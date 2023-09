Oroscopo di oggi 4 settembre 2023 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi lunedì 4 settembre 2023: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 4 settembre 2023: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 4 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Ariete:

La fortuna potrebbe essere dalla tua parte per quanto riguarda il lavoro e le questioni finanziarie poiché l’abile Mercurio nel tuo settore lavorativo si sincronizza con il buon auspicio di Giove. Una conversazione con la persona giusta può aprire le porte. Cogli l'attimo! Giove ora diventa retrogrado nel tuo settore finanziario, quindi le cose potrebbero procedere più lentamente del previsto. La tua capacità di guadagno (e di spesa) è probabilmente aumentata negli ultimi mesi. Fino alla fine di dicembre, sei incoraggiato a riflettere su come mettere a frutto la prosperità. Contare le tue benedizioni è molto più che essere grato. È un modo per onorare ciò che hai ricevuto. Pagare i debiti, risparmiare denaro ed essere generosi può cambiare il tuo karma finanziario. Fai scorrere la fortuna spendendo consapevolmente e condividendo ciò che hai.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 4 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Toro:

Sei piuttosto civettuolo poiché il loquace Mercurio nella tua zona di appuntamenti si sincronizza con l'allegro Giove nel tuo segno. Arguzia, intelligenza e cuore possono fare molto per suscitare l'interesse di qualcuno. Perché non cogliere l'attimo per chiacchierare con una persona che hai tenuto d'occhio? Con Giove nel tuo segno, il tuo ottimismo e la tua voglia di vivere sono aumentati enormemente. Da metà maggio ti ha ispirato a fare grandi cose. Ora, Giove è retrogrado nel tuo segno, rivolgendo la tua attenzione ai meccanismi interni della crescita personale. Contempla i molti modi in cui hai ampliato i tuoi orizzonti e lascia che ispirino nuovi obiettivi per il futuro. L'anno prossimo sarai pronto per raggiungere un altro traguardo.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 4 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Gemelli:

Sarai desideroso di discutere dei tuoi sogni domestici e familiari mentre il metodico Mercurio nel tuo regno domestico si sincronizza con l'entusiasta Giove. Questa è una giornata eccellente per tracciare un piano. Non giocare in piccolo. Vai per quello che vuoi veramente! Giove nella tua dodicesima casa esoterica ti mette in uno stato d'animo mistico. Da metà maggio la tua ricerca della comprensione spirituale è stata piena. Giove retrogrado ti porterà ancora più avanti nel tuo cammino. Fino alla fine di dicembre, sogni, preghiere e viaggi possono connetterti con guide spirituali e altre forze utili. Più ti immergi nelle pratiche contemplative, più migliorerai la tua connessione. La tua fede è forte, quindi sii consapevole di ciò in cui scegli di credere.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 4 SETTEMBRE 2023

Oroscopo del giorno Cancro :

La tua vita sociale è stata probabilmente più vivace del solito, con Giove gioviale nella tua casa della comunità. Negli ultimi mesi probabilmente hai incontrato delle persone affascinanti. Con Giove retrogrado fino alla fine di dicembre, puoi immergerti in profondità in connessioni vecchie e nuove, conoscerle meglio e stringere legami più forti. Questo è un momento eccellente per scoprire quali amicizie e associazioni di gruppo apportano più valore alla tua vita. Le persone con cui ti senti intellettualmente o spiritualmente connesso probabilmente avranno un ruolo nel tuo futuro. Giove si sincronizza con il loquace Mercurio nella tua zona di comunicazione, il che può innescare una conversazione profonda e significativa. Potresti scoprire qualcosa di nuovo e interessante su un amico o una persona di interesse.