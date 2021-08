Oroscopo di oggi 3 agosto 2021: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 3 agosto 2021: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 3 agosto 2021: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: dopo una giornata intensa, non vedrai l'ora di trascorrere una serata rilassante a casa. La luna che entra nell'accogliente Cancro e nel tuo regno domestico lo rende il momento perfetto per nidificare e riposare. Non lasciare che pensieri confusi su un Pesci creino stress.

Amore/Amicizia: nella speranza di migliorare la tua vita amorosa, potresti essere ispirato a lavorare su te stesso. Ti sentirai all'altezza della sfida mentre la coraggiosa Luna Leone si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Ciò può comportare l'essere responsabili dei propri passi falsi e della scarsa capacità di giudizio piuttosto che incolpare il proprio partner (passato o presente) per le cose che vanno male. Non puoi controllare gli altri. Tuttavia, hai il controllo sul tuo comportamento e su ciò che permetti in una relazione.

Carriera/Finanza: ti sentirai super fiducioso riguardo alle tue prospettive mentre la Luna Gemelli si allinea con il buon auspicio Giove nella tua casa dei piani futuri. Potresti sentirti sotto pressione per fare una mossa perché senti che potrebbe essere la tua ultima possibilità per un'opportunità. La finestra potrebbe presto chiudersi. Tuttavia, potresti avere un paio di mesi per impostare un piano che metta in moto le cose. Essere impegnato.

Crescita personale/spiritualità: sei molto più coraggioso di quanto pensi. Scoprirai esattamente quanto sei forte e resiliente mentre affronti qualcosa che trovi difficile da esaminare. Non preoccuparti, Ariete. Hai questo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: vorrai applicare le informazioni acquisite di recente ai tuoi affari finanziari. Rimanere concentrato sul tuo obiettivo finale ti aiuterà a prendere le decisioni giuste. Una conversazione con un Leone esperto può rispondere a tutte le domande persistenti che hai.

Amore/Amicizia: Venere nella tua zona romantica, allineata con Urano nel segno del cambiamento, è destinata a scuotere la tua vita amorosa in un buon modo. Un'infatuazione improvvisa potrebbe presentare nuove possibilità. Oppure uno sviluppo a sorpresa in una relazione esistente potrebbe inaugurare l'eccitazione che riaccende la scintilla. Potresti sentire che puoi rischiare l'amore perché non hai nulla da perdere. Più sei indipendente e sicuro, meno sei investito nel risultato.

Carriera/Finanza: sarai nella zona quando gestirai gli affari finanziari. La fiducia e la conoscenza che porti possono mettere gli altri a proprio agio. Non lasciare che ti dia alla testa e ti spinga a diventare un furfante e a fare qualcosa di folle. Le persone dipendono da te per fare le scelte sensate per cui sei conosciuto.

Crescita personale/spiritualità: parlerai liberamente di questioni private mentre il chiacchierone Mercurio si scontra con il non ortodosso Urano nel tuo segno. Rivelare un segreto potrebbe essere super liberatorio. Tuttavia, dovresti assicurarti di essere pronto a gestire le ripercussioni prima di far uscire il gatto dalla borsa. Ciò che sembra libertà per te potrebbe essere sconvolgente per una parte coinvolta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: con la luna nel tuo segno, la tua fiducia è alta e il tuo gioco di comunicazione è perfetto. Tuttavia, non dovresti sopraffare le persone con dettagli elaborati e storie complicate. Una Vergine equilibrata preferirà che tu mantenga le cose semplici.

Amore/Amicizia: il tuo gusto è al livello successivo. Un piano di rifacimento della casa potrebbe iniziare una nuova tendenza con l'abbellitore Venere nel tuo regno domestico che sembra l'ultra moderno Urano. Potresti chiederti se i tuoi amici e la tua famiglia capiranno quanto siano brillanti le tue idee. C'è solo un modo per scoprirlo! Il tuo progetto potrebbe comportare uno schema di ristrutturazione radicale o l'acquisto di elettronica di fascia alta per la tua casa. Allo stesso modo, un insolito accordo familiare o di convivenza potrebbe interessarti. Chi dice che devi fare le cose secondo le regole?

Carriera/Finanza: sembra che tu sia sull'orlo di qualcosa di eccitante e nuovo, anche se non ci sei ancora del tutto. Giove retrogrado nella tua casa di studi superiori suggerisce che dovrai tornare indietro e rivedere le conoscenze acquisite di recente prima di poter saltare in avanti.

Crescita personale/spiritualità: una conversazione potrebbe risvegliare un ricordo sorprendente o portare alla luce un sogno insolito. Con Mercurio in quadratura con Urano nella tua casa dell'inconscio, sei sensibile alla corrente sotterranea della vita e puoi vedere cosa c'è oltre il velo. Ciò che percepisci potrebbe essere uno shock per il sistema, sebbene possa anche illuminarti in modo importante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 AGOSTO 2021

Oroscopo del giorno Cancro :

Panoramica generale: con la Luna Gemelli in transito nella tua casa di riposo, il tempo trascorso in solitudine sarà ringiovanente. Può aiutarti a riflettere su un problema finanziario o professionale e a prendere le decisioni giuste. I consigli di un Ariete possono aiutarti a risolvere un problema.

Amore/Amicizia: una dichiarazione di apprezzamento tra te e una persona speciale potrebbe essere una piacevole sorpresa. Venere nella tua zona di comunicazione in aspetto a Urano imprevedibile può innescare rivelazioni inaspettate di amore e affetto. Potrebbe essere uno shock apprendere che qualcuno si sente in un modo particolare. È delizioso quando vengono espressi sentimenti che una persona normalmente nasconderebbe. C'è qualcosa di dolce che vuoi dire? È il momento perfetto per far sapere a una persona cosa c'è nel tuo cuore.

Carriera/Finanza: Avrai idee interessanti sui soldi con l'astuto Mercurio nella tua zona finanziaria. Uno scontro con l'imprevedibile Urano nella tua casa dei piani futuri ti consiglia di non presumere che le cose si svolgeranno nel modo in cui immagini. La lunga permanenza di Urano in questa zona può alterare drasticamente il tuo futuro. Quindi, dovresti essere cauto nell'investire in uno scenario che non puoi prevedere con precisione. Dovrai aspettare e vedere come le cose si evolvono nel tempo.

Crescita personale/spiritualità: potrebbe esserci qualcosa di importante che devi lasciar andare prima di poter fare un balzo in avanti. Fate le pulizie spirituali della casa che fanno spazio alla crescita personale.