Oroscopo di oggi 8 aprile 2020: previsioni astrali segno per segno

Oroscopo oggi mercoledì 8 aprile 2020: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi mercoledì 8 aprile 2020: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Ariete:

Panoramica generale: l'energia della luna piena di ieri sera ha ancora un impatto emotivo, in particolare nelle relazioni più strette. È bene essere consapevoli di come tratti qualcuno (in particolare una Bilancia) che significa molto per te. Sono più sensibili di quanto pensiate.

Amore / amicizia: il vecchio adagio, "Se non puoi dire niente di carino, non dire nulla" potrebbe essere a proposito del fatto che il sole nel tuo segno si scontra con Venere nella tua zona di comunicazione. Allo stesso modo, dovresti evitare di dire qualcosa che non intendi. La strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Non cedere alla pressione di un momento imbarazzante e dire la cosa sbagliata. Se lo fai, le tue parole torneranno a perseguitarti.

Carriera / Finanza: L' intuizione diventa alleata dell'ambizione mentre Mercurio perspicace si allinea con l'ampio Giove nella tua zona di carriera. Fare la tua prossima grande mossa richiederà che tutte le tue abilità siano online. Presta attenzione a ciò che i tuoi sogni ti stanno dicendo. Informazioni preziose possono trovarsi al loro interno. Le intuizioni del risveglio possono anche far luce sul tuo percorso e aiutarti a determinare come spostare le cose in avanti.

Crescita personale / spiritualità: perdonare e dimenticare è il modo migliore per riparare una frattura in un'amicizia. Se sei la parte che ha offeso, sii pronto a fare ammenda e perdonare te stesso. Non è nel migliore interesse di nessuno lasciarsi trascinare e diventare brutti.

TORO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Toro:

Panoramica generale: gli effetti della luna piena di ieri sera sono ancora persistenti, in particolare nei luoghi di lavoro. Fai del tuo meglio per portare a termine un grosso compito. Potrebbero esserci problemi con un Capricorno se non esegui le tue attività nel modo prescritto. Attenersi alle linee guida.

Amore / Amicizia: per supporto e feedback per un grande sogno che stai perseguendo, contatta un amico. Il mercurio perspicace nella tua zona di amicizia, contattando l'ampio Giove, suggerisce che qualcuno che ti capirà vedrà il quadro generale che immagini. Sarai incoraggiato dalla loro guida e sollevato dalla loro eccitazione per le tue idee. Non tutti capiranno il percorso che stai seguendo e afferreranno ciò che stai cercando, quindi scegli con cura i tuoi confidenti.

Carriera / Finanza: la luna in Bilancia diplomatica che squarcia i pianeti nell'autorevole Capricorno afferma che la gentilezza non sarà un sostituto per non fare cose dal libro. In altre parole, baciare qualcuno con la speranza che chiuda un occhio e ti permetta di tagliare gli angoli non funzionerà. Le linee guida che devi rispettare potrebbero sembrare onerose, ma le regole sono le regole. Avrai una pessima impressione se non fai le cose nel modo giusto.

Crescita personale / spiritualità: una conversazione con qualcuno vicino a te può essere commovente. La pittura a grandi linee non fornisce un'immagine precisa. Apri e rivela i dettagli più fini della tua vita.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Gemelli:

Panoramica generale: La luna piena di ieri sera sta ancora influenzando la tua visione e il modo in cui esprimi i tuoi desideri. Spero che ti renda molto più risoluto a inseguire un grande sogno. Un Capricorno esperto può avere alcuni suggerimenti su come portarlo a compimento.

Amore / Amicizia: mentre il sole si scontra con Venere socievole nel tuo segno, la paura di non amare potrebbe rendere difficile per te dire di no ad un amico. Sei disposto a scambiare il rispetto per la popolarità? Non sarai soddisfatto di te stesso se ti arrendi e fai qualcosa che non vuoi davvero fare. Se questa persona è veramente un amico, sarà comunque un amico dopo aver impostato i limiti e rifiutato la sua richiesta.

Carriera / Finanza: diventerai un portavoce fantastico mentre Mercurio intelligente si allinea con Giove entusiasta. Hai moltissime informazioni che puoi attingere e condividere con i tuoi ascoltatori. È un momento eccellente per ottenere supporto per un progetto o vendere il mondo su un'idea. Una volta che lo fai uscire, potresti scoprire che ci sono già persone nel tuo angolo che supportano ciò che stai facendo e ti stanno incoraggiando.

Crescita personale / spiritualità: mantenere un'atmosfera spensierata può essere difficile poiché la luna quadrerà i pianeti nello stoico Capricorno. Soprattutto con così tante cose tragiche in corso nel mondo. Tuttavia, questo è esattamente il motivo per cui è essenziale rimanere in contatto con la gioia.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Cancro:

Panoramica generale: sempre più spesso ti rendi conto dell'importanza di fidarti di te stesso e di avere assoluta fiducia nelle tue capacità. Una conversazione con Pesci perspicaci ti incoraggerà e ti renderà più consapevole delle molte forze che possiedi.

Amore / amicizia: una conversazione sul futuro può aprire nuove possibilità in una relazione mentre Mercurio espressivo si allinea con Giove di buon auspicio. Potresti scoprire che tu e il tuo partner state pensando sulla stessa linea e volete la stessa cosa. Per i single, una conversazione con qualcuno di diversa estrazione potrebbe aprire gli occhi e spostare la tua prospettiva sulla collaborazione. C'è più di un modo per avvicinarsi a condividere una vita con qualcuno.

Carriera / Finanza: con Marte appena fatto che aspira il guaritore ferito Chirone nel tuo regno professionale, la tua motivazione per aumentare di livello la tua reputazione è alta. Ciò può comportare la correzione di errori e il lavoro per riparare relazioni importanti. Questa energia dice: "Perché rimandare a domani cosa puoi fare oggi"? Sii alla ricerca di opportunità per dimostrare che, indipendentemente da ciò che è accaduto in passato, non sei giù e fuori, ma su e vieni.

Crescita personale / spiritualità: vedrai un'enorme promessa in te stesso quando la Luna Scorpione contatterà il Nodo Nord nel tuo segno. Ogni momento in cui affermi la tua fiducia in te stesso è come mettere soldi in banca. La fiducia che accumuli ti porterà attraverso momenti bassi e momenti difficili.

LEONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Leone:

Panoramica generale: chiamate, e-mail, conversazioni e messaggi di testo possono svolgere un ruolo importante nella giornata. Ci sono molte notizie importanti da recuperare (specialmente con o su una Bilancia), quindi ascoltate. Potresti pensare di sapere tutto ciò che devi sapere, ma non lo sai.

Amore / Amicizia: informazioni riservate su una persona di interesse potrebbero arrivare quando Mercurio curioso nella tua casa di segreti si allinea con Plutone. Potresti sentire qualcosa attraverso la vite o tramite il tuo consulente psichico preferito. Ciò che impari potrebbe aiutarti a prendere una decisione su una questione importante. Pesalo contro ciò che già sai.

Carriera / Finanza: il tuo panorama professionale è più imprevedibile che mai. Potrebbe volerci del tempo per capire come navigare in questo ambiente in evoluzione. Quindi, dovresti essere molto cauto quando ti viene richiesto di fare una mossa rischiosa. Con Marte che combatte il radicale Urano nel tuo settore professionale, azioni drastiche possono portare al caos. Gioca alla grande per ora e non permettere a nessuno di tirarti indietro in un angolo. Se il tuo capo è irregolare e strano, è meglio mantenere un profilo basso.

Crescita personale / spiritualità: la luna piena nella Bilancia ariosa mette in evidenza la comunicazione con le persone intorno a te, qualcosa che impari potrebbe aiutarti a mettere a punto un grande piano. Un parente, un vicino o una persona che incontri nella tua vita quotidiana può avere le informazioni di cui hai bisogno.

VERGINE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Vergine:

Panoramica generale: sei la donna o l'uomo con un piano per sistemare le tue finanze. Fai qualche ricerca o parla con qualcuno che può consigliarti sui prossimi passi. Un acquario non accetterà scuse se dici che sei pronto a fare un cambiamento. Pronto a seguire i tuoi discorsi?

Amore / Amicizia: una piccola comunicazione fa molto per migliorare le relazioni con il tuo interesse amoroso. Con un buon auspicio allineamento Mercurio / Giove che influisce sulla tua vita amorosa, una conversazione cuore a cuore può avvicinarti a qualcuno a cui tieni. Puoi fare una chat seria senza diventare pesante e strano. Ora è il momento dell'apertura, dell'onestà e di un'atmosfera giocosa che mette a proprio agio l'ascoltatore.

Carriera / Finanza: man mano che Marte guidato si allinea con Chirone ferito nella tua casa di risorse condivise, sarai motivato a raggiungere una maggiore indipendenza finanziaria. Ciò può significare dedicare più ore al lavoro o cercare una posizione più redditizia. Con uno sforzo prolungato, non c'è dubbio che puoi invertire la tendenza a tuo favore. Che si tratti del coniuge o delle carte di credito, c'è solo così tanto tempo che puoi dipendere da fonti esterne di supporto.

Crescita personale / spiritualità: avere un senso di comunità è importante. Devi sentire che c'è un posto a cui appartieni. Mentre l'emozionante Luna dello Scorpione contatta il Nodo Nord nella tua undicesima casa comune, connettersi con un amico può graffiare quel prurito.

BILANCIA OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Bilancia:

Panoramica generale: esiste una cosa come i postumi di una sbornia della luna piena. Stai ancora vivendo l'atmosfera emotiva intensa di ieri. Quindi, potresti essere eccessivamente sensibile a un Acquario prepotente. Per lo più sei tu, non loro. Cerca di non prendere le cose troppo sul serio.

Amore / Amicizia: andare lontano per amore, letteralmente o metaforicamente, potrebbe non far parte del tuo programma poiché il Sole Ariete individualista si scontra con Venere. Potresti chiederti se i tuoi sforzi produrranno i risultati desiderati. O, forse, non sei in vena di avventurarti oltre la tua zona di comfort. Non è necessario giustificare le tue ragioni. Devi solo fare ciò che ritieni giusto per te.

Carriera / Finanza: con un promettente allineamento di Mercurio / Giove che influisce sulla tua vita lavorativa, profonda fiducia e fiducia nelle tue capacità mentre più da vicino rendono perfette le tue capacità comunicative. La tua atmosfera sicura di sé renderà le persone desiderose di ascoltare ciò che hai da dire. Le tue idee sono sia creative che pratiche, quindi è un grande vantaggio. Se stai intervistando per una nuova posizione, questa potente formazione planetaria può aiutarti a fare un'impressione positiva.

Crescita personale / spiritualità: nulla sembra divertente come è stato spezzato mentre la meditabonda Scorpione Luna si scontra con Stoico Saturno. Pertanto, potresti evitare il romanticismo o posticipare un'attività o un evento divertente. Fortunatamente, questa nuvola scura non indugerà. Presto tornerai al tuo solito io felice e adattabile.

SCORPIONE OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Scorpione:

Panoramica generale: le emozioni intense e confuse provocate dalla Luna Piena di ieri lasciano il posto a un senso di sicurezza di sé. Sarà bello sentire che hai il controllo dei tuoi sentimenti, specialmente quando hai a che fare con un acquario problematico.

Amore / Amicizia: le tue riflessioni da sogno sull'amore possono essere super seducenti. Con l'espressivo Mercurio nella tua zona di vita amorosa, l'aspirante entusiasta di Giove, puoi fare la poetica per ore e ore. Se tutto va bene, non dominerai la conversazione e lascerai entrare il tuo ascoltatore in una parola o due. Potrebbero avere cose affascinanti da dire sulla tua connessione. Questa fortunata formazione planetaria può aiutarti a saperne di più su una persona di interesse, quindi è un ottimo momento per entrare in contatto con una nuova conoscenza.

Carriera / Finanza: mentre il Sole Ariete nella tua zona di lavoro si scontra con Venere nella tua casa di risorse condivise, la vanità potrebbe impedirti di cercare il supporto di cui hai bisogno. Probabilmente stai leggendo troppo nelle cose. È probabile che nessuno ti penserà male solo perché hai bisogno di assistenza. In effetti, i tuoi colleghi potrebbero essere molto meno preoccupati di quello che stai facendo.

Crescita personale / spiritualità: apprendere qualcosa di nuovo può essere gratificante poiché la luna nel tuo segno contatta il Nodo Nord orientato in avanti. Anche fare qualcosa che non hai mai fatto prima può essere appagante. Tieni gli occhi aperti per l'avventura.

SAGITTARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Sagittario:

Panoramica generale: mentre la luna passa dalla Bilancia socievole allo Scorpione segreto, l'attrazione della tua vita sociale sembra meno urgente. Oggi, il piano è cercare la solitudine. Potrebbe essere necessario stabilire dei limiti con un Acquario che non ti darà il tempo per te stesso.

Amore / Amicizia: poiché un aspetto disordinato del sole / Venere influisce sulla tua vita amorosa, potresti chiederti perché sei sempre quello di impegnarti a sostenere una connessione romantica. Quindi, potresti essere incline a ritirarti e lasciare che l'altra persona faccia la mossa successiva. Che tu sia seriamente accoppiato o che incontri casualmente, hai bisogno della certezza che deriva dal permettere al tuo interesse amoroso di perseguirti piuttosto che essere sempre quello che fa andare avanti le cose.

Carriera / Finanza: con Mercurio comunicativo che attira il fortunato Giove nella tua zona di denaro, una conversazione su una questione di casa o di famiglia potrebbe indicare un modo per finanziare i tuoi piani. Discuti le tue idee con familiari o coinquilini. Possono avere idee interessanti e informazioni importanti che possono aiutarti a portare avanti le cose. Sarà un grande sollievo non dover gestire da solo ogni dettaglio del tuo piano.

Crescita personale / spiritualità: la Luna Scorpione che contatta il Nodo Nord è un invito a mettersi a proprio agio con intense emozioni e profondi misteri della vita. Attraversare queste acque può essere spaventoso per te, ma sarai una persona più forte a provarci.

CAPRICORNO OROSCOPO DI OGGI mercoledì 8 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Capricorno:

Panoramica generale: chi sono le tue persone? Al lavoro e nella tua vita personale, hai bisogno del sostegno delle persone che compongono la tua tribù personale. A tal fine, è una buona idea lavorare di più per stabilire una buona connessione con un Cancro nella tua cerchia.

Amore / Amicizia: la Luna Scorpione nella tua casa di comunità in linea con il Nodo Nord ti ricorda l'importanza di avere forti legami emotivi. Hai bisogno dell'amore e dell'accettazione che solo il tuo partner o un amico intimo possono offrire. Coltivare buone relazioni significa essere attenti ai bisogni e ai sentimenti delle persone a cui tieni. Dai un'occhiata in giro e vedi chi ha bisogno di comunicare.

Carriera / Finanza: il tuo entusiasmo è palpabile con "tutto è possibile" Giove nel tuo segno. Un cenno di Mercurio nel tuo regno mentale suggerisce che hai un'enorme fiducia nelle idee che porti in tavola. È un giorno eccellente per promuovere un nuovo progetto. La tua eccitazione è contagiosa e renderà le persone desiderose di ascoltare ciò che hai da dire. Diffondi le notizie in lungo e in largo. Più persone sanno cosa stai facendo, maggiori sono le possibilità di ottenere sostenitori.

Crescita personale / Spiritualità: Mentre il Sole Ariete si scontra con Venere, puoi evitare di occuparti di un compito se non riceverai il riconoscimento una volta che il lavoro è finito. Non sei pigro. Vuoi solo credito dove è dovuto il credito.

ACQUARIO OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Acquario:

Panoramica generale: la luna piena di ieri ha fatto luce sui principi che vivi. Oggi è molto importante che tu porti avanti i tuoi discorsi. Può creare un'interazione scomoda con un Gemelli. Tuttavia, potrebbe essere l'unico modo per guadagnarsi il rispetto.

Amore / amicizia: frenare l'impulso di dire qualcosa che non intendi può aiutarti a evitare un malinteso. Mentre il sole nella tua zona di comunicazione si scontra con Venere, essere piacevole può sembrare un modo conveniente per evitare un momento imbarazzante, ma alla fine sarà più un problema di quanto valga la pena. Di 'no o non dire nulla se ti aiuta a mantenere la tua integrità. È meglio essere onesti che essere sinceri.

Carriera / Finanza: man mano che Mercurio si allinea con il generoso Giove, una discussione potrebbe spingerti a esplorare modi di usare le tue risorse per aiutare chi è nel bisogno. Oltre al bene che fa per gli altri, pagarlo in avanti aiuta a mantenerti in un flusso karmico positivo. Sia che tu doni denaro, beni o il tuo tempo, puoi essere certo che la vita di qualcuno sarà elevata da ciò che devi dare. Anche una piccola offerta può fare la differenza.

Crescita personale / spiritualità: potresti provare troppo a fare la giusta impressione mentre la Luna Scorpione in cima alle tue caselle cartografica tassa Saturno nel tuo segno. Non stressarti. Nessuno presta tutta l'attenzione che pensi.

PESCI OROSCOPO DI OGGI MERCOLEDì 8 APRILE 2020

Oroscopo del giorno Pesci:

Panoramica generale: la luna piena di ieri ha spinto in profondità le tue emozioni. Mentre emergi oggi, ti sentirai autorizzato a fare qualcosa di audace. È incoraggiante sentirsi sicuri su ciò che si può gestire. Un Cancro fedele è pronto a sostenerti nella tua ricerca.

Amore / amicizia: la comunicazione scorre liberamente tra te e un amico mentre Mercurio chiacchierone nel tuo segno si allinea con il magnanimo Giove. È autorizzante sapere che c'è qualcuno che ti capisce e ti presterà un orecchio comprensivo. Anche tu sarai un confidente di supporto che sa come incoraggiare qualcuno. Sia che tu stia cercando consigli su un problema o che tu sia catturato dalle notizie degli altri, promette di essere un'esperienza gratificante.

Carriera / Finanza: con il rapido Marte che aspira Chirone ferito nella tua zona monetaria, potresti dover agire rapidamente su una questione finanziaria. È meglio mantenere i tuoi piani al minimo finché non riesci a segnare quello che stai cercando. Meno persone sanno cosa stai facendo, meglio è. Se hai difficoltà a far avanzare le cose, potrebbe essere necessario assumere qualcuno che agisca per tuo conto.

Crescita personale / spiritualità: tieni gli occhi aperti per un'avventura o un'attività divertente. La Luna Scorpione che si collega al Nodo Nord nella tua quinta casa giocosa, dice che vale la pena fare uno sforzo per ottenere più piacere dalla vita. È cibo per la tua anima.