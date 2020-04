Oroscopo di oggi 7 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi martedì 7 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi martedì 7 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: gli altri essenziali nella tua vita ti dominano molto con la Luna Piena nella tua zona di associazione. Bilanciare i tuoi bisogni e desideri con i loro (specialmente una Bilancia) è estremamente importante. Essere onesti riguardo a come ti senti riguardo alla tua relazione è cruciale.

Amore / Amicizia: la Bilancia Luna piena fa luce sulle relazioni impegnate. Se accoppiati, potrebbe essere necessario affrontare l'equilibrio tra dare e avere nella propria partnership. Un cenno del nebuloso Nettuno suggerisce che potrebbe esserci un problema imbarazzante che stai evitando. I single potrebbero chiedersi se incontreranno mai la loro partita. Fai attenzione a non permettere alla paura di dettare le tue scelte. Vuoi stare con la persona giusta per i giusti motivi.

Carriera / Finanza: prima di affrettarti ad accettare un invito, dovresti scoprire il costo. Il tuo sovrano, Marte, scontrandosi con Urano nella tua zona di denaro, dice che una decisione improvvisa potrebbe costarti. Dai uno sguardo più approfondito alle spese e alle tue finanze prima di impegnarti. Tu e un tuo amico potreste scontrarvi con denaro o beni. Questo potrebbe diventare brutto. È meglio evitare prestiti e prestiti. Nessuno vince quando combatti con un amico.

Crescita personale / spiritualità: avrai un sogno o una visione d'intesa che fornisca informazioni importanti sulla tua carriera. Potrebbe sembrare un po 'inquietante ma uomo avvisato mezzo salvato. Fidati del tuo istinto su questo.

TORO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: spingere costantemente te stesso e sentirti sotto pressione per funzionare ad alto livello è stressante. Non puoi tenere questo ritmo senza riposo e cure adeguati. Andare avanti ciecamente potrebbe causare uno scontro con un Acquario. Rallenta e presta attenzione a ciò che stai facendo.

Amore / Amicizia: se hai bisogno di informazioni, rivolgiti a un amico che è al corrente. Mercurio nella tua zona di amicizia che contatta Plutone, afferma che una persona influente nella tua cerchia potrebbe avere quello che stai cercando. Potrebbero essere persone importanti, ben collegate o super intraprendenti. Il loro consiglio e assistenza potrebbero essere la risposta alle tue preghiere.

Carriera / Finanza: prendere d'assalto il mondo è estenuante e la pressione ti mette a dura prova. Con Marte guidato che si scontrano con Urano ribelle nel tuo segno, un comportamento testardo potrebbe offuscare la reputazione sterile che hai lavorato così duramente per raggiungere. Premi pausa quando senti crescere la tensione. Esci dalla stanza e fai una camminata veloce intorno all'isolato o impiega qualche minuto a respirare profondamente. Mantieni la calma, toro, e tieni gli occhi sul premio.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena Bilancia nella tua zona benessere illumina la salute e il fitness. Devi essere in perfetta forma per gestire il tuo carico. Il perseguimento dei tuoi obiettivi ha causato una perdita di auto-cura? Modifica i tuoi programmi di allenamento e dieta per soddisfare le tue esigenze.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: La luna piena nella Bilancia socievole illumina il romanticismo, l'intrattenimento e le tue attività preferite. Quindi, dovresti renderlo una priorità passare del tempo con qualcuno di speciale (forse una Bilancia) o fare un tuffo in profondità in un'attività che ti piace.

Amore / amicizia: la simpatica Bilancia Luna nella tua casa di vero amore la rende una serata eccellente per il romanticismo. Perché non pianificare una serata speciale con il tuo partner o la tua data? Se sei single, attirerai l'attenzione se ti metti fuori. Un cenno del scoraggiante Nettuno dice che potresti essere preoccupato per la tua immagine, ma non esserlo. Oggi, il vero che traspare.

Carriera / Finanza: allorché l'allineamento informativo di Mercurio con Plutone segreto sembra che tu abbia informazioni su ciò che sta accadendo dietro le quinte. Questo potrebbe farti diventare la persona con cui tutti vogliono parlare. Fai solo attenzione a non svelare i segreti dell'azienda né a compromettere una fonte che si fida di mantenerlo confidenziale.

Crescita personale / spiritualità: se ti stai muovendo in una nuova direzione, fai piccoli passi. Con Marte guidato nella tua casa di esplorazione che si scontra con l'imprevedibile Urano, spostarsi troppo rapidamente potrebbe farti fuori rotta. Sia che tu stia viaggiando verso una destinazione sconosciuta o che stia studiando materiale fuori dalla tua timoniera, precipitarti potrebbe farti entrare in testa. Esplorare un nuovo territorio è una buona cosa, ma ti consigliamo di essere preparato.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: avrai molto da fare della casa e della famiglia la tua priorità. Se sei un agente solista, una serata rilassante da solo può essere altrettanto rigenerante. Potresti aver bisogno di tempo per rilassarti dopo un incontro con un acquario problematico nella tua cerchia.

Amore / Amicizia: fai molto per gli altri, quindi ti aspetti molto in cambio; tuttavia, non è bello mantenere una scheda dei favori resi. Mentre un feroce Marte si scontra con il ribelle Urano nella tua undicesima casa comune, aspettarsi troppo da qualcuno potrebbe causare un grave turbamento. Stando così le cose, è saggio controllare le tue aspettative e chiederti se sei irragionevole. Il tuo panorama di amicizia sta cambiando e alcuni individui potrebbero non essere più disposti a soddisfare richieste folli.

Carriera / Finanza: farai il tuo miglior brainstorming con un alleato mentre il comunicatore Mercurio si allinea con la mente di Plutone nella tua zona di partnership. È un momento eccellente per fare squadra con un collega affiatato per fare ricerca o mettere a punto i dettagli di un progetto importante. Sarai particolarmente abile nella gestione dei dati sensibili, quindi è un momento eccellente per assumere un incarico segreto.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena nel tuo regno domestico evidenzia le questioni domestiche e familiari. Metti le preoccupazioni professionali sullo scaffale mentre assisti i tuoi cari e le questioni che riguardano la tua situazione di vita. Tieniti semplice mentre procuri soluzioni ai problemi.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: chiamate, e-mail, conversazioni e messaggi di testo possono svolgere un ruolo importante nella giornata. Ci sono molte notizie importanti da recuperare (specialmente con o su una Bilancia), quindi ascoltate. Potresti pensare di sapere tutto ciò che devi sapere, ma non lo sai.

Amore / Amicizia: informazioni riservate su una persona di interesse potrebbero arrivare quando Mercurio curioso nella tua casa di segreti si allinea con Plutone. Potresti sentire qualcosa attraverso la vite o tramite il tuo consulente psichico preferito. Ciò che impari potrebbe aiutarti a prendere una decisione su una questione importante. Pesalo contro ciò che già sai.

Carriera / Finanza: il tuo panorama professionale è più imprevedibile che mai. Potrebbe volerci del tempo per capire come navigare in questo ambiente in evoluzione. Quindi, dovresti essere molto cauto quando ti viene richiesto di fare una mossa rischiosa. Con Marte che combatte il radicale Urano nel tuo settore professionale, azioni drastiche possono portare al caos. Gioca alla grande per ora e non permettere a nessuno di tirarti indietro in un angolo. Se il tuo capo è irregolare e strano, è meglio mantenere un profilo basso.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena nella Bilancia ariosa mette in evidenza la comunicazione con le persone intorno a te, qualcosa che impari potrebbe aiutarti a mettere a punto un grande piano. Un parente, un vicino o una persona che incontri nella tua vita quotidiana può avere le informazioni di cui hai bisogno.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: uno stato emotivo intensificato lascia il posto a un'atmosfera più armoniosa mentre la luna passa dal tuo segno alla Bilancia amante della pace. Può aiutarti ad affrontare un Acquario che è diventato problematico. C'è di più nella storia di quanto pensiate.

Amore / amicizia: lavori duramente nelle relazioni. Mentre Marte indotto si scontra con la disillusione di Nettuno, potresti chiederti cosa stai ottenendo in cambio di tutti i tuoi sforzi. Ne vale la pena perseverare nella ricerca di coltivare la tua partnership ideale? È una domanda a cui solo tu puoi rispondere. Una cosa è certa: probabilmente potresti fare una pausa provandoti così duramente. I semi che pianti hanno bisogno di tempo per sbocciare. Annaffiali di tanto in tanto, ma dai loro spazio per crescere.

Carriera / Finanza: l'ispirazione creativa abbonda mentre la luna nel tuo segno contatta Giove e Plutone nella tua casa di auto-espressione. Più tardi, quando la luna entrerà in contatto stabilizzando Saturno, saprai come utilizzare le tue idee in modo pratico. Potrebbe essere in corso un progetto o un piano a lungo termine. Prendi nota di tutte le idee utili che ti vengono incontro. Ti torneranno utili man mano che avanzi.

Crescita personale / spiritualità: con la luna nel tuo segno che contatta l'ampio Giove e l'ossessivo Plutone nella tua zona di autoespressione, non sei uno a fare le cose a metà strada. Fare un tuffo profondo nello sport, un hobby o un progetto creativo può essere immensamente terapeutico.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: inizierai a sentirti più simile a te stesso mentre la luna passa dalla Vergine al tuo segno. Ti preoccuperai di meno, anche se potresti essere incline a prendere le cose troppo sul personale. Fai come un Ariete e fai finta di non dare un fico.

Amore / Amicizia: quando la luna nel tuo segno contatta Marte e costante Saturno, ti sentirai sicuro di avere ciò che serve per spostare il quadrante in avanti con una storia d'amore. La tua vibrazione decisa dice che ci sei dentro per il lungo raggio. Se la tua serietà non impressiona la persona che stai cercando, potresti abbaiare sull'albero sbagliato.

Carriera / Finanza: tante idee creative, ma così poche sono state messe in atto. Mentre l'ambizioso Marte si scontra con la disillusione di Nettuno nella tua zona di lavoro, potresti chiederti se ne vale la pena. Se ti senti scoraggiato, probabilmente non è il momento migliore per proporre un piano audace. Dovrai essere fiducioso e super appassionato per venderlo. Lascialo sullo scaffale per ora. Puoi metterlo là fuori quando riavrai il tuo mojo.

Crescita personale / spiritualità: sia il lavoro che la casa portano frustrazioni mentre la luna nel tuo segno si scontra con i nodi. C'è la sensazione di non essere sincronizzati. È un grande momento per lasciare che il tuo partner o un amico intimo prenda il volante. Aiuta ad avere un navigatore affidabile quando ti senti instabile.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: le emozioni infuocate possono lavorare per te o contro di te. È una questione di dove investi la tua attenzione e di come dirigi la tua energia. Capovolgere la testa con un Toro è una cattiva idea. Non sei del tutto irreprensibile in questo dramma. Bisogna essere in due per ballare il tango.

Amore / amicizia: ribollire tranquillamente su una relazione o un problema familiare aggiunge solo carburante al fuoco. C'è un modo per esprimere i tuoi sentimenti senza che si trasformi nella terza guerra mondiale? Uno scontro tra il guerriero Marte e il ribelle Urano rende difficile tenere sotto controllo la tua rabbia. Trova un modo per scaricare un po 'di vapore prima di affrontare la persona o la situazione che ha i tuoi mutandoni in una svolta. Non vorrai peggiorare una brutta situazione.

Carriera / Finanza: lo stratega Mercurio in linea con la mente di Plutone lo rende un momento opportuno per la ricerca. Scaverai in profondità nella tua ricerca per trovare fatti e cifre di cui hai bisogno. È un ottimo momento per negoziare i termini di un accordo. Se hai fatto i compiti, saprai cosa dire per spostare il quadrante a tuo favore. Puoi essere molto persuasivo, quindi c'è una buona possibilità che otterrai ciò che chiedi.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena nel tuo regno subconscio dice che c'è un problema emotivo che sta implorando la tua attenzione. Di fronte può aiutarti a recuperare il potere perduto. Verificare con un terapeuta o una guida spirituale di fiducia.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: mentre la luna passa dalla Vergine produttiva alla Bilancia socievole, puoi riposare le attività impegnate e goderti un po 'di tempo libero con la tua gente preferita. Una discussione con un Acquario può diventare molto intensa, ma probabilmente lo hai chiesto.

Amore / amicizia: una conversazione sarà diretta e al punto in cui la diplomatica Bilancia Luna contatterà Marte e Saturno nella tua zona di comunicazione. Ora sei incredibilmente risoluto, quindi non è probabile che sarai influenzato dalla tua posizione. Tuttavia, è di vitale importanza ascoltare l'altra persona e mantenere una mente aperta.

Carriera / Finanza: la Luna Vergine strategica che contatta Giove e Plutone nella tua zona monetaria ti aiuta a tenere d'occhio le opportunità di incassare. Sia che tu stia cercando di ottenere il prezzo giusto per un grande acquisto o di inseguire una nuova linea di reddito, il tuo tempismo potrebbe essere perfetto. Nessuna mossa appariscente qui. Un'attenta pianificazione e un semplice innesto possono aiutare a proteggere ciò che stai cercando e poi alcuni. Il potenziale potrebbe essere immenso.

Crescita personale / spiritualità: hai così tante idee per la tua vita domestica; tuttavia, mentre Marte spinto si scontra con lo scoraggiante Nettuno, potresti sentire che nulla si materializza mai esattamente come lo pensi. Questo può renderti riluttante a seguire i tuoi piani. Riposati dai sogni di rifacimento della casa oggi. È probabile che il tuo entusiasmo torni tra qualche giorno.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI martedì 7 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: essere scaltro non è necessariamente correlato all'essere sensibile. Fare attenzione a non spingere la busta. Sei sicuro di bloccare le corna se diventi aggressivo con un Toro competitivo. Il toro apparentemente placido potrebbe rivelarsi più una minaccia di quanto pensiate.

Amore / Amicizia: impegnarsi in comportamenti romantici rischiosi è un grande no-no mentre Marte aggressivo fa arrabbiare Urano. Le condizioni sono incredibilmente imprevedibili. Più si tenta di controllare ciò che sta accadendo, più caos si crea. Siediti e prenditi un momento per raggrupparti prima di fare la tua prossima mossa. Il paesaggio non è più quello di una volta, quindi le buffonate che catturano l'attenzione potrebbero non essere ben accette. Inoltre, l'uso del denaro per esercitare influenza su una persona o situazione potrebbe avere risultati disastrosi.

Carriera / Finanza: la Luna piena della Bilancia nella tua zona di carriera potrebbe spingerti in un ruolo ad alta visibilità. È il tuo momento di stupire gli spettatori con quello che puoi fare. Non pensarci troppo. Un cenno del scoraggiamento di Nettuno mette in guardia dal diventare paranoico su come verrà ricevuta la tua esibizione. Conoscendoti, sei ben preparato per questo momento.

Crescita personale / spiritualità: se la conoscenza è potere, dovresti sentirti piuttosto importante quando Mercurio intelligente si allinea con il potente Plutone nel tuo segno. Oltre all'intelligenza, le tue capacità comunicative sono assolutamente utili, rendendoti una forza mentale da non sottovalutare.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: se hai a che fare con gli affari mondani della vita di tutti i giorni, reindirizza la tua attenzione verso il quadro generale. Devi trovare qualcosa che ti ispiri o ti ecciti. Non lasciare che i Pesci scoraggianti esplodano le tue idee. Vai avanti e osa sognare in grande!

Amore / amicizia: se c'è un problema di relazione o un problema a casa, è probabile che tu abbia qualcosa a che fare con esso. Con Marte aggressivo nel tuo segno che squarcia l'erratico Urano, non puoi fare a meno di mescolare le cose. Non intendi comportarti come una persona pazza. Stai semplicemente reagendo a una situazione diversa da quella a cui sei abituato. Anche se non sei responsabile, potresti dover gestire un disastro. Fai un respiro profondo, calmati e cerca di non peggiorare una brutta situazione.

Carriera / Finanza: il commerciante di ruote Mercurio nella tua zona monetaria in linea con il segreto Plutone ti consiglia di tenere le questioni finanziarie critiche a porte chiuse. Potresti avere una leva maggiore se tieni le tue azioni nascoste a occhi indiscreti. Assicurati di ascoltare il tuo intuito. Un sospetto di ciò che sta accadendo potrebbe rivelarsi perfetto.

Crescita personale / spiritualità: la Luna piena della Bilancia nella tua nona casa espansiva mette in evidenza la tua ricerca di scopo. L'istruzione superiore o la ricerca dell'avventura potrebbero essere la cosa giusta per ampliare i tuoi orizzonti e darti qualcosa di nuovo e significativo a cui puntare.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MARTEDì 7 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: non si può dire cosa si può dire o fare perché forti emozioni e opinioni forti stanno dettando le tue mosse. È meglio guardare il tuo passaggio intorno ad un Acquario. Le tue parole o azioni potrebbero inavvertitamente innescare un conflitto e questo è un problema che non ti serve.

Amore / Amicizia: con la Bilancia Luna piena nella tua zona di intimità, forti emozioni possono influire sul modo in cui vedi una relazione. Tieni presente che i sentimenti non sono fatti. Un cenno del nebuloso Nettuno nel tuo segno suggerisce che stai rendendo la situazione migliore o peggiore di quello che è. Aspetta di avere chiarezza prima di fare grandi mosse.

Carriera / Finanza: nessuno sarà più scioccato di te quando sbagli fuori qualcosa di folle. Con Marte nel tuo subconscio che si scontra con Urano radicale, la rabbia repressa o il risentimento possono improvvisamente cercare di liberarsi. Non puoi sederti per sempre sui tuoi sentimenti né fingere di non essere disturbato da una situazione fastidiosa. Ora hai una prospettiva diversa sulle cose, quindi non gestirai le cose come una volta. Sarebbe meglio che tutti si abituassero a te dicendo la tua mente perché non ti inoltrerai presto.

Crescita personale / spiritualità: il tuo mojo mentale è potenziato con Mercurio nel tuo segno. Se non hai le risposte di cui hai bisogno, contatta un amico. Un cenno del potente Plutone nella tua zona di amicizia suggerisce che un amico ben dotato può venire in tuo soccorso.