Oroscopo di oggi 31 maggio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 31 maggio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 31 maggio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Una congiunzione Mercurio-Urano nella tua casa dei guadagni segnala che potresti ricevere notizie che cambieranno la tua situazione finanziaria. Prima di agire in base a un suggerimento importante, indaga per scoprire se le informazioni che hai ricevuto sono legittime. Un parlatore tranquillo potrebbe farti credere a tutto ciò che dice. Alcuni arieti potrebbero dover prendere una decisione sul momento. Ottieni dati e cifre chiari all'inizio della giornata, così saprai cosa fare quando arriva la tua finestra di opportunità. Anche se non ottieni una grande vincita, qualcosa che accade potrebbe aprirti gli occhi a nuove possibilità.

TORO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Se c'è qualcosa che vuoi che tutti sappiano di te, gridalo al mondo. Ci sarà sicuramente un brusio su di te mentre il messaggero Mercurio si fonde con il punto di svolta Urano nel tuo segno. Ciò che condividi potrebbe provocare onde d’urto, in particolare sui social media. A volte bisogna cogliere l'attimo e fare qualcosa di inaspettato. Se accoppiato, il tuo partner potrebbe essere scosso da ciò che riveli. Informali prima di renderli pubblici. Un quadrato Sole-Giunone segnala che esiste una linea sottile tra provvedere ai propri cari e acquistare affetto e lealtà. Fare una spesa occasionale è bello, ma non creare un brutto precedente con il tuo interesse amoroso o con il tuo bambino coccolandolo troppo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Presta attenzione ai sogni e alle intuizioni. Sii attento ai segnali e alle sincronicità. Una congiunzione Mercurio-Urano nel tuo regno subconscio può innescare una rivelazione improvvisa. Potrebbe contraddire ciò che credi sia possibile, ma non essere così veloce nel cancellarlo. Il messaggio che ricevi potrebbe aprire gli occhi. Potrebbe dirti qualcosa che devi sapere sulla tua vita privata. Mentre il sole e Giunone si scontrano, non avrai voglia di interpretare la diva domestica. Il ruolo non è così appagante quando le persone hanno aspettative. È molto più bello quando tutti sono piacevolmente sorpresi da quello che fai. Forse è il momento di far sapere ai tuoi cari che non sempre farai tutto il lavoro pesante.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI VENERDì 31 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

C’è un tema sul quale non puoi più tacere? Le tue parole potrebbero essere un campanello d'allarme per un amico o un gruppo poiché il messaggero Mercurio si unisce al disgregatore Urano nella tua casa della comunità. Ti sentirai come se un peso fosse stato sollevato una volta che avrai detto la tua, ma non sorprenderti se le tue parole capovolgono la situazione per gli altri. Mantieni i sentimenti fuori dalla conversazione e attieniti rigorosamente ai fatti. Comunicare con il tuo partner può essere complicato quando il sole e Giunone si scontrano. Potresti avere più voglia di ritirarti nel tuo guscio che di aprirti e mettere il tuo cuore in gioco. Sii consapevole di ciò che riveli.