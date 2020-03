Oroscopo di oggi 25 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 25 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 25 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: sei duro come viene, anche se oggi potresti sentirti un po 'tenero. Rivelare il tuo lato sensibile potrebbe migliorare il tuo rapporto con un Acquario. Va bene abbassare la guardia e lasciare che il mondo veda il tuo enorme cuore.

Amore / Amicizia: con la luna che contatta nutrendo Cerere nella tua zona di amicizia, puoi contare su qualcuno nella tua cerchia interna per fornire l'incoraggiamento di cui hai bisogno. Non essere timido nel raggiungere. Il tuo amico potrebbe divertirsi nel ruolo di mamma / papà orso, soprattutto se sei la persona a cui si rivolgono nei momenti di bisogno.

Carriera / Finanza: se hai qualcosa da dimostrare, c'è il pericolo che tu possa sopravvalutare le tue abilità mentre la luna nel tuo segno si scontra con i pianeti nell'ambizioso Capricorno. Ciò potrebbe creare problemi con qualcuno in una posizione di autorità. Non pagherà per essere impulsivo. Se il tuo piano è valido, puoi metterlo in azione domani. Se ci dormi, potresti capire che questa non era la tua idea migliore. Non lasciare che l'insicurezza ti promuova per fare la mossa sbagliata.

Crescita personale / spiritualità: potresti dubitare di te stesso e sentirti vulnerabile quando il sole incontra Chirone ferito nel tuo segno. Non indica necessariamente che qualcosa è andato terribilmente storto. È solo una delle tante sfumature dell'espressione umana. Onora ciò che stai vivendo facendo della cura di sé una priorità.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: mantieni i tuoi impegni al minimo e rendi la tua giornata il più sobria possibile. Potresti non essere dell'umore giusto per molti shenanigans. Un acquario premuroso che capisce cosa stai passando potrebbe essere a portata di mano per offrire incoraggiamento e supporto.

Amore / Amicizia: mentre Plutone, il sovrano della tua zona di associazione, si scontra con la testarda Luna dell'Ariete, è allettante utilizzare metodi subdoli per orientarti. Se affondi così in basso, è un segno che ti senti disperato. Sono appena tornato dal fare qualcosa di folle. Probabilmente avrai rimpianti prima che l'atto sia compiuto. Pazienza, toro. Dagli un momento mentre guardi come vanno le cose.

Carriera / Finanza: fai attenzione alla voce interiore che ti dice di rallentare e fare un passo indietro. Andare avanti con un compito di cui non si è sicuri è una cattiva idea mentre l'impulsivo Ariete Sole si fonde con l'insicuro Chirone. Potresti non avere la grinta richiesta per ottenere il lavoro fatto bene. Guarda e ascolta per ora, prendi appunti e archiviali per riferimento futuro. Nei giorni e nelle settimane future la tua energia e la tua fiducia aumenteranno. È allora che dovresti affrontare un compito scoraggiante.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi nervi impazziti richiedono riposo e relax. Spegni quando puoi e prenditi una pausa da tutta la follia. Una una breve sessione di meditazione possono rinfrescarti e aiutarti ad affrontare.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: "Non possiamo andare tutti d'accordo?" è la domanda del giorno. Soprattutto quando si tratta di amici e iniziative di collaborazione. È una danza delicata, in particolare con un Ariete, quindi dovrai guardare il tuo passo. Alcune persone sono più sensibili di quanto pensiate.

Amore / amicizia: la guarigione emotiva potrebbe richiedere che la tua squadra ti sostenga. Mentre il sole incontra il guaritore ferito Chirone, potresti concentrarti sui difetti di un'amicizia e chiederti se questa è la persona che dovresti rivolgere per chiedere aiuto. Nessuna amicizia è perfetta. Lavora con quello che hai. Controlla le tue aspettative e cerca di essere più accettabile. In alternativa, la mancanza di amici intimi potrebbe farti sentire vulnerabile. In questo caso, coltivare connessioni dovrebbe essere una priorità.

Carriera / Finanza: con l'intraprendente luna in Ariete nella tua zona di lavoro di squadra che squadrano i pianeti nel Capricorno della vecchia scuola, nuove idee potrebbero cadere inascoltate. O il tuo ingegno potrebbe essere abbattuto dalla squadra, o l'impulso della squadra di innovare potrebbe essere negato dai poteri che lo sono. In entrambi i casi, non puoi semplicemente correre e fare quello che vuoi fare. Premi pausa sui tuoi piani fino a quando non ottieni il semaforo verde.

Crescita personale / spiritualità: la luna che contatta nutre Cerere nella tua casa di saggezza superiore è un appello a nutrire il tuo cuore e la tua mente. Imparare qualcosa di nuovo può essere stimolante. Per ispirazione, leggi il tuo testo spirituale preferito o il libro di auto-aiuto.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: hai opinioni forti e hai bisogno della libertà di esprimerle. È bello, a condizione che tu sia consapevole di ciò che ti circonda e di chi è a portata di mano. Anche se stai solo sfogando, un Capricorno giudicante potrebbe prendere a cuore le tue parole.

Amore / Amicizia: con la luna in Ariete indipendente, vuoi fare le tue cose. Un quadrato per i pianeti in Capricorno esigente e la tua zona di partenariato suggerisce che potresti ribellarti contro qualcuno che si aspetta troppo da te. Considerando l'umore in cui ti trovi, qualsiasi richiesta potrebbe restringere il tuo stile. Questo potrebbe essere un segno che hai bisogno di un po 'di tempo per me. Non sei divertente quando sei irritabile. Prendi lo spazio di cui hai bisogno.

Carriera / Finanza: può sembrare che tutte le tue carenze siano visibili al mondo. Il Sole dell'Ariete che incontra il vulnerabile Chirone nella tua decima casa pubblica potrebbe farti sentire esposto, soprattutto se di recente hai fatto un passo falso. Considera questa un'opportunità per dimostrare grazia sotto pressione. In un contesto professionale, è fondamentale mantenere la compostezza di fronte al controllo. Non si possono evitare errori. È il modo in cui li gestisci che rivela la tua vera abilità.

Crescita personale / spiritualità: quando l'Ariete Luna infuocata incontra Eris ribelle stasera, potresti aver bisogno di rabbia per qualcosa. Non è salutare tenere le emozioni in bottiglia. Fai solo attenzione a non danneggiare passanti innocenti nel processo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la frustrazione e il desiderio sono segni che sei pronto per qualcosa di più. Identifica l'area della tua vita in cui senti l'impulso di espandersi e provare nuove cose. Un Ariete può rivelare una verità aspra ma illuminante sulla tua situazione.

Amore / Amicizia: giocare con il custode potrebbe non essere presente nei tuoi piani con il Sole Ariete indipendente in contrasto con il nutrimento di Cerere. Allo stesso modo, potresti setacciare qualcuno che è iperprotettivo o si avvicina troppo, troppo rapidamente. A volte, hai bisogno di spazio.

Carriera / Finanza: con l'intraprendente luna in Ariete nella tua nona casa espansiva, sei desideroso di esplorare nuove idee. Anche se con un quadrato ai pianeti nel provato e vero Capricorno, è probabile che ci si aspetta che tu faccia cose dal libro. Può sembrare restrittivo attenersi al programma quando ci sono opzioni più interessanti da esplorare. Frena il tuo entusiasmo mentre offri ciò che i più alti richiedono. Soddisfare i poteri che potrebbero essere potrebbe darti più libertà in futuro.

Crescita personale / spiritualità: la tua anima desidera il significato e un maggiore senso di connessione con il mondo che ti circonda. Non puoi fare a meno di chiederti quale sia il tuo scopo mentre il sole si sincronizza con il mentore spirituale Chirone. A livello mondano, potresti temere di non avere l'educazione o la raffinatezza necessarie per essere accettate. Invece di sentirti insicuro, lascia che questo sia un catalizzatore per ampliare i tuoi orizzonti, sognare sogni più grandi e crescere in nuove direzioni.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: l'atmosfera può diventare pesante se lo lasci. Non puoi controllare cosa succede, specialmente con un Ariete impulsivo. Tuttavia, hai una scelta su come consentire agli eventi di influenzare il tuo stato d'animo. Autorizza te stesso concentrandoti sul positivo.

Amore / amicizia: non abbastanza magia nel boudoir? Puoi mettere in dubbio la tua desiderabilità mentre il sole si fonde con Chirone ferito nella tua zona di intimità. Non devi essere il miglior amante del mondo. Ciò che è necessario è esprimere i tuoi desideri e cercare di capire le accensioni e le disattivazioni del tuo partner. Non dare per scontato che sappiano cosa ti piace. Essere aperti sulla sessualità rende tutti vulnerabili, quindi sii sensibile e gentile. Per i single, la paura del rifiuto può bloccare l'intimità. Essere disponibili per l'amore implica assumersi dei rischi.

Carriera / Finanza: possono sorgere problemi con prestiti, debiti e risorse condivise a causa dell'attuale congiunzione sole / Chirone. Cerca di non prenderlo sul personale se ciò di cui hai bisogno è fuori dalla tua portata. Forse l'Universo sta cercando di indicarti un'alternativa migliore? Un'altra opzione potrebbe rivelarsi nei prossimi giorni.

Crescita personale / spiritualità: con lo scontro del sole con Cerere nella tua zona benessere, la cura di sé può sembrare qualcosa che non hai il tempo o la tendenza a fare. Trascurare i bisogni di base potrebbe essere il tuo modo di punirti. Qualunque cosa accada, sappi che meriti attenzione e amorevole cura.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: fai attenzione a non esternalizzare la tua autorità, specialmente ad un Ariete prepotente. Sei perfettamente in grado di stare in tuo potere e fare le tue scelte. Dopo tutto, solo tu sai cosa è meglio per te. In caso contrario, alla fine lo capirai. Oggi devi fidarti di te stesso.

Amore / Amicizia: se sei accoppiato, single o in una situazione complicata, il tuo stato potrebbe restringere il tuo stile. Il tuo problema di partnership potrebbe sentirsi pressante quando il sole incontra Chirone ferito nella tua zona di relazione. Le emozioni sono grezze e tutti si sentono vulnerabili. Sii gentile con te stesso e il tuo partner. Se non puoi offrire conforto, almeno evita di giocare al gioco della colpa. Se single, non c'è da vergognarsi di essere da solo. Alcune persone (come i tuoi amici in relazioni non salutari) invidiano la tua indipendenza.

Carriera / Finanza: con l'Ariete Luna pionieristica che si scontra con i pianeti del Capricorno conservatore, potresti non essere d'accordo con un collega che tende a fare le cose a modo suo. Può essere irritante quando vuoi fare le cose dal libro. C'è spazio per scendere a compromessi? Se entrambi avete personalità forti, può essere difficile incontrarsi a metà strada. Tuttavia, vale la pena essere flessibili.

Crescita personale / spiritualità: la critica potrebbe mettere pepe sulla tua creatività. Non è saggio condividere la tua abilità artistica o idee divertenti con qualcuno che non considera i tuoi interessi utili. Invece, rivolgiti a qualcuno che è un sostenitore spudorato del Team bilancia.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: rilassati oggi. Potresti non avere l'energia per i tuoi soliti malanni. Il medico ha ordinato un pasto delizioso e una buona notte di riposo. Non combattere con qualcuno che vuole prendersi cura di te. Un acquario premuroso sa cosa è meglio.

Amore / amicizia: tutti sanno che sei un duro; tuttavia, non è sempre necessario esserlo. Il Sole dell'Ariete indipendente che si scontra con il nutrimento di Cerere indica che potresti rifiutare la cura amorevole e l'attenzione di cui hai così disperatamente bisogno. Se qualcuno vuole dote su di te, lascialo. Non significa che sei debole perché lasci che qualcuno ti aiuti. Significa che sei umano.

Carriera / Finanza: con una fusione sole / Chirone che influisce sul lavoro e sul benessere, potresti non sentirti attrezzato per gestire il tuo solito carico. È meglio rimandare compiti stressanti o complicati. Oggi, dovresti lavorare su compiti di routine che puoi completare con facilità. Perché non dormire o andare a letto un po 'prima del solito? Sotto questa spigolosa influenza, non è saggio spingere i tuoi limiti. Non puoi permetterti di trascurare l'auto-cura quando la tua energia è bassa.

Crescita personale / spiritualità: Mentre la Luna Ariete si scontra con i pianeti in Capricorno, sorge la frustrazione quando non riesci a capire come fare ciò che devi fare. Puoi stressarti o lasciarlo andare per ora. Quando sei ossessionato, è impossibile vedere le cose chiaramente.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: tieni le cose in prospettiva quando un ostacolo ti impedisce di perseguire la tua passione. Forse c'è una lezione che devi imparare prima di fare il passo successivo? Un'interazione con un Ariete potrebbe essere istruttiva se guardi oltre ciò che ti infastidisce.

Amore / Amicizia: potresti non sentirti come al solito divertente e innamorato di te a causa di una fusione tra il sole e Chirone ferito. Quindi, il tuo gioco di flirt potrebbe essere un po 'debole. Non è una buona idea fare una mossa romantica quando la tua sicurezza è in ritardo. Per ora, dovresti giocare al sicuro. Può essere allettante cercare la convalida dal tuo partner o da qualcuno in cui ti trovi. Non importa come rispondano, potrebbe non alimentare il tuo ego nel modo che desideri.

Carriera / Finanza: l'impulso di sfoggiare è irresistibile, soprattutto se stai cercando di compensare un umore funky. L'impulsiva Luna dell'Ariete che squarcia Giove e Plutone nella tua zona monetaria mette in guardia dal portare troppo lontano le cose. Potresti essere un po 'ossessivo nel pensare che un acquisto costoso ti graffi il prurito. Non lo farà. Concediti una piccola indulgenza. Te lo meriti. Ma se hai intenzione di schizzare, spendi i tuoi soldi per qualcosa di speciale.

Crescita personale / spiritualità: le parole che esprimono preoccupazione possono sentirsi condiscendenti quando non sei in vena di essere coccolato. Sii gentile con qualcuno che vuole che tu sappia che gliene importa.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI mercoledì 25 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: prendersi cura delle cose vicino a casa e al cuore è essenziale per la tua felicità. Non puoi permetterti di trascurare la tua vita privata. Potresti essere riluttante ad accettare l'assistenza di un Acquario, ma dovresti prenderlo se sarà utile.

Amore / Amicizia: con la luna quadrata di Giove e Plutone nel tuo segno, potresti sopravvalutare l'influenza che sei in grado di esercitare su qualcuno. In altre parole, potresti credere che essere invadenti ti porterà quello che vuoi. Essere gentili e premurosi ha maggiori probabilità di suscitare la risposta che desideri. Fidati del fatto che non devi sempre diventare forte. Non sottovalutare il potere di un approccio sottile.

Carriera / Finanza: Mentre il Sole dell'Ariete si scontra con il nutrimento di Cerere, spendere soldi per la cura di sé o le esigenze dei propri cari potrebbe farti mettere in pausa. È una spesa necessaria? O semplicemente un'indulgenza? È saggio fissare dei limiti, ma non negare le necessità.

Crescita personale / spiritualità: un problema a casa o in famiglia può farti sentire vulnerabile. Una fusione sole / Chirone potrebbe metterti in balia di un dramma domestico. Non è necessariamente un nuovo problema, anche se lo sviluppo di circostanze potrebbe rendere più difficile ignorarlo. Non c'è tempo per la vergogna o la colpa. Impegnati a trovare una soluzione. Potresti non essere in grado di cambiare le cose durante la notte, ma ti sentirai potenziato una volta che sai che il cambiamento è in corso.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la tua mente può essere il tuo alleato o il tuo nemico. Qualunque cosa accada, hai sempre il potere di controllare i tuoi pensieri. Essere gentili con se stessi e con gli altri (incluso un Ariete che viene sotto la pelle) può aiutarti a mantenere uno stato d'animo positivo.

Amore / Amicizia: non ti costa nulla essere gentile e amorevole, quindi perché trattenersi? Il Sole Ariete indipendente in contrasto con il nutrimento di Cerere nel tuo segno può renderti riluttante ad esprimere quanto tieni. Non è necessario fare un gesto palese. Allo stesso tempo, non dovresti negare un impulso spontaneo. Non è possibile ripetere una volta persa la finestra di opportunità. Segui il tuo cuore.

Carriera / Finanza: indulgere in un pensiero pessimista sulla tua situazione lavorativa ti farà sicuramente scendere. Dovrai esercitare la vigilanza sui tuoi pensieri e sulle tue parole mentre l'antagonista Ariete Sole incontra Chirone ferito nel tuo regno mentale. L'erba cresce dove la innaffi. Perché non concentrarsi sul positivo invece di indulgere al negativo? Questa non è una chiamata per ignorare i problemi, ma un invito a reindirizzare la tua energia verso soluzioni di approvvigionamento.

Crescita personale / spiritualità: caricare avanti con i tuoi piani non è così facile come sembra quando l'impulsivo Luna dell'Ariete si scontra con Giove e Plutone nell'esatto Capricorno. Un ostacolo invisibile potrebbe trovarsi sul tuo cammino. Mettere i freni fino a quando non si escogita una soluzione adeguata.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 25 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: denaro! I soldi! I soldi! Che tu l'abbia o no, sembra essere la fonte dei problemi. Non lasciarti intralciare dalla tua amicizia con un Capricorno. Fare scelte sensate può garantire che nulla si frapponga tra te e la capra.

Amore / Amicizia: potresti essere ambivalente nel trascorrere del tempo con un amico se si tratta di un investimento finanziario significativo. Con la Luna dell'Ariete nella tua zona monetaria che raddoppia Giove e Plutone, potresti spendere più del previsto e spendere più soldi non significa che ti divertirai di più. Perché non optare per un'opzione conveniente invece?

Carriera / Finanza: Concentrarsi su ciò che non hai è un modo garantito per sentirti male con te stesso. La tua situazione finanziaria può apparire terribile quando il sole si fonde con Chirone ferito nella tua zona monetaria. La percezione è tutto. Puoi concentrarti sul negativo o accentuare il positivo riconoscendo le tue benedizioni. Ciò a cui dai la tua attenzione cresce. Questa non è una chiamata per ignorare i problemi finanziari. È un invito a coltivare una posizione interiore che può aiutarti a fare mosse di denaro intelligenti.

Crescita personale / spiritualità: non ricevere le cure di cui hai bisogno può farti mettere in dubbio la tua autostima. Sei più vulnerabile del solito, quindi non sorprende che questi sentimenti possano sorgere.