Oroscopo di oggi 27 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 27 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 27 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: durante la stagione del tuo compleanno, riformuli le tue idee su chi sei e cosa è importante per te. Quindi, potresti non avere le stesse priorità che avevi prima. Il tuo atteggiamento nei confronti di un Toro è una delle tante cose che possono cambiare.

Amore / Amicizia: se qualcuno pensa che tu sia riservato, probabilmente è perché lo sei. Mercurio nella tua dodicesima casa nascosta che aspira a Plutone furtivo potrebbe far sembrare che tu abbia qualcosa da nascondere. Non ti preoccupare. Se hai un segreto, non cederai alla pressione di fare una grande rivelazione. È saggio sapere cosa puoi condividere con gli altri e cosa dovresti tenere per te.

Carriera / Finanza: l' attrattore Venere che aspira a buon mercato Giove lo rende un giorno fortunato per lavoro e denaro. Le condizioni sono giuste per ottenere una nuova opportunità che promette di aumentare le tue entrate; tuttavia, non dovresti sederti e aspettare che cada nella tua vita. Sii proattivo nel perseguire ciò che desideri. Le tue possibilità di successo sono aumentate quando hai un allineamento planetario così favorevole che ti supporta. Con così tante promesse all'orizzonte, è allettante spendere soldi che devi ancora fare. Stai attento.

Crescita personale / spiritualità: le questioni pratiche hanno la priorità mentre la luna è nel Toro terra-terra. Pagare le bollette e affrontare questioni finanziarie può sembrare noioso; tuttavia, sentirai un senso di realizzazione dopo averlo fatto.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: il mondo è la tua ostrica! Che cosa vuoi fare? Dove vuoi andare? Come vuoi crescere? Un sofisticato Capricorno può avere alcuni suggerimenti utili che possono aiutarti a espandersi in una nuova direzione. È tempo di usare più regali.

Amore / Amicizia: hai lavorato duramente per acquisire le conoscenze che possiedi. Mentre Mercurio si scontra con Plutone possessivo, potresti essere riluttante a condividerlo con un amico. Forse, è l'aspettativa che tu debba condividere liberamente ciò che sai che ti disturba? O forse non è qualcosa che vuoi fare? Hai le tue ragioni ma considera come potrebbe sentirsi se la scarpa fosse sull'altro piede.

Carriera / Finanza: le opportunità abbondano quando Venere nel tuo segno si allinea con Giove di buon auspicio. Perché non prendere un progetto di cui sei appassionato per un pubblico più vasto? Il tuo amore per quello che fai può conquistare la gente. Sono preferite le attività che coinvolgono l'editoria, il marketing e le relazioni estere. È anche un ottimo momento per iscriversi a una lezione o formazione che ti preparerà ad andare oltre nel tuo campo. Potrebbe essere un'esperienza piacevole.

Crescita personale / spiritualità: potresti essere lunatico con la luna nel tuo segno ma, almeno, sei in contatto con le tue emozioni. È il momento del mese in cui puoi fare il check-in con te stesso e scoprire come stai.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: sembra che qualcuno là fuori sia in sintonia con i tuoi desideri più intimi e pronto a rispondere in modo positivo. Potresti essere incline a trascurare potenziali complicazioni per ottenere ciò che desideri. Un Toro potrebbe nascondere qualcosa.

Amore / Amicizia: il potenziale per una storia d'amore piena di vapore è alto quando Venere si allinea con Giove di buon auspicio. Non ci sono restrizioni quando si tratta di esprimere i tuoi desideri; tuttavia, per alcuni, potrebbe esserci un elemento di intrigo coinvolto. Un ammiratore segreto potrebbe rivelare il loro interesse e sorprenderti. O una complicata relazione amorosa potrebbe richiedere che la tua scena passionale si svolga a porte chiuse. Se accoppiato, questa potrebbe essere una delle notti migliori dell'anno. Approfitta del momento!

Carriera / Finanza: mentre Mercurio loquace si scontra con Plutone furtivo, è saggio sapere quali informazioni condividere e cosa tenere per te. Non tutti hanno bisogno di essere a conoscenza di qualcosa che sta accadendo dietro le quinte. Tieni le cose strettamente necessarie per conoscerle, in particolare se c'è una fonte che devi proteggere. Potresti danneggiare una relazione importante se tradisci la fiducia di qualcuno.

Crescita personale / spiritualità: con la luna nel Toro terra-terra, le attività che ti aiutano a rimanere centrato saranno molto soddisfacenti. Perché non mettere la meditazione, lo yoga o trascorrere del tempo nella natura nella tua lista di cose da fare?

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: non pensare nemmeno di fare le cose da solo stasera. Sia che tu crei una cena romantica con il tuo partner o che esca con i tuoi amici in un videoritrovo virtuale, l'atmosfera è giusta per stabilire connessioni. Tieni gli occhi aperti per un Toro divertente. Potrebbero essere un potenziale partner o amico.

Amore / Amicizia: senti una spinta per connetterti con la tua cerchia sociale oggi. L'allineamento di Venere con Giove di buon auspicio potrebbe portare molta attenzione a modo tuo. Se accoppiata, è una delle notti più calde dell'anno. Dimentica la solita routine del venerdì sera. Un appuntamento un po 'più sontuoso di quello che si cerca di solito potrebbe rendere una notte romantica.

Carriera / Finanza: se sei riluttante a chiedere informazioni a un influente alleato aziendale, potresti dover effettuare ricerche da solo. Lo scontro di mercurio mentale con il potente Plutone potrebbe renderti riluttante a rivelare la tua mancanza di conoscenza, specialmente se la persona in questione è qualcuno che senti il ​​bisogno di impressionare. Cercare delle tue informazioni non è una cattiva idea. Anche se potrebbe chiedere molto più rapidamente se hai chiesto aiuto.

Crescita personale / spiritualità: con la luna nel Toro fedele, è confortante passare del tempo con gli amici. È il modo migliore per riempire il tuo serbatoio emotivo. Perché non "incontrare" un amico per un caffè o un drink?

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: persone come te! Lo fanno davvero. Ed è per questo che qualcuno (forse un adorabile Capricorno) farà di tutto per offrirti un trattamento preferenziale. Chi la fa l'aspetti. Sappi che ti sei guadagnato questo, Leo. Goditi qualunque cosa ti capiti.

Amore / amicizia: uno scontro tra Mercurio in fantasiosi Pesci e Plutone nel pessimistico Capricorno, potrebbe renderti riluttante a condividere i tuoi sogni. Non c'è niente di peggio che aprirsi a qualcuno a cui tieni solo per sapere che non apprezzano le tue idee. Forse, potrebbero essere più aperti in futuro? È probabile che non riceverai la risposta incoraggiante che desideri oggi. Tienilo per te per ora.

Carriera / Finanza: essere apprezzato e ammirato può aprire le porte alla tua carriera mentre Venere socievole si allinea con Giove di buon auspicio. È un momento opportuno per gestire le tue connessioni. Potrebbe portare a un lavoro migliore o a condizioni più favorevoli nel tuo attuale posto di lavoro. Più ore (se le desideri) o un programma che è più di tuo gradimento potrebbe essere una richiesta di distanza. Qualcuno che ritiene di essere una risorsa potrebbe essere disposto a fare ciò che serve per farti felice.

Crescita personale / spiritualità: con la la luna in Toro in cima alla tua carta, brami la convalida. Vuoi essere riconosciuto come qualcuno che ha qualcosa di utile da contribuire. Non dovrai guardare molto lontano per trovare qualcuno che ti rispetti.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: esperienze profonde e significative possono essere esaltanti. Ti mette in contatto con la gioia di essere vivo. Trascorrere del tempo con un Ariete potrebbe essere molto elettrizzante. Chissà? La loro impavidità e lo spirito di avventura potrebbero cancellarti.

Amore / Amicizia: quanto lontano andrai per amore? Mentre Venere nella tua nona casa mondana si allinea con Giove di buon auspicio. Tutti i segni indicano che nessuna distanza è troppo lontana per il vero amore. Alcuni potrebbero essere coinvolti in una storia d'amore a distanza. Altri potrebbero innamorarsi di qualcuno di un paese o di un contesto diverso. Hai esaurito il talento locale? Una persona di un prefisso diverso potrebbe essere attraente.

Carriera / Finanza: una collaborazione può diventare complicata quando scopri di essere riluttante a condividere le tue idee. Mercurio astuto in contrasto con Plutone furtivo può renderti protettivo della tua creatività. Questo non è ciò che è mio è il tuo tipo di momento. Trova un modo per adempiere ai tuoi obblighi senza dare via l'idea che ciò che ritieni debba essere un risultato singolare piuttosto che qualcosa di condiviso.

Crescita personale / spiritualità: la luna nel Toro costante e la tua casa di coscienza superiore accende il tuo desiderio di imparare cose nuove. Il mondo accademico o la spiritualità sono un paio di aree che potresti voler esplorare. Il viaggio può anche essere istruttivo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: rendi prioritario il collegamento con alcune delle tue persone preferite. Un momento gioioso e memorabile potrebbe essere in serbo, anche se sei fisicamente separato. Che la connessione sia romantica o platonica, avvicinarsi a un Toro potrebbe essere molto gratificante. Il toro è qualcuno di cui ti puoi fidare.

Amore / amicizia: Venere socievole che si allinea con Giove di buon auspicio nella tua zona di casa, la rende una delle migliori serate dell'anno per una cena romantica a casa con il tuo interesse amoroso. Preparare una cena elaborata potrebbe renderlo davvero speciale. Se questo sembra estenuante, perché non ordinare e renderlo una tv in streaming e rilassarsi in un tipo di notte? Se sei single, organizza una (molto) piccola serata a casa tua. Chiedi ai tuoi amici di portare un amico che si adatta ai tuoi criteri di appuntamenti.

Carriera / Finanza: Mercurio informato in contrasto con Pluto possessivo potrebbe renderti riluttante a condividere ciò che sai con un collega. Forse ricorda un episodio della tua infanzia in cui i tuoi genitori ti hanno costretto a condividere? Se riesci a trattenerti senza compromettere un incarico di lavoro, fallo. È preferibile alla strana atmosfera che emani quando sei attivato da un doloroso ricordo del tuo passato.

Crescita personale / spiritualità: quando la luna è nel Toro terrestre, la tua anima brama una profonda connessione ed esperienze profondamente profonde. Trascorrere del tempo con una persona sicura e forte che non ha paura delle proprie emozioni sarà gratificante.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: sei un esperto nel controllo del flusso di informazioni. Sai cosa condividere e cosa tenere nascosto; tuttavia, potresti trovare difficile tenere nascosti i tuoi pensieri a un Toro. Il toro persistente sembra essere in grado di contattarti.

Amore / Amicizia: un allineamento solidale tra la dea dell'amore, Venere e il benevolo Giove, lo rende uno dei giorni più promettenti dell'anno per le relazioni. Questa atmosfera armoniosa rende la comunicazione spensierata e interazioni rilassanti. Perché non pianificare una data speciale con il tuo partner? Se sei single, è un momento eccellente per conoscere meglio qualcuno che sembra essere il materiale del partner. Le persone con cui parli sono più aperte del solito, quindi potresti scoprire tutto ciò che devi sapere.

Carriera / Finanza: la comunicazione non è il tuo punto forte in quanto scontri espressivi di Mercurio con il tuo sovrano, Plutone. Sotto questa spigolosa influenza, sei più propenso a mantenere le informazioni per te. Potrebbe essere il tuo modo di mantenere il controllo su qualcosa che sta accadendo sul posto di lavoro. Sei abbastanza abile quando si tratta di mantenere segreti, quindi è probabile che nessuno sappia che ti stai trattenendo.

Crescita personale / spiritualità: essere in compagnia di qualcuno che ti prende è estremamente importante quando la luna è nel toro fedele e nella tua casa di interazioni individuali. Che si tratti di un amico o un amante, potresti beneficiare di una connessione significativa.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: se vuoi la felicità e la prosperità, devi lavorare per loro. Non ti penti mai dello sforzo che hai fatto per goderti una bella vita. Tienilo a mente quando hai a che fare con qualcosa di più difficile di quanto dovrebbe essere. Chiedi a un Capricorno di alleggerire il tuo carico.

Amore / Amicizia: con Chirone ferito che influisce sul romanticismo, la tua vita sentimentale può essere stimolante. Principalmente perché devi fare i conti con le delusioni passate e gestire la vulnerabilità che si presenta aprendo il tuo cuore. L'unico modo per proteggersi dal crepacuore è impegnarsi a stare da soli. Se questa non è la vita che desideri, devi essere abbastanza duro da lasciarti tenere.

Carriera / Finanza: un allineamento di Venere / Giove di buon auspicio che influenza il lavoro e il denaro lo rende un giorno speciale per andare avanti. È un ottimo momento per intervistare una nuova posizione o richiedere un rilancio. Con Venere nella tua zona di lavoro, le persone tendono a guardarti favorevolmente e sono più inclini a darti quello che vuoi; tuttavia, non dovresti sederti e aspettare che le opportunità ti cadano in grembo. Sii proattivo nel perseguire ciò che desideri.

Crescita personale / spiritualità: Mercurio chiacchierone in contrasto con Plutone ricorda che non è bello raccontare storie fuori dalla scuola. È saggio tenere le labbra chiuse su questioni familiari riservate. Non tutti hanno bisogno di essere al corrente di affari privati.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI giovedì 27 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: quando ti impegni a divertirti, ti avvicini come se fosse un lavoro da svolgere. La tua completezza garantisce che avrai un'esperienza piacevole. Un Toro divertente che gioca duro come te potrebbe essere il tuo miglior aiutante.

Amore / Amicizia: Venere che aspira a Giove fortunato nel tuo segno lo rende una delle tue migliori serate dell'anno. Questa atmosfera armoniosa promette romanticismo di grande successo. Se accoppiati, concediti una serata speciale con il tuo partner. Lo sforzo extra che fai per farli piacere non passerà inosservato. Se sei single, rendi la tua missione connetterti. Il tuo calore ed entusiasmo ti renderanno qualcuno che le persone vogliono conoscere.

Carriera / Finanza: provi un enorme piacere nel sentire di avere il controllo. Mercurio in contrasto con la mente di Plutone nel tuo segno suggerisce che puoi trattenere le informazioni come mezzo per mantenere il sopravvento. Non lasciarti andare alla testa. La tua strategia potrebbe fallire se ciò significa che un collega non ha le informazioni di cui ha bisogno per svolgere il proprio lavoro. Sii il tuo io migliore, non il tuo peggior nemico.

Crescita personale / spiritualità: fare qualcosa che ti piace è la tua ricompensa per lavorare sodo. Con la luna nell'indulgente Toro, vorrai rendere il piacere una priorità. Trascorrere del tempo con la tua persona preferita o perderti in un'attività da solista che ami sarà gratificante.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: nidificare e riposare in modo glamour potrebbe essere nella tua agenda. È una serata eccellente per una festa molto piccola o un incontro intimo di due. Trascorrere del tempo con il tuo Toro preferito potrebbe essere delizioso. È sempre un buon momento quando il toro è in giro!

Amore / amicizia: una serata romantica con il tuo partner potrebbe essere un sogno diventato realtà. Venere nella tua zona d'origine, in linea con il promettente Giove, la rende una delle notti più calde dell'anno per la felicità domestica. Perché non preparare una cena deliziosa e goderti del tempo di qualità insieme? Se non sei collegato, un piccolo incontro di amici potrebbe essere adorabile. Perché non chiedi ai tuoi ospiti di pensare a un singolo amico con cui potresti connetterti in seguito? Parlare con qualcuno che è stato controllato dalla tua squadra assicura che ci sia fiducia fin dall'inizio.

Carriera / Finanza: Mentre scaltro Mercurio si scontra con Plutone nascosto, potresti chiederti se sai tutto quello che c'è da sapere su un'importante questione finanziaria. Non puoi fare a meno di sentirti come se stessi operando al buio. È una buona idea fidarsi del proprio istinto su questo. Metti fuori i sensori e vedi cosa puoi scoprire. Rinvia a fare i passi successivi fino a quando non puoi scoprire cosa è cosa.

Crescita personale / spiritualità: con la luna nel Toro radicato, crogiolarsi nel comfort di casa e passare il tempo con i propri cari più vicini aiuta a riempire il proprio serbatoio emotivo. Lasciati coccolare da qualcuno che ti ama.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 27 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: il tempo che passi con gli altri promette di essere profondamente gratificante, quindi questo non è il momento di andare da solo. Conversazioni significative e attività divertenti possono renderlo una giornata all'insegna del banner. Potresti soprattutto divertirti con un Toro caldo e divertente.

Amore / amicizia: Venere in linea con il promettente Giove la rende una delle notti più promettenti dell'anno per gli appuntamenti. Se single, forse prova un'app di incontri che non hai mai visto prima. Potresti incontrare alcune persone intriganti che sono diverse dai tipi che incontri di solito. Se abbinata, potrebbe essere in serbo una serata super romantica. Perché non renderlo davvero speciale facendo qualcosa che non hai mai fatto prima? La spontaneità mantiene viva la storia d'amore!

Carriera / Finanza: con Mercurio nel tuo segno in contrasto con Plutone nella tua zona di collaborazione, potresti essere riluttante a condividere le tue idee con un team. C'è la pressione di conformarsi a un certo standard e i tuoi concetti sono un po 'più creativi e pronti all'uso. Dai alle persone ciò che vogliono ma custodisci la tua preziosa creatività. Salva le tue idee per chi sarà più ricettivo.

Crescita personale / spiritualità: quando la luna è nel Toro terra-terra, brami la connessione. Effettua alcune chiamate e fatti coinvolgere dai tuoi cari. La condivisione di notizie ti fa sentire parte integrante della vita di qualcuno.