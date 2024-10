Oroscopo di oggi 28 ottobre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 28 ottobre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 28 ottobre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Lascerai che la paura ti impedisca di ampliare i tuoi orizzonti romantici? Mentre Venere nella tua casa dell'avventura si scontra con il cauto Saturno, potresti essere riluttante a frequentare qualcuno al di fuori della tua zona di comfort. Alcuni arieti potrebbero avere delle riserve su una persona di una cultura o di un background diversi, mentre altri potrebbero ignorare una persona attraente con un'affiliazione politica o convinzioni religiose diverse. Non essere così veloce a chiudere la porta a qualcuno che non vede il mondo come te. L'amore non arriva sempre nel pacchetto pulito e ordinato che ti aspetti. Concentrati sul punto in cui i tuoi valori e interessi si intersecano piuttosto che rimanere bloccato sulle differenze. Anche una relazione a distanza può scatenare stress.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Un momento romantico potrebbe essere rovinato se nutri paure per il futuro. Mentre Venere nella tua casa dell'intimità si scontra con il cauto Saturno, alcuni tori tratterranno l'affetto finché non riceveranno rassicurazioni dal loro interesse amoroso su dove stanno andando le cose. Non c'è vergogna nel tuo gioco per aver bisogno di sentirti sicuro. Tuttavia, con questa pesante vibrazione in gioco, anche l'espressione più sentita di devozione potrebbe lasciarti non convinto. Se sei single e stai cercando, è intelligente avere degli standard. Tuttavia, non tutto può essere un fattore decisivo. Invece di arrivare all'amore da un luogo di delusione e mancanza, prova a essere ricettivo a ciò che gli altri sono pronti e in grado di offrire.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Quando si è in una relazione, di tanto in tanto qualcuno deve indossare le sue mutande da bambino grande e dettare legge. Che tu sia il disciplinatore o quello che si aspetta di rispettare la linea, non esiste una carta "esci di prigione" quando Venere amorevole e Saturno responsabile si scontrano. Un colpevole sarà ritenuto responsabile se infrange le regole. Che tu sia single o in coppia, può essere dura trovare la felicità se i tuoi doveri e i tuoi doveri di relazione sono troppo restrittivi. Forse è il momento di riconsiderare i tuoi punti deboli e cambiare? Se una persona è costretta a saltare attraverso cerchi infiniti per stare con te, potrebbe decidere che è troppo lavoro e passare a qualcuno di più accomodante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Potresti perdere l'entusiasmo per un progetto quando scopri che le linee guida sono in conflitto con il tuo processo e ostacolano il tuo flusso. Poiché Venere nella tua casa del lavoro si scontra con il severo Saturno, la tua passione potrebbe scemare quando scoprirai di dover fare le cose secondo le regole. Rivedere le linee guida può aiutarti a raggiungere l'obiettivo. Tuttavia, non c'è garanzia che riuscirai a farlo bene. Non lasciare che l'ansia proietti un'ombra oscura sulla tua situazione. Per ora, concentrati sugli aspetti del tuo progetto che ami. Chi lo sa? Le restrizioni con cui devi confrontarti potrebbero aiutarti a coltivare nuovi punti di forza. È nel tuo interesse mantenere una prospettiva positiva.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Una situazione può complicarsi quando l'affettuosa Venere e il sobrio Saturno si scontrano nelle tue zone di appuntamenti e intimità. Qualcuno potrebbe essere pronto per un controllo della realtà quando gestisce una questione romantica in modo immaturo. Una volta che sei intimamente coinvolto con qualcuno, sei in territorio delicato e i sentimenti possono essere facilmente feriti. Non importa quanto sia casuale il tuo coinvolgimento, merita di essere trattato con cura. Se ti stai comportando in modo sprezzante con i sentimenti di qualcuno, taglialo fuori e comportati da adulto. Se qualcuno calpesta i tuoi sentimenti, difenditi e pretendi che ti tratti con rispetto. Non c'è momento migliore del presente per migliorare il tuo approccio agli appuntamenti e alle relazioni.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Saranno necessari dei compromessi, poiché la Venere autoindulgente nella tua zona di casa si scontra con l'inflessibile Saturno nella tua casa della partnership. Potresti dover rinunciare a qualcosa che desideri per ottenere la stabilità che brami con il tuo partner o la tua famiglia. Fare sacrifici è parte integrante dell'essere adulti. Guarda oltre un desiderio momentaneo e considera cosa servirà al meglio gli interessi di tutti a lungo termine. In alcuni casi, la cooperazione potrebbe non essere sul tavolo. Se è così, è consigliabile uno sguardo più approfondito alla tua relazione. C'è un problema più grande se il tuo partner si rifiuta sistematicamente di venirti incontro a metà strada. Allo stesso modo, non puoi essere inflessibile e aspettarti di far funzionare le cose.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Provare amore per qualcuno è una cosa, ma dirgli cosa provi è un'altra storia, poiché l'affettuosa Venere nella tua casa della comunicazione si scontra con il cauto Saturno. Pensa attentamente prima di inviare un messaggio romantico o sussurrare qualcosa di dolce all'orecchio del tuo partner. Con questa atmosfera tesa in gioco, le parole potrebbero non uscire del tutto bene o la tua dichiarazione potrebbe essere mal programmata. La delusione è destinata a seguire se la tua rivelazione viene accolta da un assordante muro di silenzio. Prendi la temperatura della situazione prima di procedere. Non puoi ritirare le tue parole una volta che sono là fuori. Se ti senti anche solo un po' incerto, probabilmente è meglio rimanere in silenzio per ora.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Se ti concedi uno strappo alla regola per un appuntamento, un intrattenimento o un articolo sulla tua lista dei desideri, vorrai ottenere il valore dei tuoi soldi. La farfalla sociale Venere che si scontra con il guastafeste Saturno nella tua casa del romanticismo e del tempo libero suggerisce che potresti avere dei dubbi su un'attività nella tua agenda. Potrebbe essere troppo costosa. O forse non è semplicemente la tua idea di un buon momento? Se non ti sembra un investimento utile, probabilmente è meglio rifiutare. Con questa atmosfera nervosa in gioco, anche con uno strappo alla regola fare uno strappo alla regola per il tuo interesse amoroso o per un figlio potrebbe essere una cattiva idea. Per ora, potrebbe essere meglio esplorare un'alternativa economica. Risparmia i tuoi soldi per qualcosa di speciale.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Mentre l'affascinante Venere attraversa il tuo segno, ti piace apparire al meglio. Potresti sentirti sotto pressione per fare una buona impressione quando Venere e Saturno, difficile da accontentare, si scontrano. Cercare di essere all'altezza delle aspettative di qualcuno, come quelle di un genitore o di un partner, può essere estenuante. Tuttavia, la pressione sociale può farti sentire come se dovessi essere all'altezza. Fingere di essere qualcuno che non sei non risolverà probabilmente il problema. Identifica l'immagine che ti sembra autentica e fai le tue scelte di conseguenza. Ciò che è più importante è che ti piaccia il tuo aspetto e ti senta a tuo agio nella tua pelle. Le persone che ti amano ti troveranno adorabile, non importa cosa.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

La tua visione della vita amorosa potrebbe essere un po' cupa, poiché Venere nella tua casa dell'autodistruzione si scontra con il pessimista Saturno nel tuo regno mentale. Anche se ti trovi in ​​una situazione complicata o non hai ancora incontrato la tua persona, non c'è motivo di scoraggiarti e pensare al peggio. La tua situazione probabilmente non è così brutta come sembra al momento. Toglitela dalla testa per ora. Per alcune capre, la comunicazione con il tuo partner può essere al di sotto delle tue aspettative. Nel peggiore dei casi, potresti non sentirli affatto. È meglio non forzare la situazione inviando ripetutamente messaggi o chiamando e cercando di provocare una risposta. Lascia perdere per ora.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Stare al passo con gli amici eleganti può mettere a dura prova il tuo flusso di cassa, poiché la Venere autoindulgente nel tuo settore sociale si scontra con il responsabile Saturno nella tua casa dei guadagni. Prima di andare a svaligiare il conto in banca per uscire con i ragazzi più cool, sii realista su ciò che puoi permetterti. Scialacquare per un evento costoso e vestirti per stupire può far lievitare le tue bollette. Essere parsimoniosi potrebbe sembrare noioso, ma se significa che puoi gestire le tue spese con facilità, probabilmente è la strada giusta da seguire. Con le festività natalizie alle porte, vorrai avere un po' di soldi extra in banca per fare shopping e sfruttare al meglio tutte le festività.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 28 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

Essere sotto i riflettori può essere super eccitante ma snervante allo stesso tempo. Ecco perché farai uno sforzo in più per assicurarti di avere tutti i dettagli del tuo look perfetti. Mentre la diva Venere in cima al tuo grafico si scontra con il disapprovante Saturno nel tuo segno, potresti comunque trovare difetti nel tuo aspetto, non importa quanto tu sia favoloso. In questi giorni, sei piuttosto duro con te stesso. Riesci a rilassarti e goderti l'attenzione che ricevi senza chiederti cosa avresti potuto fare meglio o diversamente? Ciò che ti manca in stile, lo compenserai in sostanza. Credi in te stesso, Pesci. Sei più formidabile di quanto pensi.