Oroscopo di oggi 25 aprile 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 25 aprile 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 25 aprile 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Ariete : Con Mercurio direttamente nel tuo segno, inizierai a essere meglio organizzato e ti sentirai come se fossi al top del tuo gioco. Sono state settimane frenetiche, piene di problemi di comunicazione e collegamenti mancati. Non fa mai male fare una pausa e riflettere sulle tue parole e azioni, anche se sarai sollevato di non dubitare di ogni piccola cosa che fai e dici. Mentre Venere si unisce all'adirata Eris nel tuo segno, farai tutto il necessario per attirare l'attenzione. Non sopporterai di restare invisibile e inascoltato. I capricci possono attirare l'attenzione, anche se non sono il tipo che stai cercando. Andare su tutte le furie può essere catartico, ma ti pentirai del tuo sfogo una volta che il danno sarà stato fatto.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Toro: Ricordi e sogni hanno lavorato duramente per catturare la tua attenzione. Con il comunicatore Mercurio in stazione diretta, puoi scompattare i messaggi che hai ricevuto e integrarli nella tua consapevolezza cosciente. Scoprirai presto che affrontare le cose che non vuoi vedere non è così scoraggiante come pensavi. Riconoscere i sentimenti repressi di rifiuto e risentimento può avere un ruolo mentre Venere si fonde con la furiosa Eris. Qualcosa che accade potrebbe innescare un dolore irrisolto. Riconoscere i sentimenti che hai negato in passato può essere liberatorio. Prenditi un momento per entrare nel tuo cuore e scoprire cosa sta succedendo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli: È stata come una riunione scolastica con vecchi amici che ti rintracciavano sui social media e scivolavano nei tuoi messaggi diretti. I viaggi nella memoria saranno meno frequenti ora che Mercurio staziona direttamente. Nelle prossime settimane, dovrai decidere quali amici di ritorno avranno un ruolo nel tuo futuro. Darai volentieri il benvenuto ad alcune persone all'ovile, mentre è meglio lasciare alcune altre connessioni nel passato. Una congiunzione Venere-Eris può comportare problemi per un'amicizia o sconvolgere le dinamiche di gruppo nella tua cerchia sociale. Gelosia, rifiuto e risentimento potrebbero avere un ruolo. Rifletti su come si trattano a vicenda quelli nella tua cerchia ristretta. Assicurati che tutti si sentano i benvenuti.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 APRILE 2024