Oroscopo di oggi 4 aprile 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 4 aprile 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 4 aprile 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Una collisione tra i fratelli guerrieri Marte ed Eris può farti sentire come se fossi in guerra con te stesso. È meglio riconoscere la rabbia repressa prima che ti induca ad agire. Padroneggiare la tua rabbia può aiutarti a essere reattivo invece che reattivo. Una congiunzione Sole-Nodo Nord nel tuo segno può aiutare con l'auto-potenziamento. Coltivare i doni che ti sono stati dati può ridurre il risentimento e la frustrazione che provi. Frena la voglia di esternalizzare la tua autorità e affidarti alle competenze degli altri. Possono accadere cose incredibili quando ti fidi delle tue conoscenze e abilità. Non si tratta di eclissare gli altri ma di dare il meglio di sé. Quando ti applichi, scoprirai di avere più talento di quanto pensassi.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Una collisione tra i fratelli guerrieri Marte ed Eris può innescare insicurezze profondamente radicate. Alcuni rialzisti potrebbero arrabbiarsi per le opportunità che sono sfuggite loro. Migliorare le tue abitudini lavorative può alleviare la tua frustrazione. Con il Nodo Sud che crea assuefazione nella tua casa di lavoro, puoi svolgere attività di routine con il pilota automatico. Porterà a termine il lavoro, ma non si può definire innovazione. Una congiunzione Sole-Nodo Nord nell’intraprendente Ariete ti invita a fare un tuffo profondo nell’ignoto. Sarà vantaggioso lavorare tranquillamente dietro le quinte per coltivare nuove competenze. È il momento perfetto per tentare qualcosa che non sei sicuro di poter fare. Tienilo basso finché non lo ottieni bene.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

I problemi in un'amicizia o in un gruppo possono scatenare frustrazione e rabbia quando i fratelli guerrieri Marte ed Eris si scontrano. Prima di perdere la pazienza, chiediti se hai gestito la situazione nel miglior modo possibile. Una congiunzione Sole-Nodo Nord nella tua casa della comunità segnala che puoi trarre vantaggio dall’essere più attento alle tue relazioni con gli amici e le persone importanti nella tua cerchia sociale. Allo stesso modo, può essere vantaggioso fare uno sforzo in più per creare nuove connessioni. Non puoi sempre sederti e aspettare che gli altri facciano una mossa. Dimostra che ci tieni comportandoti in modo pro attivo.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 4 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Una collisione tra i fratelli guerrieri Marte ed Eris può farti inveire e infuriarti per un'occasione mancata. Prima di puntare il dito contro gli altri, chiediti cosa hai fatto per promuovere i tuoi interessi. Non è questo il momento di intraprendere la strada meno resistente e di lasciare al caso l'avanzamento di carriera. Con una congiunzione Sole-Nodo Nord nella tua casa di status e carriera, varrà la pena fare il possibile per perseguire i tuoi obiettivi. Conosci meglio i principali attori della tua cerchia professionale. Non fa mai male avere un peso massimo al tuo fianco. Le connessioni che stabilisci possono aiutarti ad arrivare dove vuoi andare.