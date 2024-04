Oroscopo di oggi 8 aprile 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 8 aprile 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 8 aprile 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

L’eclissi solare e la Luna Nuova nel tuo segno possono scatenare vulnerabilità. All’ombra di un’eclissi, le cose raramente sono cristalline. Potresti sentire che c'è qualche problema che deve essere risolto, ma trovi difficile individuarlo. Sii estremamente gentile con te stesso mentre risolvi i tuoi problemi. Non lasciarti cadere in una spirale di vergogna e colpa. Determina invece dove hai più bisogno di guarigione. Perdonare te stesso e gli altri può avere un ruolo in questo processo. Sei pronto a lasciarti andare e andare avanti? Un nuovo ciclo rinvigorente inizia quando lasci te stesso e gli altri fuori dai guai e vai avanti con la tua vita.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Toro:

L’eclissi solare e la Luna Nuova in Ariete e il tuo regno subconscio possono creare onde sotto la superficie della tua psiche. Potresti sentirti come se fossi all'oscuro di qualcosa che potrebbe causarti del male. Non conviene essere paranoici o aprire il vaso di Pandora. Prendere decisioni da un luogo di paura e incertezza può essere disastroso. Sii invece un osservatore silenzioso di ciò che accade dentro e fuori di te. Nei giorni e nelle settimane a venire, potresti venire a conoscenza di una ferita che necessita di cure. Appoggiati alla fede più forte che puoi. Abbi fiducia di avere la forza d’animo e il sostegno necessari per affrontare qualsiasi difficoltà che ti si presenta.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

L'eclissi solare e la Luna Nuova in Ariete e nella vostra casa di comunità possono segnalare un cambiamento epocale in una relazione con un amico o un gruppo. Potrebbe essere necessario ammettere una situazione in cui tu o l'altra parte non avete rispettato la parte dell'accordo. Una volta che hai questa realizzazione e la possiedi pienamente, potrebbe essere impossibile tornare a fingere che tutto vada bene. Puoi solo determinare il modo migliore per andare avanti. Alcuni Gemelli potrebbero dover riconciliarsi con la mancanza di amicizie appaganti. Non rimanere bloccato su ciò che non ha funzionato in passato. Ciò che conta è il modo in cui coltivi le connessioni in futuro.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 APRILE 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

L’eclissi solare e la Luna Nuova in Ariete e la tua casa delle aspirazioni possono segnalare un cambiamento epocale nella tua carriera. Per ricominciare da capo dovrai riconoscere i tuoi punti deboli e le tue responsabilità e elaborare un piano per trasformarli o aggirarli. Può essere difficile determinare come vieni percepito e se le persone sono consapevoli dei tuoi passi falsi. Meglio possederli quando appropriato piuttosto che fingere di non aver mai inciampato o commesso un errore. Realizzare ciò che è oltre la tua portata può essere immensamente potente. Lascia cadere un obiettivo irraggiungibile come un peso morto e preparati a ricominciare da capo. Sarai sorpreso di quanto ti senti libero senza di essa.