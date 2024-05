Comune di Noci: ospitata la mostra collettiva femminile 'Schiaparelli Pink'

Comune di Noci: presentata la mostra collettiva al femminile 'Schiaparelli Pink'

Martedì 30 aprile è stata una giornata speciale per la città di Noci, che ha ospitato la conferenza stampa dedicata alla presentazione della mostra collettiva al femminile "Schiaparelli Pink". L'evento ha visto la partecipazione di illustri figure del panorama locale, tra cui il Sindaco Francesco Intini e la consigliera con delega alla cultura Marta Jerovante, insieme alla curatrice della mostra Sara De Carlo, alla direttrice artistica ed Presidente di ARTES (punti di svolta) Elisabetta Sbiroli e al direttore della Biblioteca Comunale di Noci Giuseppe Basile. Questa iniziativa, promossa da ARTES con il sostegno del Comune di Noci, si propone di esplorare il concetto di identità femminile attraverso le molteplici sfumature del "Schiaparelli Pink", ispirato alle Love Poems di Anne Sexton.

La direttrice artistica, Elisabetta Sbiroli, spiega il nucleo concettuale della mostra, che parte dalle strade della città con un "attacco poetico", donando alla pubblica affissione i versi della poetessa americana Anne Sexton su fondi di diversi rosa. Il colore rosa shocking, creato dalla stilista Elsa Schiaparelli, diventa qui una metafora di una donna difficile da etichettare, come descritto dalle Love Poems. Nel Chiostro delle Clarisse, quattordici artiste contemporanee cercano di dare forma attraverso vari linguaggi a un'identità femminile in evoluzione.

La curatrice del progetto, Sara De Carlo, sottolinea l'importanza di agire per sensibilizzare sul tema della violenza di genere, anziché limitarsi a piangerne le conseguenze. L'arte diventa quindi uno strumento per promuovere la differenza come valore, rimettendo in discussione gli stereotipi e aprendo un dibattito sociale sul ruolo della donna nella società contemporanea. Melania Evangelista, responsabile degli incontri letterari, evidenzia l'approccio aperto e inclusivo della mostra, che non si limita alle visioni delle artiste ma si arricchisce di un programma di incontri letterari, concerti, performance e laboratori per tutte le fasce d'età. Il Chiostro delle Clarisse diventa così un luogo di incontro e di scambio culturale, dove la creatività e la riflessione si mescolano per dare voce all'identità femminile in tutte le sue sfaccettature.

Il primo cittadino Francesco Intini, ha dichiarato: “La mostra offre uno spazio di dialogo privilegiato per esplorare la pittura, le installazioni, la fotografia, le performance e le creazioni sonore. Questo progetto espositivo, che mette in luce artisti emergenti e le arti visive, ci invita a riflettere sugli stereotipi di genere attraverso un omaggio all’immagine della donna nell’arte, nella poesia e nella letteratura, celebrandone la bellezza e la sensibilità. Si tratta di un’occasione per approfondire la comprensione delle scelte linguistiche e poetiche delle artiste e per esplorare diverse modalità di impegno nell’ambiente artistico e sociale”.

La consigliera con delega alla cultura a Comune di Noci, Marta Jerovante, ha aggiunto: "Ho accolto con gioia la proposta di Schiaparelli Pink, costruita sin dall'inizio con cura e profonda sensibilità come un progetto corale, il cui impianto si è arricchito nel corso dei mesi di ulteriori sollecitazioni e collaborazioni. Schiaparelli Pink diventa un'esperienza comunitaria, che travalica però i limiti territoriali, riferimenti e schemi a noi più consueti, grazie anche alla caratura e al respiro internazionale delle artiste coinvolte. La contemporaneità invade il nostro centro storico, abitandolo con la sua complessità e traendone, a sua volta, nuove ispirazioni, con una lettura critica e propositiva, al tempo stesso, del presente. La Cultura, nelle sue manifestazioni artistiche e letterarie, deve infatti sollevare dubbi, interrogativi, metterci "in crisi", più che fornire risposte, o soluzioni. Non possiamo limitarla ad un'esperienza, sia pure necessaria, di mero intrattenimento o destinata esclusivamente alla promozione territoriale".

Tra i presenti, anche il direttore della biblioteca comunale, Giuseppe Basile, che sottolinea l’importanza di questa iniziativa: “La cultura e la creatività umana non hanno confini geografici e cronologici e costituiscono l'indispensabile humus e la linfa necessarie per affrontare, approfondire, attualizzare temi e riflessioni come quelli che riguardano ruolo e condizione della donna. Nel propedeutico lavoro di documentazione un supporto insostituibile è quello dei centri di documentazione come le biblioteche. Per quanto a mia diretta conoscenza Schiaparelli Pink nasce da un'idea, frutto di studio e riflessione, messa in pratica con professionalità e determinazione. Un progetto che si caratterizza per la coralità e l'inclusione: qualità rare nel panorama odierno in cui prevalgono autoreferenzialità, interessi particolari e sterile protagonismo. Molte manifestazioni culturali, o presunte tali, infatti, restano avulse dal contesto e senza alcun riverbero sul tessuto socioculturale del territorio”.