Oroscopo di oggi 29 aprile 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 29 aprile 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 29 aprile 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Il sole entra nella meticolosa Vergine e nella tua casa di lavoro e benessere. Fino al 25 maggio sarai motivato a mettere ordine nella tua vita dall'interno. È un buon momento per modificare il tuo regime di fitness e affrontare eventuali problemi di salute. Alcuni Ariete si concentreranno sul miglioramento delle proprie capacità, mentre altri potrebbero perseguire una nuova opportunità. Un cambiamento di lavoro può essere positivo, anche se è più probabile che si tratti di uno spostamento laterale che di un balzo in avanti. Con Mercurio retrogrado in Vergine fino al 15 maggio, ritardi e piccole interruzioni possono ostacolare il lavoro e le preoccupazioni sul benessere. Preparati a rivedere, rivedere e ripetere. Questo è un ottimo momento per rilanciare un progetto abbandonato.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Il sole entra nella metodica Vergine e nel regno che governa gli appuntamenti, la creatività, gli hobby, le attività ricreative e i bambini. Fino al 25 maggio prospererai quando ti connetterai con le persone e le attività che ti danno gioia. Questo è un momento eccellente per attività romantiche. Appuntamenti divertenti con il tuo interesse amoroso possono essere gratificanti. I tori single potrebbero incontrare persone intelligenti che condividono i loro interessi. Tuttavia, con Mercurio retrogrado in Vergine fino al 15 maggio, la tua vita amorosa può sembrare una porta girevole che continua a far entrare gli stessi personaggi. Una persona del tuo passato è destinata ad avere un ruolo nel tuo futuro? Oppure è giunto il momento di porre fine a una vecchia storia e dare una possibilità a un nuovo arrivato?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Sei un talento naturale per l'autopromozione. Mentre Marte in faccia nella tua casa di comunicazione si scontra con Giove esagerato, il tuo tono potrebbe sembrare odioso e presuntuoso. Non c'è niente di sbagliato nell'essere fiduciosi e pieni di speranza, ma fai attenzione a non sopravvalutarti. Potresti prepararti a un fallimento epico se suoni prematuramente il tuo clacson. Modera la tua eccitazione per ora. È meglio aspettare e vedere come si svolgono le cose prima di aumentare le aspettative degli altri. Potresti essere emotivamente coinvolto in ciò che accade quando la Luna in Cancro si fonde con Venere e si scontra con l'insicuro Chirone. Non lasciare che il desiderio di convalida ti faccia dire la cosa sbagliata.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 29 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Il sole entra nella metodica Vergine e nel tuo regno mentale, suscitando curiosità e sete di informazioni. Poiché hai così tanti pensieri e idee interessanti, ti consigliamo di entrare in contatto con persone che la pensano allo stesso modo che possano fornire feedback approfonditi e aiutarti a mettere a punto i tuoi piani. Fino al 25 maggio eccellerai nella scrittura, nel parlare in pubblico, nella condivisione di informazioni e nel networking. Tuttavia, con Mercurio retrogrado in Vergine fino al 15 maggio, ritardi e piccoli contrattempi possono ostacolare i tuoi progressi. Controlla gli errori e assicurati di avere i fatti chiari. Anche messaggi contrastanti, posta persa e consegne ritardate possono causare problemi. Si consiglia cautela con contratti e documenti importanti. Assicurati di leggere le clausole scritte in piccolo.