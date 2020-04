Oroscopo di oggi 6 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi lunedì 6 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi lunedì 6 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: con il sole nel segno, ti stai mettendo in contatto con chi sei. Non la persona che eri ieri, ma chi sei adesso e chi speri di essere in futuro. Potresti avere domande sul ruolo che la Bilancia svolgerà. Il tempo lo dirà.

Amore / Amicizia: mentre la luna in Bilancia, che ha la mentalità del partenariato, quadrata i nodi, potresti mettere in dubbio come la tua immagine di partenariato si allinei con gli obiettivi della tua vita. Insegui partner che supportano la tua carriera? Condividono le aspirazioni di casa e della famiglia? Se hai una relazione impegnata o sei seriamente intenzionato a stabilirti, è qualcosa che vale la pena considerare. Lo scenario cambia quando condividi un futuro.

Carriera / Finanza: con la produttiva Vergine Luna che aspira l'ampio Giove e il magistrale Plutone nella tua zona di reputazione, sei in cerca di stupire. Ciò significa che sei pronto ad affrontare un progetto che metterà in mostra i tuoi talenti e farà sapere ai tuoi superiori cosa puoi fare. Le azioni che intraprendi possono avvicinarti al raggiungimento di un traguardo importante. A poco a poco, con uno sforzo prolungato, arriverai dove vuoi andare.

Crescita personale / spiritualità: la paura di ciò che ci aspetta potrebbe mettere le pause nel perseguimento di un piano a lungo termine. Potresti improvvisamente chiederti se sai in cosa ti stai cacciando o se è quello che desideri veramente? Affronta i tuoi dubbi, vai avanti e modifica il tuo piano, se necessario.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: la ricerca del piacere lascia il posto a un'atmosfera più produttiva mentre la luna passa dalla tua casa di romanticismo e divertimento alla tua casa di lavoro. Un Acquario ambizioso è la persona con cui collaborare se vuoi fare le cose.

Amore / Amicizia: mentre la sensibile Luna Vergine si allinea con l'ampio Marte e il magistrale Plutone, sei determinato a ottenere il massimo dalla tua vita amorosa. Ciò potrebbe significare mappare attentamente un piano per una data divertente che non lascia alcun dettaglio incustodito. Per i single, potrebbe significare essere più accurati nella ricerca di un partner. Allargare il confine geografico o considerare qualcuno di una cultura o un background diverso potrebbe aumentare le tue possibilità.

Carriera / Finanza: con Marte guidato nella tua zona di carriera, sei super determinato a raggiungere un obiettivo professionale. Sebbene, mentre Marte si scontra con la disillusione di Nettuno, potresti chiederti se raggiungerlo fornirà il senso dello scopo che stai sperando. Forse hai bisogno di rallentare la tua ricerca mentre dai uno sguardo più approfondito a ciò che stai cercando e a come raggiungerlo può o meno trasformare la tua vita.

Crescita personale / spiritualità: la tua determinazione è solida. Aggiungi un'etica del lavoro hardcore al mix e non c'è dubbio che puoi ottenere ciò che hai deciso di fare. Ricorda che Roma non fu costruita in un giorno. Sii paziente mentre perseveri.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: mentre la luna passa dalla Vergine pratica alla Bilancia socievole, ti fermerai a fare le cose e ti lascerai indulgere in tutti i piaceri che la vita ha da offrire. Un divertente incontro con una Bilancia potrebbe essere più serio di quanto pensi.

Amore / Amicizia: quando la Luna Vergine contatta Giove e Plutone nel Capricorno radicato, la passione che porti a una relazione è sensuale e terrena. I tuoi desideri sono pratici. Volete sicurezza e qualcuno su cui contare per soddisfare le vostre esigenze, sia all'interno che all'esterno della camera da letto. Essere disposti a dare il meglio che ottieni è essenziale per qualcuno che ti apre il cuore e il portafoglio. Mostra l'amore e il denaro.

Carriera / Finanza: mentre Marte veloce si scontra con il nebuloso Nettuno, potresti chiederti se non vai da nessuna parte velocemente. C'è un impulso per acquisire conoscenze e ampliare le tue abilità, ma tutto si sommerà a qualcosa che ti aiuterà a far avanzare la tua carriera? Al momento, è difficile da dire; tuttavia, aumentare di livello il tuo skillset è sempre una buona idea. Può ampliare le tue prospettive, anche se non necessariamente nel modo in cui pensi.

Crescita personale / spiritualità: sempre di più, potresti trovarti attratto dall'impegnarti in una pratica spirituale o in un corso formale di studio. Se percorri questa strada, sei tutto dentro. Assicurati che sia la strada giusta per te.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: puoi rilassarti dopo aver risposto a domande cruciali. Sarà un sollievo porre fine alle preoccupazioni. Una conversazione con un Capricorno schietto potrebbe dirti molto di più di quello che devi sapere; tuttavia, non è necessariamente una cosa negativa.

Amore / Amicizia: quando la sensibile Luna Vergine contatta Giove e Plutone nella tua zona di associazione, scendere nella miseria può fare miracoli per trasformare la tua relazione. Non può essere tutto il romanticismo tutto il tempo. A volte è necessario venire a patti con preoccupazioni più pratiche. Per i single, una conversazione con qualcuno a cui tieni potrebbe farti eccitare dalle possibilità. Sii fiducioso, ma non essere troppo investito finché non vedi se le loro parole suonano vere.

Carriera / Finanza: Mentre l'ambizioso Marte si scontra con Nettuno idealista, potresti chiederti cosa stai davvero guidando così difficile da raggiungere. È facile rimanere così coinvolti nella corsa alla corsa dei topi che si perde di vista ciò che dovrebbe aspettarti al traguardo. Se ti senti disilluso, prenditi un momento per contemplare i tuoi obiettivi. Sii specifico. Per rimanere motivati, devi sapere esattamente cosa stai cercando.

Crescita personale / spiritualità: affermare il tuo scopo è un processo continuo piuttosto che un affare da un colpo solo. Continua a controllare con te stesso per esplorare ciò che ha significato per te. Può aiutarti a capire le tue priorità e rimanere in linea con i tuoi obiettivi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: la luna nella Vergine terrena ti aiuta a valutare i tuoi bisogni materiali. Avrai la chiarezza necessaria per discuterne mentre la luna passa alla ariosa Bilancia. Un Ariete potrebbe non sembrare la persona giusta per rispondere alle tue preoccupazioni, ma non sottovalutarle.

Amore / Amicizia: è facile cadere nell'abitudine di inseguire qualcuno semplicemente per il gusto della conquista. Lo scontro virile di Marte con Nettuno inafferrabile potrebbe fermarti sulle tue tracce e farti mettere in discussione ciò che speri di ottenere conquistando qualcuno o facendoti strada in una relazione. Un esame più attento potrebbe rivelare che lo scopo è stato sostituito dal desiderio di vincere. Non lasciare che la tua natura competitiva ti ispiri a inseguire una vittoria vuota.

Carriera / Finanza: con la sensibile Luna Vergine che contatta Giove e Plutone nella tua zona di lavoro, sei in sintonia con i tuoi bisogni materiali e sei pronto a lavorare sodo per soddisfarli. Se hai un piano e la tua motivazione è alta, non c'è molto che non puoi fare. Perché non incanalare la tua energia per fare un'ammaccatura considerevole in un grande incarico? Probabilmente puoi ottenere più di quanto pensi.

Crescita personale / spiritualità: qualcuno vicino a te potrebbe rivelarsi molto più leale e affidabile di quanto pensassi. Sarà gratificante sapere che qualcuno ha le spalle. Avere un solido sistema di supporto è essenziale per la tua tranquillità.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: uno stato emotivo intensificato lascia il posto a un'atmosfera più armoniosa mentre la luna passa dal tuo segno alla Bilancia amante della pace. Può aiutarti ad affrontare un Acquario che è diventato problematico. C'è di più nella storia di quanto pensiate.

Amore / amicizia: lavori duramente nelle relazioni. Mentre Marte indotto si scontra con la disillusione di Nettuno, potresti chiederti cosa stai ottenendo in cambio di tutti i tuoi sforzi. Ne vale la pena perseverare nella ricerca di coltivare la tua partnership ideale? È una domanda a cui solo tu puoi rispondere. Una cosa è certa: probabilmente potresti fare una pausa provandoti così duramente. I semi che pianti hanno bisogno di tempo per sbocciare. Annaffiali di tanto in tanto, ma dai loro spazio per crescere.

Carriera / Finanza: l'ispirazione creativa abbonda mentre la luna nel tuo segno contatta Giove e Plutone nella tua casa di auto-espressione. Più tardi, quando la luna entrerà in contatto stabilizzando Saturno, saprai come utilizzare le tue idee in modo pratico. Potrebbe essere in corso un progetto o un piano a lungo termine. Prendi nota di tutte le idee utili che ti vengono incontro. Ti torneranno utili man mano che avanzi.

Crescita personale / spiritualità: con la luna nel tuo segno che contatta l'ampio Giove e l'ossessivo Plutone nella tua zona di autoespressione, non sei uno a fare le cose a metà strada. Fare un tuffo profondo nello sport, un hobby o un progetto creativo può essere immensamente terapeutico.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: inizierai a sentirti più simile a te stesso mentre la luna passa dalla Vergine al tuo segno. Ti preoccuperai di meno, anche se potresti essere incline a prendere le cose troppo sul personale. Fai come un Ariete e fai finta di non dare un fico.

Amore / Amicizia: quando la luna nel tuo segno contatta Marte e costante Saturno, ti sentirai sicuro di avere ciò che serve per spostare il quadrante in avanti con una storia d'amore. La tua vibrazione decisa dice che ci sei dentro per il lungo raggio. Se la tua serietà non impressiona la persona che stai cercando, potresti abbaiare sull'albero sbagliato.

Carriera / Finanza: tante idee creative, ma così poche sono state messe in atto. Mentre l'ambizioso Marte si scontra con la disillusione di Nettuno nella tua zona di lavoro, potresti chiederti se ne vale la pena. Se ti senti scoraggiato, probabilmente non è il momento migliore per proporre un piano audace. Dovrai essere fiducioso e super appassionato per venderlo. Lascialo sullo scaffale per ora. Puoi metterlo là fuori quando riavrai il tuo mojo.

Crescita personale / spiritualità: sia il lavoro che la casa portano frustrazioni mentre la luna nel tuo segno si scontra con i nodi. C'è la sensazione di non essere sincronizzati. È un grande momento per lasciare che il tuo partner o un amico intimo prenda il volante. Aiuta ad avere un navigatore affidabile quando ti senti instabile.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: inizierai a rilassarti mentre la luna passa dalla Vergine produttiva alla Bilancia armoniosa. Una sessione di meditazione può essere incredibilmente rigenerante. Se vuoi mantenere la calma, è meglio evitare un Capricorno.

Amore / Amicizia: nonostante il tuo aspetto duro, sei un vero romantico. È per questo che hai fatto così tanti sforzi per ottenere la tua vita amorosa giusta. Mentre Marte guidato si scontra con Nettuno inafferrabile, potresti chiederti se il romanticismo è tutto ciò che è rotto. L'ideale che stai cercando è raggiungibile? O stai solo perdendo tempo? Non ti preoccupare. È impossibile vedere chiaramente le cose quando rimugini. Premi pausa sulla tua vita amorosa per ora e concediti un momento per riorganizzarti.

Carriera / Finanza: ci sono persone intorno a te con idee straordinarie, quindi perché non approfittarne? Con un allineamento positivo luna / Giove / Plutone che influenza la comunicazione e la collaborazione, può essere utile unire le forze con persone intelligenti che condividono le tue ambizioni. La tua potenza cerebrale combinata può produrre grandi risultati. Sarà d'ispirazione lavorare con persone che prendono il loro lavoro seriamente come te.

Crescita personale / spiritualità: hai bisogno di nidificare e riposare seriamente. Mentre la luna entra in contatto stabilizzando Saturno nel tuo regno domestico, una serata tranquilla a casa è proprio ciò che il medico ha ordinato. Rilassamento e ricreazione a basso costo ti aiuteranno a rilassarti.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: mentre la luna passa dalla Vergine produttiva alla Bilancia socievole, puoi riposare le attività impegnate e goderti un po 'di tempo libero con la tua gente preferita. Una discussione con un Acquario può diventare molto intensa, ma probabilmente lo hai chiesto.

Amore / amicizia: una conversazione sarà diretta e al punto in cui la diplomatica Bilancia Luna contatterà Marte e Saturno nella tua zona di comunicazione. Ora sei incredibilmente risoluto, quindi non è probabile che sarai influenzato dalla tua posizione. Tuttavia, è di vitale importanza ascoltare l'altra persona e mantenere una mente aperta.

Carriera / Finanza: la Luna Vergine strategica che contatta Giove e Plutone nella tua zona monetaria ti aiuta a tenere d'occhio le opportunità di incassare. Sia che tu stia cercando di ottenere il prezzo giusto per un grande acquisto o di inseguire una nuova linea di reddito, il tuo tempismo potrebbe essere perfetto. Nessuna mossa appariscente qui. Un'attenta pianificazione e un semplice innesto possono aiutare a proteggere ciò che stai cercando e poi alcuni. Il potenziale potrebbe essere immenso.

Crescita personale / spiritualità: hai così tante idee per la tua vita domestica; tuttavia, mentre Marte spinto si scontra con lo scoraggiante Nettuno, potresti sentire che nulla si materializza mai esattamente come lo pensi. Questo può renderti riluttante a seguire i tuoi piani. Riposati dai sogni di rifacimento della casa oggi. È probabile che il tuo entusiasmo torni tra qualche giorno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI lunedì 6 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: mentre la luna passa dalla metodica Vergine alla Bilancia, la tua sessione di strategia si esaurisce e sei pronto a mostrare a tutti quello che hai inventato. Non c'è dubbio che hai un piano astuto nella manica. Un acquario lo troverà impressionante.

Amore / Amicizia: sei molto attraente come la Luna Vergine contatta il generoso Giove e l'intenso Plutone nel tuo segno. L'energia che irradi ti fa apparire più grande della vita. La tua sicurezza, potenza e atmosfera sexy ti rendono quello che le persone vogliono sapere, quindi esci e lavora la tua magia! I Capricorno accoppiati possono esercitare una notevole influenza sul loro partner. Non abusarne. Il tuo partner si fida di agire nel loro migliore interesse. Usa i tuoi poteri per il bene.

Carriera / Finanza: la spinta ad accumulare ricchezza è attiva, ma quando Marte ambizioso nella tua zona di denaro si scontra con Nettuno disilluso, il tuo cuore non è vero. Deve esserci di più oltre all'acquisizione di più beni e al pagamento di più fatture. Dovrai identificare uno scopo più profondo per mantenere la testa nel gioco. Ti piacciono i soldi e lo status un po 'più della persona successiva, ma a volte basta abbastanza.

Crescita personale / spiritualità: sei diventato incredibilmente disciplinato e responsabile. Questi tratti torneranno utili quando prenderai decisioni importanti nei mesi e negli anni a venire, in particolare con denaro e beni. Ti puoi fidare di fare scelte sonore.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: mentre la luna passa dalla tua casa di lavoro alla tua zona di partenariato, trascorrere del tempo con qualcuno a cui tieni sarà il modo perfetto per rilassarti. Discutere della tua giornata con un Leone può essere gratificante. Non dominare la discussione. Lascia che sia una strada a doppio senso.

Amore / amicizia: con Marte guidato e determinato Saturno nel tuo segno, sei intenzionato ad avere le cose a modo tuo. Un'opposizione alla luna nella tua zona di associazione avverte che la tua vibrazione invadente può creare problemi in una relazione. Potresti non rendertene conto che stai arrivando così forte o che non stai prendendo in considerazione i sentimenti dell'altra persona. Alleggerisci e goditi il ​​tempo che trascorri con qualcuno di speciale.

Carriera / Finanza: grandi idee e concetti significativi ti attraggono. Il Sole Ariete che si oppone a Giunone nella tua casa di coscienza superiore pone la questione se siano rilevanti per ciò su cui stai lavorando ora. Torna alla direttiva e determina se le tue idee possono essere applicate in modo pratico. È probabile che si verifichino respingimenti da parte dei colleghi se si perde tempo in una diversione.

Crescita personale / spiritualità: puoi sentire che hai dei talenti potenti che non hai ancora attinto e ti senti sotto pressione per scoprirli. Presta attenzione ai sogni e alle intuizioni del risveglio che forniscono indizi sui doni che aspettano di essere coltivati. Presta attenzione alle informazioni e inizia a scavare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: sei nel tuo elemento. I tuoi poteri creativi e intuizione sono migliorati. La tua energia magica aumenterà sicuramente l'atmosfera ovunque tu vada. Un Cancro potrebbe trovarti ad essere una figura affascinante, ma non lasciare che abbiano un'idea sbagliata di te.

Amore / Amicizia: il romantico che è in te sarà in pieno vigore mentre l'emozionante Luna del Cancro si allinea con il sogno di Nettuno. Quando accendi il fascino, ti sarà difficile resistere. Aggiungi mercurio espressivo al mix e le tue parole avranno un effetto ipnotico sul tuo ascoltatore. Questo potrebbe rendere la serata piuttosto dolce. Se sei single e stai cercando di conquistare qualcuno, non dovrai lavorare molto duramente. Fai solo attenzione a non lasciarti sorprendere dal momento e dì cose che non intendi.

Carriera / Finanza: non lasciare che la Luna del Primo Quarto nella tua frivola quinta casa ti spinga a far saltare il tuo budget. Sei più attento al denaro del solito. Sai quanto devi risparmiare e cosa puoi permetterti di spendere. Potresti concederti un appuntamento, un hobby o un'attività divertente. Invece di rovinare il budget, perché non optare per un divertimento più economico? Puoi sguazzare una volta raggiunti i tuoi obiettivi finanziari.

Crescita personale / spiritualità: la musa è nella casa! Che tu sia un vecchio professionista o semplicemente un dilettante, otterrai un enorme piacere dall'indulgere al tuo lato creativo.