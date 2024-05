Oroscopo di oggi 6 maggio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 6 maggio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 6 maggio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

C'è un'atmosfera nervosa nell'aria mentre Saturno e Plutone si scontrano. La tensione può sorgere se temi di non avere il controllo del tuo destino. Ci sono cose che puoi cambiare e cose che non puoi. La saggezza sta nel conoscere la differenza. È difficile non soffermarsi sugli aspetti negativi mentre Mercurio si riunisce con Chirone ferito nel tuo segno. Potresti sentirti scoraggiato riguardo ai tuoi potenziali clienti quando ti concentri sui tuoi difetti e ti preoccupi di cosa potrebbe andare storto. Non è ora che smetti di rimproverarti per gli errori passati e per le cose che vanno oltre il tuo controllo? È ora di salire di livello nella narrazione. Ciò a cui presti attenzione cresce.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Andare avanti nella vita e realizzare le tue aspirazioni professionali può sembrare più complicato di quanto dovrebbe essere poiché Saturno si scontra con Plutone nella tua zona di carriera. Questa atmosfera tagliente può scoraggiarti dalla tua ricerca prima ancora di iniziare. Quando operi da un luogo di paura e ansia, puoi convincerti a rinunciare a qualsiasi cosa. Dovrai proteggerti dai pensieri negativi mentre Mercurio mentale si riunisce con Chirone ferito nel tuo regno subconscio. Chi ha bisogno di concorrenti e avversari quando sei pronto a minare i tuoi sforzi? È ora di cambiare la narrazione. Puoi iniziare raccontando i tuoi numerosi talenti e risultati. Ricorda le volte in cui hai superato le avversità.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Attenersi ai propri principi mentre si cerca di andare avanti nella vita può essere molto più difficile di quanto previsto poiché Saturno si scontra con Plutone nella tua nona casa idealistica. Ci saranno sicuramente delle resistenze quando ti opponi all'autorità e sfidi lo status quo. Parlare per te stesso e chiedere che la tua voce venga ascoltata può essere difficile mentre Mercurio si riunisce con il vulnerabile Chirone. Potresti temere che le tue idee vengano rifiutate o che dirai la cosa sbagliata. Misura la temperatura della stanza e ascolta ciò che gli altri hanno da dire mentre ti fai coraggio. Il tuo contributo è essenziale e le persone hanno bisogno di ascoltare i tuoi pensieri.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 6 MAGGIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Può esserci tensione tra te e un sostenitore mentre Saturno e Plutone si scontrano. Il prezzo da pagare per la loro assistenza può sembrare piuttosto esorbitante. Probabilmente non sarai in grado di rinegoziare i termini in questo momento. Attendi che le condizioni siano più favorevoli prima di affrontare il problema. Una maggiore visibilità nella tua carriera può significare correre rischi maggiori. Potresti sentirti particolarmente vulnerabile al controllo mentre Mercurio si riunisce con Chirone ferito nel tuo settore pubblico. Le critiche da parte di un genitore, di un capo o di una persona influente possono essere scoraggianti o motivarti a trasformare una debolezza in un punto di forza. Non prenderla sul personale. Invece, lascia che tutto ciò che senti sia un invito a migliorare le tue abilità.