Oroscopo di oggi 29 marzo 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 29 marzo 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 29 marzo 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 MARZO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

La tua intuizione sarà forte mentre la Luna dello Scorpione si sincronizza con il mistico Nettuno. Sogni, intuizioni e sincronicità possono trasmettere un messaggio importante. Sarai contento di sapere di cosa si tratta finché la luna non si svuoterà, ovviamente. Allora potresti dubitare di te stesso e chiederti se hai interpretato male i segnali. Sai quello che sai, Ram. Il feedback di un amico fiducioso può essere rassicurante dopo che la Luna entra in Sagittario e si sincronizza con il potente Plutone nella tua casa della comunità. Poiché il nutrimento di Cerere si scontra con l'asse nodale, una persona cara potrebbe sentirsi esclusa dalla tua cerchia di cure.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 MARZO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

L'atmosfera è simpatica tra te e un partner o un amico mentre la Luna dello Scorpione e l'empatico Nettuno si allineano. Può essere rassicurante sentire che tu e qualcuno a cui tieni siete in sintonia. Va tutto bene finché la luna, ovviamente, non si svuota e ti spinge a dubitare dei tuoi sentimenti. Siete davvero così strettamente legati come immaginavate? Non dubitare di te stesso, toro. Dopo che la luna entra in Sagittario e si sincronizza con il formidabile Plutone, probabilmente sentirai che ti coprono le spalle e su cui puoi fare affidamento per il supporto. La collisione di Cerere con l'asse nodale può suscitare idee poco pratiche su come prendersi cura dei propri cari. Non fare supposizioni. Ascolta le loro preoccupazioni.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 MARZO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

La Luna dello Scorpione che si sincronizza con Nettuno nel tuo settore pubblico può suscitare fiducia nella tua immagine. Può essere rassicurante sentire di essere visto sotto una luce positiva. Naturalmente, dopo che la luna si è svuotata, potresti chiederti se la tua reputazione e il tuo status sono solidi come immaginavi. E se le persone non ti vedessero nello stesso modo in cui ti vedi tu? Non puoi accontentare sempre tutte le persone, quindi non preoccuparti di provarci. Dopo che la luna si è spostata nel Sagittario e nella tua casa di partenariato, un partner o un amico intimo può fornirti la rassicurazione di cui hai bisogno.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 29 MARZO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

La Luna dello Scorpione che si sincronizza con il mistico Nettuno suscita vibrazioni creative, spirituali e romantiche di grande livello. È bello sentirsi come se fossi collegato a un flusso di energia stimolante. Naturalmente, dopo che la luna si è svuotata, potresti chiederti se quella sensazione magica era tutta nella tua mente. Stavi davvero facendo qualcosa? Oppure hai perso completamente la trama? Più tardi, quando la Luna si sposterà nel Sagittario e si sincronizzerà con il potente Plutone, ti sentirai più sicuro di te stesso e dei tuoi sentimenti. Cogli l'attimo e agisci in base a un'idea ispirata. La collisione di Cerere con l'asse nodale mette in guardia dal trascurare la cura di sé. Non puoi riempire le tazze se la brocca è vuota. Dai priorità alla cura di te stesso.