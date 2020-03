Oroscopo di oggi 26 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 26 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 26 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: non sei uno che si siede intorno e aspetta che le cose accadano. Ti piace prendere il controllo del tuo destino. È eccitante e tutto può succedere quando decidi di scuotere le cose. Un Sagittario potrebbe essere molto colpito dalla tua esibizione.

Amore / Amicizia: si spera che chiunque con cui esci sia forte e sicuro di stare con te. La tua energia anticonformista si moltiplica quando Giove quadrerà Eris sfrenata nel tuo segno. Sei quello che sei, quindi non ha senso cercare di nasconderlo. In questo momento, sei feroce e ribelle come viene. Il paradiso aiuta la persona che pensa di poterti addomesticare. Non c'è modo di trattenerti. E, inoltre, sei terribilmente sexy quando corri libero.

Carriera / Finanza: puoi ringraziare un fortunato allineamento di Giove / Pallade per averti benedetto con la capacità di vedere l'immagine più grande. Può aiutarti a mappare dove vuoi prendere la tua carriera da qui. Un quadrato di Eris nel tuo segno mette in guardia dall'essere reattivo. Il tuo futuro sarà più roseo quando sarai motivato a muoverti verso un obiettivo piuttosto che usare la tua energia per sfuggire a qualcosa. Il primo accentua il positivo mentre il secondo rafforza un'atmosfera negativa.

Crescita personale / spiritualità: abbraccia te stesso: il buono, il brutto e il cattivo. È un atto di radicale amore per se stessi. Quando ti accetti come sei, il mondo alla fine segue l'esempio.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la tua sicurezza aumenterà quando la luna si sposta nel tuo segno. Potrebbe incoraggiarti a fare una mossa rischiosa. Chi non risica non rosica. Un Ariete potrebbe essere sorpreso da ciò che sei in grado di realizzare. Non sei il toro che eri un tempo.

Amore / Amicizia: quando prendi l'approccio diretto, a volte puoi essere intimidatorio. L'attuale eccentrico allineamento sole / Plutone suggerisce che potrebbe essere necessario prendere una strada più furtiva e tortuosa per convincere qualcuno a venire a vedere le cose dal tuo punto di vista. Nel frattempo, lascia che pensino che stai seguendo il loro programma. In questo modo, non ti vedranno arrivare quando lancerai il tuo attacco furtivo.

Carriera / Finanza: stai operando su una lunghezza d'onda molto diversa rispetto alla maggior parte dei tuoi colleghi. È dovuto alla fusione di Giove / Pallade che ti collega a idee importanti e tempestive. È possibile visualizzare il potenziale impatto del lavoro svolto e le implicazioni più ampie del suo successo o fallimento. La tua visione potrebbe essere un po’ allegra per alcuni. Quindi, non tutti ascolteranno le tue intuizioni. Non lasciare che comprometta la tua fiducia nella tua visione. Alla fine, potrebbero rendersi conto che hai sempre avuto ragione.

Crescita personale / spiritualità: non si può dire cosa farai quando la luna contatterà Urano irregolare nel tuo segno. Puoi essere sicuro che non saranno affari come al solito. Sei infuocato per tracciare una scia.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: tutte le azioni si svolgono a porte chiuse. Ci sono buoni motivi per mantenere le tue mosse strettamente confidenziali. Meno un Ariete sa cosa stai facendo, meglio è. C'è caos intorno a loro, e non ti serve influenzare i tuoi affari.

Amore / amicizia: con l'audace Ariete che aspira Plutone nella tua segreta ottava casa, diventi un ottimo investigatore. È probabile che tu possa fumare tutte le informazioni che vuoi sapere sul tuo interesse amoroso. Una ricerca approfondita sui social media potrebbe fornire indizi intriganti. Non sai mai cosa potrebbe succedere. Se hai bisogno di informazioni più approfondite, contatta il tuo Amore psichico preferito.

Carriera / Finanza: un fortunato allineamento di Giove / Pallade che influisce sulle finanze suggerisce che potresti essere piuttosto abile nella gestione delle risorse condivise e del denaro degli altri. La tua capacità di analizzare tutti i dettagli può essere utile. Tuttavia, è meglio non sopravvalutare ciò che può essere realizzato. Un quadrato dell'agente del caos Eris avverte che ci sono rischi. Potrebbero non sembrare rilevanti in questo momento, ma potrebbero avere un impatto sugli sviluppi futuri. Pianificare oltre il momento presente.

Crescita personale / spiritualità: quando la luna contatta severa Saturno, potresti sentirti oppresso da regole che non capisci. Il ribelle in te sorge quando la luna incontra Urano. Anche se, potrebbe non essere chiaro contro cosa ti stai ribellando perché sei ancora al buio. Chiedi chiarezza alle tue guide.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: rivolgiti ad amici e colleghi fidati per il supporto di cui hai bisogno. Tutto ciò che fai diventa più facile quando sai che qualcuno ha le spalle. Un eccentrico Toro può avere dei consigli che sembrano del tutto folli ma si dimostrano utili.

Amore / Amicizia: se c'è un problema nella tua relazione, non ti siederai pigramente ad aspettare che si risolva da solo. Con Pallade strategico che si fonde con Giove entusiasta nella tua zona di partnership, sarai desideroso di trovare una soluzione. Fai attenzione a non intensificarti troppo, specialmente se il tuo partner non è pronto a risolvere le cose. Non puoi fare tutto da solo. I single dovrebbero evitare di giocare a mediatore nei problemi di relazione di altre persone. È molto più disordinato di quanto pensi.

Carriera / Finanza: puoi avere il tuo personale con un collega o un cliente formidabile. L'angolo eccentrico del sole rispetto al potente Plutone suggerisce che potrebbe essere necessario avvicinarsi a loro in modo circolare piuttosto che prendere una virata semplice. Possono apprezzare e rispettare i metodi segreti che usi. Fa loro sapere che hanno a che fare con una persona che è al loro livello.

Crescita personale / spiritualità: la luna nel Toro che squarcia irremovibile Saturno può innescare una crisi esistenziale. È minore e passerà prima che tu lo sappia, anche se al momento potrebbe non sembrare così. Sii gentile con te stesso mentre ti riconnetti con ciò che ti dà un senso di scopo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: i crescenti dolori che stai vivendo sono parte integrante dell'allargamento dei tuoi orizzonti. Ora è scomodo, ma quando guardi indietro, sarai felice di aver resistito. Un Acquario sarà un insegnante duro ma degno nel viaggio da percorrere.

Amore / Amicizia: nuove tensioni possono sorgere nella tua relazione mentre la testarda Luna del Toro quadra Saturno nella tua zona di associazione. I problemi tra te e il tuo interesse amoroso devono essere affrontati indipendentemente da quanto possa essere stressante. Da qui in poi, i conflitti devono essere gestiti in un modo più adulto. La pressione da associare può essere dura per alcuni Leo, mentre altri possono temere la responsabilità e stare alla larga.

Carriera / Finanza: una fortunata fusione Pallade / Giove nella tua zona di lavoro ti trasforma in uno stratega esperto. Puoi incanalare tutte le tue conoscenze ed esperienze nella creazione del piano perfetto per affrontare un incarico importante o le tue attività di routine. Sii consapevole di rimanere all'interno delle linee guida e di fare le cose dal libro. Con Eris sfrenato nel mix, possono sorgere problemi quando si colora al di fuori delle linee. È allettante essere un anticonformista e fare le cose a modo tuo, ma non è un'idea saggia.

Crescita personale / spiritualità: più conosci, più ti senti potenziato. Perché non dedicare tempo all'apprendimento di più su un argomento rilevante per la tua vita? Che si tratti di lavoro o piacere. Può essere una ricerca utile.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: potresti trascorrere una giornata emozionante, ma non lasciare che il divertimento ti accechi ai potenziali campi minati. Dovrai guardare il tuo passo, in particolare intorno ad un astuto Ariete. Non sai mai cosa stanno facendo e non vuoi essere colto di sorpresa.

Amore / Amicizia: con l'audace Sole dell'Ariete che aspira Plutone persuasivo, i tuoi poteri di seduzione sono forti. C'è più di un modo per conquistare qualcuno. Un approccio un po 'creativo potrebbe spostare il quadrante a tuo favore. Quando si tratta di romanticismo, non paga essere noioso o prevedibile. Perché non prendere un momento per elaborare un piano emozionante? Il tuo interesse amoroso può essere molto colpito dallo sforzo che hai fatto.

Carriera / Finanza: i tuoi talenti unici sono potenziati dalla fusione Pallade / Giove di oggi. Hai moltissime idee creative e possiedi l'entusiasmo necessario per metterle in atto; tuttavia, con Eris caotica nel mix, si consiglia cautela. C'è una leggera possibilità che qualcuno possa tentare di rubare le tue idee o prendersi il merito per il tuo lavoro. Scegli i tuoi confidenti con cura. Non ci si può fidare di tutti per onorare il lavoro svolto.

Crescita personale / spiritualità: segui la tua routine e segui il programma? O rispondi alla chiamata all'avventura? È il dilemma del giorno in cui la la luna in Toro piazza il Saturno e poi contatta il ribelle Urano. La scelta è tua.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: hai molte persone interessanti e di talento nella tua vita. Perché non approfittare dei doni che hanno da offrire? Un Toro nel tuo campo che è un po 'più avanti della curva potrebbe rivelarsi un prezioso alleato. Trova un modo per collaborare con il toro.

Amore / Amicizia: un quadrato luna / Saturno mette in guardia dal rovinare il tuo tempo con la tua data o il tuo interesse amoroso introducendo pesanti argomenti di conversazione. Essere più spontanei e vivaci ti rende qualcuno con cui la gente vuole stare. Quando la luna incontra il jolly Urano, potresti essere ispirato a lasciar perdere le preoccupazioni. Diventa eccitante quando lasci andare le tue paure e ti concedi il momento.

Carriera / Finanza: accadono cose entusiasmanti quando lavori con gli innovatori nella tua cerchia professionale. La produttiva luna in Toro che contatta Urano e il Nodo Nord afferma che sei pronto ad abbracciare il cambiamento. Nuove opportunità ti aspettano quando ti avventuri oltre la tua zona di comfort e provi qualcosa di nuovo.

Crescita personale / spiritualità: una fusione Pallade / Giove nel tuo regno domestico segnala che sono in corso grandi progetti per la tua casa e la vita familiare. Sembra che nessun progetto sia troppo grande e nessun obiettivo sia al di fuori della tua portata. Se stai convivendo, assicurati che il tuo partner sia a bordo. Un quadrato del guerriero Eris nella tua zona di associazione suggerisce che ti scontrerai se non vengono consultati sui tuoi piani.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: è una sorta di rivelazione rendersi conto che non tutto deve essere una grande sfida. Tuttavia, ciò non significa che non ci vorrà un processo di tentativi ed errori per ottenere le cose giuste. Sii paziente con te stesso e con un Acquario mentre capisci le cose.

Amore / Amicizia: mentre la luna in Toro quadra Saturno, la paura del rifiuto ti rende insicuro di te stesso. Se non ti aggrappi alla sensazione, non ti attaccherà. Quando la luna contatta liberando Urano, desidererai ardentemente il rilascio da qualsiasi cosa ti trattiene. È estenuante avere sempre il controllo. Trascorrere del tempo con qualcuno che è spontaneo può essere rinfrescante. Lascia che prendano la ruota mentre ti siedi e goditi il ​​viaggio.

Carriera / Finanza: l'allineamento di Pallade / Giove di oggi evidenzia grandi idee e strategie ben studiate. Il tuo entusiasmo è palpabile ed è sicuro di coinvolgere i tuoi colleghi. Prima di presentare una proposta, assicurati che il tuo piano sia pratico. Un quadrato di Eris discordante suggerisce che metterlo in gioco potrebbe creare caos sul posto di lavoro. Potrebbe essere necessario tornare al tavolo da disegno e stirare i nodi.

Crescita personale / spiritualità: sei molto intelligente e calcolatrice. Hai un brutto modo di porti perché le persone credono che non usi i tuoi poteri per sempre. Perché non dimostrare che si sbagliano offrendo le tue abilità per servire qualcuno nel bisogno?

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: sai cosa vuoi e hai un piano per far accadere le cose. La determinazione è una buona cosa. Accogliere nuove informazioni e modificare la propria strategia laddove necessario è ancora meglio. Ascolta un Ariete anche se non ti piace quello che hanno da dire.

Amore / Amicizia: la tua vita sentimentale potrebbe sembrare un po 'rocciosa, ma non lascerai che ciò ti fermi. In effetti, quando il coraggioso Sole d'Ariete si presenta alla mente di Plutone, sarai determinato a orientarti. Potresti usare una data sontuosa o un regalo costoso per influenzare il tuo interesse amoroso. Potrebbe attirare l'attenzione che desideri, ma non vorrai sempre pagare per giocare. Non prendere l'abitudine.

Carriera / Finanza: con un allineamento Pallade / Giove che influenza le finanze, sei la donna o l'uomo con un piano per incassare. Questa energia suggerisce che sono state fatte ricerche approfondite e sei pronto per fare il passo successivo. Non così in fretta, un quadrato di Eris discordante avverte che potrebbero esserci seri rischi. La possibilità che le cose possano andare per il verso giusto. Tuttavia, se non puoi permetterti di perdere, faresti meglio a giocarci in sicurezza.

Crescita personale / spiritualità: trovare la tua felicità può sembrare più difficile di quanto dovrebbe essere. Potrebbe essere un segno che devi aumentare di livello la tua idea di piacere. Presta attenzione ai nuovi desideri e vedi dove ti portano.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI giovedì 26 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: la tua costante spinta verso il successo rivela la necessità di dimostrare il tuo valore alle persone che non hanno creduto in te. Un Ariete del tuo passato potrebbe ancora rimanere sotto la pelle. Forse dovresti ringraziarli per essere il catalizzatore che ti ha spinto a sfruttare al meglio i tuoi talenti?

Amore / amicizia: una fusione nel segno tra l'intelligente Pallade e l'ottimista Giove eleva la tua fiducia in te stesso e le tue idee a nuovi livelli. Un quadrato di Eris suggerisce che affermare il tuo genio potrebbe essere il tuo modo di combattere contro individui (forse la tua famiglia) che non credono in te. Non lasciare che la tua giusta posizione ti accechi alle opinioni degli altri, specialmente alle persone che fanno il tifo per te come i tuoi amici o il tuo interesse amoroso. Probabilmente non sono quelli contro cui dovresti essere ringhiera.

Carriera / Finanza: la miseria lascia il posto a essere più dispendiosa quando la Luna Taurus attenta al denaro raduna Saturno e poi si allinea con Urano a ruota libera. Negare a te stesso piccoli piaceri ti aiuta a tenere i soldi in banca, ma non sempre ti senti bene. Cedere all'impulso di concedervi il lusso potrebbe essere l'indulgenza di cui hai bisogno. Dai, capra. Vivi un po!

Crescita personale / spiritualità: i problemi a casa o in famiglia possono minare la tua sicurezza. Soprattutto quando si affrontano questioni che sfuggono al proprio controllo. Non significa che sei impotente. Esercita il controllo sulla tua mentalità e non lasciarti abbattere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: c'è molto di più per te di quanto pensi. C'è un tesoro di doni e punti di forza in attesa di essere scoperti. Un Ariete può essere fondamentale per scoprire i tuoi talenti nascosti, anche se può accadere in modo un po 'circolare.

Amore / Amicizia: una conversazione con un amico o il tuo interesse amoroso potrebbe portare a un momento a-ha. Il Sole Ariete nella tua zona di comunicazione che attira Plutone trasformazionale può sbloccare potenti intuizioni che ti aiutano a riconoscere qualcosa di vitale su chi sei. Potrebbe aiutarti a venire a patti con qualcosa che stai lottando per capire che, a sua volta, ti aiuta a recuperare il tuo potere.

Carriera / Finanza: volare sotto il radar mentre lavori ti tiene fuori dalla linea di tiro e può rendere una giornata senza stress. È la strada da percorrere se sei contento di andare avanti nel tuo lavoro invece di andare avanti. La laboriosa luna nel Toro che si allinea ai nodi suggerisce che può essere utile mettersi in gioco e diventare più abili in un compito sconosciuto. È sempre una buona idea mantenere aggiornate le tue abilità.

Crescita personale / spiritualità: una potente fusione Pallade / Giove fornisce una visione straordinaria di come aiutare una persona bisognosa. Se hai intenzione di compiere un atto di gentilezza, fai attenzione a non fare ipotesi sulla situazione di una persona né a forzare il tuo programma. Fai la tua offerta senza giudizio.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: le persone possono contare su di te per portare idee audaci e grandi progetti. È bello che tu stia pensando fuori dagli schemi. È il tipo di brillantezza che avrà un impatto su un Capricorno esperto nella tua cerchia e può ispirare una sorta di collaborazione.

Amore / amicizia: lo stratega Pallade che incontra l'ottimista Giove nella tua casa dell'amicizia può ispirarti a elaborare un piano elaborato per te e i tuoi amici. Un cenno del discordante Eris nella tua zona monetaria suggerisce che possono sorgere conflitti se non si tiene conto della situazione finanziaria di qualcuno. Potrebbe essere una svista innocente. Perché non proporre un'opzione più economica?

Carriera / Finanza: con una luna stressante / un quadrato di Saturno che influisce sul tuo pensiero, potresti essere riluttante a condividere le tue idee. E se non ricevessero l'accoglienza calorosa che vorresti? Non ti preoccupare. Più tardi, quando la luna si allinea con l'innovativo Urano, non c'è modo di impedirti di dare voce alle tue idee geniali. Prendi nota anche di loro. Potresti essere su qualcosa che ti mette davanti alla curva.

Crescita personale / spiritualità: un eccentrico allineamento sole / Plutone afferma che stai cercando di rafforzare i tuoi legami con un amico influente. Diventi la compagnia che tieni, quindi perché non circondarti di persone ambiziose?