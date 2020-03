Oroscopo di oggi 24 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 24 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 24 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: essere il tuo sé migliore significa sapere quando è necessario evolversi e abbracciare il cambiamento quando accade. Non è sempre facile, ma ne vale la pena. Una Bilancia intelligente nella tua cerchia può avere alcune affascinanti intuizioni sul percorso che stai percorrendo.

Amore / amicizia: è dolce che tu voglia regalare al tuo amico un regalo, un pasto o una serata fuori. Quando un amico ha bisogno, fa emergere l'orso mamma / papà in te. Venere indulgente nella tua zona di denaro che quadrata alimentando Cerere mette in guardia dall'essere troppo stravagante nelle tue cure. Troppa attenzione può essere soffocante e spendere troppo la rende imbarazzante. Non esagerare.

Carriera / Finanza: La Luna Nuova che si allinea con i nodi ti richiede di rivalutare i tuoi obiettivi di carriera. Ciò che una volta desideravi potrebbe non essere in linea con le tue esigenze attuali. Per alcuni, questa può essere una pillola difficile da deglutire. Considera le tue aspirazioni per la casa e la famiglia e i cambiamenti che devi apportare nella tua carriera per soddisfarle. La tua felicità e il tuo successo futuri dipendono dallo stabilire una maggiore armonia tra la tua vita personale e quella professionale.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna Nuova nel tuo segno, incarni la freschezza della primavera e la promessa di rinnovamento; tuttavia, la fioritura non arriva senza i suoi dolori crescenti. Perseverare con i tuoi obiettivi nonostante abbia dubbi sulla tua capacità di raggiungerli. Con uno sforzo, la tua forza può superare la debolezza.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: lascia che la luna nuova ti ispiri e ti entusiasmi di ciò che ci aspetta, piuttosto che intrattenere una sensazione di terrore per ciò che non puoi fare. Se sei in una carreggiata, una Bilancia perspicace può avere alcuni consigli pratici che non possono aiutarti a uscirne.

Amore / Amicizia: adorare Venere nel tuo segno quadrando nutrendo Cerere dice che esiste una cosa come prendersi troppo cura. Quella sensazione schifosa nella pancia del tuo stomaco è un segno che sei stato troppo dimostrativo o sei andato in mare nel soddisfare le esigenze di qualcuno a cui tieni. Essere quella persona che fa troppo non è un bell'aspetto. Inoltre, non è probabile che ispiri la lealtà o la reciprocità dell'amore che desideri.

Carriera / Finanza: La Luna Nuova in Ariete coraggioso potrebbe innescare la paura delle tue abilità e di ciò che puoi fare. Il problema può comportare lacune nella tua istruzione o restare indietro rispetto ai tempi con gli ultimi sviluppi della tua professione. Qual è il tuo prossimo miglior passo per far salire di livello il tuo know-how? Agire è il modo migliore per alleviare le insicurezze. Anche un piccolo passo avanti può aiutarti a placare le tue paure.

Crescita personale / spiritualità: molto gorgoglia sotto la superficie della tua coscienza. La meditazione può essere un ottimo modo per calmare la mente e attingere a ciò che il tuo sé superiore ha da dire. Un messaggio potrebbe essere in attesa di te.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: qual è la tua immagine ideale di amicizia? I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare come fiorirà l'amicizia nell'anno a venire. Le relazioni richiedono tensioni. Risolvere le differenze con un Ariete può essere impegnativo, ma ne vale la pena.

Amore / amicizia: La luna nuova nell’Ariete preme il pulsante di ripristino sull'amicizia e la tua vita sociale. Con i quadrati ai nodi della luna, potresti mettere in discussione la tua connessione con amici che non condividono i tuoi valori. Forse sei cresciuto a parte alcune persone, ed è tempo di invitare nuove persone nella tua squadra? Espandere la tua cerchia è una buona cosa. Cerca persone affascinanti che risuonano con il tuo cuore e la tua mente.

Carriera / Finanza: Mentre Venere si scontra con Chirone insicuro nella tua zona di lavoro di squadra, potresti avere dei dubbi sulla collaborazione a un progetto. Potresti essere preoccupato che i tuoi talenti come individuo si perderanno nel mix e che i tuoi desideri non verranno ascoltati. Se hai la possibilità di sederti, vai avanti. Tuttavia, se devi essere un giocatore di squadra, potresti dover sacrificare i tuoi desideri e prenderne uno per la squadra.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi ideali sull'essere il partner o il genitore perfetto possono sembrare in contrasto con la tua desiderabilità. Potresti sentire che non puoi essere nutriente e sexy allo stesso tempo. Abbraccia il cambio di paradigma e sappi che non c'è niente di più caldo di qualcuno a cui importa.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: attirerai l'attenzione nelle prossime settimane. La Luna Nuova ti invita a considerare come vuoi essere percepito nella tua cerchia professionale. Il feedback dei tuoi colleghi può essere utile, anche se dovresti mettere a punto un Ariete pessimistico.

Amore / Amicizia: potresti trovare che l'attenzione di un amico o il tuo interesse amoroso soffocano mentre i quadrati di Venere affettuosi si prendono cura di Cerere. Più fanno e più si avvicinano, più desideri recuperare il tuo spazio. Questa persona probabilmente ha bisogno di rassicurazione da te. Dagli se ti sembra appropriato. Se i ruoli sono invertiti, smetti di fare la tua appiccicosa cosa da Cancro. Invece di avvicinare qualcuno, li spinge più lontano.

Carriera / Finanza: La luna nuova nell’Ariete preme il pulsante di reset sulla tua carriera. È tempo di considerare dove vuoi andare da qui. Un quadrato ai nodi della luna suggerisce che le tue esigenze non sono più quelle di una volta. Quindi, dovrai rivalutare il percorso che stai seguendo. Osserva la tua vita privata e le tue aspirazioni personali per indizi su dove i tuoi obiettivi professionali devono essere modificati. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare quali fiori fioriranno nell'anno a venire.

Crescita personale / spiritualità: non c'è niente di peggio che apparire freddi agli occhi dei tuoi coetanei. Non proprio, anche se potrebbe sembrare così. Le persone che ti ottengono saranno interessanti con quello che fai.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: non vuoi che le tue possibilità nella vita siano limitate da cose che non conosci. Ecco perché ti piacerebbe espandere le tue conoscenze e sperimentare nuove cose. Una Bilancia avventurosa potrebbe essere una guida inestimabile per il viaggio da percorrere.

Amore / Amicizia: mentre il sole e Venere si scontrano con Chirone, potresti avere serie domande su quanto sei in grado di dare a una relazione. A volte, stare con qualcuno richiede una crescita molto maggiore di quella che pensi di poterti impegnare, specialmente quando il gioco si fa duro. Non lottare con i tuoi dubbi. Se per te è importante, scoprirai come farlo funzionare.

Carriera / Finanza: il tuo rapporto con un collega o il tuo supervisore potrebbe sentirti troppo vicino per il massimo comfort poiché un allettante allineamento Venere / Cerere influisce sui rapporti di lavoro. Interpretare il coniuge o la figura materna doti con qualcuno che è sempre nel bisogno può diventare fastidioso. Stabilire i confini può essere una questione difficile, in particolare con una persona che ha una mano nel tuo destino. Essere meno disponibili a tendere a domande non essenziali è un buon punto di partenza.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Nuova in Ariete avventuroso può ispirarti a colmare le lacune della tua istruzione e informarti meglio sul mondo che ti circonda. Ciò potrebbe significare avventurarsi oltre la propria zona di comfort per iscriversi a una lezione o viaggiare verso una destinazione lontana. Non ti pentirai di aver allargato i tuoi orizzonti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: La Luna Nuova produce emozioni intense e non puoi negare ciò che provi. Affrontare i tuoi sentimenti frontalmente è il primo passo verso un cambiamento. L'apertura ad un Ariete potrebbe essere una parte del processo. Sii coraggioso, Vergine. Hai questo!

Amore / Amicizia: se sei accoppiato o single, una mancanza di intimità emotiva o sessuale significativa può essere un problema. L'appassionata luna nuova in Ariete è un invito a correggere i torti nelle relazioni più strette. Ciò può comportare la valutazione se dai in egual misura a ciò che ti aspetti. Ciò che scopri potrebbe sorprenderti. Non giocare al gioco della vergogna e della colpa con te stesso o gli altri. Realizza ciò che ti serve e ciò che sei disposto a dare.

Carriera / Finanza: solo perché possiedi il know-how per affrontare un'attività, non significa che è tua responsabilità assumerla. Con un disordinato allineamento tra Venere e il custode Cerere che influisce sul tuo lavoro, dovresti evitare di intraprendere un lavoro che non ti riguarda. Non otterrai punti facendo il lavoro di qualcun altro. In effetti, potrebbe farti guadagnare la reputazione di indaffarato. Resta nella tua corsia.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che la paura ti impedisca di perseguire un'avventura. Parte del brivido è nel non sapere cosa potresti incontrare. Potrebbe essere la scossa di cui hai bisogno per sentirti completamente vivo e presente per i misteri della vita.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: cosa vuoi da una relazione? I semi che pianterai nelle prossime due settimane possono determinare come fioriranno le relazioni nell'anno a venire. Una conversazione con un altro Bilancia potrebbe fornire una prospettiva obiettiva sul partenariato.

Amore / Amicizia: La Luna Nuova dell'Ariete preme il pulsante di ripristino sulle relazioni. Se sei single, potresti sentirti sotto pressione per avere un partner in grado di supportare le tue ambizioni e aiutarti a completare il quadro nella formazione domestica dei tuoi sogni. Alcune Bilancia accoppiate potrebbero chiedersi se il loro partner sia adatto al conto. In entrambi i casi, considera cosa porti in tavola e se è abbastanza per aiutare a coltivare la relazione che desideri.

Carriera / Finanza: saper lavorare con gli altri è una buona cosa. Anche se con la Luna Nuova quadrata i nodi, è saggio sapere quando collaborare a un progetto non è a tuo vantaggio. Questo allineamento spigoloso avverte che potrebbe non servire i tuoi interessi, a livello professionale o personale; tuttavia, potresti non essere in grado di evitare di collaborare. Se è così, sii assertivo nel portare le tue idee in primo piano e brillare di diritto.

Crescita personale / spiritualità: il tuo desiderio di coltivare ed essere nutrito è intenso mentre Venere quadrata custode Cerere. Potrebbe portare a viscosità ed essere iperprotettivi nei confronti dei propri cari. Concediti l'attenzione che brami mentre dai a quelli più vicini a te un po 'di respiro. Potresti essere più bisognoso di quanto pensi.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: in primavera, l'attenzione si rivolge al benessere. La luna nuova lo rende un momento eccellente per rinnovare la tua routine di fitness. Un Pesci attenti alla salute potrebbe diventare un grande compagno di palestra. È più facile attenersi a questo quando si ha supporto.

Amore / amicizia: le relazioni sentimentali e familiari si scontrano quando Venere piazza i custodi Cerere nel tuo dominio domestico. Trovare tempo per un appuntamento o trascorrere del tempo di qualità con il tuo partner può essere una sfida se devi occuparti dei bambini, aiutare i tuoi genitori o occuparti delle cose in casa. È un inconveniente, ma probabilmente non è la fine del mondo. Fai quello che devi fare in modo da poter dedicare più tempo alla tua vita amorosa.

Carriera / Finanza: La luna nuova nell’intraprendente Ariete ti invita a riavviare la tua vita lavorativa. Innanzitutto, devi considerare cosa non funziona per te e dove devi apportare miglioramenti. Espandere la propria istruzione o rafforzare le proprie competenze potrebbe svolgere un ruolo nel processo. Le azioni intraprese nelle prossime due settimane possono determinare le condizioni quotidiane della tua esperienza di lavoro nell'anno a venire. Anche piccoli cambiamenti possono essere utili.

Crescita personale / spiritualità: non c'è fine alla ricerca di significato. Non arriverai mai a una destinazione finale che fornisce tutte le risposte. La ricerca dello scopo è, eternamente, un lavoro in corso. Lasciati andare e goditi il ​​viaggio.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: La Luna Nuova in Ariete infuocato è tutta una questione di divertimento. Non lasciare che una mancanza di denaro o nuove idee ti fermino. Dove c'è una volontà, c'è un modo. Cerca l'ispirazione per una Bilancia divertente nella tua cerchia. Potrebbero accenderti in qualcosa di eccitante e nuovo.

Amore / amicizia: qualcuno ha detto festa? Con la Luna Nuova in vivace Ariete, potresti essere ispirato a pianificare una festa improvvisata con il tuo interesse amoroso o i tuoi amici. L'unica cosa che può fermarti è la mancanza di fondi. Un quadrato ai nodi della luna suggerisce che un costoso party potrebbe non essere quello che ti serve. Ti divertirai molto di più se scegli di divertirti a costi contenuti.

Carriera / Finanza: Venere che si scontra con il custode Cerere nella tua zona di lavoro potrebbe spingerti ad essere eccessivamente coinvolto in un incarico a cui un collega sta lavorando. C'è una linea sottile tra l'essere d'aiuto e dire a qualcuno come fare il proprio lavoro. Se i ruoli sono invertiti, sii gentile mentre rifiuti i consigli non richiesti. Chissà? Potresti sentire qualcosa che devi sapere.

Crescita personale / spiritualità: se il tuo mojo creativo è carente, perché non cercare l'ispirazione per gli altri? Qualcosa che vedi potrebbe accendere il tuo fuoco artistico e riportarti nel solco. Non devi copiare quello che stanno facendo. Reinterpretalo e rendilo tuo.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI martedì 24 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: La Luna Nuova in Ariete vivace ti invita a trascorrere del tempo di qualità con la tua famiglia o la tribù prescelta. È un ottimo momento per rinnovare le relazioni con le persone più vicine a te. Stare con un Ariete travagliato può essere una sfida, ma è bene essere di supporto.

Amore / Amicizia: è facile rimanere così coinvolti nel gioco finale che perdi la connessione con ciò che sta accadendo mentre lavori per coltivare la tua partnership ideale. Se accoppiati, come ti senti riguardo al rapporto con il tuo partner? I tuoi rispettivi bisogni vengono soddisfatti? Se single, il perseguimento del partenariato deve essere una priorità? O concentrarsi su altri aspetti della tua vita porterebbe alla realizzazione che cerchi? Le risposte potrebbero sorprenderti.

Carriera / Finanza: con la luna nuova in Ariete nel tuo regno domestico, la tua vita domestica e familiare merita tutta la tua attenzione. La tua tranquillità subisce un colpo quando hai l'abitudine di trascurare ciò che è vicino a casa e al cuore. Pertanto, potrebbe essere necessario premere la pausa per motivi professionali mentre ci si occupa di questioni personali. Il tuo mondo non andrà in pezzi se non sei lì per gestire ogni piccolo dettaglio.

Crescita personale / spiritualità: a poco a poco, la pressione che hai subito inizierà a sollevarsi. Ricorda solo che non spetta a te assumerti tutte le responsabilità disponibili. Anche se puoi, non significa che dovresti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: La Luna Nuova in Ariete vivace promette di rinfrescare la tua prospettiva. Sarai entusiasta di ciò che ci aspetta quando guardi il futuro con occhi nuovi. Ascolta una Bilancia seducente che vuole che tu veda il mondo come loro. Certamente dipingono un bel quadro.

Amore / amicizia: Venere quadrata nutre Cerere nel tuo segno fa emergere il guardiano in te. Anche se potrebbe non essere una buona cosa. Soprattutto se si diventa iperprotettivi e si inizia a fare di più per qualcuno di quanto si dovrebbe. Questo può tornare all'infanzia e non avere i tuoi bisogni soddisfatti nel modo desiderato. È dolce che tu sia così premuroso. Tuttavia, dovresti stare attento a non renderlo una situazione imbarazzante.

Carriera / Finanza: La luna nuova in Ariete porta un sacco di nuove idee. Un quadrato dai nodi della luna suggerisce che non tutti saranno abbastanza pratici da essere messi in atto. Segui dove ti porta la tua ispirazione, ma non lasciarti sorprendere da qualcosa che non è rilevante per quello su cui stai lavorando. I semi che pianterai nelle prossime due settimane potrebbero determinare quali idee fioriranno nell'anno a venire. Usa il tuo tempo con saggezza.

Crescita personale / spiritualità: essere aperti su ciò che desideri è una sfida quando temi di non ottenere ciò che desideri. Prima o poi, dovrai fare un salto di fiducia e far conoscere i tuoi desideri più sentiti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 24 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: lascia che la Luna Nuova nell'Ariete intraprendente ti ispiri a seguire nuove strade di prosperità. Perché non andare dopo quello che vuoi? Essere alla ricerca di aiutanti e opportunità di collaborazione. Una Bilancia intraprendente potrebbe svolgere un ruolo nella tua prossima avventura.

Amore / Amicizia: non innamorarti dell'uccello con l'ala rotta! Il custode di Venere quadrata Cerere mette in guardia dal rimanere impigliato emotivamente con qualcuno che ha bisogno di essere riparato. Una volta riparata la loro ala, il tuo uccellino potrebbe essere veloce a far volare la gabbia. È un buon momento per ricordare che non è tua responsabilità accettare ogni randagio che si presenta alla tua porta. Tieni duro per qualcuno capace di darti l'amore che meriti

Carriera / Finanza: la luna nuova in Ariete colpisce il pulsante di reset sulle tue finanze. È il momento perfetto per valutare la tua situazione e verificare se sei sulla buona strada per raggiungere i tuoi obiettivi. Gli aspetti frammentati di Chirone e dei nodi lunari indicano la necessità di cautela con iniziative speculative e questioni relative alla tua futura sicurezza finanziaria. Se sei in difficoltà, i consigli di un professionista finanziario potrebbero aiutarti a prendere la strada giusta.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che denaro e autostima si fondano in modi malsani. Quanto guadagni o ciò che possiedi non ha nulla a che fare con il tuo vero valore. È il tuo personaggio e il modo in cui tratti gli altri a determinare il tuo valore.