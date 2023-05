Oroscopo di oggi 25 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi giovedì 25 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 25 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Probabilmente prenderai il percorso di minor resistenza con le preoccupazioni domestiche e familiari mentre il sole nei Gemelli volubili si scontra con Venere autoindulgente nel tuo regno domestico. Non parlare con noncuranza a un membro della famiglia o fare una promessa che non manterrai. Meglio dire di no o chiudere le labbra del tutto piuttosto che alimentare le speranze di qualcuno. Essere disturbati dai bisogni di una persona cara può suscitare rabbia mentre la badante Cerere è in contrasto con Eris risentita nel tuo segno. Sii gentile, Ariete. A volte, devi mettere i tuoi desideri nel dimenticatoio e prenderne uno per la squadra.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Oh, le cose che dirai per ottenere quello che vuoi mentre il sole nei Gemelli dalla lingua d'argento si scontra con il tuo sovrano, Venere. Non sarai al di sopra di parlare dolcemente della tua strada in un affare quando i soldi o un bene ambito sono sul tavolo. Allo stesso modo, potresti fare una promessa stravagante per guadagnare punti con il tuo interesse amoroso. Non dire nulla di cui potresti pentirti. Le tue parole potrebbero presto tornare a perseguitarti. Mentre la nutrice Cerere e la reattiva Eris entrano in collisione, una questione che coinvolge un bambino o un membro della famiglia potrebbe essere motivo di preoccupazione. Dovresti essere preoccupato? O stai esagerando?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Vuoi brillare mentre il sole è nel tuo segno. Ecco perché potresti spendere troppo mentre il sole si scontra con Venere viziata nella tua casa dei beni. Fare una pazzia su un vestito elegante, un accessorio di lusso o un viaggio al salone può avere un ruolo nei tuoi piani. Il tuo atteggiamento "gioca ora, paga dopo" potrebbe costarti. Fai attenzione a non accumulare grosse bollette. Mentre nutrire Cerere nel tuo regno domestico è in contrasto con Eris risentita, potrebbero esserci problemi sul fronte interno. Qualcuno (forse tu) potrebbe arrabbiarsi quando non riesce a ricevere le attenzioni e le cure a cui crede di avere diritto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 25 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Mentre Venere è nel tuo segno, preferisci lasciare che le cose vengano da te piuttosto che inseguire ciò che desideri, soprattutto perché è in contrasto con il sole nella tua dodicesima casa riposante. Rilassati, Cancro. A volte hai bisogno di rilassarti e fare cose che ti ringiovaniscono. Perché non prenotare un massaggio o una mani-pedi? Coccolarsi migliorerà il tuo umore. Potresti aver bisogno di un passaggio dopo una conversazione con un familiare. Inoltre, potresti dover distribuire un po 'di amore duro mentre la badante Cerere nella tua casa di comunicazione si scontra con la guerriera Eris. Quando qualcuno agisce ripetutamente, dovrai dire "basta abbastanza".