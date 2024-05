BPER Bene Comune: parte la call di crowdfunding 'Il futuro a portata di mano'

BPER Bene Comune presenta la settima edizione del bando 'Il futuro a portata di mano', indirizzata agli Enti del Terzo Settore

Entra nel vivo la settima edizione di "Il futuro a portata di mano", l'iniziativa promossa da BPER Banca con l'obiettivo di sostenere progetti culturali innovativi rivolti alle giovani generazioni, in contesti italiani caratterizzati da fragilità sociale ed economica. La call, inserita nel quadro delle iniziative di BPER Bene Comune, è indirizzata agli Enti del Terzo Settore e punta a finanziare fino a 5 progetti creativi, artistici e culturali che coinvolgano attivamente i giovani, promuovendo la loro partecipazione e stimolando il loro sviluppo intellettuale e sociale.

L'opportunità di partecipare è aperta a tutti coloro che desiderano proporre la propria idea su Produzioni dal Basso, la prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per le ore 12 del prossimo 2 luglio. Gli aspiranti progettisti avranno così la possibilità di accedere al cofinanziamento da parte di BPER Banca: nel caso in cui i progetti raggiungano almeno il 40% del budget previsto grazie alla raccolta fondi sulla piattaforma, la Banca interverrà contribuendo con il restante 60%.

Le proposte saranno valutate da una commissione di esperti, che terrà conto di diversi criteri tra cui l'originalità, l'aderenza ai temi promossi dal bando, la sostenibilità economica del progetto, eventuali esperienze precedenti di crowdfunding, l'impatto sociale atteso e la capacità di creare reti di collaborazione con altre realtà del territorio. Si tratta di un'opportunità imperdibile per chiunque abbia a cuore la promozione della cultura e l'innovazione sociale, offrendo un sostegno tangibile a quei territori che necessitano di nuove energie e di progetti che possano aprire nuove prospettive per le giovani generazioni.