Oroscopo di oggi 3 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 3 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 3 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 marzo 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: possiedi molta più chiarezza oggi rispetto a ieri. Usalo per far sapere alle persone cosa hai in mente. Un Gemelli percettivo arriverà da dove vieni e potrebbe essere felice di ciò che hai da dire. Non tutti sono così aperti.

Amore / Amicizia: le tue opinioni sull'amore possono essere alquanto controverse, ma ciò non ti impedirà di condividerle. Con la chiacchierona luna in Gemelli che aspira Venere e Eris sfrenata nel tuo segno, devi esprimere come ti senti. Vuoi che il tuo ascoltatore sappia con chi ha a che fare e cosa può aspettarsi da te. La verità su chi sei alla fine viene fuori, quindi non ha senso nasconderla ora.

Carriera / Finanza: con Venere nel segno che unisce il tradizionalista Saturno, potresti sentirti sotto pressione per presentare una certa immagine, in particolare se essere accettato nella tua cerchia professionale significa guardare la parte. Il tuo stile è molto individualista, quindi potrebbe essere una scelta scomoda. Prima di indossare l'uniforme prevista, vedi se riesci a modificarla per rappresentare il tuo stile unico. Non si può negare il ribelle in te!

Crescita personale / spiritualità: sei più felice quando vivi ad alta voce. A volte crea onde con gli altri, ma è un prezzo che sei disposto a pagare per essere te stesso. Ricorda la preziosità di vivere una vita autentica quando qualcuno brontola perché non sei chi vogliono che tu sia.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 marzo 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la frustrazione sorge quando le circostanze ti impediscono di essere te stesso e di perseguire i tuoi desideri. Vivere con determinate restrizioni può essere il prezzo da pagare per avere una vita stabile. Un Ariete nella tua vita fa sembrare la ribellione facile, ma è molto difficile per il toro terra-terra.

Amore / amicizia: Venere nella tua dodicesima casa nascosta che si scontra con Saturno responsabile porta una dose di realtà negli affari, nelle storie d'amore complicate e nell'amore non corrisposto. Se stai attraversando una linea che non dovrebbe essere attraversata, potrebbero esserci delle conseguenze. Allo stesso modo, ti causerai dolore trattenendo qualcuno che devi lasciar andare. Questo può essere un momento solitario durante il quale devi prendere decisioni difficili. Sei forte, toro.

Carriera / Finanza: esercitare la tua autorità e affermare la tua conoscenza in uno scenario di gruppo può essere scoraggiante poiché i sensibili Pesci del Sole si scontrano con Saturno esigente. C'è il timore che la tua voce unica e il tuo contributo creativo rimangano inascoltati. Se non ti senti sicuro, siediti e ascolta per ora. Ciò che ascolti potrebbe aiutarti ad essere più deciso in futuro.

Crescita personale / spiritualità: segui una visione folle che hai sulla tua vita amorosa. Un momento importante per gli a-ha potrebbe essere in serbo. Una volta accettata questa realizzazione, non si può tornare ad agire come se non si sapesse cosa.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 marzo 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: in tipico stile Gemelli, è necessario controllare tutti gli angoli prima di prendere una decisione importante. Questo può essere esasperante per un Capricorno che preferisce un approccio più diretto. Ormai dovrebbero sapere che questo fa parte del tuo processo.

Amore / Amicizia: diventa complicato quando i sentimenti romantici si confondono in una relazione platonica. Con Venere nel tuo settore sociale in conflitto con Saturno, essere coinvolti romanticamente con un amico potrebbe rovinare un'amicizia. Può anche creare ondate con amici comuni e rendere la vita difficile nella tua cerchia sociale. Prima di agire sui tuoi sentimenti, assicurati che questo sia il vero affare. Considerare attentamente le conseguenze prima di fare il passo successivo.

Carriera / Finanza: con il sensibile Pesci che si scontrano con Saturno, potresti non avere l'autostima necessaria per metterti in campo con un grande sforzo. Volete sapere che qualcuno ha le spalle se doveste incorrere in guai e, in questo momento, potreste non sentirvi supportati. Se hai intenzione di fare una mossa audace, devi essere sicuro di ciò che stai facendo. In caso contrario, siediti e aspetta la prossima finestra di opportunità.

Crescita personale / spiritualità: sei all'inizio di un lungo viaggio per scoprire le verità spirituali che suonano vere per te. Lungo la strada, potresti scoprire che le tue convinzioni sono molto più avanti della curva. Sei un pioniere spirituale in allenamento!

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 marzo 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: la curiosa luna in Gemelli ti incoraggia a dare uno sguardo più approfondito al perché fai le cose che fai. Comprendere le tue motivazioni può permetterti di fare le tue mosse migliori. Devi essere in cima al tuo gioco per gestire un Ariete imprevedibile.

Amore / Amicizia: Venere in cerca di attenzione nella tua zona di carriera che si scontrano con Saturno responsabile rende un mix di affari e piacere una brutta mossa. Il tuo interesse amoroso potrebbe darti la spalla fredda se socializzi con i colleghi. Oppure, un comportamento civettuolo potrebbe mettere a rischio un importante rapporto commerciale. Resta professionale, Cancro. Anche se le tue intenzioni sono benigne, qualcuno potrebbe prendere la tua vibrazione affettuosa nel modo sbagliato e ciò potrebbe creare problemi inutili.

Carriera / Finanza: con la sfacciata luna in Gemelli che contatta Venere e la discordante Eris, il desiderio di essere riconosciuto può farti dire e fare cose folli. È interessante se attira l'attenzione su qualcosa a cui stai lavorando e ispira le persone ad apprezzare ciò che fai. Tuttavia, se la tua unica motivazione deve essere notata, non è una mossa saggia. Non ti preoccupare. Avrai il tuo momento sotto i riflettori. Nel frattempo, continua a collegare i tuoi progetti.

Crescita personale / spiritualità: mentre il Sole mistico dei Pesci si scontra con il restrittivo Saturno, la paura di essere troppo corteggiati potrebbe mettere pepe sui tuoi interessi spirituali. Non c'è corsa verso l'illuminazione. Va bene se devi rallentare. L'apprendimento dovrebbe procedere secondo i tuoi ritmi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 marzo 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: non disperare se le persone non ti ottengono o non riconoscono il tuo talento. Non significa che non sei buono come l'oro. Significa che non hai bisogno di nessuno, specialmente di un Capricorno, per rinunciare a ciò che sei e non convalidare i tuoi doni unici.

Amore / Amicizia: lo sforzo necessario affinché qualcuno (forse il tuo interesse amoroso) ti capisca sembra arduo mentre il Sole dei Pesci emotivo si scontra con Saturno inflessibile. Sembra più lavoro di quello che dovresti fare per farli entrare in empatia ed essere sensibili ai tuoi desideri. Una mancanza di attenzione potrebbe indicare una mancanza di interesse. Forse è tempo di riconsiderare la tua connessione con la persona in questione?

Carriera / Finanza: un concetto che ti incuriosisce potrebbe essere una sfida da eseguire. Con Venere appassionata nella tua casa di scontro di apprendimento superiore con Saturno nella zona che governa il lavoro utile, devi dimostrare il valore di ciò in cui credi. Nel suo stato attuale, la tua idea potrebbe non essere pratica. Non devi abbandonarlo, ma potresti dover accettare che non è pronto per la prima serata. Perché non riportarlo al tavolo da disegno?

Crescita personale / spiritualità: una discussione su un argomento che apre gli occhi potrebbe ispirarti a guardare il mondo in modo diverso. Con la luna in Gemelli curiosi che attanaglia Venere ed Eris, puoi vedere le donne pionieristiche, in particolare, sotto una luce completamente nuova.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 marzo 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: se attiri l'attenzione su ciò che fai crea onde, così sia. Oggi non lascerai che nessuno offuschi il tuo splendore, e questo include un Pesci traballante nel tuo campo. Non puoi sempre giocare in piccolo in modo che le altre persone possano sentirsi bene con se stesse.

Amore / Amicizia: c'è una disconnessione tra il tuo desiderio di intimità e il modo in cui fai per soddisfare i tuoi bisogni. Uno scontro tagliente tra Venere e Saturno dice che stai facendo una fatica per quella che dovrebbe essere una piacevole ricerca. Potresti chiedere troppo a qualcuno. O, forse, non dai il meglio che ottieni. Se non ti stai divertendo, non è nemmeno il tuo interesse amoroso. Tutti i segni indicano la necessità di alleggerire.

Carriera / Finanza: collaborare con un collega può essere più difficile di quanto dovrebbe essere poiché il versatile Pesci Sun si scontra con Saturno. Potresti avere delle riserve sulla collaborazione se ti sembra di avere più problemi di quanti ne valga la pena. Se devi lavorare insieme per completare un compito, non puoi rimandarlo per sempre. Tuttavia, se riesci a rimandarlo di un giorno o due, potresti vedere risultati migliori per i tuoi sforzi.

Crescita personale / spiritualità: con la Luna Gemelli in cima alla tua carta che attira Venere e la dea guerriera Eris, non nasconderai le cose per cui ti senti appassionato. L'eccitazione che porti può essere ciò che è necessario per scuotere le cose intorno a te.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 marzo 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: se solo potessi abbandonare la solita routine e fare qualcosa di eccitante. Puoi, anche se probabilmente non oggi. Invece, perché non progettare di fare qualcosa di avventuroso con un gioioso Gemelli? Ti darà qualcosa da guardare al futuro.

Amore / Amicizia: adesso sei un grande appassionato di partnership, ma può venire a scapito della tua vita domestica o familiare. Venere in conflitto con Saturno esigente nel tuo regno domestico suggerisce che gli obblighi verso i tuoi cari potrebbero impedirti di realizzare i tuoi sogni relazionali. Un altro potenziale problema è che il tuo interesse amoroso potrebbe non adattarsi alla tua foto di famiglia o potrebbe avere diversi obiettivi domestici. Sii realistico su ciò che funziona per te e prendi di conseguenza le decisioni familiari e relazionali.

Carriera / Finanza: il lavoro si chiama lavoro per un motivo. Lo spensierato Pesci che si scontra con ìSaturno ricorda che non può essere tutto divertimento e giochi. Se hai bisogno di motivazione per rimanere concentrato sul tuo compito, considera i progetti e gli obiettivi della casa e della famiglia di cui hai bisogno per finanziare. Ricordare i motivi per cui ti presenti ogni giorno e fai quello che fai ti dà ciò di cui hai bisogno per potenziare.

Crescita personale / spiritualità: è frustrante quando le responsabilità riducono la tua libertà. Con l'irrequieta Luna dei Gemelli in contrasto con i pianeti nell'esigente Capricorno, è difficile seguire la linea. Perché non concederti una ricompensa per tutto il fantastico adulto che fai?

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 marzo 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: oggi è probabile che tu sia meno in conflitto con le tue emozioni rispetto a ieri. Essere onesti su come ti senti senza modificare l'atmosfera può essere rinfrescante. Un vivace Ariete apprezzerà l'onestà e l'integrità che porti.

Amore / Amicizia: con un allineamento luna / Venere / Eris in gioco, potresti sentirti eccitato nel cambiare il tuo approccio alla tua vita amorosa. Forse ti senti ispirato ad affrontare un problema che ha interferito con l'amore che desideri? Ciò può comportare l'accettazione del passato, il possesso della tua rabbia e poi il rilascio. Non puoi continuare ad essere amaro e aspettarti di sperare nell'amore.

Carriera / Finanza: fai attenzione a non dare troppo peso a un disaccordo con un collega oa un problema sul lavoro. Venere che si scontra con il cupo Saturno suggerisce che probabilmente stai esagerando e immaginando uno scenario peggiore. L'adozione di una prospettiva più positiva può mettere le cose alla luce giusta. In una nota diversa, un flirt sul posto di lavoro potrebbe essere problematico, quindi fai del tuo meglio per evitare di mescolare affari e piacere.

Crescita personale / spiritualità: essere giocoso o divertente non significa che non prendi le cose sul serio. Anche se può sembrare così mentre il Sole dei Pesci spensierato si scontra con Saturno responsabile. Uno stato d'animo più leggero può essere prezioso nella gestione di un problema. Puoi esibire il comportamento appropriato verso gli altri senza lasciarti trascinare da forti vibrazioni.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 marzo 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: è un buon giorno per mettere in pausa la tendenza a usare i soldi per risolvere i tuoi problemi. Vale la pena fare uno sforzo per trovare soluzioni alternative. Un Cancro illuminato nel tuo campo può darti alcuni consigli utili. È ora di fare un cambiamento.

Amore / amicizia: se stai spendendo per capelli, trucco e vestiti o pagando il conto per la cena, uscire con qualcuno può essere costoso. Venere indulgente che restringe Saturno restrittivo suggerisce che un investimento nella tua vita amorosa potrebbe non riuscire a ottenere il risultato desiderato. Abbassa le tue aspettative per ora e opta per piaceri meno costosi. Saprai quando è il momento giusto per fare una grande pazzia.

Carriera / Finanza: con il Sole dei Pesci nel tuo regno domestico in contrasto con Saturno, potresti essere riluttante ad assumerti la responsabilità di una faccenda domestica e familiare, specialmente se si tratta di denaro. Sembra che ci dovrebbero essere altri modi per offrire supporto senza prendere la scheda. Essere sensibili alle preoccupazioni dei propri cari è un buon punto di partenza. Potrebbe richiedere uno sforzo maggiore, ma potrebbe rivelarsi meno costoso di buttare soldi in un problema.

Crescita personale / spiritualità: perché non lanciare azioni al vento e fare qualcosa di folle? Con la luna in Gemelli nella tua zona di partnership che contatta Venere ed Eris, vorrai un accompagnatore intrepido per la corsa. Un'amica audace sarà la tua migliore compagna.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 marzo 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: puoi fare molto senza le distrazioni mentali che potresti aver incontrato ieri. Tuttavia, ciò non significa che devi fare tutto da solo. Cerca un Ariete capace di assistenza, specialmente nella tua vita personale.

Amore / Amicizia: può essere difficile divertirsi a casa o passare del tempo con i propri cari quando la maggior parte della responsabilità ricade su di te. Venere socievole nella tua zona di casa in contrasto con esigente Saturno nel tuo segno potrebbe farti sentire obbligato a prendere in carico eventi domestici e familiari. I tuoi amici e la tua famiglia si aspettano troppo da te? O il maniaco del controllo in te ha paura di delegare compiti ad altri? Ti divertirai di più se lasci che altri partecipino alla pianificazione.

Carriera / Finanza: L'astuta luna in Gemelli in linea con l'agente del caos Eris suggerisce che sei desideroso di imparare dal passato. Le condizioni difficili che hai subito una volta potrebbero averti insegnato qualcosa su come gestire una situazione che stai affrontando ora. Fidati della tua saggezza.

Crescita personale / spiritualità: una riluttanza ad esprimere i tuoi pensieri significa che non riceverai l'empatia che desideri. Mentre il Sole dei Pesci emotivo si scontra con Stoico Saturno nel tuo segno, potresti temere che l'apertura sia uno spettacolo di debolezza. Sei un essere umano, non una macchina. Va bene per te rivelare il tuo cuore e cercare aiuto e comprensione.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 marzo 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: non lasciarti influenzare dai tuoi valori e dalle tue priorità. Attenersi a loro è il modo migliore per presentarsi da soli. Può essere allettante fare ciò che fa un Gemelli, ma il suo percorso non è il tuo percorso. Oggi, la realizzazione viene dal rimanere nella tua corsia.

Amore / Amicizia: ascolta la voce che ti dice di non divulgare come ti senti. Adesso sei sensibile e potresti sentirti offeso se le tue parole non stimolano la risposta che desideri. Ti sentirai meglio nell'esprimere ciò che è nel tuo cuore quando sei in uno stato mentale più sicuro di te. Nel frattempo, sii paziente e attendi il momento giusto.

Carriera / Finanza: se ti sei promesso che non avresti speso in cose frivole, mantieniti. Non lasciare che il primo quarto di luna in Gemelli capricciosi ti induca a far saltare il tuo budget. Potrebbe essere in vista un obiettivo finanziario, quindi questo non è il momento di una spesa spensierata. Opta per un divertimento a costi contenuti piuttosto che per un grande intrattenimento. Dividi il conto anziché raccogliere la scheda per la tua data. Essere finanziariamente responsabili ti sta bene!

Crescita personale / spiritualità: è facile innamorarsi di qualcuno che ti eccita in idee illuminanti. Un disordinato allineamento di Giove / Giunone mette in guardia contro la devozione cieca verso un insegnante o una guida spirituale. Puoi tenere in grande considerazione gli insegnamenti mentre ti riferisci all'insegnante come un semplice mortale che sta svolgendo un lavoro.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 3 marzo 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: è un grande giorno per rilassarsi a casa o trascorrere del tempo di qualità con i propri cari. È un buon modo per decomprimere e riempire il tuo serbatoio emotivo. Il tempo inviato con un Gemelli può essere particolarmente gratificante, anche se non si vede sempre negli occhi.

Amore / amicizia: potresti sentirti obbligato a spendere soldi senza dover uscire con un amico o partecipare a un evento sociale. Venere indulgente che fa quadrare la richiesta di Saturno può metterti sotto pressione per adattarti. È difficile divertirsi quando sei preoccupato per le spese. È anche stressante dire di no e deludere qualcuno. Segui il tuo cuore (e il tuo budget) e fai ciò che è giusto per te.

Carriera / Finanza: con il sole nel segno in contrasto con Saturno nella tua zona di lavoro di squadra, potresti temere che la tua creatività venga compromessa quando contribuisci a uno sforzo di gruppo. Può farti trattenere invece di dare tutto. Considera l'immagine più grande. È più importante che i tuoi talenti individuali siano riconosciuti? O devi essere visto come un giocatore di squadra?

Crescita personale / spiritualità: quelli che consideri valori vecchio stile possono avere un significato completamente diverso poiché la luna nel tuo regno domestico contatta Venere ed Eris. Per te, potrebbe significare permettere al tuo cuore e fare ciò che ritieni giusto per te, indipendentemente dalle conseguenze.