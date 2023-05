Oroscopo di oggi 26 maggio 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi venerdì 26 maggio 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 26 maggio 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

Probabilmente prenderai il percorso di minor resistenza con le preoccupazioni domestiche e familiari mentre il sole nei Gemelli volubili si scontra con Venere autoindulgente nel tuo regno domestico. Non parlare con noncuranza a un membro della famiglia o fare una promessa che non manterrai. Meglio dire di no o chiudere le labbra del tutto piuttosto che alimentare le speranze di qualcuno. Essere disturbati dai bisogni di una persona cara può suscitare rabbia mentre la badante Cerere è in contrasto con Eris risentita nel tuo segno. Sii gentile, Ariete. A volte, devi mettere i tuoi desideri nel dimenticatoio e prenderne uno per la squadra.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Sei pieno di deliziose sorprese mentre Venere nel sentimentale Cancro si allinea con il disgregatore Urano nel tuo segno. Coglierai una persona alla sprovvista quando la prodigherai con lodi e affetto. Farli sentire bene può anche farti sentire bene con te stesso, quindi non essere timido nell'esprimere gratitudine e affetto. Potresti ricevere un'e-mail o un messaggio inaspettato. Buone notizie sull'amore o sul denaro potrebbero essere in arrivo. Alcuni Toro non possono fare a meno di essere rialzisti mentre il focoso Marte si scontra con l'asse nodale. Un atteggiamento "a modo mio o in autostrada" è destinato a creare problemi. Invece di forzare ostinatamente la tua agenda, sii flessibile. La magia può accadere quando ti arrendi.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Venere nel tuo settore finanziario si sincronizza con l'eccentrico Urano, invitandoti a concedervi il lusso di quella cosa folle che il vostro cuore desidera. Anche se sembra un po' frivolo, può soddisfarti in un modo che è impossibile da comprendere. Non tutto ciò che fai deve avere perfettamente senso. Vivi un po', Gemelli! Te lo meriti. Lo stesso vale per la tua vita amorosa. A volte, devi seguire il tuo cuore anche se non sei sicuro di dove ti porterà. Mentre l'impulsivo Marte nel tuo regno mentale quadra l'asse nodale, potresti saltare alla conclusione sbagliata. Non devi credere a tutto quello che pensi. Non formare un'opinione fino a quando tutti i fatti non sono dentro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 26 MAGGIO 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

Le persone affini apprezzeranno le tue stranezze, eccentricità e stile unico mentre l'adorabile Venere nel tuo segno si sincronizza con il ribelle Urano nella tua casa della comunità. Cerca nelle persone più eclettiche della tua cerchia l'accettazione che cerchi. Se non sei dell'umore giusto per conformarti alla norma, stare con persone che abbracciano la loro individualità può metterti a tuo agio. Potrebbe esserci qualcuno di speciale là fuori che sta aspettando che tu riveli il tuo vero io. Un impulso improvviso può ispirarti a rischiare con amore o denaro mentre il veloce Marte si scontra con l'asse nodale. Il tempismo è tutto. Prepara un atterraggio morbido prima di fare un salto