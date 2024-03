Oroscopo di oggi 28 marzo 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 28 marzo 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 28 marzo 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 MARZO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

I tuoi valori sull'amicizia e sulle relazioni potrebbero diventare più progressisti poiché la farfalla sociale Venere nella tua casa della comunità si allinea con Urano, responsabile del cambiamento. Essere aperti all’esplorazione di nuovi modi di connettersi può rendere l’esperienza più soddisfacente. Sei un pioniere, quindi sei sempre pronto a fare le cose in modo diverso. Tieni gli occhi aperti per individuare le persone intriganti che si oppongono allo status quo e ritagliano la propria strada. Mentre il sole nel tuo segno si sincronizza con l’intelligente Pallade nella tua zona di apprendimento superiore, aumentare di livello la tua saggezza può aumentare la tua sicurezza. Il mondo accademico e la spiritualità possono essere potenti veicoli per l’auto-responsabilizzazione. Conoscenze e abilità potenti ti renderanno qualcuno che la gente vorrà conoscere.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 MARZO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

C'è qualcosa in te che ti distingue dalla massa poiché la farfalla sociale Venere nella tua casa della comunità si sincronizza con il ribelle Urano nel tuo segno. Impari sempre nuove cose su te stesso e questo si riflette nel modo in cui interagisci con il mondo. Al giorno d'oggi, non hai paura di rompere con la tradizione e di fare le cose nel tuo modo unico. È divertente lasciare che tutti continuino a chiedersi chi sei e cosa farai dopo. Le persone che ti prendono ti accompagneranno nel viaggio, non importa quanto tu possa essere oltraggioso. Uno spettatore curioso potrebbe essere incuriosito nel saperne di più.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 MARZO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Venere nella tua casa di status, in sincronizzazione con il disgregatore Urano, potrebbe suscitare una rivelazione sul tuo profilo pubblico e su come puoi sfruttarlo per raggiungere i tuoi obiettivi. Concentrati sui tratti che ti aiutano a distinguerti dalla massa. Tutti sono incuriositi da una persona che porta in tavola qualcosa di unico. Presta attenzione ai nuovi interessi e vedi dove si allineano con la tua traiettoria attuale. Potrebbe essere utile condividere un’idea insolita con colleghi lungimiranti. Potrebbe aprire la porta a un progetto o un’opportunità entusiasmante. Un allineamento Sole-Pallade lo rende il giorno perfetto per collaborare. Farai del tuo meglio un brainstorming con una persona o un team che condivide le tue aspirazioni.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 28 MARZO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Giocare con modi antiquati di frequentarsi e relazionarsi è così noioso. Potresti voler cambiare la narrazione e riscrivere le regole per adattarle alla tua situazione e ai tuoi desideri unici mentre Venere si sincronizza con il disgregatore Urano nel tuo settore sociale. La tua passeggiata nel lato selvaggio potrebbe comportare una storia d'amore a distanza o un incontro intrigante con un amico dallo spirito libero. Alcuni Cancro potrebbero scoprire che amano correre rischi e respingere le aspettative. Gioca come preferisci, ma sappi che una volta che ti avventuri fuori dai sentieri battuti, potresti non voler tornare a com'erano prima.