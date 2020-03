Oroscopo di oggi 30 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 30 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 30 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: assicurati di controllare le tue informazioni, Ariete. Le voci folli abbondano. Potresti chiederti se un Pesci ti sta dicendo la verità. Hanno il loro modo unico di vedere le cose, quindi probabilmente non è un vero inganno, ma più di una mezza verità.

Amore / Amicizia: infetterai gli amici con il tuo spirito ribelle grazie al tuo sovrano, Marte, che entra in Acquario e nella tua undicesima casa comune. A metà maggio, sarai motivato a collaborare con gli amici e ad essere coinvolto con gruppi che rappresentano alcuni dei tuoi interessi più radicali. Tieni presente che alcune persone potrebbero trovare fastidioso il tuo entusiasmo. Scopri se un amico condivide i tuoi ideali prima di premerli per unirti alla tua causa. Anche se fai parte della stessa squadra, possono sorgere conflitti a causa della tua atmosfera competitiva.

Carriera / Finanza: la conversazione si confonde e le informazioni si perdono nella traduzione mentre la Luna Gemelli si scontra con Nettuno inafferrabile. Si consiglia cautela durante l'invio di e-mail e l'inoltro di conversazioni. C'è la possibilità che potresti non sapere cosa stai dicendo. Allo stesso modo, se qualcosa non ti sembra del tutto giusto, probabilmente non lo è. Qualcuno potrebbe essere confuso su ciò che stanno comunicando. Oppure potrebbero essere fuori per ingannarti.

Crescita personale / spiritualità: non devi essere entusiasta di tutto. La volubile Gemini Moon in contrasto con l'ottimista Giove suggerisce che sei sul recinto di qualcosa di cui le persone si aspettano che tu sia entusiasta. Va bene essere ambivalenti.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: vai in posti, toro. Non essere sorpreso se qualcuno vuole agganciare il proprio carro alla tua stella. Un Gemelli ambizioso può dire tutte le cose giuste per ottenere il tuo favore. Non credere all'hype. Devi scoprire cosa stanno veramente cercando.

Amore / Amicizia: potresti rimanere con più domande che risposte quando un amico ti dà la fuga. La volubile luna in Gemelli che squarcia la pericolosa Nettuno suggerisce che le cose non sono esattamente come sembrano. Dai al tuo amico il beneficio del dubbio fino a quando tutti i fatti non saranno presenti. Potrebbero essere stressati o affrontare un problema personale. Sebbene, in alcuni casi, l'inganno potrebbe essere in corso. La tua storia con questa persona ti dirà se c'è motivo di preoccupazione.

Carriera / Finanza: con Marte nella parte superiore del grafico, le azioni parlano più delle parole. Preparati a dimostrare cosa puoi fare. A metà maggio, metterai un'enorme energia per far avanzare i tuoi interessi di carriera. Qualcuno che si sente minacciato dalla tua ambizione potrebbe vedere le tue mosse come aggressive. Fai del tuo meglio per non suscitare opposizione. Non calpestare le dita mentre sali sulla cima. Fai particolare attenzione a non fare di un nemico una figura influente nella tua cerchia professionale.

Crescita personale / spiritualità: se l'adulazione proviene da una fonte inaspettata, leggi tra le righe. È un vero complimento? O questa persona ti sta imburrando perché vogliono qualcosa?

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ti concentri sul futuro, quindi dirigerai la tua energia verso la costruzione di un ponte da dove sei a dove vuoi essere. Condividere il tuo piano con un Toro di fiducia può essere utile. Puoi contare sul toro per incoraggiamento.

Amore / amicizia: è questo il momento giusto per vocalizzare i sentimenti che hai tenuto nascosto? Un bizzarro angolo tra il comunicatore Mercurio e Venere suggerisce che potresti essere pronto a rivelare come ti senti. Andare in giro in modo rotatorio potrebbe essere meno inducente all'ansia che adottare un approccio diretto.

Carriera / Finanza: con la luna nel tuo segno che squarcia la nebulosa Nettuno, potresti non essere sicuro di ciò che stai facendo. Forse non sei chiaro su cosa si aspettano i superiori? O forse stai affrontando domande più grandi come "Cosa sto facendo della mia vita?" Mantieni le cose semplici fino a tardi nel giorno in cui la chiarezza riprende.

Crescita personale / spiritualità: fino a metà maggio, sarai motivato ad ampliare i tuoi orizzonti. Questa zona regola anche i livelli più alti, quindi potresti essere ispirato a tornare a scuola. Sia che tu colpisca i libri o sia sulla strada, non lasciare che l'impazienza crei problemi. Hai fretta, ma non tutti operano secondo il tuo orario.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sei sotto i riflettori, quindi ti mette sotto pressione per esibirti. Incorporare mini pause di auto-cura nella tua giornata può aiutarti a tenerlo insieme. Un Toro nel tuo campo ti aspetta per tirarti su il morale e offrirti sostegno se ne hai bisogno.

Amore / amicizia: si dice che tu sia eccentrico a letto. Con Marte nell'eccentrico Acquario e la tua zona di intimità, ti sentirai autorizzato a far volare la tua strana bandiera. Fino a metà maggio, sarai intenzionato a soddisfare i tuoi desideri, non importa quanto possano essere là fuori. Potresti diventare impaziente se impieghi troppo tempo a grattarti il ​​prurito, ma non togliere la frustrazione agli altri. La rabbia può essere una svolta per qualcuno che ha bisogno di tempo per essere acceso.

Carriera / Finanza: la gentilezza e la volontà di ascoltare possono fare molto per migliorare i rapporti di lavoro. Può anche rendere i colleghi più ricettivi alle tue idee. Con un aspetto Mercurio / Venere che influisce sul lavoro di squadra, l'atmosfera positiva che porti può dare il tono a interazioni armoniose. Quando ti senti a tuo agio con gli altri, è facile esprimere le tue idee e accettare feedback.

Crescita personale / Spiritualità: puoi cimentarti con il significato della vita quando la volubile luna in Gemelli fa quadrare sfuggente Nettuno. Per ora, accontentati di trovare significato nelle piccole cose. Può aiutarti a trovare gioia nel caos di un mondo pazzo.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: un desiderio di essere riconosciuto può essere la forza trainante dietro le tue azioni. È bello, a condizione che non ti spinga ad azioni disperate. Hai molto da dare. Se hai bisogno di convalida, un Ariete che ti ottiene può ricordarti i tuoi punti di forza.

Amore / Amicizia: la volubile luna in Gemelli che squarcia la sfuggente Nettuno può renderti un po 'traballante. Può essere fonte di confusione per qualcuno con cui stai trascorrendo del tempo oggi. Va bene cambiare idea su come ti senti o cosa vuoi fare ma cerca di non inviare segnali contrastanti. Se i ruoli sono invertiti, non lasciarti sfuggire da qualcuno che sembra incerto delle loro intenzioni. Sono loro, non tu.

Carriera / Finanza: non hai paura del duro lavoro. Con Marte motivatore nella tua zona di lavoro fino a metà maggio, avrai ancora più tempo e sforzi per fare un ottimo lavoro. Fai attenzione a non essere competitivo o impaziente con i colleghi. La tua energia frenetica può invitare conflitti. Avrai bisogno di collaborazione per fare le cose, quindi sappi quando rilassarti. Essere guidati è una buona cosa, ma non lasciare che la tua ambizione ti trasformi in maniaco del lavoro.

Crescita personale / spiritualità: più lavoro può significare più stress, quindi assicurati di rendere la cura di sé una parte del programma. Lo stesso settore che regola il lavoro regola anche il benessere. Spero che sarai ugualmente motivato a mantenere il tuo gioco di fitness sul punto.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: esperienze profonde e significative possono essere esaltanti. Ti mette in contatto con la gioia di essere vivo. Trascorrere del tempo con un Ariete potrebbe essere molto elettrizzante. Chissà? La loro impavidità e lo spirito di avventura potrebbero cancellarti.

Amore / Amicizia: quanto lontano andrai per amore? Mentre Venere nella tua nona casa mondana si allinea con Giove di buon auspicio. Tutti i segni indicano che nessuna distanza è troppo lontana per il vero amore. Alcuni potrebbero essere coinvolti in una storia d'amore a distanza. Altri potrebbero innamorarsi di qualcuno di un paese o di un contesto diverso. Hai esaurito il talento locale? Una persona di un prefisso diverso potrebbe essere attraente.

Carriera / Finanza: una collaborazione può diventare complicata quando scopri di essere riluttante a condividere le tue idee. Mercurio astuto in contrasto con Plutone furtivo può renderti protettivo della tua creatività. Questo non è ciò che è mio è il tuo tipo di momento. Trova un modo per adempiere ai tuoi obblighi senza dare via l'idea che ciò che ritieni debba essere un risultato singolare piuttosto che qualcosa di condiviso.

Crescita personale / spiritualità: la luna nel Toro costante e la tua casa di coscienza superiore accende il tuo desiderio di imparare cose nuove. Il mondo accademico o la spiritualità sono un paio di aree che potresti voler esplorare. Il viaggio può anche essere istruttivo.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: chi è il tuo miglior compagno? Contatta loro e pianifica un'avventura per il futuro. Lavori duro, quindi meriti di divertirti un po '. È sempre bello avere qualcosa di eccitante da guardare al futuro. Un Acquario nella tua cerchia può avere idee stimolanti.

Amore / Amicizia: con Marte che entra nell'acquario ribelle e nella tua zona sentimentale, sei pronto a infrangere tutte le regole. Perché ci sei dentro per vincerlo, non ci sono limiti a quanto andrai nel tentativo di conquistare qualcuno. La tua atmosfera competitiva può essere un'accensione per i tipi di alfa, anche se più persone rilassate potrebbero trovarlo irritante. Se accoppiati, indirizza il tuo viaggio verso la pianificazione di date divertenti con il tuo partner. È un modo eccellente per mostrare quanto ti importa.

Carriera / Finanza: La Luna Gemelli che squarcia l'oscuro Nettuno nella tua zona di lavoro e di benessere può indebolire la tua forza e farti scoraggiare. È difficile alzarsi e andare quando la motivazione è bassa. Fortunatamente, questa atmosfera avrà vita breve. Il tuo entusiasmo è dovuto riapparire prima della fine della giornata. Nel frattempo, concentrati su attività semplici e di routine.

Crescita personale / spiritualità: il gioco è essenziale per il tuo benessere, quindi non sentirti in colpa per scrollarti di dosso le responsabilità a favore di fare qualcosa di divertente. In effetti, sarai più motivato a occuparti degli affari una volta che il tuo quoziente di felicità è stato soddisfatto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: forse non è tua intenzione scuotere le cose; tuttavia, l'intensità che porti alla tua vita personale suggerisce che i cambiamenti saranno fatti con ogni mezzo necessario. Spero che un Gemelli non influenzi le tue scelte. Potrebbero condurti sulla strada sbagliata.

Amore / Amicizia: è stimolante entrare in vena di divertimento o romanticismo quando la mutevole Luna Gemelli squilla disillusione a Nettuno. Sotto questa influenza, nulla è così eccitante come è stato spezzato. Nessuna aspettativa significa nessuna delusione. Potresti essere piacevolmente sorpreso quando segui semplicemente il flusso e vedi cosa succede. Tuttavia, lasciare le cose al caso non è esattamente la tua tazza di tè.

Carriera / Finanza: collaborare con un collega a un progetto può essere molto gratificante poiché Mercurio comunicativo si allinea con Venere socievole. Sarà d'ispirazione condividere le tue idee con qualcuno che possa offrire un feedback utile. Questa persona potrebbe non essere qualcuno con cui collaboreresti in genere, ed è ciò che lo rende eccitante. È rinfrescante essere esposti alla creatività di una nuova persona. Puoi beneficiare della loro esperienza.

Crescita personale / spiritualità: con Marte "fai-da-te" nel tuo regno domestico fino a metà maggio, sarai motivato ad affrontare riparazioni e progetti domestici. Compagni di stanza e familiari potrebbero non condividere il tuo entusiasmo per fare le cose, quindi fai attenzione a non costringerli a salire a bordo. La cooperazione è essenziale, quindi cerca di andare d'accordo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: il feedback che ricevi dagli altri può essere prezioso, sia sul lavoro che nei tempi di inattività. Ascolta anche se non pensi che la persona con cui hai a che fare (forse un Gemelli) ti capisca. Le loro parole potrebbero avere un senso in seguito.

Amore / Amicizia: tu e il tuo interesse amoroso vivete sullo stesso pianeta? Potresti chiederti mentre i volubili quadrati della Luna Gemelli evitano Nettuno. Semplicemente non capisci da dove vengono le persone. Lo stesso vale per i single. Potresti chiederti se c'è qualcuno là fuori che ti capisce veramente. Non prendere troppo sul serio la tua crisi esistenziale. Sarà finita prima che tu lo sappia. Nel frattempo, non fare molto per sentirti frainteso.

Carriera / Finanza: qualcosa nella tua mente? Non ti trattenerai con il potente Marte nella tua zona di comunicazione fino a metà maggio. In effetti, avrai tanta fretta di dire la tua mente che non ti prenderai sempre del tempo per riflettere sulle cose. Questo può creare conflitti, quindi è meglio preparare in anticipo le tue scuse. Tuttavia, se stai zitto troppo a lungo, parlare può essere una buona cosa. Perché non usare la tua voce per sostenere le idee a cui tieni?

Crescita personale / spiritualità: apportare piccole modifiche all'arredamento della tua casa può essere incredibilmente edificante. Un allineamento creativo di Mercurio / Venere che eccita la tua zona di casa lo rende un momento eccellente per un mini restyling.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI giovedì 30 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: capire quali sono le tue priorità può fare miracoli per migliorare la tua produttività. Quando c'è un obiettivo che vuoi raggiungere, ti motiva a fare ciò che devi fare. Non lasciare che i Pesci scoraggianti minino la tua autostima.

Amore / Amicizia: il tuo gioco di flirt ottiene una spinta da un bizzarro allineamento Mercurio / Venere. Sii giocoso quando fai sapere a qualcuno come ti senti. È probabile che una consegna spensierata e umoristica sia accolta meglio che esprimere i tuoi sentimenti con un'atmosfera super pesante. Una raffica di chiamate, e-mail e messaggi potrebbe diffondere gioia in entrambi i modi, quindi rispondi alle tue chiamate e controlla i tuoi messaggi.

Carriera / Finanza: le questioni finanziarie stanno prendendo velocità. Può essere una buona cosa se hai il controllo, ma caotico se il tuo ego sta guidando la carica. Con il potente Marte nella tua casa di attività fino a metà agosto, stare al passo con gli altri potrebbe portare a una spesa spericolata. Anche se potresti essere altrettanto appassionato di perseguire opportunità in grado di finanziare lo stile di vita che desideri. Ricorda solo che il tuo valore non è determinato da ciò che possiedi né da quanti soldi hai in banca.

Crescita personale / spiritualità: dubbio e preoccupazione sono alla base del corso dato che la mutevole Luna Gemelli quadra disillusione di Nettuno. È solo un momento di oscuro clima mentale. Questa nuvola scura è una cosa passeggera. Se non ti aggrappi ad esso, non ti aderirà.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: oggi ti viene voglia di utilizzare i tuoi talenti unici e condividere le tue idee. Perché non trovare un'attività divertente che ti permetta di esprimerti? Un Gemelli arriverà da dove vieni e sarà aperto a ciò che hai da offrire.

Amore / Amicizia: l' amore colpisce vicino a casa con Venere nel tuo regno domestico, aspettando Plutone trasformativo. Potresti trovare il vero amore con qualcuno che proviene dalla tua città o che condivide il tuo background ancestrale. Se sei single e stai guardando, potrebbe essere intelligente attenersi a ciò che sai. Se sei accoppiato, potresti scoprire che i tuoi desideri segreti sono più in sintonia con quelli del tuo partner di quanto tu possa immaginare, in particolare a casa e in famiglia.

Carriera / Finanza: la creatività e il potere di pensiero ottengono una spinta dalla Luna Gemelli che contatta il Sole Ariete nella tua zona di comunicazione. Le nuove idee che ti vengono in mente possono essere molto stimolanti. Prendine nota in modo da poterne discutere con i colleghi in un secondo momento. Più tardi, quando la luna quadra il mercurio mentale, potresti pensare troppo alle cose. Esci mentre sei in vantaggio.

Crescita personale / spiritualità: un allineamento Pallade / Plutone nella tua casa dell'inconscio suggerisce che un ardente desiderio di assistere alla trasformazione nel tuo mondo è qualcosa che stai raccogliendo dall'atmosfera collettiva. Non sei l'unico desideroso di cambiamento. Cerca i modi per fare la differenza.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 30 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: brami conforto e sicurezza emotiva. Per ottenerlo potrebbe essere necessario confrontare il tuo passato e ottenere la chiusura. Contatta il tuo team di supporto prima di impegnarti in un intenso sollevamento emotivo. Un Toro affidabile nella tua cerchia avrà le spalle.

Amore / Amicizia: una conversazione con qualcuno a cui tieni potrebbe far rivivere la tua fiducia nell'amore. O, almeno, ti rendono entusiasta delle possibilità. L'affetto scorre liberamente come comunicatore Mercurio nel tuo segno contatta affettuoso Venere. Approfitta del momento.

Carriera / Finanza: è difficile portare il tuo gioco A quando non hai fiducia nelle tue capacità. Con una luna oscura / l'allineamento di Nettuno che influenza la tua visione, probabilmente non ti stai vedendo in una luce realistica. Fortunatamente, il tuo momento di insicurezza avrà vita breve. Nel frattempo, è meglio mantenere un profilo basso. Più avanti nella settimana, ci saranno occasioni per brillare.

Crescita personale / spiritualità: se hai fretta di qualcosa, dovrebbe chiudere la porta sul passato. Con il potente Marte nella tua casa di chiusura fino a metà maggio, avrai tutta la motivazione di cui hai bisogno per guarire vecchie ferite, anche se potrebbe non essere facile. Puoi fare notevoli progressi se vedi un terapista o lavori con una guida fidata. Altre aree della tua vita possono sembrare bloccate in confronto. Usa questo tempo per riorganizzarti emotivamente prima di tornare in gioco.