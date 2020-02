Oroscopo di oggi 27 febbraio 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 27 febbraio 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 27 febbraio 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: una giornata super intensa potrebbe essere in serbo per te. Fai attenzione a non renderlo più difficile diventando competitivo con un Capricorno. Tu e la capra avete talenti uguali ma diversi. Forse c'è abbastanza spazio per far brillare entrambi?

Amore / Amicizia: quando ti senti invisibile, inascoltato e le tue esigenze non vengono soddisfatte, prenderai ogni tipo di attenzione che puoi sollevare. Con il sensibile Sole dei Pesci che si scontra con un allineamento tagliente di Venere / Eris, un capriccio attirerà l'attenzione, ma non il tipo che desideri. Scappare di rabbia può essere catartico, ma te ne pentirai una volta fatto il danno. Le lamentele meritano di essere trasmesse, ma non è questo il modo di procedere.

Carriera / Finanza: con la luna nel tuo segno che squadrano uno stellium di pianeti nell'ambizioso Capricorno, c'è la pressione per dimostrare cosa puoi fare. È allettante fare grandi promesse nella speranza di essere notato. Non è saggio se non sei sicuro di poter seguire. La concorrenza è agguerrita e le aspettative sono alte. Non preoccuparti di quello che fanno gli altri. Resta nella tua corsia, passa e fai del tuo meglio.

Crescita personale / spiritualità: i tuoi bisogni si sentono incredibilmente urgenti con la luna nel tuo segno. Ascolta ciò che il tuo cuore desidera ardentemente senza entrare immediatamente in azione. Concediti un momento per discernere la differenza tra desideri sani e richieste dell'ego.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: questa sera potrebbe essere necessario un incontro con un amico Acquario di fiducia per un caffè o un cocktail per aiutarvi a elaborare gli eventi della giornata. Potrebbe essere necessario sezionare l'epico momento di divertimento che stai vivendo e ricevere un feedback oggettivo.

Amore / Amicizia: il dolore viene elaborato mentre l'Ariete Luna infuocata incontra Venere ed Eris. Sebbene, con questo scuotimento che abbia un impatto sul tuo regno subconscio, potresti non capire bene di cosa si tratti il ​​brontolio. Questo non è il momento di sopprimere ciò che senti. Prenditi del tempo per entrare e scoprire cosa sta succedendo. Potrebbe portare alla chiusura che guarisce una ferita e ti libera dal passato.

Carriera / Finanza: la rabbia intorno ai desideri di lavoro insoddisfatti e il mancato riconoscimento delle tue capacità possono causare disagi quando Venere e l'agente del caos si scontrano. C'è solo così tanto tempo che puoi ignorare il trattamento ingiusto da parte degli altri e le insicurezze che ti impediscono di fare ciò che vuoi davvero fare. Questo momento può essere una svolta piuttosto che una rottura se lasci che ti ispiri a recuperare il potere perduto e a raccomandare coraggiosamente di perseguire i tuoi obiettivi.

Crescita personale / spiritualità: è frustrante quando la spiritualità non fornisce le risposte o la chiarezza che cerchi. È la tua chiamata essere paziente e attendere che le risposte si rivelino piuttosto che aspettarsi soluzioni su richiesta. Lo spirito ha il suo calendario.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: prova il più intensamente possibile, ma non puoi evitare le persone. E molti (come un Ariete infuriato) hanno probabilmente un umore terribile. La miseria ama la compagnia, ma non partecipare. Fai 'essere parte della soluzione, non il problema' il tuo motto.

Amore / Amicizia: potrebbe esserci un'esplosione in un'amicizia o nella tua cerchia sociale mentre la luna ardente dell'Ariete si scontra con Venere e la discordante Eris. La gelosia, il rifiuto e la rabbia che deriva dall'essere esclusi sono temi che potrebbero manifestarsi. Rifletti su come tratti i tuoi amici e su come ti trattano. Se c'è un problema nella tua squadra, gioca il pacificatore. Sii colui che fa sentire a tutti che c'è un posto per loro.

Carriera / Finanza: aspettarsi troppo dagli altri crea problemi mentre l'egoista Luna dell'Ariete raduna i pianeti nell'esigente Capricorno. A lavoro ea casa, il risentimento può sorgere quando chiedi più della tua giusta quota. Fai del tuo meglio per renderlo una "cosa da noi" piuttosto che una "cosa da me". Le persone sono più disposte ad aiutare quando si considerano i loro bisogni.

Crescita personale / spiritualità: non importa come ti senti personalmente su ciò che sta accadendo, è una buona idea sbagliare dal lato della verità. Ti aiuterà a rimanere stabile e a mantenere la testa se le cose si fanno impazzire intorno a te, e le persone vogliono metterti in scena.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: se mai ci fosse un giorno per rimanere tranquillamente nascosto nella tua conchiglia, questo è tutto. Fai attenzione che il dramma con un difficile Capricorno non ti tira fuori e non ti fa fare o dire qualcosa di folle. Il fallout potrebbe essere epico, quindi osserva il tuo passo.

Amore / amicizia: qualcuno può rifiutarsi di essere manipolato da uno scoppio egoistico. Più grande è il tracollo, maggiore è la resistenza che si incontra dal tuo interesse amoroso (o viceversa) mentre i pianeti in Ariete petulante si scontrano con uno stellium nel Capricorno inflessibile. Se single, i sentimenti di rifiuto potrebbero essere diretti verso il grande pubblico e ricevere una risposta simile. Non è che nessuno si preoccupi dei tuoi sentimenti, è che non vogliono il tuo salario.

Carriera / Finanza: fai attenzione all'esibizione pubblica della rabbia. Le cose potrebbero diventare brutte quando l'Ariete Luna infuocata incontra Venere e Eris discordante, soprattutto se hai imbottigliato sentimenti di rabbia o rifiuto. Le tue emozioni possono, in effetti, essere giustificate. Tuttavia, esplodere la tua parte superiore in pubblico non è probabile che qualcuno voglia rispondere alle tue preoccupazioni. Allo stesso modo, dovresti stare alla larga dai pesi massimi di un ufficio che si scatenano. Per ora è meglio volare sotto il radar.

Crescita personale / spiritualità: fai attenzione a non lasciare che il tuo personaggio interferisca con il tuo destino. In altre parole, non fare nulla che possa sminuire il percorso che stai seguendo e ciò che hai lavorato così duramente per raggiungere.

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: non ci vorrà molto per metterti in uno stato d'animo combattivo. Sarai più efficace se stai combattendo per qualcosa piuttosto che limitarti a combattere. Sarà la tua migliore strategia per affrontare un Capricorno che ti rende la vita difficile.

Amore / Amicizia: soddisfare le esigenze di una persona a cui tieni sembra la cosa giusta da fare quando Venere si allinea con la nutrice Cerere. Fai solo attenzione a non renderlo una situazione imbarazzante. Invece di offrire supporto direttamente, potrebbe essere meglio procedere in modo circolare.

Carriera / Finanza: con la luna nell'Ariete selvaggia e giovane che si scontra con i pianeti del Capricorno tradizionalista, devi solo invertire lo status quo e sfidare le regole. Pazienza, Leo. Roma non fu costruita in un giorno. Dovrai dedicare il tuo tempo mentre lavori all'interno del sistema per realizzare il cambiamento che desideri. Rovesciare la vecchia guardia non sarà facile come pensi.

Crescita personale / spiritualità: la lotta per i diritti di una donna (forse la tua) può sembrare cruciale quando l'ardente Luna Ariete incontra Venere e la dea guerriera Eris. Se si è verificato un illecito, non ti siederai e non starai zitto finché qualcuno non ti ascolterà. Assicurati solo di combattere la buona battaglia e di non sfogare l'indignazione egoistica. Le tue azioni possono fare la differenza se provengono dal posto giusto. Solo tu capisci i tuoi motivi.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: non lasciare che la ricerca dei tuoi desideri diventi la tua rovina. Oggi puoi scoprire fino a che punto sei disposto ad andare per ottenere ciò che desideri. Troverai un feroce avversario in Ariete se vai contro il montone. Si consiglia estrema cautela.

Amore / Amicizia: Dio aiuta la persona che non convalida la tua desiderabilità o non risponde alle tue richieste di boudoir. Un allineamento spigoloso tra l'attrattore Venere e la discordante Eris suggerisce che ci sarà un inferno da pagare se le cose non vanno per il verso giusto. Il sesso non è amore, Vergine. È più importante che mai non confonderli. È probabile che si sia accumulata rabbia per i rifiuti precedenti. Non incolpare il tuo attuale interesse amoroso per i misfatti di un partner precedente.

Carriera / Finanza: è meglio evitare prestiti e prestiti con una luna disordinata che si unisce a Venere / Eris che influisce sulle risorse condivise. La gelosia, la possessività e la rabbia possono colorare queste transazioni e mettere a dura prova le parti coinvolte. Pensare che qualcuno ti debba qualcosa è una ricetta per il disastro. È meglio non avere aspettative oggi.

Crescita personale / spiritualità: l'ispirazione creativa o la connessione spirituale non sono qualcosa a cui puoi accedere su richiesta. Ma quello che puoi fare è essere disponibile ad accogliere la musa o lo Spirito o come scegli di chiamarlo, in qualunque modo appaia. La tua benedizione potrebbe non arrivare nella confezione che ti aspetti, quindi mantieni la mente aperta.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: respiri profondi, Bilancia. Potresti avere tutti i tuoi pulsanti premuti. Un Ariete fuori controllo potrebbe essere il principale colpevole. Potresti non essere in grado di evitare il dramma, ma puoi scegliere se aggiungere carburante al fuoco o girare e andartene.

Amore / amicizia: oggi potresti sentire che essere in una relazione è molto sopravvalutato. Soprattutto se devi affrontare il dramma. La gelosia, il rifiuto e la rabbia provocati da un miscuglio nervoso di Venere / Eris possono creare relazioni spiacevoli con il tuo partner. Qualcosa che è stato preparato per un po 'potrebbe raggiungere il punto di non ritorno. Cerca di non fare troppi danni mentre cerchi di sistemare le cose. Se sei single, conta le tue benedizioni.

Carriera / Finanza: fai attenzione alla resistenza interiore che ti dice che non è una saggia idea spingere la busta con un collega o un importante alleato aziendale. L'allineamento di Venere / Eris di oggi indica potenziali problemi nelle relazioni, e questo si estende anche alle connessioni professionali. È possibile che la persona sia già sotto pressione. Non è una buona idea peggiorare le cose.

Crescita personale / Spiritualità: le tue scelte di relazione sono colorate dalla tua educazione mentre la luna nella tua zona di unione quadra i pianeti nel tuo regno domestico. Non sei i tuoi genitori, ma sei influenzato da come sei stato cresciuto. In questo momento, ci vuole uno sforzo extra per fare le tue scelte.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: se solo tutti rispettassero il programma, allora la tua giornata andrebbe a gonfie vele. È probabile che un Ariete impulsivo farà del suo meglio per sollevare le cose. Cercare di ragionare con l'ariete non ha senso quando sono di così cattivo umore.

Amore / Amicizia: c'è il desiderio di risolvere i problemi della tua vita amorosa. Sebbene, sotto l'attuale schieramento planetario volatile, potrebbe essere più impegnativo di quanto ci si aspetti. Nonostante la tua intenzione di essere civile, non puoi nascondere come ti senti veramente. Potrebbe essere necessario un momento per sfogare rabbia e frustrazione represse. Ottieni tutto, ma fai attenzione a non peggiorare le cose nel processo.

Carriera / Finanza: gelosia, competitività e rifiuto potrebbero colorare la tua vita lavorativa con un miscuglio tagliente di Venere / Eris in gioco. I problemi sorgono quando qualcuno riceve un incarico di prugne o una posizione su cui qualcun altro tiene d'occhio. Oppure potrebbero esserci problemi quando qualcuno riceve un trattamento preferenziale. Potresti sentirti più forte della situazione di quanto pensi, e questo potrebbe richiedere una risposta sorprendente. Fai qualche respiro profondo e non aggiungere al dramma.

Crescita personale / spiritualità: mentre la luna ardente dell'Ariete si scontra con i pianeti nello stoico Capricorno, potresti trovare difficile elaborare i tuoi sentimenti e tradurli in parole. Prenditi il ​​tuo tempo per disimballare le tue emozioni. Ci sono molte cose che non ti aspettavi di provare.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: non si può dire cosa potresti fare oggi, ma una cosa è certa: farai le cose a modo tuo. Un capricorno sensibile potrebbe chiedersi se stai portando le cose troppo lontano. Tuttavia, non ti impedirà di fare quello che vuoi fare.

Amore / amicizia: se la tua vita sentimentale è un gioco di sedie musicali, non rimarrai in piedi. Mentre la competitiva Ariete Luna incontra Venere ed Eris, farai di tutto per ottenere l'amore che credi di meritare. Una feroce battaglia potrebbe sorgere. Se lo porti troppo lontano, diventa brutto. Essere competitivi potrebbe significare lottare per una relazione che non vuoi davvero. Potrebbe essere più sulla sconfitta di un concorrente che sulla conquista di qualcuno che ami. Stai attento.

Carriera / Finanza: sei propenso a correre ogni sorta di possibilità selvagge con l'audace Luna dell'Ariete che ti spinge. È il tipo di atmosfera spensierata che ti fa sentire vivo. Con la luna che squarcia i pianeti nel Capricorno responsabile e la tua zona di denaro, non ha senso giocare liberamente e velocemente con i tuoi soldi. Potresti avere più fatture del solito, quindi non è saggio creare spese inutili.

Crescita personale / spiritualità: il tuo valore come essere umano non riguarda solo il sex appeal e quanti soldi hai. Tenere presente questo può aiutarti a evitare di rimanere coinvolto nel dramma. Adorabile Sagittario, sei molto di più!

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: se c'è tensione nella tua vita personale, non puoi permetterti di ignorarla. Indossa le mutande della tua ragazza / ragazzo grande e affronta le cose a testa alta. Affrontare un Ariete arrabbiato non sarà facile, ma è un passo necessario verso il ripristino della pace.

Amore / amicizia: una relazione potrebbe essere irta di tensione quando la Luna Ariete, Venere e la discordante Eris si scontrano. Qualcuno può ribellarsi se sente di avere qualcosa in più della sua giusta parte delle responsabilità domestiche. Per i single, gli echi degli antichi drammi familiari potrebbero farti mettere in pausa la tua vita amorosa. Non sei i tuoi genitori, quindi non sei destinato a ricreare uno scenario indesiderato.

Carriera / Finanza: potresti essere troppo distratto da ciò che sta accadendo nella tua vita privata per prestare la tua piena attenzione a ciò che sta accadendo sul lavoro, ma devi ancora fare uno sforzo. Se hai la sensazione di perdere tempo, l'impulso di compensare eccessivamente può essere schiacciante. Con l'impulsiva luna in Ariete che quadra l'ottimista Giove nel tuo segno, potresti pensare di poter gestire un grosso compito, ma è intelligente mantenere i tuoi impegni al minimo.

Crescita personale / spiritualità: fai tanta pressione su te stesso per essere tutto per tutte le persone, ma c'è solo così tanto di te da girare. Non sentirti in colpa perché non puoi soddisfare le aspettative di tutti. È fantastico quando puoi intensificare, ma non è sempre il tuo lavoro.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: imposta il tono per l'esperienza che desideri avere piuttosto che consentire alle circostanze di dettare il tuo umore. È l'unico modo per alzare la gamba in una giornata potenzialmente folle. Un Ariete schietto è pronto a sfidarti in ogni fase del cammino. In bocca al lupo!

Amore / Amicizia: le tue parole sono fuoco mentre l'appassionato Ariete Luna incontra Venere e la dea guerriera Eris nella tua zona di comunicazione. Se c'è qualcosa di sbagliato in una relazione o in un'amicizia, sarai pronto a segnalarlo. Quello che dici può tagliare come un coltello, quindi scegli le tue parole con cura. Una volta pronunciato, non è più possibile riprendere le tue parole. Potrebbe essere saggio aspettare fino a quando la tua rabbia si placherà prima di condividere i tuoi pensieri.

Carriera / Finanza: la frustrazione sorge quando le tue mani sono legate a una questione di lavoro. I pianeti che quadrano la luna nella tua dodicesima casa nascosta suggeriscono che la tua capacità di agire potrebbe essere limitata. Puoi immaginare tutti i tipi di piani ispirati, ma potresti scoprire di non essere in grado di eseguirli. Non forzare il problema. Anche se non riesci a vederlo, c'è un motivo valido per non andare avanti.

Crescita personale / spiritualità: parlare a se stessi in modo amorevole è un atto di cura di sé. L'affettuoso nutritore Venere che Cerere nel tuo segno suggerisce che può essere benefico per il tuo benessere. Sintonizza gli oppositori e sintonizzati su chiacchiere positive.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 27 FEBBRAIO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: trattare con denaro è un affare complicato. È fondamentale sapere cosa stai facendo e perché lo stai facendo. Una mossa sconsiderata potrebbe invitare le critiche di un sensibile Capricorno. Se non vuoi affrontarli, fai la cosa giusta.

Amore / Amicizia: valori diversi o abitudini di spesa possono innescare un piccolo scontro mentre l'impulsiva Luna dell'Ariete allineati ai pianeti nel Capricorno responsabile e nella tua zona di amicizia. Qualcosa che non dovrebbe essere un grosso problema potrebbe improvvisamente strofinare qualcuno nel modo sbagliato. Non spingere il problema, soprattutto se la relazione è tesa. Non è qualcosa su cui valga la pena litigare.

Carriera / Finanza: il tuo rapporto con il denaro potrebbe prendere una svolta disastrosa quando si scontrano la sontuosa Venere e la discordante Eris. Puoi usare lo shopping come un modo per riparare un cuore spezzato o placare la rabbia. In alternativa, entrare in contanti dopo aver subito un periodo di siccità potrebbe farti sentire autorizzato a concedervi il lusso. Fai il check-in per scoprire cosa provi prima di dire, "carica". Il tuo cuore potrebbe avere qualcosa di importante da dire.

Crescita personale / spiritualità: con la luna in Ariete frettoloso, la pazienza non è il tuo seme forte; tuttavia, è esattamente ciò che è necessario per prendere le giuste decisioni sul tuo futuro. Sarebbe bello se nella borsa fosse presente un aspetto critico e non dovessi preoccupartene. Fidati del fatto che il tempo extra necessario per risolverlo ti dà più tempo per fare le cose nel modo giusto.