Oroscopo di oggi 24 aprile 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 24 aprile 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 24 aprile 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Ariete: Può essere difficile presentarsi per una persona cara ed essere sensibile ai suoi bisogni poiché Chirone ferito nel tuo segno si scontra con la nutrice Cerere. Alcuni arieti potrebbero ritenere di non essere all'altezza del compito perché i loro bisogni non sono stati soddisfatti, mentre altri potrebbero temere che, qualunque cosa facciano, i loro sforzi verranno criticati. In effetti, non puoi riempire le tazze da una brocca vuota. Tuttavia, non puoi permetterti di voltare le spalle quando una persona è veramente nel bisogno. L’atto stesso di dare può farti sentire più realizzato se ti avvicini ad esso con un cuore sincero. Il tuo sensitivo dell'amore preferito può offrire informazioni su una persona cara.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Toro: Prendersi cura di sé non significa solo prendersi del tempo per bagnoschiuma e manicure. Devi anche nutrire il tuo cuore e la tua mente. Nutrire Cerere nella tua casa di coscienza superiore in conflitto con Chirone ferito può rivelare una mancanza di nutrimento spirituale. Non è necessario essere un tipo religioso o spirituale per desiderare un senso. Tutti hanno bisogno di cercare uno scopo nella propria vita e di avere un sistema di credenze che fornisca direzione e conforto. Le parole dei saggi guru della tua vita potrebbero non soddisfarti in questo momento. A volte devi cercare le risposte da solo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli: Potresti chiederti se stai ottenendo ciò di cui hai bisogno da un'amicizia mentre la nutrice Cerere si scontra con Chirone ferito nella tua casa di comunità. Quella profonda sensazione di connessione e cura potrebbe sembrare sfuggirti. In alternativa, un amico intimo potrebbe pensare che non sei lì per lui quando ha bisogno di te. In ogni caso, è saggio dare un'occhiata più da vicino alla dinamica tra te e le persone a cui sei vicino. Verifica che le tue aspettative siano realistiche e che tratti gli altri nel modo in cui desideri essere trattato. Alcuni Gemelli potrebbero sentirsi delusi da un gruppo. I vostri interessi reciproci sono allineati? In caso contrario, taglia i legami e vai avanti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 24 APRILE 2024