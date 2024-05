Oroscopo di oggi 30 maggio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 30 maggio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 30 maggio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

Oroscopo del giorno Ariete:

Riflettere su se stessi e dare voce a sentimenti nervosi può essere catartico poiché Mercurio espressivo si allinea con il focoso Marte e il vulnerabile Chirone nel tuo segno. Discutere di un problema con una persona sensata può mettere le cose in prospettiva e aiutarti a evitare di agire in modo offensivo. Più tardi, l’ultimo quarto di Luna in Pesci e la tua casa dell’auto-distruzione potrebbero spingerti a immergerti profondamente nelle emozioni che normalmente eviteresti. Non si può dire a cosa ti troverai di fronte quando aprirai il vaso di Pandora. Non guadagnerai punti intraprendendo un viaggio emotivo per il quale non sei pronto. Non hai bisogno di dimostrare quanto sei coraggioso. Meglio andare sul sicuro per ora piuttosto che causare inutili angosce.

Oroscopo del giorno Toro:

Affrontare la rabbia repressa e il risentimento può essere catartico poiché l'espressivo Mercurio nel tuo segno si allinea con il focoso Marte e il vulnerabile Chirone nella tua casa dell'auto-rovina. Più ti apri, più ti renderai conto di quanto hai evitato di possedere la tua rabbia. Accettare i sentimenti nervosi può essere un atto di auto-potenziamento. Può anche ispirarti a fare un cambiamento necessario. Successivamente, l’ultimo quarto di Luna in Pesci rivolgerà la tua attenzione alle tue speranze per il futuro. Non esagerare, toro. Il modo in cui affronti le preoccupazioni attuali determinerà ciò che accadrà. Fare scelte finanziarie intelligenti qui e ora può aprire la strada per realizzare i tuoi sogni a lungo termine.

Oroscopo del giorno Gemelli:

Poiché il curioso Mercurio nella tua casa di esilio si allinea con il focoso Marte e il ferito Chirone nella tua casa di comunità, i pensieri complicati su un amico o un gruppo sono meglio spiegati in privato. In questo frangente non aiuta chiedere il parere degli altri. Riflettere sulle cose da solo può aiutarti a individuare qualcosa che ti sei perso. Successivamente, l’ultimo quarto di luna in Pesci e il tuo settore pubblico potrebbero suscitare il desiderio di riconoscimento. Tutti i segnali indicano che è un po’ troppo presto per mettersi in gioco e cercare consensi. Sei un work in progress, Gemelli. Concediti un po' di tempo per acquisire sicurezza prima di fare una mossa che attiri l'attenzione.

Oroscopo del giorno Cancro :

Se sei preoccupato per la tua carriera, una nuova prospettiva può essere utile. Può essere difficile pensare con lucidità quando sei carico. Mentre l’intuitivo Mercurio si sincronizza con il competitivo Marte e l’insicuro Chirone nel tuo settore professionale, una conversazione con un amico o collega fidato può aiutarti a vedere la tua situazione sotto una nuova luce. Successivamente, l’ultimo quarto di luna in Pesci e la tua zona di esplorazione potrebbero suscitare irrequietezza e desiderio di avventura. Invece di partire in cerca di emozioni, metti i freni mentre elabori un piano. Devi essere pronto a fare qualcosa di audace.