esperto di soldi si scontra con l'oscuro Nettuno. L'esitazione che provi quando fai un grande acquisto o gestisci una transazione importante è qualcosa che dovresti prestare attenzione. Le cose potrebbero non andare a tuo vantaggio se agisci da un luogo di paura. Inoltre, non agire se non disponi di tutte le informazioni necessarie per effettuare una scelta informata. Tra un giorno o due avrai la chiarezza di cui hai bisogno.

Crescita personale / spiritualità: mentre la luna in Toro radicata presenta Giove entusiasta e il magistrale Plutone, ti senti sicuro dell'immagine che progetti e sei in grado di dimostrare di essere una persona competente. Fa pensare alle persone che sei qualcuno di cui si possono fidare.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: è la tua stagione dei compleanni e ti senti molto potenziato. Quindi, può essere piuttosto frustrante quando non capisci qualcosa o non riesci a far andare le cose a modo tuo. È necessaria la pazienza, in particolare quando hai a che fare con un Pesci.

Amore / Amicizia: mentre il Sole del Toro si scontra con Nettuno sfuggente nella tua zona di amicizia, potresti trovare difficile capire cosa succede con qualcuno nella tua cerchia interna. Con il sole nel tuo segno, è difficile vedere oltre la tua prospettiva. Quindi, potresti proiettare qualcosa sugli altri che è più su di te di loro. Pensa che forse non stai vedendo l'intera immagine e che nella storia di ciò che un amico ha a che fare c'è di più di quanto tu possa immaginare.

Carriera / Finanza: man mano che Mercurio ed Eris discordante si fondono nel tuo regno subconscio, potresti diventare consapevole di una corrente sotterranea di pensieri poco potenti. Legittime lamentele sulla tua vita lavorativa che non sono state riconosciute possono generare rabbia e paura per ciò che ci aspetta. Senti i tuoi sentimenti, ma non indulgerli. Determina se ci sono passaggi che puoi adottare per risolvere i tuoi problemi. Anche un piccolo atto o un gesto simbolico può essere autorizzante. È meglio che spazzare le cose sotto il tappeto.

Crescita personale / spiritualità: la luna nel tuo segno che contatta l'ottimista Giove e il comandante Plutone mette in evidenza il quadro generale. Contempla i passaggi successivi che ti spingeranno in una nuova direzione.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: non prendere nulla al valore nominale. Esaminare più a fondo ciò che sta accadendo può aiutarti a ottenere una migliore comprensione e mettere le cose nella giusta prospettiva. Tuttavia, un incontro con un Pesci potrebbe ancora lasciarti grattarti la testa.

Amore / amicizia: abbraccia tutti, rifiuta nessuno dovrebbe essere il tuo motto per la giornata. Può aiutarti a evitare una guerra di parole mentre Mercurio si fonde con la discordante Eris nella tua casa dell'amicizia. Il conflitto può sorgere quando qualcuno viene escluso da una riunione o fatto sentire che sta guardando fuori. Sii gentile e accetta gli altri oggi, anche se non sei un fan della persona in questione. In caso di rifiuto, potrebbe essere il momento di riconsiderare la connessione.

Carriera / Finanza: potresti sentirti completamente al buio su dove è diretta la tua carriera ora che il sole nella tua inafferrabile dodicesima casa è in contrasto con il nebuloso Nettuno nel tuo regno professionale. Inoltre, potresti non avere la motivazione necessaria per tentare di capire le cose. Lascialo in pace mentre ti concedi un momento per riorganizzarti. Le pratiche di restauro come la meditazione, la preghiera o lo yoga possono aiutarti a riportarti in equilibrio.

Crescita personale / spiritualità: la robusta luna in Toro che contatta Giove e Plutone suggerisce che sei molto più vivace e intraprendente di quanto pensi. La tua forza interiore è potente, quindi usala.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: diventi la compagnia che mantieni. Ecco perché è saggio circondarsi di persone intelligenti e positive di cui ti puoi fidare. L'influenza degli amici, in particolare un Toro leale, può avere un impatto su una decisione che prendi oggi sul tuo futuro.

Amore / Amicizia: mentre il Sole del Toro nella tua zona di amicizia si scontra con Nettuno che induce l'ansia, potresti chiederti se ti avvicini a un amico che ha un controllo su ciò che è la loro vita. Hai percorsi diversi, quindi non è utile confrontare i tuoi con i loro. Prendi appunti sul loro viaggio se ti sembra di supporto. Puoi imparare qualcosa che ti aiuta a trovare la tua strada. Tuttavia, sta a te scoprire ciò che ti sembra autentico.

Carriera / Finanza: Mentre la bocca piena di mercurio e guerriera, Eris, si fonde nella tua zona professionale, avrai qualcosa da dire se ritieni di essere stato sorpreso o non ti è stata data la possibilità di avanzare nella tua carriera. Le tue parole possono avere un impatto devastante, quindi fai attenzione a ciò che dici. Allo stesso modo, il tuo capo o un'altra figura influente potrebbe essere quello che non triterà le parole. Entrare in una discussione con loro non è un'idea saggia. Stai zitto e vola sotto il radar.

Crescita personale / spiritualità: l' allineamento di una luna / Giove / Plutone potenzianti nelle zone della tua gente è un promemoria per lasciare che le persone forti e incoraggianti nella tua vita ti sostengano. È a cosa servono gli amici.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: il mondo è il tuo palcoscenico, Leo. Cosa farai per stupire chi attraversa il tuo cammino oggi? Un Capricorno è sicuro di trovare quello che fai per essere piuttosto impressionante. Dopotutto, hai fissato il top standard per determinazione e duro lavoro. Non lasciare che gli odiatori ti ostacolino.

Amore / amicizia: la profonda connessione che senti con qualcuno è una testimonianza di quanto sia speciale la tua relazione. Mentre la fedele luna in Toro si allinea a Nettuno, senti di avere un forte senso di ciò che questa persona è e pensi che anche loro ti prendano. Il tuo legame è abbastanza evidente per gli altri, quindi non essere sorpreso se uno spettatore vuole sapere cosa sta succedendo con voi due.

Carriera / Finanza: potresti sentirti diffidente in merito a determinate questioni di lavoro e denaro mentre il sensibile sole in Toro si scontra con il malvagio Nettuno. Sotto l'influenza oscura, potresti chiederti se qualcuno troverà denaro o altre risorse che dipendi da loro per fornirti. Allo stesso modo, potresti essere riluttante a stipulare un accordo che ti rende dipendente da una fonte esterna, sia essa una persona o un istituto finanziario. Fidati dell'istinto.

Crescita personale / spiritualità: la laboriosa luna in Toro che contatta entusiasta Giove e il magistrale Plutone aumenta la tua produttività su grande scala. Che tu sia al lavoro, affrontando progetti a casa o allenandoti, hai tutto ciò che serve per potenziare.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: non ignorare i segni che l'Universo sta inviando a modo tuo. Una coincidenza o un segnale apparentemente insignificante potrebbe essere pieno di significato per te. Fidati del tuo istinto per un Pesci anche se ciò che intuisci sembra dubbio o assurdo.

Amore / Amicizia: mentre il Sole del Toro si scontra con il nebuloso Nettuno, potresti chiederti se una relazione (attuale o futura) si adatta alla tua immagine. Se accoppiati, potresti chiederti con chi diavolo sei finito e se condividi la stessa prospettiva sulla partnership. Per i single, la connessione spirituale che cerchi potrebbe sembrare inafferrabile, lasciandoti in dubbio se ti accontenterai di meno o finirai da solo. Non perdere il cuore. Invece, rafforza la tua determinazione a coltivare la connessione che desideri.

Carriera / Finanza: se ignori la stampa fine di un accordo finanziario, la perderai quando verranno rivelati i dettagli. Con un allineamento spigoloso di Mercurio / Eris che influisce sul denaro che condividi con un partner o che potresti prendere in prestito un trattamento ingiusto. Se non presti né prendi in prestito, può aiutare a scongiurare un potenziale disastro. Allo stesso modo, potresti guadagnare qualcosa se qualcuno crede che hai gestito le cose in modo improprio. Controlla la tua integrità prima di rispondere.

Crescita personale / spiritualità: fare qualcosa di rilassante può porre fine alla settimana lavorativa in grande stile. Perché non passare il tempo nella natura? O forse smanettare con il tuo hobby preferito o un progetto furbo?

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: osserva il tuo livello di stress, Bilancia. La mediazione, l'esercizio fisico e un'alimentazione sana possono fare molto per tenervi in ​​gioco. Dovrai avere il tuo ingegno su di te quando hai a che fare con un Ariete. Anche se sarebbe saggio evitare lo scontro.

Amore / Amicizia: gli animi si infiammano e le parole diventano frecce avvelenate mentre il comunicatore Mercurio incontra la dea guerriera Eris nella tua zona di associazione. La conversazione può riguardare argomenti come rifiuto, tradimento e abbandono. Se sei il solo arieggiare le lamentele, sii consapevole dell'impatto di ciò che dici. Se sei sul lato ricevente, può essere difficile non prendere a cuore ciò che viene detto, specialmente se è ingiustificato. Perché non parlare con qualcuno che può offrire una prospettiva obiettiva.

Carriera / Finanza: con un sole tagliente / allineamento di Nettuno che influisce sul tuo lavoro, potresti sentirti sopraffatto da un compito di routine prima ancora di iniziare. Potrebbe essere dovuto a stress, affaticamento o sopraffazione emotiva. In momenti come questo, è una buona idea mantenere le cose semplici. Assumi i compiti che ritieni sicuri di poter gestire, delegare dove puoi e chiedi assistenza per un compito che ritieni particolarmente difficile da gestire.

Crescita personale / spiritualità: con la tenace luna in Toro che contatta Giove e Plutone nel tuo regno domestico, porti ottimismo e determinazione nelle faccende domestiche e familiari. Non importa quanto sia grande il tuo compito, persevererai fino a quando non sarà completato.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: piaccia o no, hai bisogno di persone. Ciò significa che devi fare del tuo meglio per andare d'accordo con coloro che attraversano il tuo percorso. Un Ariete potrebbe non semplificarti le cose, ma non dovresti prenderlo come un invito a rendere le cose ancora più caotiche.

Amore / amicizia: ti ecciti per il romanticismo; tuttavia, con il determinato sole in Toro che si scontra con il malvagio Nettuno, gli eventi di oggi potrebbero essere una delusione. Un appuntamento potrebbe infrangere le tue speranze su qualcuno di speciale. Oppure potresti avere delle riserve sul personaggio di una persona e chiederti se ci si può fidare di lui. Ascolta il tuo istinto, ma non diventare paranoico e leggi troppo in quello che succede.

Carriera / Finanza: un disaccordo potrebbe diventare brutto quando il comunicatore Mercurio incontra la dea guerriera Eris nella tua zona di lavoro. Il trattamento ingiusto o le cattive condizioni di lavoro potrebbero essere oggetto di una conversazione accesa. Se la tua lamentela è legittima, trova un modo per arieggiarla che non aggiunge carburante al fuoco. Se sei alla fine, cerca di non lasciare che la tua risposta peggiori la situazione. Questo può essere fonte di stress, quindi forse è una buona idea non prendere l'esca.

Crescita personale / spiritualità: con la dogmatica luna in Toro che contatta Giove e Plutone, sei sicuro che la tua prospettiva sia quella giusta. Anche se pensi di avere a cuore gli interessi degli altri, è meglio non forzare la tua opinione.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sei molto concentrato su questioni pratiche e ci sono un certo numero di cose a cui devi occuparti. Ciò significa che non sei dell'umore giusto per i battibecchi. Se vuoi rimanere in rotta, dovresti evitare un Ariete che preme i tuoi pulsanti.

Amore / Amicizia: quando Mercurio incontra Eris discordante nella tua zona di vita amorosa, il flirt diventa spigoloso. Soprattutto se una delle parti coinvolte si sente respinta. Se sei la parte offesa, meglio essere dritti su ciò che senti piuttosto che fare i barboni. Se sei all'estremità ricevente, proteggi! Hai il diritto di rifiutare di interagire con qualcuno che non ti parla con rispetto. Se lo desideri, puoi ascoltarli in un secondo momento.

Carriera / Finanza: con il tenero sole in Toro nella tua zona di lavoro, stai raramente andando a metterci al lavoro; tuttavia, un cenno dell'ombroso Nettuno minaccia di alzarti e fermarti. Sintonizza la voce nella tua testa che dice che non puoi realizzare ciò che hai deciso di fare. È naturale avere dubbi e mettere in discussione le tue abilità; tuttavia, non c'è motivo di impedire che ciò ti impedisca di alimentare.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi poteri di concentrazione sono forti quando la luna contatta Giove e Plutone nel tuo regno mentale. Questo lo rende un giorno eccellente per progetti di ricerca, studio e scrittura.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI venerdì 24 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: ci vuole uno sforzo concertato per vincere qualsiasi cosa, oltre a concentrarsi su sforzi creativi, e di certo non sei uno a cui rinunciare. Fai attenzione a non essere così assorbito dalla tua agenda da non riuscire a prestare attenzione ai segni lampanti. Ascoltare un Pesci potrebbe essere cruciale.

Amore / Amicizia: il tenero sole in Toro nella tua zona di vita amorosa che contatta Giove e Plutone nel tuo segno ti rende ottimista sul segnare una vittoria romantica. La fiducia è sexy, quindi la tua atmosfera potrebbe fare molto per conquistare qualcuno. C'è una linea sottile tra sicuro di sé e arrogante. Se l'oggetto del tuo affetto fa lampeggiare un segnale di stop, saprai che sei andato troppo lontano.

Carriera / Finanza: hai molte idee creative, anche se alcune potrebbero non essere pronte per la prima serata. Il sole in Toro radicato nella tua espressiva quinta casa che si scontra con il fantasioso Nettuno segnala la necessità di mettere le pause su un concetto che non è stato completamente messo a punto. Metterlo là fuori prima che sia pronto può ridurre le possibilità che venga ricevuto in modo positivo. Lascialo in pace per ora. Tra un giorno o due avrai la chiarezza necessaria per compiere i tuoi prossimi passi.

Crescita personale / spiritualità: potrebbe esserci il caos sul fronte interno mentre Mercurio incontra l'Ariete discordante. Sotto questa influenza, una guerra di parole potrebbe mettere in conflitto i compagni di stanza o la famiglia. Guarda cosa dici!

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la tua vita privata merita tutta la tua attenzione. Questo significa mettere il lavoro sul pilota automatico mentre ti occupi di questioni vicine a casa e al cuore. Non importa con cosa hai a che fare, sappi che non sei solo. Nella carne o nello spirito, un Toro leale e amorevole ha le spalle.

Amore / Amicizia: se ritieni di essere stato trattato ingiustamente, non c'è molto che può impedirti di dire la tua. Con un allineamento tagliente di Mercurio / Eris che influisce sulla comunicazione, le tue parole possono suonare un campanello d'allarme per qualcuno che non è stato consapevole di come il loro comportamento ti influenza. Questo segnalerà una rottura o una rottura? È difficile da dire, quindi scegli le nostre parole con cura.

Carriera / Finanza: molto sta succedendo con la casa e la famiglia, potresti dover dedicare un momento per rivalutare le tue priorità. Il Sole del Toro in contrasto con il nebuloso Nettuno nella tua zona monetaria suggerisce che è necessario ripensare un acquisto discutibile. È necessario o sarebbe meglio reindirizzare quei fondi verso un'altra spesa? Questa atmosfera planetaria è piena di rimorso dell'acquirente. Per il momento, potrebbe essere prudente aggrapparsi ai soldi guadagnati duramente.

Crescita personale / spiritualità: stai sulle spalle di coloro che sono venuti prima di te. Ciò significa che sei l'erede della loro saggezza, intraprendenza e forza. È qualcosa da ricordare durante i momenti di insicurezza.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 24 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: gestisci le tue connessioni. Le persone che conoscono possono fornire informazioni utili per questioni urgenti e decisioni importanti. Può essere utile ottenere una prospettiva diversa, in particolare da un sensibile Toro. Perché non ascoltare ciò che il toro ha da dire?

Amore / Amicizia: se ti senti insicuro, probabilmente non è il momento giusto per avere una conversazione delicata. Mentre il Sole del Toro nel tuo regno mentale si scontra con il tuo sovrano, Nettuno, nel tuo segno, il dubbio può essere un problema. Mantieni la lingua quando ti trovi sul punto di dire qualcosa di cui non sei sicuro. La tua agitazione non ispirerà fiducia e, a sua volta, potresti non ricevere la risposta che desideri.

Carriera / Finanza: si consiglia cautela in materia di denaro in quanto il commerciante di ruote Mercurio incontra l'agente del caos Eris nella tua zona di denaro. Sotto questa spigolosa influenza, potresti scoprire che non sei abbastanza furbo come pensavi. Tagliare gli angoli o essere coinvolti in un affare sporco potrebbe avere gravi conseguenze, specialmente se stai tagliando fuori qualcuno dalla loro giusta quota. Allo stesso modo, dovresti leggere la stampa fine su eventuali transazioni o transazioni in sospeso e aggrapparti alle tue ricevute.

Crescita personale / spiritualità: ti circondi di persone generose, forti e intraprendenti. Queste persone intelligenti e sagge sono quelle a cui rivolgersi quando hai bisogno di incoraggiamento o assistenza. Le parole di saggezza di qualcuno potrebbero essere esattamente ciò che devi ascoltare.