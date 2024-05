Oroscopo di oggi 3 maggio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 3 maggio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 MAGGIO 2024

Mentre Marte intraprendente nel tuo segno si sincronizza con il potente Plutone nella tua casa della comunità, potresti vedere il vantaggio di allinearti con un gruppo o un'organizzazione influente che condivide i tuoi interessi professionali. Sei più assertivo e audace del solito, quindi è improbabile che ti lasci intimidire dai pesi massimi del tuo ambiente. Fai i primi passi per conoscere meglio un individuo o un gruppo che può aprire le porte. Potresti trarre vantaggio dal supporto e dalle connessioni che possono fornire. Un allineamento Sole-Nettuno può farti sentire scoraggiato riguardo alle finanze. Ciò a cui presti attenzione cresce, quindi non alimentare l'insicurezza. Guardare il lato positivo può sembrare semplicistico. Tuttavia, è lì che risiedono le soluzioni.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 MAGGIO 2024

Con Marte nella tua casa di esilio, è improbabile che ti ritroverai al centro dell'attenzione. Tuttavia, ciò non significa che non si possa esercitare un'influenza da dietro le quinte. Mentre Marte si allinea con la mente Plutone nel tuo settore professionale, puoi interpretare il burattinaio che tira segretamente i fili. Se vuoi portare a termine le cose, potresti aver bisogno di cercare l'assistenza di qualcuno che sia in grado di portare avanti la tua agenda. Trova un modo per ricambiare il favore. Trarrai vantaggio dal renderlo vantaggioso per tutti. Un allineamento Sole-Nettuno può suscitare disillusione riguardo al futuro.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 MAGGIO 2024

Sei la persona perfetta per radunare un gruppo di amici o colleghi per mettere in pratica le loro chiacchiere. Mentre Marte motivante nella tua casa della comunità si sincronizza con il persuasivo Plutone, puoi ispirare tutti ad agire secondo i propri ideali. Le persone proclamano sempre le proprie convinzioni e il proprio sostegno a varie cause, in particolare sui social media. Ma quanto spesso sostengono le loro parole con i fatti? È il momento opportuno per impegnarsi in un'azione che faccia la differenza nel mondo che ti circonda. Mentre il sole e l'oscuro Nettuno si scontrano, potresti sentirti come se fossi all'oscuro di dove sia diretta la tua carriera. Questo non è il giorno adatto per fare grandi mosse e prendere decisioni importanti. Aspetta e guarda cosa succede.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 3 MAGGIO 2024

Il potente Marte che attraversa la parte superiore del tuo grafico segnala che sei pronto a dare fuoco al mondo! La tua ambizione è a pieno ritmo e senti che non c'è niente che non puoi fare. Ogni anticonformista ha bisogno di una figura influente al suo fianco che sia disposta a sostenerlo. Marte in sincronizzazione con il potente Plutone nella tua casa delle risorse condivise rende il momento opportuno per cercare il sostegno di qualcuno che possa assisterti nelle tue iniziative. Alcuni Cancri potrebbero aver bisogno di collaborare con un istituto finanziario per ottenere un prestito. Tutto ha un prezzo. Assicurati di accettare i termini di un accordo prima di accettare l'assistenza. Leggere tra le righe.