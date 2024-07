Oroscopo di oggi 8 luglio 2024 segno per segno – Affaritaliani.it

Oroscopo oggi 8 luglio 2024: le previsioni astrologiche di oggi segno per segno

Le previsioni dell’Oroscopo di oggi 8 luglio 2024: ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata

ARIETE OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Ariete:

Venere in Cancro e la tua zona di casa sincronizzata con l'innovativo Urano potrebbero ispirarti a rinnovare il tuo spazio abitativo. Sai sempre cosa è di moda e cosa non lo è, quindi le persone si aspettano che tu stabilisca le tendenze. L'arredamento ultramoderno e gli ultimi gadget ed elettrodomestici elettronici potrebbero essere presenti nei tuoi piani di ristrutturazione della casa. Il comfort combinato con tutti i comfort moderni creerà un ambiente invitante. Non sai mai quando potresti voler invitare qualcuno. Ti divertirai a impegnarti in battute spiritose mentre il loquace Mercurio e l'entusiasta Giove si allineano. Questa fortunata formazione planetaria potrebbe portare una persona affascinante nella tua orbita. È il giorno perfetto per conoscere qualcuno di nuovo o trascorrere del tempo di qualità con un compagno.

TORO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Toro:

Le persone ti troveranno delizioso poiché Venere nel sentimentale Cancro si sincronizza con l'imprevedibile Urano nel tuo segno. Coglierai qualcuno di sorpresa quando lo colmerai di amorevoli attenzioni. Farli sentire bene può anche farti sentire bene con te stesso, quindi non essere timido nell'esprimere gratitudine e affetto. Potresti ricevere un'e-mail o un messaggio inaspettati. Buone notizie su amore o denaro potrebbero essere in arrivo. Poiché l'esperto Mercurio si sincronizza con l'auspicioso Giove nella tua casa dei beni, una conversazione su una questione domestica o familiare potrebbe produrre suggerimenti sul finanziamento dei tuoi piani. È il giorno perfetto per discutere le tue idee con un familiare o un coinquilino.

GEMELLI OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Gemelli:

Venere nella tua zona di spesa sincronizzata con l'eccentrico Urano potrebbe ispirarti a fare follie per qualcosa di folle che il tuo cuore desidera ardentemente. Anche se sembra un po' frivolo, sborsare qualcosa potrebbe grattare un prurito. Non tutto ciò che fai deve avere senso. Lo stesso vale per la tua vita amorosa. A volte devi seguire il tuo cuore anche se non sei sicuro di dove ti condurrà. È un momento opportuno per correre un rischio. Ti piaceranno le tue possibilità poiché il tuo sovrano, l'intelligente Mercurio, si allinea con "tutto è possibile" Giove nel tuo segno. L'astuzia, unita a una grande fiducia in te stesso, ti aiuterà a fare le mosse giuste.

CANCRO OROSCOPO DI OGGI LUNEDì 8 LUGLIO 2024

Oroscopo del giorno Cancro :

Le persone con un cuore simile apprezzeranno le tue eccentricità e il tuo stile unico, poiché l'adorabile Venere nel tuo segno si sincronizza con l'iconoclasta Urano nella tua casa della comunità. Cerca nelle persone più eclettiche nella tua cerchia il cenno di approvazione che cerchi. Se non sei dell'umore giusto per conformarti alla norma, stare con persone che abbracciano la propria individualità può metterti a tuo agio. Qualcuno potrebbe aspettare che tu riveli il tuo vero io. Un allineamento Mercurio-Giove potrebbe ispirarti a usare le tue risorse per aiutare qualcuno nel bisogno. Che tu doni denaro, beni o il tuo tempo, la vita di qualcuno sarà sollevata dal contributo che dai. Anche una piccola offerta può fare la differenza.