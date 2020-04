Oroscopo di oggi 3 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi venerdì 3 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi venerdì 3 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: che tipo di persona sei e come vuoi essere visualizzato? È qualcosa da considerare quando navighi nelle relazioni con colleghi e amici. Se sei troppo assertivo, un Cancro nella tua cerchia potrebbe chiamarti e mettere in discussione le tue motivazioni.

Amore / Amicizia: con Venere in Gemelli espressivi fino al 7 agosto, sentire l'amore significa condividerlo con le persone intorno a te. Sarai la persona che offre gratuitamente complimenti, riconoscimenti e lodi a coloro che se lo meritano. Ti divertirai ad acquisire informazioni e ad apprendere nuove cose, quindi probabilmente leggerai di più e ti divertirai a rimbalzare sulle idee con le persone che condividono i tuoi interessi. I messaggi d'amore possono apparire nelle tue comunicazioni, quindi aspettati testi dolci e convinzioni civettuole.

Carriera / Finanza: bilanciare l'ambizione con la gentilezza è complicato quando Marte spinto si scontra con il Nodo Nord nella cura del Cancro. La gara è iniziata per costruire il futuro che desideri, quindi devi rimanere competitivo; tuttavia, ciò non significa che non puoi trattare i colleghi con considerazione e rispetto. 'Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te' è una solida regola da rispettare. Può aiutarti a guadagnare il rispetto di cui hai bisogno per avere successo.

Crescita personale / Spiritualità: il tuo cuore e la tua mente funzionano perfettamente in sincronia mentre la Luna Leone si allinea con il sole nel tuo segno. Significa che porti fiducia e senso dello scopo in tutto ciò che fai.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: l'atmosfera è bassa, quindi potrebbe essere bello uscire con gli amici o la famiglia più cari o intrattenere a casa. Trascorrere del tempo con un Leo divertente potrebbe essere anche un ottimo modo per passare la serata. C'è molto da recuperare.

Amore / Amicizia: mentre il guerriero Marte si scontra con il Nodo Nord nella tua zona di comunicazione, essere onesti sui tuoi sentimenti può essere imbarazzante. Potresti preoccuparti che esprimere sentimenti teneri danneggi la tua reputazione di ragazza o ragazzo duro. Sei pronto per essere reale? O ti piace interpretare un ruolo? Se vuoi che qualcuno ami il vero te, prova ad essere te stesso.

Carriera / Finanza: sei nei soldi con l'attrattore Venere in Gemelli e la tua zona finanziaria. Fino al 7 agosto, contanti e opportunità potrebbero arrivare a tuo vantaggio con poco sforzo, ma non lasciarti pigro. Sfrutta al massimo questa energia essendo proattivo nella ricerca della prosperità. Avere più soldi può significare spendere di più per tutti i lussi che ami e acquistare due di tutto invece di uno solo. Fare attenzione a non accumulare grandi fatture.

Crescita personale / spiritualità: man mano che la calda Luna del Leone si allinea con il sole ardente dell'Ariete, la tua sicurezza aumenta. Questa vibrazione dinamica ti dà la sensazione che le cose andranno per la tua strada. Confidi che forze positive stanno cospirando dietro le quinte per tuo conto.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: le competenze delle persone sono assolutamente al punto. Interazioni stimolanti con persone che attraversano il tuo percorso (come un affascinante Ariete) saranno il momento clou della giornata di qualcuno, anche se potrebbe essere solo al supermercato. Al lavoro e nella tua vita personale, è un momento eccellente per incontrare le persone via telefono.

Amore / Amicizia: L'atmosfera è simpatico tra te e i tuoi amici, poiché gli aspetti gregari della luna nel Leone animano l'Ariete nel tuo settore sociale. Quando è bello stare insieme, non importa cosa fai. E se sei single, non sai mai chi potresti incontrare. Metti avanti la tua faccia migliore!

Carriera / Finanza: è azione, non grandi idee che contano quando si tratta di fare soldi. Non sprecare energia per rimanere coinvolto in teorie e piani di distrazione. Invece, devi capire il tuo meglio, i prossimi passi. È tempo di andare avanti.

Crescita personale / spiritualità: il tuo look sarà perfetto ora con Venere in cerca di bellezza nel tuo segno fino al 7 agosto. Un taglio di capelli alla moda o un nuovo tocco di colore potrebbero essere all'ordine del giorno. Perché non aggiornare il tuo guardaroba con alcuni pezzi di tendenza per completare il tuo look? La bellezza è un lavoro interiore. Quando ti senti bene con il tuo aspetto, si irradia dall'interno verso l'esterno e il tuo fattore attrattore sale di livello.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: se sai cosa vuoi, non c'è molto che può impedirti di seguirlo. L'armoniosa schiera planetaria di oggi è ottima per fare mosse audaci, specialmente nella tua carriera. Se hai bisogno di assistenza, cerca un Ariete che lavora sodo per avere indicazioni.

Amore / Amicizia: l' amore diventa misterioso e, in alcuni casi, un po 'disordinato quando Venere entra nei Gemelli volubili e nella tua dodicesima casa nascosta. Fino al 7 agosto, sarai molto più riservato sulla tua vita amorosa. Potresti essere coinvolto in una situazione complicata che devi proteggere da occhi indiscreti. Potresti essere coinvolto in uno scenario d'amore non corrisposto. Oppure potresti decidere di fare una pausa dagli appuntamenti mentre capisci le tue priorità di relazione.

Carriera / Finanza: sei destinato a fare tutte le mosse giuste mentre la luna nel Leo esperto di leadership si allinea con l'audace Sole dell'Ariete. È perché il tuo cuore e la tua mente funzionano perfettamente in sincronia. Prendi in considerazione le tue esigenze finanziarie più urgenti mentre pianifichi le tue prossime mosse di carriera. Potresti trovare un ottimo modo per utilizzare i tuoi talenti mentre fornisci i tuoi bisogni materiali.

Crescita personale / spiritualità: sei una creatura emotiva e sensibile, quindi non ha senso cercare di nasconderla. Inoltre, non devi scusarti per quello che sei. Sii te stesso. Non puoi essere nessun altro comunque perché quei ruoli sono già stati presi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la tua brama di vita è palpabile. Ed è per questo che così tante persone ti hanno inviato email, chiamate e messaggi di testo. Tu e un Gemelli che state appena conoscendo avrete molto di cui parlare. Andando avanti, potrebbero essere un appuntamento fisso nella tua vita.

Amore / Amicizia: sei la persona con cui tutti vogliono essere visti ora che Venere è nei Gemelli e nel tuo settore sociale. Fino al 7 agosto, essere la ragazza o il ragazzo popolare significa che sarai invitato a molti eventi e incontri. Se la folla non ha ancora capito quanto sei fenomenale, avranno un indizio quando inizi a infiltrarti nei loro ambienti. Socializzare con la tua squadra potrebbe offrire l'opportunità di stabilire una relazione d'amore.

Carriera / Finanza: potresti chiederti se un collega, un cliente o un alleato professionista sta lavorando con te o contro di te come ambiziosi scontri su Marte con il Nodo Nord. Parte del problema è che potresti non essere in contatto con i tuoi veri desideri e ciò che vuoi fuori dal tuo rapporto di lavoro. Non possono leggerti nella mente. Attenzione a inviare segnali misti.

Crescita personale / Spiritualità: con la luna nel tuo segno che attira il vibrante Sole dell'Ariete, stai pensando di vivere la tua vita migliore. Ciò significa imparare nuove cose ed esplorare di più di ciò che la vita ha da offrire. Dove vuoi crescere dopo? Ci sono molte possibilità entusiasmanti!

VERGINE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: la tua capacità di approfondire gli argomenti e leggere tra le righe ti tornerà utile. Scoprirai che c'è molto di più di quanto non sembri, soprattutto con un misterioso Leone. Cercare di capirli sarà interessante.

Amore / Amicizia: la speciale connessione che hai con il tuo interesse amoroso o un amico merita di essere amata. Mentre la calda Luna Leone si allinea con lo spirito dell'Ariete, ti sentirai animato dalla tua relazione. La sensazione che proviene quando sai che qualcuno ti prende davvero è incredibilmente incoraggiante. Se non hai ancora stabilito la tua connessione anima-anima, contatta qualcuno che potrebbe beneficiare della tua atmosfera calda e premurosa.

Carriera / Finanza: Venere in Gemelli socievoli e la tua casa di carriera conferiscono quel qualcosa di speciale che farà sedere e notare persone importanti. Fino al 7 agosto, la tua popolarità tra i tuoi set professionali può aiutarti a stabilire le connessioni di cui hai bisogno per andare avanti. Approfitta delle opportunità per socializzare al di fuori del posto di lavoro e instaurare relazioni più personali. Potresti fare qualche amico e anche utili alleati d'affari.

Crescita personale / spiritualità: le tue azioni sono allineate con il futuro che vuoi creare? Non c'è tempo come il presente per iniziare a lavorare verso ciò che desideri. Oggi è il domani che stavi aspettando. Non puoi permetterti di rimandare più.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: le buone vibrazioni che provi quando ti connetti con le persone che attraversano il tuo percorso possono rendere una giornata emozionante. Tu e un Ariete nella vostra cerchia avete avuto le vostre differenze, anche se oggi può sembrare che i vostri problemi siano dietro di voi.

Amore / Amicizia: non sarà un po 'troppo lungo andare per l'amore ora che Venere è in Gemelli flessibili e nella tua nona casa mondana. Fino al 7 agosto, ti avventurerai oltre la tua bolla nella ricerca del vero amore. Se accoppiata, una fuga romantica potrebbe essere all'orizzonte. Se sei single, potresti essere coinvolto in una relazione amorosa a distanza. Oppure potresti essere attratto da qualcuno che proviene da un paese, una cultura o un background diversi. L'amore non conosce confini, Mantieni una mente e un cuore aperti.

Carriera / Finanza: con un aspetto tra la luna nel Leone esperto di leadership e l'intraprendente Sole Ariete che dà energia alle zone della tua gente, è un momento eccellente per collaborare. Poiché ti senti sicuro di ciò che porti sul tavolo, puoi lavorare con gli altri senza la solita tensione e insicurezza. La tua vibrazione allegra può dare il tono per un incontro vivace e produttivo.

Crescita personale / spiritualità: qualcuno che sa di avere un potenziale non sfruttato potrebbe desiderare di vederti allungare e fare di più. Questo non è il momento di essere timidi nell'esprimere i tuoi talenti. Cogli l'attimo e lasciati brillare.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: in un modo o nell'altro, sei destinato ad attirare l'attenzione. Al lavoro e nei periodi di inattività, le persone ti trovano affascinante e vogliono scoprire di cosa ti occupi. Un Leone potrebbe essere particolarmente abbagliato da te. Questa potrebbe essere una connessione eccitante.

Amore / Amicizia: potresti essere più sexy di quanto lo sei già? Apparentemente, puoi stare con Venere nei Gemelli intelligenti e nella tua zona di intimità. Fino al 7 agosto, il tuo ingegno e il tuo fascino convinceranno gli ammiratori a darti ciò che desideri. E poiché il tuo fattore attrattore è elevato, potresti incontrare qualcuno di nuovo. Non si tratta solo di avventure boudoir. Sarai anche magistrale quando si tratta di attrarre un sostegno finanziario. Potresti ricevere benefici attraverso il tuo interesse amoroso, anche se questi vantaggi non dureranno per sempre.

Carriera / Finanza: sei totalmente nella zona mentre la Luna Luna sicura di sé si allinea con l'intraprendente Sole Ariete nelle tue zone di lavoro. Puoi prendere decisioni valide e fare un buon lavoro perché il tuo cuore e la tua mente operano in sincronia. Anche se incontri dei problemi, non li lascerai abbattere. In effetti, la tua atmosfera calma e sicura può renderti bravo a risolvere i problemi.

Crescita personale / spiritualità: ti piace tutto ciò che è nella tua vita. La tua necessità di ordine può renderti riluttante ad avventurarti oltre la tua zona di comfort. Non puoi stare nella tua scatola per sempre. Perché non fare piccoli passi in una nuova direzione spaventosa?

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: un'atmosfera positiva tutt'intorno dà il tono per una giornata felice e produttiva. Riduci la voglia di essere pessimista e immagina invece che le cose possano andare per la tua strada. La tua vibrazione allegra non passerà inosservata ai Gemelli nella tua cerchia.

Amore / amicizia: le relazioni promettono di essere dolci con Venere nell'amichevole Gemelli e nella tua zona di associazione fino al 7 agosto. Non c'è momento migliore per sposarsi, fidanzarsi o migliorare una connessione casuale con qualcosa di più esclusivo. La tua unione potrebbe essere felice oltre che fonte di reciproca fortuna. Se sei single e stai cercando, sii proattivo quando si tratta di trovare un partner. Durante questo periodo, potresti incontrare una persona pronta all'impegno che spunta tutte le caselle.

Carriera / Finanza: le grandi idee si fondono con la creatività mentre la drammatica Leo Moon si allinea al sole intraprendente in Ariete. Segui un'idea stimolante e vedi dove ti porta. È probabile che ti porterà in un posto in cui non sei mai stato prima. Potrebbero essere necessarie ulteriori ricerche per capire come adattarlo a qualcosa su cui stai lavorando. Potrebbe essere un divertente viaggio di esplorazione.

Crescita personale / spiritualità: può essere difficile trovare il tono giusto quando si discute dei propri desideri. È un territorio sensibile, quindi è facile difendersi se il tuo ascoltatore non risponde nel modo desiderato. Sii gentile con te stesso e gli altri.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI venerdì 3 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: non sottovalutare il valore dei semplici piaceri della vita. Trascorrere del tempo di qualità con le tue persone preferite può migliorare l'atmosfera in modi inaspettati. Un vivace Ariete può essere un compagno divertente, a condizione che non si blocchi le corna.

Amore / Amicizia: c'è un'atmosfera calda e accogliente nell'aria mentre la vivace Luna Luna si allinea con il sole ardente dell'Ariete nella tua zona di casa. Un piccolo e accogliente incontro di famiglia e amici potrebbe essere molto commovente. O forse preferiresti un gruppo intimo di due? Non importa con chi ti trovi, il tuo grande cuore e l'atmosfera accogliente possono regalare momenti significativi.

Carriera / Finanza: con Venere in Gemelli e la tua zona di lavoro, ci sarà sicuramente qualcosa che ami nel tuo lavoro. Fino al 7 agosto, la tua vita lavorativa sarà probabilmente più piacevole del solito e trarrai beneficio da relazioni amichevoli con i colleghi. Se sei nel mercato per un nuovo lavoro, potresti ottenere una posizione di cui sei appassionato, quindi esci e inizia a cercare. Se sei coinvolto in un flirt sul posto di lavoro, le cose potrebbero scaldarsi. Fai attenzione a mescolare affari e piacere.

Crescita personale / spiritualità: non combattere il sentimento, Capricorno. Segui il flusso quando senti l'impulso di essere un po 'meno calcolatrice e un po' più spontanea. Un lato più flessibile e divertente di te sta cercando di emergere, quindi fallo. Potrebbe essere esaltante.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: mentre la luna passa dalla tua casa di lavoro alla tua zona di partenariato, trascorrere del tempo con qualcuno a cui tieni sarà il modo perfetto per rilassarti. Discutere della tua giornata con un Leone può essere gratificante. Non dominare la discussione. Lascia che sia una strada a doppio senso.

Amore / amicizia: con Marte guidato e determinato Saturno nel tuo segno, sei intenzionato ad avere le cose a modo tuo. Un'opposizione alla luna nella tua zona di associazione avverte che la tua vibrazione invadente può creare problemi in una relazione. Potresti non rendertene conto che stai arrivando così forte o che non stai prendendo in considerazione i sentimenti dell'altra persona. Alleggerisci e goditi il ​​tempo che trascorri con qualcuno di speciale.

Carriera / Finanza: grandi idee e concetti significativi ti attraggono. Il Sole Ariete che si oppone a Giunone nella tua casa di coscienza superiore pone la questione se siano rilevanti per ciò su cui stai lavorando ora. Torna alla direttiva e determina se le tue idee possono essere applicate in modo pratico. È probabile che si verifichino respingimenti da parte dei colleghi se si perde tempo in una diversione.

Crescita personale / spiritualità: puoi sentire che hai dei talenti potenti che non hai ancora attinto e ti senti sotto pressione per scoprirli. Presta attenzione ai sogni e alle intuizioni del risveglio che forniscono indizi sui doni che aspettano di essere coltivati. Presta attenzione alle informazioni e inizia a scavare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento. I tuoi poteri creativi e intuizione sono migliorati. La tua energia magica aumenterà sicuramente l'atmosfera ovunque tu vada. Un Cancro potrebbe trovarti ad essere una figura affascinante, ma non lasciare che abbiano un'idea sbagliata di te.

Amore / Amicizia: il romantico che è in te sarà in pieno vigore mentre l'emozionante Luna del Cancro si allinea con il sogno di Nettuno. Quando accendi il fascino, ti sarà difficile resistere. Aggiungi mercurio espressivo al mix e le tue parole avranno un effetto ipnotico sul tuo ascoltatore. Questo potrebbe rendere la serata piuttosto dolce. Se sei single e stai cercando di conquistare qualcuno, non dovrai lavorare molto duramente. Fai solo attenzione a non lasciarti sorprendere dal momento e dì cose che non intendi.

Carriera / Finanza: non lasciare che la Luna del Primo Quarto nella tua frivola quinta casa ti spinga a far saltare il tuo budget. Sei più attento al denaro del solito. Sai quanto devi risparmiare e cosa puoi permetterti di spendere. Potresti concederti un appuntamento, un hobby o un'attività divertente. Invece di rovinare il budget, perché non optare per un divertimento più economico? Puoi sguazzare una volta raggiunti i tuoi obiettivi finanziari.

Crescita personale / spiritualità: la musa è nella casa! Che tu sia un vecchio professionista o semplicemente un dilettante, otterrai un enorme piacere dall'indulgere al tuo lato creativo.