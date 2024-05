Oroscopo di oggi 28 maggio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 28 maggio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 28 maggio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Poiché il testardo Marte nel tuo segno si scontra con l'amorevole Cerere nel tuo settore pubblico, potresti non preoccuparti se sei visto come una persona gentile e premurosa. Non vuoi giocare secondo le regole di nessuno. Vuoi solo essere libero di fare quello che vuoi. Ok, montone. Fai come ti pare. Dopotutto, sei tu il capo. Tieni presente che un momento di disattenzione può mettere a rischio la tua reputazione. Non sorprenderti se l'ostinazione e la mancanza di considerazione cambiano l'opinione di qualcuno su di te.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Mentre Marte si scontra con Cerere incoraggiante nella tua casa di coscienza superiore, la rabbia può aumentare quando le tue preghiere rimangono senza risposta. È incredibilmente frustrante quando non puoi fare ciò che devi e non hai l'incoraggiamento e il supporto di cui hai bisogno. Potresti essere arrabbiato con una persona cara che non è lì per te o sentirti ostile verso un potere superiore. Lo spirito può gestire qualunque cosa tu porti. Tuttavia, una persona cara può essere ferita da una rabbia mal indirizzata. È improbabile che siano responsabili della situazione in cui ti trovi, quindi non prendertela con loro. Abbandona il gioco della colpa e concentrati sulle soluzioni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Mentre Marte ostile nella tua casa della comunità si scontra con la premurosa Cerere, la rabbia può sorgere quando un amico o un familiare non riesce a sostenerti nel modo che desideri. Non puoi decidere come e quando le persone si presentano a te. Tutto quello che puoi davvero fare è essere ricettivo a ciò che hanno da offrire. Se non sono riusciti a mantenere la loro parte di un accordo, risolvilo quando la tua rabbia si placherà. Altrimenti, valuta se hai investito abbastanza nella relazione per meritare il tipo di risposta che desideri. Verifica di essere stato affidabile prima di incolpare e vergognare qualcuno per non essere stato lì per te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 28 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Una pubblica manifestazione di rabbia può farti sembrare piuttosto infantile mentre Marte ostile si scontra con la bisognosa Cerere nella tua casa di interazione uno contro uno. Non puoi arrabbiarti solo perché una persona rifiuta di soddisfare i tuoi desideri o non ti supporta nel modo in cui credi che dovrebbe. Invece, diventa adulto e trova un modo per soddisfare i tuoi bisogni. In alternativa, il tuo interesse amoroso o un membro della famiglia potrebbero arrabbiarsi con te per non esserti presentato. Sei una persona molto premurosa e attenta. Tuttavia, ci sono momenti in cui anche tu lasci cadere la palla. Se necessario, fai ammenda e sii realistico riguardo al livello di assistenza che puoi fornire.