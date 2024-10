Oroscopo di oggi 29 ottobre 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 29 ottobre 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 29 ottobre 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Il denaro o l'influenza potrebbero essere usati per impressionare gli altri, mentre l'attrattore Venere si scontra con il potente Plutone nella tua casa di status. Fornirà la sensazione di potere che stai cercando? O alimenterà semplicemente il tuo ego in modo malsano? Sei sensibile ai tuoi difetti con il ferito Chirone nel tuo segno. Forse è per questo che vuoi che le persone ti vedano come qualcuno di speciale? Invece di essere impressionato, qualcuno potrebbe sentirsi manipolato. Non ottenere la reazione che desideri può scatenare uno sfogo di rabbia con l'imbroglione Mercurio in disaccordo con la guerriera Eris nel tuo segno.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Mentre il tuo sovrano, Venere, si scontra con l'affascinante Plutone, alcuni tori saranno ansiosi di fare soldi con il loro sex appeal. Usare il sesso per controllare il tuo partner o una persona di interesse puzza di disperazione. Allo stesso modo, usare il sesso per ottenere i vantaggi materiali che desideri è un po' sgradevole. Dai, toro. C'è di più in te oltre all'attrattiva fisica. Non perdere di vista il fatto che hai molto di più da offrire. Fai attenzione a non ossessionarti per una persona irraggiungibile. Può essere allettante ricorrere alla manipolazione e a tattiche subdole per ottenere ciò che vuoi. Anche se i tuoi tentativi hanno successo, non ti fiderai della tua connessione con una persona che hai dovuto convincere.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Occuparsi dei compiti lavorativi quotidiani può essere impegnativo con il tuo governatore, Mercurio, nella tua casa del lavoro in contrasto con la reattiva Eris nella tua zona di lavoro di squadra. Quando ti trovi di fronte a un problema, potresti preoccuparti di esprimere le tue preoccupazioni. Parlare può farti sembrare autoritario o scontento e marchiarti come una persona che non è un giocatore di squadra. Allo stesso tempo, rimanere in silenzio può significare che il tuo progetto non procede come dovrebbe. Cosa può fare un Gemelli confuso? Prendi da parte un collega di cui ti fidi e digli cosa ti passa per la testa. Il feedback può aiutarti a determinare se portare la questione al gruppo o discuterne con un'autorità superiore.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Oh, i giochi che le persone fanno quando sono innamorate (o lussuriose). Può essere allettante ricorrere a giochi di potere e mosse subdole quando la seducente Venere si scontra con il manipolatore Plutone nella tua casa della partnership. Se non riesci a ottenere ciò che vuoi senza giocare sporco, probabilmente non è destinato a te. Non lasciare che il desiderio ti spinga a fare qualcosa di cui potresti pentirti. Alcuni Cancro possono ricorrere alla manipolazione sul posto di lavoro quando le cose non vanno come vogliono. Fai attenzione a non sfruttare un'amicizia per convincere un collega a fare ciò che vuoi. Le tue tattiche potrebbero funzionare. Tuttavia, potrebbero anche rendere l'altra persona diffidente nei tuoi confronti in futuro.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Leone :

Mentre la seducente Venere si scontra con il dominante Plutone nella tua casa del lavoro, sei la definizione da manuale di un pugno di ferro in un guanto di velluto. Il tuo fascino può essere così disarmante che le persone non si rendono conto che stai andando per uccidere. Non devi ricorrere a tattiche forti e mosse subdole per ottenere ciò che vuoi. Potresti essere sorpreso da ciò che una richiesta diretta può fare. Lo stesso vale per la tua vita amorosa. Il tuo partner o una persona di interesse non deve sempre essere manipolato per fare ciò che vuoi che facciano. Fidati che ci sono persone disponibili e premurose nella tua vita che sono felici di soddisfare i tuoi desideri.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Vergine:

Puoi essere la creatura più ragionevole del mondo. Finché qualcuno non si rifiuta di darti ciò che vuoi. Quando Venere si scontra con il dispotico Plutone nella tua casa di svago e romanticismo, puoi essere incredibilmente invadente. Potresti ricorrere a manipolazioni e ultimatum quando non riesci a ricevere l'attenzione o l'affetto a cui credi di avere diritto. Giocare non è una bella cosa. Non lasciare che la disperazione prenda il sopravvento. Allo stesso modo, dovresti stare attento a non manipolare o controllare un familiare o un coinquilino. Non può venire niente di buono dal creare una brutta atmosfera tra te e una persona che condivide il tuo spazio o con cui hai una relazione stretta.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Bilancia :

Risolvere un problema con una persona a cui tieni può essere incredibilmente impegnativo. Con il tuo sovrano, Venere, in contrasto con l'opprimente Plutone, puoi essere invadente, manipolativo o persino minaccioso quando sei con le spalle al muro. C'è davvero un problema tra te e l'altra persona? O sei semplicemente determinato a ottenere ciò che vuoi? Controlla le tue motivazioni prima di far sembrare l'altra persona il cattivo della tua storia. Fai una pausa prima di inviare un'e-mail o un messaggio di testo meschini. Non puoi tornare indietro una volta che sei là fuori.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Scorpione :

Vuoi ciò che vuoi, e lo vuoi ieri mentre Venere autoindulgente attraversa la tua casa dei beni. Non sarai al di sopra dell'impiego di manipolazione e intimidazione per ottenere ciò che desideri mentre Venere si scontra con il prepotente Plutone nella tua casa della comunicazione. Hai un bel modo con le parole. Anche uno sguardo gelido da parte tua può dire molto. Prima di lanciare un assalto completo, considera che non devi sempre arrivare a estremi per ottenere ciò che desideri. Potresti essere sorpreso nello scoprire che sincerità e gentilezza possono fare al caso tuo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Sagittario :

Non sarai al di sopra del ricorso a metodi subdoli per ottenere ciò che vuoi mentre la seducente Venere nel tuo segno si scontra con il malvagio Plutone nella tua casa del denaro e dei beni. Potrebbe esserci un'opportunità, un bene ricercato o un vantaggio esclusivo su cui hai messo gli occhi. Non lasciare che la ricerca dei tuoi desideri ti conduca su un sentiero oscuro. Ottenere ciò che desideri non sarà così dolce se compromette la tua integrità. Con il messaggero Mercurio e il guerriero Eros in disaccordo, l'atmosfera può essere tesa tra te e il tuo interesse amoroso. Esprimere rabbia repressa può causare un turbamento. Fai attenzione alla scelta delle parole quando ti rivolgi a una persona a cui tieni.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Capricorno :

Negare i tuoi desideri potrebbe sembrare la cosa migliore da fare se agire in base a essi può metterti nei guai. Tuttavia, quando Venere autoindulgente nella tua casa dell'autodistruzione si scontra con l'ossessivo Plutone nel tuo segno, i sentimenti che cerchi di reprimere possono emergere in superficie e scatenare il caos. Riconoscere i tuoi desideri, almeno a te stesso, può essere catartico. A volte, gli impulsi distruttivi perdono la loro carica quando smetti di combattere contro il tuo sé ombra e accetti i tuoi sentimenti. Non c'è vergogna nel sentire ciò che senti o nel volere ciò che vuoi. Hai il potere di scegliere di non agire in un modo che potrebbe essere distruttivo. Non sottovalutare la tua capacità di frenarti.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Acquario :

Emozioni nervose come gelosia, possessività e risentimento possono sorgere in un'amicizia quando la diva Venere nella tua casa della comunità si scontra con il cattivo Plutone nella tua casa dell'auto-distruzione. Può essere dura comportarsi normalmente con una persona che invidi o con cui desideri trascorrere più tempo. Meglio ammettere come ci si sente e trovare un modo per gestire la situazione da adulti piuttosto che fingere che tutto vada bene. L'altra persona è destinata a percepire una strana vibrazione. Allo stesso modo, una dinamica complicata all'interno di un gruppo può essere difficile da gestire.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 29 OTTOBRE 2024

Oroscopo del giorno Pesci :

La diva Venere in contrasto con il cattivo Plutone nella tua casa della comunità potrebbe scatenare la gelosia tra te e un amico. Vantarti del tuo successo e della tua fortuna può far risentire gli altri perché non godono delle stesse benedizioni che hai tu. Anche una relazione felice può far provare invidia a certi individui. Se sei tu quello che ha le mutande in subbuglio, lascia andare i tuoi sentimenti nervosi prima di trasformarti in un mostro dagli occhi verdi. Essere felice per gli altri eleva la tua vibrazione e attira cose belle nella tua vita. Fidati che non passerà molto tempo prima che sia il tuo momento di brillare.