Intesa Sanpaolo annuncia il grande successo del progetto 'Giovani e Lavoro'

Intesa Sanpaolo è al fianco dei giovani con il progetto 'Giovani e Lavoro': dedicato alla formazione e all'inserimento nel mondo lavorativo

In un'Italia che affronta il complesso scenario della disoccupazione giovanile, il programma Giovani e Lavoro si erge come un faro di speranza. Dal 2019 ad oggi, più di 4300 giovani hanno varcato la soglia dei corsi di formazione gratuiti offerti da questo programma, realizzato da Intesa Sanpaolo in collaborazione con la Fondazione Generation Italy, nata dall'illuminata visione di McKinsey & Company.

Il cuore pulsante di questa iniziativa è l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, un'armonia che troppo spesso sembra sfuggire ai giovani italiani. Attraverso la formazione mirata in settori altamente richiesti come Hi-Tech, Industria Meccanica di Precisione, Vendite, Alberghiero e Ristorazione, i partecipanti hanno l'opportunità di sviluppare non solo competenze tecniche, ma anche quelle attitudinali e comportamentali, tanto preziose nel contesto lavorativo attuale.

Ma ciò che rende questo programma un vero e proprio baluardo contro la disoccupazione giovanile è la sua efficacia nel trasformare progetti in realtà. Con un tasso di assunzione che supera l'80% per le classi con attività di placement concluso, i numeri parlano chiaro: Giovani e Lavoro non è solo un'idea, ma una solida via d'accesso al mondo professionale per migliaia di giovani italiani. E le prospettive per il futuro sono ancora più luminose. Con l'avvio di 15 nuove classi di formazione in tutta Italia, che offriranno oltre 300 posti gratuiti, il programma si prepara a estendere ulteriormente la sua influenza benefica su un territorio nazionale che ha bisogno più che mai di opportunità concrete per i suoi giovani.

Ma non è solo una questione di numeri. Giovani e Lavoro è anche un simbolo tangibile dell'impegno ESG (Ambientale, Sociale e di Governance) di Intesa Sanpaolo verso la crescita del Paese. È un'investimento nel futuro dell'Italia, un impegno che si traduce in azioni concrete a favore dei giovani, del loro diritto all'istruzione, alla formazione e all'accesso al mondo del lavoro. Attraverso la collaborazione con oltre 2400 imprese, il programma crea un vero e proprio ponte tra ambizioni e opportunità, unendo le aspirazioni dei giovani con le esigenze del mercato del lavoro. E mentre l'Italia affronta il "paradosso della disoccupazione giovanile", Giovani e Lavoro si erge come una risposta concreta.