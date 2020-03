Oroscopo di oggi 31 marzo 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi giovedì 31 marzo 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi giovedì 31 marzo 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: comfort e sicurezza sono ciò che più desideri. Fai attenzione a non minare la tua felicità ignorando i tuoi bisogni più urgenti. Sappi che meriti le cose che desideri, anche se un Capricorno non dimostrativo ti fa dubitare del tuo valore.

Amore / Amicizia: non essere un bullo e non lasciare che un amico ti domini. La forza incontra la resistenza mentre l'aggressivo Marte si fonde con l'autorevole Saturno nella tua casa di amicizia. Non importa da che parte stai, è una battaglia persa. Le tue buffonate non indurranno nessuno a fare ciò che vuoi che facciano. E nessuno può costringerti una volta che hai deciso. Perché non capovolgere la sceneggiatura e lavorare insieme? Quando unisci le tue abilità e risorse, una vittoria è quasi garantita.

Carriera / Finanza: la tua sicurezza può colpire come una luna disordinata / quadrati di allineamento del nodo Nord feriscono Chirone nel tuo segno. Più sei insicuro, più ti senti costretto a realizzare qualcosa di impressionante. È molto lavoro per cercare di farti riconoscere dai tuoi colleghi, e non c'è garanzia che i tuoi sforzi saranno ripagati. La cosa più importante è che sei soddisfatto di te stesso.

Crescita personale / spiritualità: non lasciare che la tua casa e la vita familiare sopportino il peso delle tue ambizioni. Non puoi permetterti di trascurare la vita che vivi al di fuori dell'opinione pubblica. Il comfort e la sicurezza che fornisce sono più essenziali per la tua felicità di quanto tu possa immaginare.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: rispetto e autorità sono ciò che stai cercando. Anche se il modo in cui lo raggiungi potrebbe sollevare alcune sopracciglia. Un acquario esperto di affari potrebbe non essere sicuro di ammirarti o risentirti. Stai certamente dando loro una corsa per i loro soldi.

Amore / Amicizia: parlare dal cuore può essere spaventoso. Anche se sembra cruciale come una fusione luna / nodo nord in Cancro si scontra con Chirone ferito. Ottieni il tuo coraggio e dì quello che devi dire. Anche se non lo senti in questo momento, c'è un enorme potere nel poterti esprimere senza paura di come verranno ricevute le tue parole. Immagina il sollievo che proverai dopo aver condiviso ciò che hai in mente.

Carriera / Finanza: se hai poca o molta autorità sulle persone sul posto di lavoro, è allettante usarlo per forzare il tuo programma. Con Marte guidato che incontra l'autorevole Saturno, vuoi che tutti sappiano che stai gestendo lo spettacolo. Non confondere l'essere un capo con l'essere un bullo. Possiedi la forza e la determinazione per avviare cambiamenti ispiratori a condizione di tenere sotto controllo il tuo ego. Dai l'esempio da cui le persone sono motivate. Cerca di essere rispettato, non temuto.

Crescita personale / spiritualità: le tue capacità di problem solving ottengono un impulso da una potente fusione Pallade / Plutone nella tua casa di istruzione superiore. È un momento eccellente per lo studio, la ricerca e la condivisione delle tue conoscenze.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: ti concentri sul futuro, quindi dirigerai la tua energia verso la costruzione di un ponte da dove sei a dove vuoi essere. Condividere il tuo piano con un Toro di fiducia può essere utile. Puoi contare sul toro per incoraggiamento.

Amore / amicizia: è questo il momento giusto per vocalizzare i sentimenti che hai tenuto nascosto? Un bizzarro angolo tra il comunicatore Mercurio e Venere suggerisce che potresti essere pronto a rivelare come ti senti. Andare in giro in modo rotatorio potrebbe essere meno inducente all'ansia che adottare un approccio diretto.

Carriera / Finanza: con la luna nel tuo segno che squarcia la nebulosa Nettuno, potresti non essere sicuro di ciò che stai facendo. Forse non sei chiaro su cosa si aspettano i superiori? O forse stai affrontando domande più grandi come "Cosa sto facendo della mia vita?" Mantieni le cose semplici fino a tardi nel giorno in cui la chiarezza riprende.

Crescita personale / spiritualità: fino a metà maggio, sarai motivato ad ampliare i tuoi orizzonti. Questa zona regola anche i livelli più alti, quindi potresti essere ispirato a tornare a scuola. Sia che tu colpisca i libri o sia sulla strada, non lasciare che l'impazienza crei problemi. Hai fretta, ma non tutti operano secondo il tuo orario.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: cogli l'occasione e confida di avere ciò che serve per agire in modo indipendente. I compromessi necessari per ottenere ciò di cui hai bisogno dagli altri (specialmente un Capricorno) potrebbero essere troppo da sopportare. Perché non tagliare i legami anziché assumersi ulteriori obblighi?

Amore / amicizia: con Marte assertivo che si fonde con determinato Saturno nel regno che governa l'intimità e le risorse condivise, sei pronto a fare tutto il possibile per ottenere ciò che desideri. Dovresti considerare quanti problemi questo può causare alla persona che ha quello che cerchi. È probabile che sia amore o denaro. Più hai diritto, più implacabile diventi. Tieni presente che ciò che desideri potrebbe non essere lo stesso di quello che meriti.

Carriera / Finanza: la luna che incontra il Nodo Nord nel tuo segno suggerisce che la necessità di coltivare maggiore indipendenza e fiducia in te stesso non può essere sottoposta a stress. Con questo allineamento di Chirone insicuro nella tua zona di carriera, potrebbe tornare utile. Potresti non avere mai una reputazione immacolata. La buona notizia è che non è necessario per avere successo. Ciò di cui hai bisogno è la solida fiducia che puoi riprendersi dagli errori e rimanere in gioco.

Crescita personale / spiritualità: un alleato influente può essere a portata di mano per offrire supporto. Invece di provare risentimento per le loro risorse o connessioni, sii grato di avere accesso all'assistenza di cui hai bisogno.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: una giornata intensa è alle porte. Alcune interazioni possono suggerirti di dare uno sguardo più approfondito alle tue relazioni più importanti. Stanno lavorando per te o contro di te? Potresti avere un sacco di domande su un Acquario, ma poche risposte.

Amore / Amicizia: ti piacciono le persone potenti, tranne quando tentano di esercitare il loro potere su di te. Con l'assertivo Marte che incontra l'autorevole Saturno nella tua zona di associazione, potresti sentirti in balia di qualcuno a cui piace avere il controllo. Questa è un'anteprima delle prossime attrazioni nel tuo reparto relazioni. Non c'è tempo come il presente per capire come tenere il proprio. C'è intenso karma con i partner attuali e futuri. Impara le lezioni che devi imparare prima piuttosto che dopo.

Carriera / Finanza: il lavoro è importante, ma c'è di più nella vita oltre allo status e al denaro. È qualcosa di cui potresti avere un momento a-ha mentre la Luna Cancro si allinea con i nodi e il frammentato Chirone. Sta emergendo un desiderio di significato e non puoi ignorare la chiamata a trovare un senso più profondo dello scopo in quello che fai.

Crescita personale / spiritualità: la tua determinazione ad essere il più in forma possibile ti dà una spinta da un allineamento Pallade / Plutone nella tua zona benessere. È un momento eccellente per impegnarsi in un regime di fitness. Quando sei determinato, ci sono buone probabilità che ti atterrai al programma.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sei determinato a mostrare al mondo cosa puoi fare. Potrebbe sembrare un cliché, ma la tua vittoria non significherà molto senza qualcuno con cui condividerla. È tempo di coltivare amicizie più forti. Perché non iniziare con un Cancro nella tua cerchia?

Amore / Amicizia: ottieni tanto dall'amicizia quanto ci metti dentro. L'allineamento odierno della luna / dei nodi dice che vale la pena andare all'estremo per coltivare connessioni significative. Un quadrato di Chirone ferito suggerisce che la mancanza di sostegno potrebbe essere la sveglia di cui hai bisogno per rendere l'amicizia più una priorità. Non importa quanto sei indipendente, hai ancora bisogno di persone nella tua vita su cui poter contare.

Carriera / Finanza: sei inarrestabile! Una volta che ti impegni in qualcosa, impiegherai tutto il tempo e gli sforzi necessari per realizzarlo. Con Marte motivato e l'autorevole Saturno che si fonde nella tua zona di lavoro, senti che non puoi fare nulla. Sei pronto per affrontare un compito fisicamente impegnativo. Nessun dolore, nessun guadagno, giusto? Sbagliato. Spingerti oltre i tuoi limiti ti rende vulnerabile a malattie e lesioni legate allo stress. Calmati. Hai miglia da percorrere.

Crescita personale / spiritualità: il tuo mojo è piuttosto potente grazie alla fusione Pallade / Pluto nella tua zona di auto-espressione. Con sforzo, puoi padroneggiare un mestiere, un hobby, uno sport o un gioco preferito. La strategia, unita alla perseveranza, ti rende quello da guardare.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: chi è il tuo miglior compagno? Contatta loro e pianifica un'avventura per il futuro. Lavori duro, quindi meriti di divertirti un po '. È sempre bello avere qualcosa di eccitante da guardare al futuro. Un Acquario nella tua cerchia può avere idee stimolanti.

Amore / Amicizia: con Marte che entra nell'acquario ribelle e nella tua zona sentimentale, sei pronto a infrangere tutte le regole. Perché ci sei dentro per vincerlo, non ci sono limiti a quanto andrai nel tentativo di conquistare qualcuno. La tua atmosfera competitiva può essere un'accensione per i tipi di alfa, anche se più persone rilassate potrebbero trovarlo irritante. Se accoppiati, indirizza il tuo viaggio verso la pianificazione di date divertenti con il tuo partner. È un modo eccellente per mostrare quanto ti importa.

Carriera / Finanza: La Luna Gemelli che squarcia l'oscuro Nettuno nella tua zona di lavoro e di benessere può indebolire la tua forza e farti sentire scoraggiato. È difficile alzarsi e andare quando la motivazione è bassa. Fortunatamente, questa atmosfera avrà vita breve. Il tuo entusiasmo è dovuto riapparire prima della fine della giornata. Nel frattempo, concentrati su attività semplici e di routine.

Crescita personale / spiritualità: il gioco è essenziale per il tuo benessere, quindi non sentirti in colpa per scrollarti di dosso le responsabilità a favore di fare qualcosa di divertente. In effetti, sarai più motivato a occuparti degli affari una volta che il tuo quoziente di felicità è stato soddisfatto.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: la tua mente può essere il tuo migliore amico o il tuo peggior nemico. Sii consapevole di ciò su cui scegli di concentrarti. Ciò che dai alla tua energia e alla tua attenzione cresce. Puoi alimentare un conflitto con un Acquario o puoi unire le idee per creare qualcosa di eccezionale.

Amore / Amicizia: un'atmosfera flirt tra te e il tuo interesse amoroso può dare una spinta alla tua relazione. Con un bizzarro allineamento Mercurio / Venere che influisce sulla tua vita amorosa, ci sono benefici nell'esprimere giocosamente il tuo affetto. È un modo semplice per far rivivere il romanticismo in una relazione a lungo termine. Tutti hanno bisogno di sapere che sono ancora amati e adorati. Per i single, la tua atmosfera divertente e civettuola potrebbe avvicinarti a qualcuno su cui stai schiacciando.

Carriera / Finanza: la frustrazione nell'eseguire un'attività di routine potrebbe essere un segno che è ora di aggiornare il tuo set di abilità. La coscienziosa Luna Cancro che contatta il Nodo Nord suggerisce che ci sono enormi benefici nell'apprendere qualcosa di nuovo. Forse c'è una lezione o una formazione che dovresti perseguire?

Crescita personale / spiritualità: la crescente frustrazione in una casa o in una questione familiare ti rende determinato a fare in modo che le cose vadano per la tua strada. Con Marte invadente che incontra Saturno risoluto nel tuo regno domestico, sei pronto a scavare i talloni finché la tua famiglia, il padrone di casa o l'Universo non cedono alle tue esigenze. Questo può essere stressante per tutti i soggetti coinvolti. Spero che ne valga la pena per cui stai combattendo.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: il feedback che ricevi dagli altri può essere prezioso, sia sul lavoro che nei tempi di inattività. Ascolta anche se non pensi che la persona con cui hai a che fare (forse un Gemelli) ti capisca. Le loro parole potrebbero avere un senso in seguito.

Amore / Amicizia: tu e il tuo interesse amoroso vivete sullo stesso pianeta? Potresti chiederti mentre i volubili quadrati della Luna Gemelli evitano Nettuno. Semplicemente non capisci da dove vengono le persone. Lo stesso vale per i single. Potresti chiederti se c'è qualcuno là fuori che ti capisce veramente. Non prendere troppo sul serio la tua crisi esistenziale. Sarà finita prima che tu lo sappia. Nel frattempo, non fare molto per sentirti frainteso.

Carriera / Finanza: qualcosa nella tua mente? Non ti trattenerai con il potente Marte nella tua zona di comunicazione fino a metà maggio. In effetti, avrai tanta fretta di dire la tua mente che non ti prenderai sempre del tempo per riflettere sulle cose. Questo può creare conflitti, quindi è meglio preparare in anticipo le tue scuse. Tuttavia, se stai zitto troppo a lungo, parlare può essere una buona cosa. Perché non usare la tua voce per sostenere le idee a cui tieni?

Crescita personale / spiritualità: apportare piccole modifiche all'arredamento della tua casa può essere incredibilmente edificante. Un allineamento creativo di Mercurio / Venere che eccita la tua zona di casa lo rende un momento eccellente per un mini restyling.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI giovedì 31 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: bilanciare i tuoi desideri personali con le esigenze delle persone più vicine a te può essere complicato; tuttavia, non è un compito impossibile se ti preoccupi della felicità degli altri. Mettere prima un Cancro può fare miracoli per trasformare la tua relazione.

Amore / amicizia: la felicità relazionale dipende dalla tua capacità di evolvere continuamente il modo in cui ti connetti agli altri. La Luna del Cancro emotiva che incontra il Nodo Nord nella tua zona di associazione indica un bisogno di crescita. Focalizzare l'attenzione sul tuo interesse amoroso e sui loro desideri è un ottimo punto di partenza. Per i single, è importante lasciar andare un passato doloroso e rivolgere la tua attenzione al presente. È dove sta la tua felicità.

Carriera / Finanza: con l'incontro guidato di Marte determinato Saturno nella tua zona monetaria, fare progressi con una questione finanziaria è la priorità numero uno. Uno sforzo prolungato può spostare le cose a tuo favore. Non pagherà arrabbiarsi o impaziente. Dovrai accontentarti del lungo raggio se vuoi raggiungere il tuo obiettivo. Se hai a che fare con una restrizione finanziaria, potrebbe essere necessario del tempo prima che la questione si risolva. Esercita la pazienza mentre fai pressione.

Crescita personale / spiritualità: scrivere su un diario o trascorrere del tempo in un'attività furba può essere un ottimo modo per esprimerti. Non devi essere bravo a farlo per essere benefico. Provaci!

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: il completamento di attività con risultati tangibili è un ottimo modo per contrastare la sensazione di non avere il controllo. Ti sentirai potenziato quando potrai guardare indietro e vedere cosa hai realizzato. Un Cancro può avere informazioni utili che ti aiutano a fare le cose.

Amore / amicizia: non sottovalutare il valore dei semplici piaceri della vita. Rannicchiarsi a casa con il tuo interesse amoroso o il tuo migliore amico può essere un modo rilassante per passare la serata. Una lunga chiacchierata durante una deliziosa cena può darti chiarezza su un dilemma con cui hai a che fare.

Carriera / Finanza: se il tuo solito modo di affrontare i tuoi compiti non funziona, è tempo di prendere una virata diversa. La coscienziosa Luna Cancro che contatta il Nodo Nord nella tua zona di lavoro afferma che puoi trarre vantaggio dallo sviluppo di nuove abilità e nuove routine. Anche piccole modifiche a come fai le cose possono trasformare il noioso e non ispirato in qualcosa di cui sei entusiasta. Cerca i modi per cambiare le cose.

Crescita personale / spiritualità: con Marte guidato e Saturno costante che si allineano nel tuo segno, non c'è molto che non puoi fare. La resistenza da sola migliora le tue possibilità di successo. Trasmetti la tua energia per fare progressi su un obiettivo importante o affrontare un compito fisicamente impegnativo. È importante conoscere i tuoi limiti. Solo perché sei motivato a superare o sopravvivere ai tuoi concorrenti, non significa che sia qualcosa a cui dovresti mirare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 31 MARZO 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: le nuove preoccupazioni e preoccupazioni non sono davvero nuove. Ti hanno sempre influenzato. Stanno emergendo perché sei abbastanza forte da affrontarli frontalmente. Una conversazione con un saggio Leone può aiutarti a recuperare il tuo potere da qualcosa che ti spaventa.

Amore / Amicizia: puoi sempre trovare motivi per sentirti insicuro sulla tua vita amorosa. Non sarai mai perfetto, e non ci sarà mai uno scenario ideale in cui tutto è giusto. Un allineamento luna / nodo nord nella tua casa del vero amore ti invita a coltivare un nuovo atteggiamento. Quando ti senti potenziato ed emani fiducia, attiri le persone e le circostanze giuste per te. Non lasciare che la ricerca della perfezione sia nemica del bene.

Carriera / Finanza: il futuro sarà qui prima che tu lo sappia. Impegnati a pianificare ciò che ci aspetta. È un momento opportuno per piantare semi per prospettive future. Fai i compiti e determina quali opportunità sembrano più promettenti.

Crescita personale / spiritualità: l' ansia non è necessariamente un segno che qualcosa non va. È una reazione a non avere il controllo su uno scenario che si svolge nella tua vita. Potresti sentirti impotente quando il guerriero Marte incontra l'autorità figura Saturno nella tua casa di resa. Arrendersi non equivale a rinunciare. È una scelta per conservare la tua energia per una lotta che puoi vincere piuttosto che perderla in una battaglia persa.