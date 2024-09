Oroscopo di oggi 26 settembre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 26 settembre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 26 settembre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Sarai determinato a scoprire cosa devi sapere su una questione lavorativa mentre l'astuto Mercurio e il magistrale Plutone si allineano. È il giorno perfetto per affrontare un progetto che richiede ricerche e indagini approfondite. Saprai quali domande porre per sbloccare le risposte di cui hai bisogno. Le conversazioni con i colleghi possono essere fruttuose, a patto che tu non sia eccessivamente curioso. È importante essere consapevoli dei limiti. Più tardi, Mercurio entra in Bilancia e nella tua casa della partnership, dove rimarrà fino al 13 ottobre. Questa vibrazione promette di elevare il discorso in una relazione. È un momento eccellente per discutere dei tuoi obiettivi comuni con un partner romantico o commerciale e lavorare per essere sulla stessa lunghezza d'onda.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Sarai diligente nella tua ricerca di informazioni mentre il curioso Mercurio si sincronizza con l'intraprendente Plutone nella tua casa dell'istruzione superiore. È un momento eccellente per scrivere, fare ricerche e investigare. Sarai uno studente o un insegnante dedicato se sei coinvolto nell'istruzione. La tua sete di conoscenza ti manterrà concentrato sui tuoi obiettivi fino al raggiungimento del risultato desiderato. Più tardi, Mercurio entra in Bilancia e nella tua casa del lavoro. Con Mercurio in questo regno fino al 13 ottobre, potresti essere ispirato a migliorare le tue conoscenze e competenze. È un momento eccellente per ravvivare il tuo curriculum se stai cercando una nuova posizione. Grazie alle migliori capacità comunicative, la tua abilità nei colloqui sarà perfetta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Sarai determinato ad arrivare in fondo a un problema finanziario mentre il curioso Mercurio e il magistrale Plutone si allineano. Potrebbe riguardare la tua casa, la tua famiglia o le risorse che condividi con un'altra persona. Scavare in profondità può rivelare le risposte che cerchi. Più tardi, Mercurio entra in Bilancia e nel regno dell'autoespressione, dello svago e del romanticismo. Fino al 13 ottobre, questo ingresso accenderà il pensiero creativo e ti ispirerà a perseguire persone e attività che sono sulla tua lunghezza d'onda intellettuale. Interessi e prospettive condivise saranno un'enorme attrazione. Sarai in sintonia con persone con cui puoi parlare per ore senza annoiarti. Leggere, scrivere, puzzle, giochi di parole e creare o ascoltare podcast potrebbero rientrare nei tuoi interessi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Una discussione approfondita può aiutarti a sistemare la tua vita amorosa. Vorrai arrivare in fondo alle cose mentre Mercurio curioso e Plutone indagatore si allineano. Se una relazione ha bisogno di una revisione, prova ad affrontare questioni difficili e a fare domande che di solito eviti. In alcuni casi, potresti aver bisogno dell'assistenza di un terapeuta o di un mediatore per affrontare le parti più difficili del processo. Più tardi, Mercurio entra in Bilancia e nel tuo regno domestico. Fino al 13 ottobre, puoi aspettarti una maggiore attività sul fronte domestico. La tua casa potrebbe essere un punto di ritrovo centrale per i tuoi cari. Potresti anche lavorare da casa. È un momento eccellente per firmare un contratto di locazione o acquistare e vendere una proprietà.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Con un trigono Mercurio-Plutone che influenza la tua vita lavorativa, trarrai beneficio dalla valutazione delle tue competenze e dalla ricerca di opportunità che possono sfruttare al meglio i tuoi talenti. Invece di seguire la corrente, sii strategico nel pianificare la tua prossima mossa. Comprendere le tue opzioni può rivelarsi utile anche se al momento non stai cercando di apportare un cambiamento. Più tardi, Mercurio entra in Bilancia e nella tua terza casa, migliorando le tue capacità comunicative. Fino al 13 ottobre, scrivere, imparare e parlare in pubblico può essere soddisfacente. Sarai anche bravo a fare networking e a mettere in contatto le persone giuste. Puoi aspettarti maggiori interazioni con vicini, fratelli e amici vicini. Le persone offriranno consigli e suggerimenti utili. Le tue conversazioni possono essere incredibilmente informative.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Il tuo governatore, Mercurio, sincronizzato con l'ossessivo Plutone nella tua zona ricreativa e romantica può ispirare lunghe discussioni, un sacco di ricerche e infinite ore di gioco. Non ti fermerai finché non capirai tutti i dettagli di un'attività che ti piace. Potresti essere affascinato in modo simile da una persona con cui stai uscendo o che speri di conoscere meglio. Se condivide i tuoi interessi, è il momento di iniziare! Più tardi, Mercurio si sposta nell'armoniosa Bilancia e nella tua casa dei beni, rendendo le questioni che riguardano denaro e beni più gradevoli. Fino al 13 ottobre, sono favoriti l'acquisto, la vendita, l'organizzazione e la negoziazione di preoccupazioni finanziarie. Le tue capacità comunicative saranno a punto, rendendo facile concludere l'affare.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Penserai profondamente mentre il curioso Mercurio e l'ossessivo Plutone si allineano, anche se alcune cose è meglio non dirle. Una questione privata potrebbe essere troppo delicata per essere rivelata, oppure potresti aver bisogno di prenderti del tempo per sviscerare i tuoi pensieri. Il contributo di una persona fidata può essere utile. Più tardi, Mercurio entra nel tuo segno, accrescendo la tua curiosità. Fino al 13 ottobre, cercherai di imparare il più possibile attraverso la lettura, la ricerca e la conversazione. La tua atmosfera armoniosa metterà le persone a loro agio e le farà sentire al sicuro nell'aprirsi. Rivelerai più cose di te del solito, quindi fai attenzione a ciò che divulghi. È il tuo momento di raccontare la tua storia. Cosa vuoi che tutti sappiano di te?

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Mentre il curioso Mercurio si sincronizza con il tuo co-governatore, Plutone, nel tuo regno mentale, le tue capacità investigative saranno a punto. Una conversazione potrebbe spingerti a guardare più a fondo in una questione invece di prendere le cose per oro colato. Riesci sempre a percepire quando qualcuno sta mentendo o quando qualcosa non viene detto. Con te sul caso, è improbabile che qualcuno la faccia franca con l'inganno. Più tardi, Mercurio entra in Bilancia e nella tua mistica dodicesima casa, ispirando il desiderio di sbucciare i tuoi strati ed esplorare le tue profondità nascoste. Fino al 13 ottobre, la terapia, il lavoro sui sogni e la meditazione possono essere strumenti inestimabili. Ciò che scoprirai potrebbe essere intensamente personale. Se hai bisogno di feedback, rivolgiti a una persona non giudicante di cui ti puoi fidare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Sembra che tu sappia di cosa stai parlando, dato che Mercurio esperto e Plutone persuasivo si allineano. È il giorno perfetto per impressionare qualcuno e convincerlo a un'idea. Fai attenzione a non rivelare tutti i tuoi consigli e strategie segrete. Alcune cose è meglio tenerle per sé. Più tardi, Mercurio entra in Bilancia e nella tua casa della comunità, accendendo il desiderio di entrare in contatto con persone e gruppi sulla tua lunghezza d'onda intellettuale. Fino al 13 ottobre, le interazioni con individui che condividono i tuoi interessi possono essere entusiasmanti. Sarai anche in sintonia con persone che ti accendono nuove idee. Circoli di scrittura, gruppi di studio e circoli di lettura potrebbero interessarti. Puoi aspettarti una maggiore comunicazione con amici e conoscenti.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Con l'intelligente Mercurio allineato al potente Plutone nel tuo segno, sarai la voce dell'autorità quando condividerai ciò che sai. La sicurezza e una solida conoscenza dei fatti possono renderti incredibilmente persuasivo. È una giornata ideale per l'istruzione, la ricerca e il parlare in pubblico. Le tue idee potrebbero raggiungere un pubblico più vasto del solito. Cogli l'attimo e fai circolare la notizia. Più tardi, Mercurio entra in Bilancia e nella tua casa delle aspirazioni. Fino al 13 ottobre, può essere vantaggioso fare rete e condividere i tuoi obiettivi di carriera con persone che ti aiutano ad arrivare dove vuoi andare. I colleghi più giovani con le dita sul polso di ciò che è di tendenza nel tuo settore possono essere utili alleati.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Con l'intuitivo Mercurio nella tua enigmatica ottava casa in sincronia con il dominante Plutone, sarai bravo a consigliare gli altri su questioni riservate. Ciò che è condiviso tra voi dovrebbe restare tra voi. Se qualcuno ha riposto la sua fiducia in te, è importante che tu non tradisca la sua fiducia. Più tardi, Mercurio entra in Bilancia e nella tua casa dell'istruzione superiore, accendendo un desiderio di conoscenza. Fino al 13 ottobre, sarai ansioso di imparare cose nuove. Tieni gli occhi aperti per una lezione o un workshop interessante. Se possiedi conoscenze specialistiche, potresti essere ispirato a condividere ciò che sai con il mondo. È un momento opportuno per istruzione, editoria, podcasting, marketing e iniziative internazionali. Anche la spiritualità e i viaggi possono essere arricchenti.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 26 SETTEMBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Un amico o un collega influente potrebbe essere il tuo migliore alleato, poiché Mercurio connettore e Plutone potente si allineano. I consigli di qualcuno la cui parola ha peso possono essere di grande aiuto. È il giorno perfetto per cercare una presentazione a qualcuno che devi conoscere. È utile avere amici ben inseriti. Più tardi, Mercurio entra nella Bilancia ben educata e nella tua ottava casa, fornendo il decoro necessario per discutere di argomenti che le persone spesso evitano. Fino al 13 ottobre, sesso, morte, debiti, occultismo e altri argomenti off-limits potrebbero essere presenti nelle tue conversazioni. Alcune persone troveranno queste conversazioni nervose, quindi sii consapevole del tuo pubblico e rispettoso dei suoi limiti. Mantieni la riservatezza quando vengono rivelati segreti.