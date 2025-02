Oroscopo di oggi 26 febbraio 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 26 febbraio 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 26 febbraio 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

Non puoi sempre lasciare che le tue paure e insicurezze ti trattengano. Mentre il restrittivo Saturno nella tua casa dell'auto-annullamento si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno, potresti percepire che è ancora possibile fare qualcosa di cui hai paura nonostante la tua ansia. Aspettare di superare un ostacolo interiore può richiedere un'eternità. Invece, puoi riconoscere i tuoi sentimenti e perseverare comunque. Non rimanere bloccato nel riuscire o nel fallire. Non importa cosa accada, il fatto che tu abbia provato lo rende una vittoria. La tua sicurezza aumenta a poco a poco mentre tenti di fare cose di cui non sei sicuro.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

Gli amici servono a molto più che stare insieme e divertirsi. Mentre il Saturno pratico nella tua zona comunitaria si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nella tua casa dell'auto-distruzione, il supporto di un amico maturo può aiutarti a superare un'insicurezza. Aiuta confidarsi con una persona più grande o con più esperienza di vita di te. Probabilmente avrà una prospettiva più ampia. È facile avere fiducia in una persona che ha avuto esperienze simili ed è sopravvissuta per raccontarle. Allo stesso modo, potresti sentirti autorizzato ad affrontare le tue paure con il supporto di un gruppo alle tue spalle. È un momento eccellente per entrare in contatto con una comunità che ti eleva.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

Non puoi sempre arrivare dove vuoi nella vita da solo. Poiché il diligente Saturno nella tua casa delle aspirazioni si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nella tua zona di comunità, può essere vantaggioso cercare il supporto di un amico. Qualcuno che ti conosce bene e capisce cosa speri di realizzare può evidenziare i tuoi punti ciechi e individuare i tuoi punti di forza. Può essere particolarmente utile parlare con una persona anziana che ha percorso con successo il tuo stesso cammino. Allo stesso modo, potresti trarre beneficio dall'allinearti a un gruppo o a un'organizzazione che può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. A volte, ci vuole un villaggio per fare ciò che vuoi fare.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

Con l'autorevole Saturno nella tua casa dell'istruzione superiore, è importante che la tua istruzione sia a punto. Che tu sia iscritto al college, a un programma di formazione professionale o che tu stia ricevendo le lezioni di cui hai bisogno dalla scuola della vita, lavori duro per acquisire la conoscenza di cui hai bisogno. Mentre Saturno si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua casa delle aspirazioni, potresti avere un'idea di dove devi colmare le tue lacune educative per raggiungere i tuoi obiettivi di carriera. Non farti prendere dal panico e non sentirti costretto a capirlo da un giorno all'altro. Prendi nota di ciò che osservi e inizia a elaborare un piano.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

È una seccatura quando le persone a cui sei vicino non condividono i tuoi valori o non capiscono il percorso spirituale che stai seguendo. Ci sono alcune parti del tuo viaggio di vita che devi completare da solo. Mentre il diligente Saturno si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nella tua casa di coscienza superiore, potresti trovare la determinazione di cui hai bisogno per continuare a seguire il tuo percorso. Non è sempre facile difenderti e impegnarti per le tue convinzioni. Tuttavia, quando l'unica alternativa è seguire la banda, probabilmente sceglierai di fidarti di te stesso.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

Con Saturno intransigente nella tua casa della partnership, mantenere una relazione è un duro lavoro. È una seccatura quando tutto sembra così difficile. Allo stesso tempo, affrontare le sfide ti dà la diligenza necessaria per coltivare una connessione che può andare lontano. Mentre Saturno si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua casa della trasformazione, potresti avere ciò che serve per affrontare una questione delicata. È improbabile che il problema venga risolto da un giorno all'altro. Tuttavia, devi iniziare da qualche parte. Credi di essere abbastanza forte da presentarti per te stesso e fare ciò che è necessario per risolvere le cose.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

Dietro le quinte accadono molte cose per far funzionare una relazione. Non si tratta solo di ciò che accade tra te e un partner romantico o un alleato professionale. Si tratta anche del lavoro che fai su te stesso e della tua volontà di perseverare. Quando il diligente Saturno si sincronizza con il guaritore Chirone nella tua casa della partnership, inizierai a vedere i benefici di restare sulla rotta. Non aspettarti uno sviluppo drammatico o un riconoscimento dei tuoi sforzi. Cerca segnali che indicano che la tua situazione è un po' più stabile di prima.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

Con un Saturno disciplinato nella tua casa di svago e romanticismo, divertirsi è un duro lavoro. Mentre Saturno si sincronizza con il guaritore ferito Chirone, considererai attentamente cosa ti procura piacere e se vale la pena fare uno sforzo in più per far sì che tutti i pezzi vadano al loro posto. Che tu stia cercando di conquistare l'oggetto del tuo affetto o di affinare le tue capacità creative, i tuoi valori determineranno se vale la pena fare uno sforzo in più per ottenere ciò che desideri. Le cose non accadono sempre dall'oggi al domani. Se la tua ricerca ha un significato per te, troverai un modo per mantenere la rotta.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

La vita domestica e familiare può essere piena di obblighi gravosi mentre il severo Saturno attraversa il tuo regno domestico. Non puoi sempre aspettare di aver spuntato tutto dalla tua lista di cose da fare prima di dare priorità al divertimento. Mentre Saturno si sincronizza con il guaritore ferito Chirone nella tua casa della creatività, dell'intrattenimento e del romanticismo, sarai determinato a trovare un modo per divertirti nonostante le tue responsabilità. Il gioco è un aspetto importante ma spesso trascurato della cura di sé. Organizza un appuntamento o una serata fuori con un amico. Anche un'immersione profonda in un hobby o nel tuo videogioco preferito può essere piacevole. Non sentirti in colpa se ti prendi del tempo per fare qualcosa che ami.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

Valuterai attentamente il modo migliore per affrontare un problema sul fronte domestico e familiare mentre il tuo sovrano, Saturno, si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo regno domestico. Non pagherà avere fretta o cercare una soluzione rapida. È meglio prendersi il proprio tempo e fare le cose nel modo giusto. Ciò che conta di più è che tu rimanga al passo con le cose e ti impegni a trovare una soluzione. In alcuni casi, non si tratta di cambiare la situazione, ma di cambiare il modo in cui la percepisci. Può essere difficile cambiare la tua prospettiva una volta che hai preso una decisione. Tuttavia, non è impossibile. Potrebbe essere necessario se sei impegnato nella guarigione.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

Con il maestro Saturno nella tua casa dei beni, non c'è fine al duro lavoro che deve essere fatto per tenere in ordine le tue finanze. Mentre Saturno si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua zona di comunicazione, potresti essere ispirato a iniziare una conversazione delicata su denaro o beni. Non è saggio aspettarsi una risoluzione immediata al tuo problema. Tuttavia, devi iniziare da qualche parte. Probabilmente tirerai un sospiro di sollievo una volta che le cose saranno messe in moto. Allo stesso modo, pagare le bollette può essere una seccatura, ma sarai contento quando sarà finito.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 26 FEBBRAIO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

Il viaggio di Saturno maturo nel tuo segno ti ha reso un maestro nell'essere adulto. In questi giorni, sei più responsabile e disciplinato che mai. Mentre Saturno si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua casa dei guadagni, sarai ispirato a indossare le tue mutande da grande e ad affrontare una complicata questione finanziaria. Non aspettarti che la questione si risolva da un giorno all'altro. Dovrai mantenere la rotta e mostrare pazienza e perseveranza per ottenere il risultato desiderato. Non chiederti se sei all'altezza del compito. Buttati e fai ciò che deve essere fatto.