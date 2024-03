Oroscopo di oggi 27 marzo 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 27 marzo 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 27 marzo 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 MARZO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

L'atmosfera è tagliente, con un quadrato Luna-Plutone che dà il tono alla giornata. Una battaglia di volontà con un amico, un collega o un gruppo può dettare ciò che fai. Anche se sei convinto di poter emergere vittorioso, gli allineamenti planetari del giorno indicano che le probabilità non sono a tuo favore. Mentre il focoso Marte nella tua casa dell'auto-distruzione si scontra con il vulnerabile Chirone nel tuo segno, combattere una battaglia che non puoi vincere può causare più danni che benefici. Non essere il peggior nemico di te stesso, Ram. Scopri quando sei fuori dalla tua portata. Metti da parte le tue frustrazioni per ora. Devi essere in una posizione forte prima di poter fare una mossa audace.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 MARZO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Mercurio che si sincronizza con il diligente Saturno nella tua zona comunitaria lo rende il giorno perfetto per impegnarsi con amici o colleghi per affrontare un progetto. Puoi imparare molto da qualcuno che ha esperienza nella tua area di interesse. Se l’apprendimento o la ricerca sono all’ordine del giorno, potresti trarre vantaggio dalla collaborazione con un compagno di studio. L'incoraggiamento di una persona disciplinata può aiutarti a mantenere la rotta. Mentre Venere ed Eris si allineano, un desiderio travolgente potrebbe coglierti di sorpresa. Una profonda attrazione sessuale o emotiva potrebbe spingerti a fare una mossa audace. Se accoppiati, potrebbe essere in serbo una serata memorabile. Alcuni tori potrebbero essere ossessionati da una persona non disponibile. Non fare niente di pazzesco.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 MARZO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna dello Scorpione nella vostra casa del lavoro in quadratura con il signore supremo Plutone all'inizio della giornata può innescare un atteggiamento "a modo mio o in autostrada". Dare il tuo peso sul posto di lavoro e dire alla gente cosa fare non ti farà guadagnare punti. Meglio dare l'esempio piuttosto che gente forte che fa le cose a modo tuo. Mentre Marte nella tua casa di status si scontra con il vulnerabile Chirone, potresti sentire di avere qualcosa da dimostrare. Non lasciare che l'insicurezza ti faccia inciampare e ti faccia fare la mossa sbagliata. Fai un respiro profondo e metti i freni mentre trovi un modo meno caotico per raggiungere i tuoi obiettivi.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 27 MARZO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna in Scorpione in quadratura che controlla Plutone all'inizio della giornata può rendervi determinati a realizzare i vostri desideri. È saggio discernere tra desideri e bisogni, poiché una ricerca aggressiva dei primi potrebbe portarti nei guai. Non conviene essere invadenti con l'amore o il denaro. Allo stesso modo, puoi esacerbare un problema con un bambino se non gestisci la situazione con cura tenera e amorevole. Mentre il potente Marte si scontra con Chirone ferito nella tua casa di status, potresti dubitare della tua autorità e mettere in dubbio la tua capacità di gestire le cose difficili. Tutti soffrono occasionalmente di un attacco di sindrome dell'impostore. Non lasciare che il tuo dettare le mosse che fai.