Oroscopo di oggi 6 marzo 2025 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 6 marzo 2025: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 6 marzo 2025: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Ariete:

L'atmosfera è frizzante con la luna nei vivaci Gemelli e nella tua terza casa per tutto il giorno. Tuttavia, potresti chiederti se possiedi l'energia necessaria per tenere il passo mentre la luna si scontra con il sole nella tua casa dell'esilio. È un buon momento per verificare quanto bene ti stai prendendo cura di te stesso. Una mancanza di riposo può rallentarti e rendere difficile per te prenderti cura degli affari, non solo ora ma anche nelle settimane a venire. Ti darai un po' di tregua mentre la luna si allinea con il guaritore ferito Chirone nel tuo segno. Tuttavia, una quadratura luna-Saturno questa sera può essere estenuante e rafforzerà la necessità di riposo.

TORO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Toro:

La luna governa il giorno quando non ci sono aspetti planetari importanti. Con la luna nell'abile Gemelli e nella tua casa dei guadagni per tutto il giorno, i tuoi piani potrebbero includere intrighi e affari. Mentre la luna è in quadratura con il sole nella tua casa del futuro, dovrai considerare come le tue decisioni influenzeranno la tua sicurezza a lungo termine. Pensa oltre i tuoi bisogni e desideri immediati. Fai attenzione a non lasciare che le tue insicurezze determinino le tue mosse mentre la luna e il vulnerabile Chirone si allineano. Qualcosa che potrebbe promettere di alleviare le tue paure potrebbe non fornire il ripiego che stai cercando. Una quadratura tra luna e Saturno ti riporterà in te questa sera, spingendoti ad agire responsabilmente.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Gemelli:

La luna governa la giornata quando non ci sono aspetti planetari importanti. Con la luna nel tuo segno per tutto il giorno, sarai sensibile ai tuoi bisogni e desideroso di soddisfarli. Mentre la luna è in quadratura con il sole nella tua casa delle aspirazioni, potrebbe esserci tensione tra il prenderti cura dei tuoi desideri personali e dare priorità ai tuoi interessi di carriera. Una questione personale potrebbe non essere così urgente come sembra. Non trascurare le tue responsabilità in favore di un capriccio. Una conversazione con un amico può mettere le cose in prospettiva mentre la luna e il guaritore ferito Chirone si allineano. Il loro incoraggiamento potrebbe aiutarti a fare una scelta difficile questa sera quando la luna e il maestro Saturno si scontrano.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Cancro :

La luna governa il giorno quando non ci sono aspetti planetari importanti. Con la luna nei Gemelli multitasking e nella tua casa dell'esilio, potresti sentirti ostacolato nei tuoi tentativi di portare a termine le cose. Mentre la luna è in quadratura con il sole nella tua casa dell'avventura, potresti scoprire che non c'è abbastanza benzina nel tuo serbatoio per procedere con un progetto ambizioso. Potresti aver bisogno di rallentare prima di poter accelerare. Mentre il sole e il vulnerabile Chirone si allineano, ti consigliamo di considerare i difetti nel tuo piano e determinare dove sono necessari degli aggiustamenti. Potresti dover ammettere una sconfitta temporanea mentre il sole e il restrittivo Saturno si scontrano. Domani è un altro giorno!

LEONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Leone :

La luna governa il giorno in cui non ci sono aspetti planetari importanti. Con la luna nei socievoli Gemelli e nella tua casa della comunità, desidererai ardentemente la compagnia di individui vivaci che ti facciano sentire come se appartenessi a qualcosa. Mentre la luna è in quadratura con il sole, potresti chiederti se ottieni tanto da alcune relazioni quanto ci metti dentro. Vale la pena riflettere se c'è un sano equilibrio tra dare e avere. Trarrai beneficio dal considerare l'arco più ampio di un'amicizia mentre la luna e il guaritore ferito Chirone si allineano. Guardare il quadro generale può mettere in prospettiva un piccolo squilibrio. Nell'amicizia, devi prendere il buono e il cattivo.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Vergine:

La luna governa il giorno in cui non ci sono aspetti planetari importanti. Con la luna nell'abile Gemelli e nella tua casa delle aspirazioni, vorrai che i tuoi successi vengano riconosciuti. Mentre la luna è in quadratura con il sole nella tua zona di partnership, potresti temere che qualcuno ti rubi la scena. Non lascerai che nessuno ti metta in ombra. Negli affari e nel piacere, è importante condividere la scena. Mentre la luna e il guaritore ferito Chirone si allineano, potresti sentirti ispirato a riconoscere i contributi degli altri. Dare credito a chi lo merita creerà buoni rapporti ora e in futuro. Mentre la luna è in quadratura con Saturno questa sera, la tua unica opzione è quella di fare un favore alla squadra.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Bilancia :

La luna governa il giorno quando non ci sono aspetti planetari importanti. Con la luna nei Gemelli intellettuali e nella tua casa dell'istruzione superiore, sarai desideroso di mettere in mostra la tua conoscenza. Mentre la luna è in quadratura con il sole nella tua casa del lavoro, può essere difficile mettere in pratica le tue idee. Potresti dover ammettere la sconfitta a un alleato più abile mentre la luna si allinea con il guaritore ferito Chirone nella tua zona di partnership. Invece di sentirti scoraggiato, guarda cosa può insegnarti un professionista. Quando la luna si scontra con il maestro Saturno questa sera, può essere utile tornare al tavolo da disegno e capire dove hai sbagliato. La pratica rende perfetti.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Scorpione :

La luna governa il giorno in cui non ci sono aspetti planetari importanti. Con la luna nell'abile Gemelli e nella tua casa delle risorse condivise, vorrai sentire di poter contare sulle persone importanti nella tua vita per un supporto emotivo e finanziario. Soddisfare le tue esigenze è un gioco d'azzardo, poiché la luna è in quadratura con il sole nella tua casa della speculazione. Invece di rimuginare, adotta un approccio più spensierato. Le persone tendono a essere più disponibili ad adempiere agli obblighi quando non si sentono sotto pressione. Poiché la luna è in quadratura con l'inflessibile Saturno questa sera, non c'è garanzia che un tocco più morbido funzionerà. Tuttavia, le tattiche pesanti garantiranno praticamente il fallimento.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Sagittario :

La luna governa il giorno quando non ci sono aspetti planetari importanti. Con la luna nei socievoli Gemelli e nella tua casa della partnership, desidererai ardentemente la compagnia di un individuo vivace che ti tenga intrattenuto. La ricerca di connessione può distrarti dai doveri domestici e familiari mentre la luna è in quadratura con il sole nel tuo regno domestico. Non fare una promessa e poi lasciare una persona cara in sospeso. Ci sarà pressione per occuparsi degli affari mentre la luna si scontra con il severo Saturno questa sera. Occupati delle tue responsabilità in modo da poterti godere un po' di tempo libero senza sensi di colpa con il tuo compagno preferito. Non deve essere tutto o niente.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Capricorno :

La luna governa il giorno quando non ci sono aspetti planetari importanti. Con la luna nei Gemelli multitasking e nella tua casa del lavoro, sarai ansioso di spuntare voci dalla tua lista di cose da fare. Mettere in ordine il tuo lavoro e la tua vita domestica può essere immensamente soddisfacente. Tuttavia, potresti scoprire di non avere le informazioni necessarie per procedere con un progetto poiché la luna è in quadratura con il sole nella tua casa della comunicazione. Vai avanti senza i dati di cui hai bisogno e potresti ritrovarti al punto di partenza. Quando la luna si scontra con il severo Saturno questa sera, ci possono essere conseguenze per aver infranto le regole. Premi pausa finché non scopri cosa devi sapere.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Acquario :

La luna governa il giorno quando non ci sono aspetti planetari importanti. Con la luna nei giocosi Gemelli e la tua casa del romanticismo e del divertimento, sarai dell'umore giusto per divertirti. Un problema finanziario potrebbe creare problemi quando la luna si scontra con il sole nella tua casa dei guadagni. Pensa attentamente prima di spendere un sacco di soldi per un appuntamento, una serata fuori con gli amici o il tuo hobby preferito. Questa sera, quando la luna è in quadratura con il responsabile Saturno, potresti sentirti in colpa per aver speso più del dovuto. Indossa le tue mutandine da persona grande e di' di no alle spese inutili. Cerca invece un'opzione più conveniente.

PESCI OROSCOPO DI OGGI GIOVEDì 6 MARZO 2025

Oroscopo del giorno Pesci :

La luna governa il giorno quando non ci sono aspetti planetari importanti. Con la luna nei giocosi Gemelli e la tua casa del romanticismo e del divertimento, sarai dell'umore giusto per divertirti. Un problema finanziario potrebbe creare problemi quando la luna si scontra con il sole nella tua casa dei guadagni. Pensa attentamente prima di spendere un sacco di soldi per un appuntamento, una serata fuori con gli amici o il tuo hobby preferito. Questa sera, quando la luna è in quadratura con il responsabile Saturno, potresti sentirti in colpa per aver speso più del dovuto. Indossa le tue mutandine da persona grande e di' di no alle spese inutili. Cerca invece un'opzione più conveniente.